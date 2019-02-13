Штурм Будапешта «И на груди его светилась медаль за город Будапешт»... Многие помнят эти слова одной из самых пронзительных песен о Великой Отечественной войне. Поэт М. Исаковский в 1945 г. не просто для рифмы выбрал именно Будапешт, бои за венгерскую столицу стоят особняком в ряду боевых действий по освобождению Восточной Европы. В судьбе Будапешта в 1944-1945 гг. тесно сплелись политические, экономические и военные факторы. Во-первых, Венгрия осенью 1944 г. оставалась единственным союзником Германии. По политическим соображениям, Гитлер не мог допустить быстрого разгрома. Во-вторых, на территории Венгрии оставались последние нефтяные месторождения, доступные для Третьего Рейха. Синтетическое горючее из угля все же не покрывало... На чтение: 4 минуты

«И на груди его светилась медаль за город Будапешт»... Многие помнят эти слова одной из самых пронзительных песен о Великой Отечественной войне . Поэт М. Исаковский в 1945 г. не просто для рифмы выбрал именно Будапешт, бои за венгерскую столицу стоят особняком в ряду боевых действий по освобождению Восточной Европы.

В судьбе Будапешта в 1944-1945 гг. тесно сплелись политические, экономические и военные факторы. Во-первых, Венгрия осенью 1944 г. оставалась единственным союзником Германии. По политическим соображениям, Гитлер не мог допустить быстрого разгрома. Во-вторых, на территории Венгрии оставались последние нефтяные месторождения, доступные для Третьего Рейха. Синтетическое горючее из угля все же не покрывало потребности в нефтепродуктах. Кроме этого, через Венгрию лежала дорога в Австрию, которая стала для Рейха кузницей вооружения. Наконец, в период относительного затишья на других направлениях осенью 1944 г. германское командование стремилось использовать резервы для стабилизации обстановки в Венгрии. Это привело к тому, что на подступах к Будапешту были собраны крупные танковые силы.

Советские катера высаживают десант в районе Будапешта. Источник: http://waralbum.ru/

Первый натиск советских войск на Будапешт состоялся еще в начале ноября 1944 г., однако тогда массе немецких подвижных соединений удалось гальванизировать распадающуюся оборону венгров и предотвратить падение столицы Венгрии. Резкое изменение обстановки произошло с форсированием 3-м Украинским фронтом Дуная южнее Будапешта. К 27 декабря 1944 г. кольцо окружения вокруг Будапешта окончательно сомкнулось. В соответствии с традициями ведения войны окруженному гарнизону 29 декабря предъявляется ультиматум. Он был подписан обоими командующими фронтами — Малиновским и Толбухиным . Однако передача ультиматума парламентерами капитанами Остапенко и Штейнмецем закончилась трагически, оба они погибли. Одна из причин этого – катастрофическое падение дисциплины в вермахте к 1945 г., в армию Паулюса в январе 1943 г. ультиматум был доставлен без подобных эксцессов.

Обычно называется численность окруженной группировки в 180 тыс. человек, но это сильно завышенная цифра. Подсчеты последнего времени указывают на 55 тыс. человек, в том числе 42,6 тыс. человек – в немецких частях и соединениях. Мобилизация в городе шла без особого успеха. В любом случае гарнизон «крепости Будапешт» вряд ли превышал 100 тыс. человек. Снабжался Будапешт за счет городских складов и по воздуху.

Советские танкисты на броне эвакуационной машины на базе танка Т-34 на улице Будапешта. Источник: http://waralbum.ru/

Советскую группировку, штурмовавшую Будапешт, сложно назвать многочисленной. На начальном этапе боев восточную часть города штурмовали 30-й стрелковый корпус (25-я гвардейская, 151-я и 155-я сд) генерал-майора Г. С. Лазько, 18-й гв. стрелковый корпус генерал-майора И. М. Афонина (66-я и 68-й гвардейские, 297-я и 317-я сд) со средствами усиления и 7-й армейский корпус румын в составе 2-й и 19-й пехотных дивизий, 9-й кавалерийской дивизии. При штатной численности около 10 тыс. человек они насчитывали 4-5 тысяч. Численность соединений 18-го гв. ск находилась на том же уровне, и только 297-я сд выбивалась из этого ряда — 6099 человек. Переданная уже в ходе штурма города 30-му ск 36-я гв. сд на 1 января насчитывала 3638 человек. Участие румын в штурме венгерской столицы вовсе не было номинальным: серьезные политические противоречия между Румынией и Венгрией еще с довоенных времен заставляли румын сражаться с определенным энтузиазмом.

Западную часть города (Буда) осаждали 75-й гв. ск (113, 180 и два полка 109-й стрелковой дивизии, всего около 14 тыс. человек), 37-й гв. ск (108, 320, 316-я стрелковые дивизии, общая численность составляла 17 тыс. человек) и 83-я бригада морской пехоты. Бои на подступах к Буде начались в самом конце декабря 1944 г., но из-за начала немецкого наступления по деблокированию города активность советских частей ограничивалась отдельными вылазками и атаками местного значения.

Советские солдаты осматривают брошенную технику в Будапеште. Источник: ЦАМО РФ

Следует подчеркнуть, что отличительной особенностью штурма Будапешта стало весьма ограниченное использование советской стороной танков, общее количество задействованных боевых машин не превышало 22 единиц. В связи с этим заявления в иностранных источниках об уничтожении в Будапеште 200 советских танков выглядят в лучшем случае как неудачная шутка.

Основными средствами штурма Будапешта Красной Армией стали тяжелая артиллерия и инженерные средства. Штурмующие располагали 48 203-мм гаубицами, 172 152-мм орудиями и почти полутора сотнями огнеметов. Бойцы с огнеметами содействовали штурмовым группам при захвате зданий. Саперы проламывали стены взрывчаткой, к образовавшимся брешам сразу же подбегали огнеметчики и выжигали гарнизон.

Основная идея штурма Будапешта была довольно простой: ударом 30-го ск расколоть группировку в Пеште надвое и прорваться к мостам через Дунай. Практика подтвердила правильность этого решения. Значительные силы немцев и венгров под угрозой отсечения от переправ вынуждены были без боя оставлять занимаемые районы и отходить к мостам через Дунай. Однако нельзя сказать, что путь 30-го ск был усеян розами. На выбранном направлении главного удара все равно пришлось преодолевать канал Ракоши. Этот канал шириной 15-20 м и глубиной 2,5 м представлял собой серьезное препятствие. Все мосты через канал были взорваны, подходы к нему простреливались из жилых и фабрично-заводских зданий, расположенных на берегу. Преодоление канала потребовало немалых усилий. Следующим препятствием стали железнодорожные пути с брошенными на них вагонами. Они сами по себе создавали затруднение в продвижении вперед, а оборудование в вагонах пулеметных гнезд вынуждало штурмовать эшелоны подобно зданиям.

Группа бойцов и командиров РККА на площади Кальвина (Kálvin tér) в Будапеште. Справа видна часть фонтана Данубиус (Danubius-kút). Источник: http://waralbum.ru/

Однако темпы продвижения все же оставляли желать лучшего, что заставило командующего 2-м Украинским фронтом Р. Я. Малиновского дать специальные указания по ведению боя в городе. Он приказывал штурмовым группам не отвлекаться на зачистку зданий, отдавая ее последующим эшелонам, в том числе командам из тыловых подразделений полков и дивизий.

Применялись и другие эффективные приемы. Так, иногда штурмовые группы советской пехоты продвигались не по простреливаемым улицам, а по первым этажам или даже подвалам. Порой так, не выходя на улицу, преодолевались 1-2 квартала. Остающиеся после таких бросков группы противника на верхних этажах добивались отрядами «прочистки» из тыловых подразделений и артиллерии. Для стрельбы по верхним этажам зданий на этом этапе с большим успехом использовалась зенитная артиллерия.

Брошенные САУ Хуммель в Будапеште. Источник: ЦАМО РФ

Румынский корпус продвигался медленнее, чем советские бойцы, и к 15 января их фланги сомкнулись. Румыны оказались в тылу. По приказу Малиновского VII армейский корпус был выведен из города. Потери румын в боях за Будапешт составили около 2,5 тыс. человек.

Вечером 17 января 1945 г. командующий гарнизоном Пфеффер-Вильденбрух получил разрешение эвакуировать Пешт. Отступление к мостам через Дунай превратилось в настоящее светопреставление. На тот момент оставались неразрушенными два моста: цепной и мост Эржбеты (Елизаветы). Они были сильно повреждены артиллерией и бомбами, но пока еще стояли. В 7 утра 18 января мосты были, наконец, взорваны, причем на них еще находились люди.

Днем 18 января 18-й гвардейский и 30-й стрелковый корпуса соединились в центре города – на берегу Дуная в районе здания венгерского парламента (красивое здание в стиле неоготики). Крупная группировка между их смежными флангами оказалась отрезана от переправ. Во второй половине дня она была разгромлена. Всего за день было взято 18,5 тыс. пленных, в том числе 320 офицеров и 1 генерал. Следует отметить, что многие венгры оставались в Пеште сознательно, они даже отказывались заправлять свои автомобили, чтобы не эвакуироваться в Буду. Для них война уже закончилась. Потери советских войск в штурме Пешта составили около 10 тыс. человек убитыми, ранеными и заболевшими.

Старший сержант В. Костылев и младший лейтенант А. Пермяков устанавливают советский флаг над Будапештом. Источник: http://waralbum.ru/

К ликвидации гарнизона Буды приступили 1 февраля 1945 г. Общий принцип остался прежним: мощный удар артиллерии и инженерные средства при минимуме танков. В изрезанной холмами Буде орудия можно было располагать несколькими ярусами, причем с сохранением способности вести огонь по одной цели.

В старой части Буды было большое количество каменных и железных оград вокруг зданий. Ограды держались под обстрелом из соседних домов. Их преодоление было возможно только после их подрыва саперами или разрушения артиллерией. Подрыв производился ночью под прикрытием темноты или же днем под прикрытием дымов или огня соседних подразделений. Потери штурмовавших Буду частей и соединений можно оценить как умеренные. С 1 по 10 февраля будапештская группа войск – 4, 8 тыс. человек, включая 1 тыс. человек убитыми.

Переломным моментом стало 11 февраля, когда 18-й и 37-й стрелковые корпуса отсекли от основной группировки ее южную часть. Пфеффер-Вильденбрух решил идти на прорыв. Причем он радировал об этом в группу армий и сразу же выключил рацию, опасаясь запрета. Прорыв последовал вечером 11 февраля и закончился фиаско. Немцам и венграм удалось сбить заслон 180-й сд и вырваться из города, но далее они были рассеяны и разгромлены советскими резервами. К 15 февраля основная масса вырвавшихся из города частей была уничтожена или захвачена в плен. Из 28 тыс. солдат и офицеров, пытавшихся вырваться из окружения, к своим вышли всего около 800. Пфеффер-Вильденбрух попал в плен.

Немецкий транспортер боеприпасов в Будапеште. Источник: ЦАМО РФ

Успешный штурм «крепости Будапешт» стал крупным военным и политическим успехом Красной Армии. Немецкие контрнаступления с целью деблокирования окруженных стали бессмысленными. Наступление войск 2-го Украинского фронта к центрам нефтедобычи и нефтепереработки могло быть продолжено и продолжилось.

Обложка: Колонна советских солдат на улицах Будапешта. Фото Евгения Халдея. Источник: http://www.pravoslavie.ru/