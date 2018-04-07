Во славу героя Восточно-Прусской операции В 1945 году Красная Армия, изгнав врага из своей страны, довершала разгром уже в его логове. Особое значение на заключительном этапе войны имела Восточно-Прусская операция, длившаяся с января по апрель, в которой сошлись с обеих сторон почти 2,5 миллиона человек, до 5 тысяч танков, более 32 тысяч орудий и минометов, более 3,5 тысячи самолетов. Восточная Пруссия со столицей в Кёнигсберге – одном из старейших германских городов – была на протяжении веков своеобразным клином, «германским локтем» в Восточной Европе. В XIII веке отсюда шли толпы германских рыцарей-завоевателей, в 1812 году Наполеон использовал Пруссию как форпост для нападения на Россию. На рубеже... На чтение: 2 минуты

В 1945 году Красная Армия, изгнав врага из своей страны, довершала разгром уже в его логове. Особое значение на заключительном этапе войны имела Восточно-Прусская операция, длившаяся с января по апрель, в которой сошлись с обеих сторон почти 2,5 миллиона человек, до 5 тысяч танков, более 32 тысяч орудий и минометов, более 3,5 тысячи самолетов.

Восточная Пруссия со столицей в Кёнигсберге – одном из старейших германских городов – была на протяжении веков своеобразным клином, «германским локтем» в Восточной Европе. В XIII веке отсюда шли толпы германских рыцарей-завоевателей, в 1812 году Наполеон использовал Пруссию как форпост для нападения на Россию. На рубеже XIX–XX веков Восточная Пруссия являлась перманентной угрозой для безопасности западных границ России. В 1914–1915 годах здесь разворачивались грандиозные сражения в Первую мировую войну. А в 1939-м вопрос о вольном городе Данциге (ныне польский Гданьск), объявленном таковым по Версальскому договору, послужил одним из формальных поводов для объявления нацистской Германией войны Польше и, соответственно, начала Второй мировой войны.

Тогда все это было уже в прошлом. В 1945 году рейху пришло время платить по счетам. Потеряв всех союзников, сателлитов и большинство оккупированных территорий, Гитлер мог надеяться только на собственные земли и ресурсы. И здесь, конечно, особое значение он придавал Восточной Пруссии – цитадели германского милитаризма, краю старинных германских поместий и зажиточных бюргерских домов, развитому в промышленном и аграрном отношении региону. Местное население в большинстве своем было настроено пронацистски, и это не удивительно: годы руководства страной Гитлером сделали этот край весьма зажиточным – во-первых, благодаря пригоняемым из оккупированных стран военнопленным и мирным жителям, которых заставляли работать на господ-бюргеров, а во-вторых, ввиду щедрой государственной кредитной политики. Поэтому Красную Армию ждало в Восточной Пруссии ожесточенное сопротивление.

Здесь Красной Армии предстояло столкнуться с еще невиданным ею врагом – фольксштурмом, немецким ополчением. Все мужское население от 16 до 60 лет (а впоследствии стали брать и женщин), еще не призванное к тому времени в части вермахта, подлежало мобилизации. К тому же нацисты успели обустроить здесь колоссальные линии обороны, уходящие в глубину на многие километры. Если прибавить к этому активность Кригсмарине на море, то Восточная Пруссия являлась «крепким орешком». Взять же ее было необходимо в первую очередь потому, что существовал риск удара из Восточной Пруссии в тыл и фланг тем нашим войскам, которые шли на Берлин.

Одним из сотен тысяч советских бойцов и командиров, ступивших на землю Восточной Пруссии, был капитан Виталий Васильевич Ситнов, командир артиллерийской батареи. Родился он в 1922 году в городе Родники на территории современной Ивановской области. В 1942 году Ситнов был призван на службу в Красную Армию Ферганским районным военным комиссариатом Ферганской области Узбекской ССР.

В 1943 году, после окончания училища, молодой артиллерийский офицер был направлен на фронт. К лету 1944 года Ситнов командовал взводом управления 8-й батареи 916-го артиллерийского полка 348-й стрелковой дивизии. 24 июня 1944 года он, находясь в боевых порядках пехоты, под постоянными обстрелами корректировал огонь своей батареи, что позволило уничтожить 3 блиндажа, 12 пулеметных точек, подавить огонь 3 немецких батарей и 3 «Фердинандов», подбить 1 самоходку, рассеять и частично уничтожить скопление вражеской пехоты численностью до 200 солдат и офицеров. В тот день он был ранен, но остался в строю. 30 июня 1944 года в очередном бою Ситнов лично уничтожил пятерых солдат противника и взял в плен еще троих. Эти его заслуги в освобождении Белоруссии были отмечены орденом Красной Звезды.

В июле 1944 года, ведя огонь прямой наводкой, взвод Ситнова нанес противнику большие потери. Только 21 июля 1944 года враг потерял благодаря действиям подразделения 5 пулеметов, 1 дзот с автоматической пушкой, 1 самоходное орудие, до роты пехоты. 26 июля артиллеристы уничтожили еще 4 пулеметные точки, 6 повозок с боеприпасами, подавили огонь миномета и автоматической пушки, рассеяли и частично уничтожили до 2 взводов вражеской пехоты. За это Ситнов получил свой второй боевой орден – Отечественной войны 2-й степени.

В январе 1945 года 348-я стрелковая дивизия, где служил Ситнов, вступила в пределы Восточной Пруссии. К тому времени он уже стал капитаном и командиром 7-й батареи 916-го артиллерийского полка. Неоднократно Ситнов проявлял мужество и героизм в период этой тяжелейшей операции. Так, ночью 13 февраля 1945 года в районе населенного пункта Мигинен он пробрался в расположение противника и сумел добыть точные данные о позициях его огневых средств. На следующий день, находясь в боевых порядках пехоты, он умело управлял огнем батареи, благодаря чему противник лишился 5 пулеметных точек, 2 противотанковых орудий, до 2 взводов пехоты. В критический момент боя он принял на себя обязанности выбывшего из строя командира взвода и поднял своих бойцов в атаку, чем содействовал успешному прорыву обороны врага на этом участке. 17 февраля при штурме города Мельзак (ныне Пененжно, Польша) он со своими подчиненными захватил немецкое 75-миллиметровое орудие и, развернув его в сторону противника, уничтожил 3 пулеметные точки и до 15 солдат противника.

За боевые подвиги на земле Восточной Пруссии Ситнов был представлен к ордену Отечественной войны 1-й степени. Однако получить его ему было не суждено: за 12 дней до подписания приказа о награждении, 15 марта 1945 года, отважный офицер пал смертью храбрых. Похоронили его в километре от деревни Шенлинде. Теперь это Краснолипе в Польше (по итогам войны Польша получила большую часть Восточной Пруссии). Через несколько лет останки воинов перенесли в расположенный неподалеку город Бранево (Польша), и долгие годы имя капитана Ситнова оставалось без заслуженных почестей.

Через три недели Кёнигсбергская группировка противника будет отсечена, 9 апреля 1945 года крепость Кёнигсберг капитулирует, бои же продолжатся до конца апреля. В сражениях за Восточную Пруссию пало более 126 тысяч советских бойцов и командиров, более 450 тысяч было ранено. Среди погибших был и капитан Виталий Васильевич Ситнов, кавалер трех орденов. В апреле 2018 года усилиями поискового отряда Федерального казначейства РФ, при поддержке Российского военно-исторического общества удалось установить, что Виталий Ситнов похоронен на воинском кладбище в Бранево. Здесь будет отслужена панихида. В администрации Калининградской области будет проведено памятное собрание, на котором расскажут о боевом пути Ситнова и о важнейших событиях Восточно-Прусской и Кёнигсбергской операций.

Обложка: пленные в Кенигсберге