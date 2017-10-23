«С гранатой с пеленок»? Датские историки – о возможном спасении страны советским солдатом Давно не секрет, что в некоторых странах, принимавших участие во Второй мировой войне, тема освобождения от фашизма часто идет рука об руку с понятием «советской оккупации». Особенно часто такие заявления звучат со стороны государств Восточной Европы. Впрочем, о несбывшихся перспективах «мрачного» коммунистического будущего рассуждают и на Западе. Так, 21 октября 2017 года на официальном сайте датской телерадиокомпании DR (Danmarks Radio) появилась статья, заголовок которой можно перевести следующим образом: «Русский по школьному графику и прощание с паспортами: как могла выглядеть жизнь в коммунистической Дании». В этом материале четверо датских историков рассуждают о том, что было бы, если бы от засилья немцев... На чтение: 3 минуты

Давно не секрет, что в некоторых странах, принимавших участие во Второй мировой войне, тема освобождения от фашизма часто идет рука об руку с понятием «советской оккупации». Особенно часто такие заявления звучат со стороны государств Восточной Европы. Впрочем, о несбывшихся перспективах «мрачного» коммунистического будущего рассуждают и на Западе.

Так, 21 октября 2017 года на официальном сайте датской телерадиокомпании DR (Danmarks Radio) появилась статья , заголовок которой можно перевести следующим образом: «Русский по школьному графику и прощание с паспортами: как могла выглядеть жизнь в коммунистической Дании».

В этом материале четверо датских историков рассуждают о том, что было бы, если бы от засилья немцев их родину освободила не Великобритания, а Советский Союз.

Здесь стоит отметить, что британцы вошли в Данию 5 мая 1945 года, а всего через шесть дней, 11 мая, советские войска под руководством генерала Ф. Ф. Короткова вступили на землю острова Борнхольм, который расположен в юго-западной части Балтийского моря и принадлежит датчанам.

Советские офицеры и солдаты в порту острова Борнхольм

Так вот, по мнению авторов данной статьи, если бы русские поспешили, то сегодня в Дании вполне мог бы царить коммунизм. Впрочем, это будущее историкам видится далеко не в радужном свете: в нем у датчан почему-то отбирают паспорта, в школах детей учат пользоваться ручными гранатами, полки в магазинах почти пусты, а половина населения мается в тюрьмах и трудовых лагерях.

О том, откуда взялись такие фантазии и планировал ли Советский Союз установить свою власть на датской земле, «Истории.РФ» рассказал научный директор РВИО , профессор МГИМО, специалист по истории Великой Отечественной войны Михаил Мягков.

– Михаил Юрьевич, хотелось бы вместе с вами разобраться в ситуации. Все эти ужасы советской оккупации, о которых говорят датские историки, – насколько они логичны и обоснованны?

– Любое вступление Красной Армии на территорию других государств в ходе освободительной миссии в Европе осуществлялось по договоренности либо с национально-освободительными движениями, либо с правительствами этих стран, которые были оккупированы в изгнании. В ходе освободительной миссии Красная Армия в мае 1945 года освободила датский остров Борнхольм, который находится в Западной Балтике. Там были достаточно серьезные боевые действия, были потери, но, тем не менее, советские войска оставались на этой территории до 1946 года. Наша армия покинула Борнхольм 5 апреля 1946 года. Перед этим представители командования Красной Армии передали местной администрации трофейное имущество, линии связи, наземные коммуникации. В подписанном по этому поводу совместном акте отмечалось, что пребывание советских частей «не было связано с каким-либо вмешательством во внутренние дела острова», что население острова «благодарит советские войска за свое освобождение от нацистских захватчиков, а также за хорошие и дружественные отношения советских войск к датскому народу». Об этом подробно рассказано в книге «Война 1941-1945. Факты и документы» (авторы: Олег Александрович Ржешевский, Евгений Николаевич Кульков, Михаил Юрьевич Мягков – прим. ред.). А еще в 1945 году, 10 мая, министр иностранных дел Дании лично выразил горячую благодарность от датского народа Советскому Союзу за его участие в освобождении страны. Об этом писала Юлия Викторовна Кудрина в своей книге «История Дании».

– Почему Советский Союз нацелился именно на Борнхольм? В чем было преимущество взятия этого острова?

– Борнхольм имел важное стратегическое значение, поскольку так или иначе немцы могли перебросить сюда дополнительные войска. Это был германский форпост в Западной Балтике. Немцы хотели эвакуировать туда значительную часть своих войск, в том числе с востока. Для того чтобы это предотвратить, Советский Союз занял Борнхольм. Это было стратегически необходимо.

– Однако датчане, как видно из статьи, рады, что их страну от фашистской оккупации освободил не Советский Союз, а британцы. В противном случае сценарий советской оккупации для Дании был бы возможен?

– Что касается всяких инсинуаций по поводу того, что Дания превратилась бы в коммунистический «рай», то давайте посмотрим на это на примере той же Австрии. После того как Красная Армия вместе с союзными войсками освободила Вену, Австрия стала фактически нейтральным государством. И давайте теперь посмотрим на остров Борнхольм, откуда ушла Красная Армия. Я глубоко сомневаюсь в том, что в Дании мог быть установлен социалистический режим, поскольку так или иначе войска Красной Армии опирались в своей освободительной миссии и при установлении тех или иных политических режимов прежде всего на национально-освободительные силы. В Дании, как известно, тоже было подпольное движение Сопротивления. Оно было в основном прозападным: финансирование и снабжение поступали главным образом со стороны Великобритании. Практически все вопросы об освободительной миссии были решены, а сферы влияния – разграничены уже на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Сомневаюсь в том, что Советский Союз стал бы действовать в пику своим западным союзникам и вопреки их желанию устанавливать где-то коммунистический строй; это противоречило бы всему ходу межсоюзнических отношений и всем предыдущим договоренностям. Соответственно, такое поведение обострило бы отношения между союзниками и Советским Союзом, а виноват в этом был бы СССР. То есть советское правительство здраво оценивало ситуацию, которая существовала тогда в Европе, поэтому вряд ли такое могло бы произойти.

– Войска Великобритании успели освободить Данию незадолго до того, как Красная Армия отбила у немцев Борнхольм. Британское командование опасалось, что русские его опередят?

– Черчилль, конечно, опасался того, что Красная Армия может ворваться в Данию и освободить ее. Поэтому он направил свои войска, прежде всего, на захват Любека в Северной Германии, чтобы препятствовать этому. Но я думаю, что эти опасения были излишни. Так или иначе, не известно ни о каких планах Красной Армии по советизации Дании.

– В этом тексте есть еще такая любопытная фраза: «Сценарий основан на примерах стран, которые после Второй мировой войны подлежали контролю со стороны Советского Союза». Как вы думаете, о каких странах идет речь?

– Они, наверно, имели в виду пример Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и других стран Восточной Европы. Но дело в том, что Советский Союз изначально не ставил своей целью советизировать даже эти государства. Сделать их дружественными себе – да, такая цель была. Но советизация не стояла на повестке дня. Другое дело, что во всех этих странах действовали национально-освободительные движения, и в основном власть в них пришла к коммунистам. Понятное дело, что эти коммунисты стремились к сотрудничеству, прежде всего, с СССР. Дальше уже начался этап холодной войны, когда наши союзники устанавливали в Западной Европе свои режимы, а Советский Союз в Восточной Европе – свои. Но начало этому процессу, кстати говоря, было положено еще во время знаменитого «Процентного соглашения» между Черчиллем и Сталиным в октябре 1944 года, когда они говорили о балканских странах. Греция тогда отошла в сферу влияния Великобритании, а Румыния – в сферу влияния Советского Союза; также были договоренности по Болгарии, Югославии и Венгрии. Тем не менее Дания никогда не стояла на повестке дня в межсоюзнических соглашениях.

– Авторы статьи утверждают, что США, Великобритания и Советский Союз заранее договорились о том, как они разделят Германию и оккупированные ею земли после окончания войны, однако участь Дании оставалась нерешенной. Так ли это?

– Зоны оккупации Германии были согласованы между союзниками еще в конце 1944 года и на Ялтинской конференции 1945 года. Территория Германии, которая должна была быть оккупирована Советским Союзом, не доходила до границ Дании. Соответственно, можно просто посмотреть на карту и сделать вывод о том, что Советский Союз не намеревался как-то участвовать в будущей судьбе этой страны.