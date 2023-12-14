Слава нашему великому народу, народу-победителю! Обращение Сталина к народу 9 мая 1945 г. На чтение: 1 минута

«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем права верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов мира и между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!"

КОНТЕКСТ. 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте маршал Жуков вместе с представителями английского, американского и французского командования официально принял безоговорочную капитуляцию германских войск. В Москве в то время уже наступило 9 мая. С немецкой стороны Акт о капитуляции подписал начальник штаба верховного командования вермахта фельдмаршал В. Кейтель. Война в Европе закончилась. Преступный фашистский режим и созданное им нацистское государство были повержены. Вторая мировая война в Европе закончилась. На следующий день И.В. Сталин выступил с обращением к народу, в котором объявил о долгожданном победоносном окончании Великой Отечественной войны.

Наша страна отстояла свою свободу и независимость, полностью или частично освободила 13 стран Европы и Азии, оккупированных захватчиками, внесла решающий вклад в победу антигитлеровской коалиции во второй мировой войне. После окончания войны СССР восстановил свои западные границы 1941 г. с Польшей (с некоторыми изменениями в пользу Польского государства), получил по договоренности с союзниками часть территории Восточной Пруссии с г. Кенигсбергом. В результате советско-финского договора к СССР отошла область у г. Петсамо (Печенга). Одним из результатов советско-японской войны 1945 г. стала передача СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

Мы постоянно будем обращаться к урокам войны и Победы, вспоминая о великом подвиге советского народа, всех народов, вставших на пути агрессии. Даже несмотря на послевоенную конфронтацию великих держав — бывших союзников, боевое содружество СССР, Великобритании, США и других союзных стран, спасших цивилизацию от гибели остается одним из наиболее значимых эпизодов всей истории человечества.

Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. / Обращение тов. И. Сталина к народу, 9 мая 1945 г. М., 1947.

Обложка: Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. Фото Mil.ru CC BY 4.0

Источник: https://ru.wikipedia.org/