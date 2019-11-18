Рассекреченные документы о Словацком восстании Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию 1944 года из фондов Центрального архива военного ведомства На сайте Минобороны России открыт новый исторический раздел «Красные флаги над Банска-Бистрицей», посвященный 75-летию Словацкого национального восстания. К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной Армии по немецко-фашистским захватчикам на Восточном фронте, в Европе наблюдался значительный подъем национального освободительного движения и рост симпатии к советским войскам. В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трёх недель охватило одну треть территории страны. В боевых действиях с нацистами принимали участие около 60 тыс. словаков. Благодаря всесторонней интенсивной помощи... На чтение: 1 минута

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию 1944 года из фондов Центрального архива военного ведомства

На сайте Минобороны России открыт новый исторический раздел «Красные флаги над Банска-Бистрицей» , посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.

К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной Армии по немецко-фашистским захватчикам на Восточном фронте, в Европе наблюдался значительный подъем национального освободительного движения и рост симпатии к советским войскам.

В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трёх недель охватило одну треть территории страны. В боевых действиях с нацистами принимали участие около 60 тыс. словаков. Благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению Красной Армии на выручку восставшим страна впоследствии была освобождена от фашистов.

ПЕРЕЧЕНЬ архивных документов, отражающих сведения о Словацком национальном восстании в 1944 году и 1 ЧАК

1. Боевое донесение штаба 1 ЧАК в СССР от 31.08.1944 г. о подчинении 1-го Чехословацкого армейского корпуса в СССР командующему войсками 4 Украинского фронта

2. Донесение Украинского штаба партизанского движения о положении в Словакии к 01.09.1944 г.

3. Из обзора боевых действий 2 ВА за сентябрь 1944 г. (сведения о действиях 208 ночной бомбардировочной авиадивизии по обеспечению партизанского движения на территории Словакии)

4. Боевые распоряжения 5 АК АДД на выполнение спецзаданий по десантированию личного состава и боевого груза Чехословацкой бригады в тыл противника с посадкой на аэродром Тридуба, а также на выброску грузов для партизанских и словацких формирований в тылу противника в период с 18 сентября по 30 октября 1944 г.

5. Политдонесения и политсводки 1 Украинского фронта о военно-политической обстановке на территории занятой словацкими повстанцами

6. Приказание А.И. Антонова о выходе на границу Словакии и соединения со словацкими войсками и партизанами от 03.04.1944 г., сообщение А.И. Антонова командующему 1 Украинским фронтом об утверждении плана операции на наступление от 03.09.1944 г.

7. Доклад плана операции Командующего 1 Украинским фронтом Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза т. И.В. Сталину от 03.09.1944 г. о выходе на словацкую границу и соединении со словацкими частями и партизанами

Раздел «Красные флаги над Банска-Бистрицей » на сайте Министерства Обороны