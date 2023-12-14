Тост за русский народ Выступление И.В. Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, 24 мая 1945 г. На чтение: 1 минута

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа (Бурные продолжительные аплодисменты, крики „ура“).

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалась той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты)».

КОНТЕКСТ. 8 мая 1945 г. в берлинском пригороде Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин выступил с историческим обращением к советскому народу об окончании войны. Спустя несколько дней он приказал Генеральному штабу начать подготовку к параду победителей на Красной площади с участием представителей всех фронтов и всех родов войск. Также им было высказано пожелание отметить победу по русскому обычаю застольем, устроив в Кремле торжественный обед в честь командующих войсками фронтов и других военных.

Этот прием состоялся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 24 мая 1945 г. — ровно за месяц до проведения знаменитого парада победы. Выбор места для проведения торжества был не случаен. Это грандиозное помещение Большого Кремлевского дворца, сооруженного в 1838-1849 гг., считалось в императорской России главным церемониальным помещением Московского Кремля. Белый Георгиевский зал — один из орденских залов, в котором воплощена идея памяти о поколениях людей, бескорыстно служивших России и отдавших в сражениях за нее свою жизнь. В этом зале, получившем свое название в честь ордена св. Георгия, размещены мраморные доски с названиями 546 полков и именами георгиевских кавалеров.

Тост Сталина за русский народ позвучал последним, завершающим.

Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947.

Обложка: В.В. Волков. «Освобождение Минска». Источник: https://ru.wikipedia.org/