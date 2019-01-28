Роза Шанина – «невидимый ужас Восточной Пруссии» Она завещала нам песни и росы,И тихие всплески любимой реки.О доблестном подвиге Шаниной РозыВовек не забудут её земляки! 28 января 1945 года от тяжелого ранения в бою погибла Роза Егоровна Шанина, старший сержант отдельного взвода стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Ей было всего 20 лет. За короткое время на фронте (с 1943 по 1945 гг.) она стала одним из немногих выдающихся одиночных снайперов Красной Армии. Её имя знали на всех фронтах так как и имена снайперов Василия Зайцева и Людмилы Павличенко. С подачи американских газетчиков в Европе её называли «Невидимым ужасом Восточной Пруссии», а соотечественники – просто «Грозой фашистов». По... На чтение: 3 минуты

Она завещала нам песни и росы,

И тихие всплески любимой реки.

О доблестном подвиге Шаниной Розы

Вовек не забудут её земляки!

28 января 1945 года от тяжелого ранения в бою погибла Роза Егоровна Шанина, старший сержант отдельного взвода стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Ей было всего 20 лет. За короткое время на фронте (с 1943 по 1945 гг.) она стала одним из немногих выдающихся одиночных снайперов Красной Армии. Её имя знали на всех фронтах так как и имена снайперов Василия Зайцева и Людмилы Павличенко. С подачи американских газетчиков в Европе её называли «Невидимым ужасом Восточной Пруссии», а соотечественники – просто «Грозой фашистов».

По подтверждённым сведениям, на счету Розы 59 уничтоженных солдат и офицеров противника. Она стала одной из первых женщин-снайперов кавалером Ордена Славы. Роза была одним из немногих стрелков, кто умел бить дуплетом (двумя выстрелами подряд).

Как и многим советским девушкам той поры, Розе не довелось пожить мирной жизнью. Они учились, работали, строили планы на жизнь, и в эти планы беспощадным вихрем ворвалась война. Вопреки запрету девушка-снайпер вела фронтовой дневник. Именно эти записи, восстановленные и опубликованные много позже (в 1965 году), поведали о радостях и переживаниях юного бойца, о том, насколько война была тяжелым и рубежным событием в судьбе миллионов наших соотечественников, не доживших до конца войны, но ценой своих великих подвигов, давших нам право на жизнь, и на память об этих молодых людях, добровольно вставших на защиту Отечества.

Детство и юность в Архангельске

Роза родилась 3 апреля 1924 года в небольшой деревне Едьма Архангельской области в семье председателя местной коммуны Егора Шанина. Активный советский партиец Егор Михайлович Шанин назвал дочку в честь Розы Люксембург . Семья была большая, у Розы была сестра и пятеро братьев, а помимо них Шанины взяли на воспитание еще троих сирот. В школу приходилось ходить 13 км пешком. Окончив 7 классов, Роза вопреки воле родителей сбежала из дома. Уехала в Архангельск поступать в педагогическое училище. В 1938 году она вступила в ВЛКСМ, учась на третьем курсе, устроилась воспитателем в детский сад, где осталась работать и после окончания в 1942 г. училища. И те годы с теплом вспоминает в своем фронтовом дневнике. Казалось, что у неё впереди прекрасная карьера на педагогическом поприще и огромные планы на будущее, связанные с друзьями, ставшим родным Архангельском. Но этим планам не суждено было сбыться. Всё спутала Великая Отечественная война.

Дорога на фронт

В этой короткой и ёмкой мысли о счастье заключен весь характер Розы. Она стремилась приносить счастье детям и своим близким, но не могла не мечтать и об общем для всех людей счастье.

А война неумолимо катилась вперед по нашей земле, и фронт в Заполярье приблизился настолько, что нацистские самолеты стали совершать налеты и на Архангельск. С началом войны родные Розы стали уходить на фронт, из четверых Шаниных, ушедших на фронт, живым не вернулся никто.

На фронт ушел и погиб парень, который ей нравился, она писала: «Не могу смириться с мыслью, что нет больше Миши Панарина. Какой хороший парень был. Убили… Он меня любил, я это знаю, и я его. Воспитанный, простой, симпатичный паренек».

Когда в декабре 1941 года принесли похоронку на 19-летнего брата Михаила, Роза пошла в военкомат и потребовала, чтобы ее немедленно отправили на фронт. Но ей было отказано, не подошла по возрасту. Роза вступила в добровольную дружину, дежурила на крышах и занималась тушением пожаров, она защищала свой детский сад. Поступила на курсы всеобщего военного обучения (Всевобуч).

Только в июне 1943 года Роза была призвана в армию и направлена в Центральную женскую школу снайперской подготовки (ЦЖШСП). Окончила школу с отличием. Ей даже предложили остаться в школе инструктором, но Роза отказалась.

2 апреля 1944 года Роза прибыла в расположение 338 стрелковой дивизии, при которой формировался женский взвод снайперов. 3 апреля ей исполнилось 20 лет.

И тут же принимает первый бой, о котором сохранились её воспоминания: «Ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя. Человека убила, человека… Встревоженные подруги, подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!»

Сквозь смерть к бессмертию

Роза принимает участие в крупнейшей стратегической наступательной операции «Багратион» , освобождает Белоруссию. Затем участвует в боях за Вильнюс.

С первых выстрелов снайпера Шаниной однополчане понимают, что перед ними действительно выдающийся стрелок. Дело в том, что у снайперов была строгая отчетность, и часто они действуют в паре с наблюдателем, или результат выстрела видит действующая впереди пехота. В снайперской книжке Розы, рукой наблюдателей стоят отметки о выстрелах со 100, 150, 200 метров.

Еще в снайперской школе она научилась бить дуплетом, последовательно производила два выстрела подряд, мгновенно передергивая затвор винтовки. Она постоянно стремилась на передовую и даже участвовала в атаках пехоты, лично взяла трех немецких солдат в плен.

К тому времени, когда Красная Армия, громя противника, подошла к границам Восточной Пруссии и начала Инстербургско-Кёнигсберсгскую операцию, старший сержант Роза Шанина была уже известным снайпером, о ней писали и наши, и американские газеты. Она была награждена медалью «За отвагу» и Орденом Славы 3-й и 2-й степеней.

А вот что она писала сама, в своем дневнике:

27 января 1945 года во время боев в Восточной Пруссии Роза, прикрывавшая раненого командира артподразделения, сама была ранена осколком снаряда в грудь. Её успели довезти до госпиталя, возле деревни Ильмсдорф, где она, умирая на руках медсестры Екатерины Радкиной произнесла свои последние слова: «Сожалею, что сделала так мало». На тот момент на ее личном боевом счету было 59 уничтоженных фашистов, из которых 12 были снайперами. Её останки были после войны перезахоронены в поселке Знаменске Калининградской области.

Три толстые тетради дневниковых записей после гибели Розы Шаниной забрал её друг, военный корреспондент Петр Молчанов. Дневник был издан Молчановым в Киеве в 1965 году. А сейчас хранится в Архангельске, в областном музее, где каждый желающий может его прочесть.

В память о самоотверженной девушке названы улицы в Архангельске и других городах России. Издан сборник, в который вошли записи из дневника и стихи Розы Шаниной. В память о беспримерной отваге девушки современные снайперы проводят квалификационные соревнования имени «грозы фашистов» Розы Шаниной.

Источник фото: http://waralbum.ru