Потсдамская конференция Третья и последняя встреча «большой тройки». Цель - определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. На чтение: 3 минуты

РЕШЕНО В ПОТСДАМЕ

Потсдамская конференция, проходившая в пригороде Берлина (17 июля — 2 августа 1945 г.), стала последней за годы войны конференцией глав правительств СССР, США и Великобритании. Советскую делегацию возглавлял И. Сталин , американскую после смерти Ф. Рузвельта в апреле — президент Г. Трумэн, английскую — премьер-министр У. Черчилль, а с 28 июля после победы на парламентских выборах лейбористской партии К. Эттли. В работе конференции, которая проходила во дворце Цецилиенхоф, принимали участие также руководители внешнеполитических ведомств великих держав, военные представители.

Главное место в работе Потсдамской конференции заняла проблема Германии. Были согласованы основные принципы совместной политики к этой стране. Предусматривалось разоружение и демилитаризация страны. Прядок осуществления контроля над ее территорией требовал полной денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Подчеркивалась необходимость ликвидации военных и полувоенных формирований, отмены нацистских законов. Военные преступники предавались суду. Но союзники указывали, что «не намерены уничтожать или ввергнуть в рабство немецкий народ». Сталин и западные лидеры также воздержались от выдвижения планов раздела Германии. Учреждались органы самоуправления по всей стране, хотя центрального правительства было решено пока не создавать. В экономическом плане на период оккупации было решено рассматривать Германию как единое целое, включая денежную систему. Промышленность страны должна была перейти исключительно на мирные рельсы.

Дискуссии развернулись вокруг вопроса о репарациях с Германии. В конечном итоге был одобрен позональный принцип взимания репараций — каждой державой из своей зоны оккупации. Кроме этого для СССР было предусмотрено частичное получение репараций из западных зон. СССР обязывался передать часть репараций Польше. Военно-морской флот Германии делился в равных пропорциях между тремя державами-победительницами. Делился и торговый флот.

В Потсдаме, также как ранее и в Ялте, вновь встал вопрос о будущем Польши. Сталин настоял на том, чтобы в Потсдам прибыли польские представители во главе с Б. Берутом, которые подтвердили свою позицию относительно западных границ государства и обещали проведение в стране демократических выборов. Американская делегация поддержала советские предложения о новой западной границе Польши. Было решено начать про­цесс передачи Польше восточногерманских земель. Американская и британская делегации подтвердили также свое согласие о передаче СССР города Кенигсберга (с 1946 г. Калининграда) с прилегающими территориями.

На конференции был поднят вопрос о Турции, а также возможности основания советской базы в Черноморских проливах. СССР считал также несправедливой границу между двумя государствами, проведенную после окончания Гражданской войны в России, отторгавшую в пользу Турции область Карса и прилегающие районы. Но предложения о советских базах и изменениях в советско-турецкой границе были отвергнуты. Делегации великих держав обсудили проблему опеки ряда территорий, в том числе бывших колоний Италии. Однако Великобритания и США намеревались осуществлять здесь контроль своими силами, без участия СССР.

На Берлинской конференции стороны разрешили и ряд других проблем, касающихся контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии, переселения немецкого населения из Польши, Чехословакии и Венгрии, вывода союзных войск из Ирана. Они еще раз обсудили проблему участия СССР в войне с Японией. 17 июля Сталин заявил, что Советский Союз будет готов открыть боевые действия в середине августа.

Переговоры в Потсдаме показали, что разногласия между союзниками стали проявляться все чаще, и, тем не менее, сохранялась возможность разрешать их путем компромиссов. Такой подход, несомненно, отвечал интересам мирного сосуществования государств с различной социально-политической системой в послевоенном мире. Однако здесь же на Потсдамской конференции возник новый фактор, кардинально изменивший само представление о будущей безопасности — успешное испытание американской атомной бомбы. 24 июля в разговоре со Сталиным, Трумэн сообщил, что у США появилось новое оружие невиданной ранее разрушительной силы. Сталин, сделал вид, что не понял значения этого события, хотя знал об американском ядерном проекте и торопил советских ученых, занимавшихся подобными разработками. Применение атомного оружия преследовало двоякую цель — с одной стороны, показать Японии, что ее ожидает в случае продолжения войны, а, с другой, продемонстрировать американскую мощь перед Советским Союзом, что могло побудить его согласиться с американской точкой зрения по широкому кругу международных вопросов.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РЕШЕНИЙ ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(...) III. О ГЕРМАНИИ

...А. Политические принципы

1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Германии верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской республики, каждым в своей зоне оккупации, по инструкциям своих соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Контрольного Совета.

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое обращение с немецким населением по всей Германии.

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться Контрольный Совет, являются:

I) полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей германской промышленности, которая может быть использована для военного производства, или контроль над ней. С этими целями:

а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА, СД и гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные организации, вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма;

в) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные средства для их производства должны находиться в распоряжении союзников или должны быть уничтожены. Поддержание и производство всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и орудий войны будет предотвращено (...)

III) уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду...

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима, или которые установили дискриминацию на основе расы, религии или политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая дискриминация правовая, административная или иная, не будет терпима.

5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом зверства или военные преступления, должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и организаций и любые другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть арестованы и интернированы.

6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны быть удалены с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях. Такие лица должны быть заменены лицами, которые по своим поли-тическим и моральным качествам считаются способными помочь в развитии подлинно демократических учреждений в Германии...

8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами демократии, правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, без различия расы, национальности и религии.

9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации политической структуры и развития на местах чувства ответственности. С этой целью:

...во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические политические партии с предоставлением им права созыва собраний и публичного обсуждения...

Пока что не будет учреждено никакого центрального германского правительства. Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые существенно важные центральные германские административные департаменты, возглавляемые государственными секретарями, в частности, в областях финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленности. Эти департаменты будут действовать под руководством Контрольного Совета...

«Правда». 3 августа 1945 г.

ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявление глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая от 26 июля 1945 г.

1. Мы, президент Соединенных Штатов, президент Национального правительства Республики Китай и премьер-министр Великобритании, представляющие сотни миллионов наших соотечественников, совещались и согласились в том, что Японии следует дать возможность окончить эту войну...

5. Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Выбора никакого нет. Мы не потерпим никакой затяжки.

6. Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, которые обманули и ввели в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний, ибо мы твердо считаем, что новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен до тех пор, пока безответственный милитаризм не будет изгнан из мира.

7. До тех пор, пока такой новый порядок не будет установлен, и до тех пор, пока не будет существовать убедительное доказательство, что способность Японии вести войну уничтожена,- пункты на японской территории, которые будут указаны союзниками, будут оккупированы для того, чтобы обеспечить осуществление основных целей, которые мы здесь излагаем.

8. Условия Каирской декларации будут выполнены и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем.

9. Японским вооруженным силам после того, как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с возможностью вести мирную и трудовую жизнь.

10. Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены как нация, но все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание. Японское правительство должно устранить все препятствия к возрождению и укреплению демократических тенденций среди японского народа. Будут установлены свобода слова, религии и мышления, а также уважение к основным человеческим правам.

11. Японии будет разрешено иметь такую промышленность, которая позволит поддержать ее хозяйство и взыскать справедливые репарации натурой, но не те отрасли промышленности, которые позволят ей снова вооружиться для ведения войны. В этих целях будет разрешен доступ к сырьевым ресурсам, в отличие от контроля над ними. В конечном счете Японии будет разрешено принять участие в мировых торговых отношениях.

12. Оккупационные войска союзников будут отведены из Японии, как только будут достигнуты эти цели и как только будет учреждено мирно настроенное и ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной волей японского народа.

13. Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром.

Обложка: Эттли, Трумэн и Сталин. Июль 1945. Presidential Collection of Harry S. Truman.

Источник: https://ru.wikipedia.org