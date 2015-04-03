Пражская операция 6 мая 1945 года началась Пражская наступательная операция На чтение: 2 минуты

ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ

Пражская операция 1945 года — наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, проведенная 6-11 мая 1945 г. с целью уничтожении немецкой военной группировки на территории Чехословакии в период Великой Отечественной войны.

На заключительном этапе войны как У. Черчилль, так и командующий британскими войсками в Европе Б. Монтгомери всерьез рассматривали вариант захвата западными союзниками Берлина, Вены и Праги раньше советских армий. Сопротивление немцев на западном фронте фактически рухнуло, тогда как к началу мая в Чехословакии и Северной Австрии советским войскам продолжали оказывать сопротивление группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Австрия» — свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, свыше 2200 танков и штурмовых орудий, около 1000 самолетов. После того, как 30 апреля 1945 г. Гитлер покончил жизнь самоубийством, по замыслу нового правительства фашистской Германии во главе с К. Деницем группа армий «Центр» должна была удерживать районы западной и центральной Чехии с тем, чтобы выиграть время и отойти на запад для капитуляции перед американскими войсками. Советское командование предусматривало нанесение нескольких мощных ударов 1-м,2-м и 4-м Украинскими фронтами (свыше 1 млн. чел., более 23 тыс. орудий и минометов, около 1800 танков и САУ и свыше 4 тыс. самолетов) по сходящимся направлениям на Прагу с целью окружения и расчленения основных сил врага.

1 мая в Чехии началось народное восстание, а 5 мая оно охватило и Прагу. В ночь на 6 мая пражские восставшие обратились по радио к советскому командованию с просьбой о помощи. Войска 1-го Украинского фронта уже к исходу 7 мая вышли к склонам Рудных гор и завязали бои за Дрезден. После этого развернулось наступление армий 4-го Украинского фронта.

Существует миф, что отступавшие части 1-й дивизии т.н. «Русской освободительной армии» предателя А. Власова, ранее воевавшие на стороне Германии, по пути следования в Австрию оказали активную поддержку пражскому восстанию. Действительно же то, что после обращения восставших пражан по радио с просьбой о помощи власовцы, находившиеся тогда в пригородах столицы Чехословакии, без боя заняли ряд городских кварталов Праги. Тем самым командование РОА стремилось привлечь к себе внимание западных союзников. Отход власовских подразделений из чехословацкой столицы (к ней приближались войска 1-го Украинского фронта) проходил не столь мирно. Чехословацкие патриоты видели в них прямых пособников нацистов. Власовцам пришлось отбиваться от восставших, используя огневую поддержку немецких эсэсовских частей.

Но коллаборационистам—власовцам не удалось избежать возмездия за предательство. Часть личного состава РОА была пленена Красной Армии еще на пути следования в Австрию. Сам Власов был захвачен 12 мая 1945 г. в Чехословакии разведгруппой советского 25-го танкового корпуса. Бывшего генерала нашли в кабине легковой машины, спрятавшимся между мешками с одеждой и провизией. Через некоторое время А.Власов вместе с другими руководителями т.н. РОА был предан суду военного трибунала и казнен.

8 мая германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, но группа армий «Центр» продолжала сопротивление. Спасая восставших пражан, 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта в ночь на 9 мая совершили стремительный 80-километровый бросок и утром 9 мая вступили в Прагу. В тот же день к Праге подошли передовые части 2-го и 4-го Украинских фронтов. 10-11 мая основные силы войск противника начали сдаваться в плен, а всего в ходе операции было пленено 860 тыс. фашистских солдат и офицеров. В то же время наши войска вошли в соприкосновение с 3-й американской армией, завершив тем самым бои по уничтожению немецких войск на территории Чехословакии. Всего за освобождение этой страны погибли более 140 тыс. советских воинов. Эта была последняя операция советских войск в Европе в годы Второй мировой войны.

Кульков Е.Н., Мягков М.Ю., Ржешевский О.А. Война 1941-1945. Факты и документы. М., 2004.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФЕЛЬДМАРШАЛА МОНТГОМЕРИ

КОНЕЦ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ

Однажды [весной 1945 г.], когда наши войска находились на Рейне, я начал обсуждать будущие оперативные планы с Эйзенхауэром. Мы встречались с ним несколько раз. Я всегда считал взятие Берлина приоритетной задачей, поскольку Берлин — это политический центр, и если бы нам удалось опередить русских, нам было бы легче разговаривать с ними в послевоенные годы... В своем письме ко мне, датированном 15 сентября 1944 г., Эйзенхауэр согласился со мной в том, что германская столица играет большое значение, и писал следующее: «Ясно, что Берлин — это главный приз. Нет никакого сомнения, что мы должны сконцентрировать всю нашу энергию и ресурсы на быстром наступлении на Берлин». Но сейчас между нами не было согласия. Его последняя точка зрения была выражена в послании, которое он отправил мне 31 марта 1945 г., и заканчивалось оно следующим образом: «...Что касается меня, то я считаю, что Берлин становится ни чем иным, как географическим названием, и я уже не заинтересован в нем. Моя цель — разгромить силы врага и подавить его способность к сопротивлению».

Для меня было бесполезно настаивать на своем. У нас было так много аргументов по главному вопросу, но в любом случае было уже слишком поздно...

Следовательно, главной нашей задачей после поражения Германии было установление приемлемого для нас и западных наций баланса сил в Европе, который поможет выиграть мир. Это означало, что мы должны завладеть политическими центрами Европы, особенно Веной, Прагой и Берлином, раньше русских. Если бы политические лидеры Запада отдавали высокие директивы должным образом и давали подходящие инструкции Верховному командованию, мы бы захватили все эти три столицы раньше русских. Но что же случилось? Мы потеряли возможность завладеть Веной, когда было решено десантировать наши силы в Южной Франции (операция «Драгун»). Войска для этой операции были взяты у фельдмаршала Александера в Италии, и это затормозило его операцию...

Что касается Праги, то третья американская армия была остановлена на восточном фронте Чехословакии в конце апреля по причинам, мне не совсем понятным. Когда, наконец, в начале мая им разрешили пересечь фронт, пишет Брэдли в своих «Записках солдата», им было приказано не продвигаться дальше Пльзени, «потому, что Чехословакия уже была предназначена Красной Армии для освобождения». Он добавил, что если бы Главнокомандование союзных войск в Европе отозвало свой приказ, Паттон «возможно мог бы быть в Праге через 24 часа».

Американцы не могли понять, что было мало пользы из того, что мы выиграем войну стратегически, если проиграем ее политически. Из-за их странной позиции нам был нанесен ущерб в канун дня Победы в Европе, и мы все еще продолжаем нести от этого определенные потери. Война — это политический инструмент...

Оставив Рейн позади, мы устремились на Балтику. Моей целью было оказаться там до того, как русские приложат все усилия, чтобы войти в Данию, и тем самым получат контроль над Балтийским побережьем... По мере того, как мы продвигались на восток, премьер-министр и Эйзенхауэр проявляли все большую озабоченность тем, смогу ли я предотвратить вторжение русских в Шлезвиг-Гоштейн, а затем оккупацию ими Дании. Оба направили мне послания об этом...

Montgomery B.L. The Memoirs of Field-marshal the Vicount Montgomery of Alamein, K.G. L., 1958.

ДОНЕСЕНИЕ ЛЕЛЮШЕНКО КОМЕНДУЮЩЕМУ ФРОНТОМ

В 4.00 утра 9.5.45 года 10-й гвардейский танковый корпус зашел в г. Прага и вышел на северо-восточную окраину ее, восточную и юго-восточную окраину. 6-й гвардейский механизированный корпус — на южную и юго-западную окраину г. Прага. 5-й гвардейский механизированный корпус — на западную окраину. Захвачено много пленных и трофеев. Оказавшие сопротивление уничтожены. Связь с повстанцами через бригадного генерала Ведера. Американских войск нет. Соседей нет. Веду разведку в северовосточной части, в южном направлении. Навожу порядок. Я с оперативной группой на западной окраине Праги.

Лелюшенко

(Д.Д. Лелюшенко — командующий 4-й гвардейской танковой армией).

Обложка: Прага, июнь 1945 года. Советские воины на мосту через Влтаву. Фото Г.Хомзора /Фотохроника ТАСС/

Источник: https://www.kp.ru