Потсда́мская (Берли́нская) кон­фере́нция 1945

Потсда́мская (Берли́нская) кон­фере́н­ция 1945 — конференция руководителей государств антигитлеровской коалиции — СССР (И. В. Сталин ), США (Г. Трумэн ) и Великобритании (У. Черчилль , с 28 июля К. Эттли ) для решения вопросов послевоенного устройства Европы. Состоялась 17 июля — 2 августа 1945 во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме. В П. к. принимали участие министры иностранных дел, военные советники и эксперты трех стран. Было проведено 13 пленарных заседаний. СССР стремился к обеспечению территориальной безопасности страны и закреплению новых границ в Европе и на Дальнем Востоке. В отношении Германии на П. к. было выработано соглашение на основе решений Ялтинской (Крымской) конференции 1945 и предложений Европейской консультативной комиссии. Державы-­участницы П. к. обязались проводить в отношении нее согласованную политику на принципах демилитаризации, денацификации, демократизации и декартелизации (т. е. децентрализации экономики) и передали верховную власть в Германии главнокомандующим оккупационными силами трех стран, каждому в своей зоне оккупации. Решения по общегерманским вопросам должны будут приниматься совместно на заседаниях Союзного Контрольного совета, расположенного в Берлине, который в свою очередь находился в совместном управлении трех держав. Предусматривались полное разоружение Германии, упразднение ее вооруженных сил, ликвидация Национал-­социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и всех нацистских организаций (СС, СА, СД, гестапо и др.). Промышленность страны должна была перейти на мирные рельсы, предприятия военно-­промышленного комплекса ликвидировались (или устанавливался конт­-роль над ними). Было принято решение о проведении демократических реформ во всех сферах, отменялись нацистские законы, передавались суду военные преступники, список которых был утвержден, все «сторонники нацизма» лишались должностей. Для организации судебного процесса над военными преступниками был учрежден Международный военный трибунал. Все создаваемые административные органы (финансов, внешней торговли и промышленности и пр.) передавались в ведение Контрольного совета. Предложения советской делегации об установлении совместного конт­роля над Рурской областью приняты не были.

Были определены размеры репараций с Германии, которые каждая из участниц конференции (а также Франция) получала из своих зон оккупации и за счет германских вложений за границей. СССР также получал дополнительные 15 % за счет изымаемого германского промышленного оборудования из западных оккупационных зон в счет эквивалентных поставок угля, продовольствия, сырья и других материалов и 10 % без возмещения. При этом СССР отказывался от претензий на золото, захваченное в Германии западными державами, на акции германский предприятий в западных зонах оккупации и германские активы во всех странах, кроме Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии. США и Великобритания со своей стороны не претендовали на германские активы и акции предприятий в советской оккупационной зоне и его сфере влияния. Участники П. к. также разделили между собой военно-­морской и коммерческий флоты Германии.

По решениям П. к. СССР получила г. Кёнигсберг (с 1948 — Калининград) и прилегающую к нему часть Вост. Пруссии. Обсуждение предложений советской делегации по пересмотру конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов результата не дали. Польский вопрос стал одним из самых дискуссионных — США и Велико­британия были вынуждены признать польское временное правительство Национального единства, в состав Польши вошла часть Вост. Пруссии и г. Данциг, ее западная граница определялась по рекам Одер и Западная Нейсе. Немецкое население депортировалось с территории Польши, Венгрии и Чехословакии. СССР подтвердил свои ранние обязательства объявить вой­ну Японии не позднее трех месяцев после капитуляции Германии, была принята Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая от 26 июля с требованием незамедлительной капитуляции Японии.

П. к. учредила Совет министров иностранных дел (СМИД) СССР, США, Великобритании, Франции и Китая, задачами которого были подготовка мирных соглашений со странами-­союзниками Германии (Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией), мирного договора с Германией после создания общегерманского правительства, обсуждение вопросов международной опеки над рядом территорий. Было также принято решение о вступлении в Организацию Объединенных Наций государств, сохранявших нейтралитет во время вой­ны.

Были также рассмотрен вопрос о расширении полномочий австрийского временного правительства, было достигнуто соглашение по выводу союзных сил из Ирана и осужден режим Ф. Франко в Испании.

Ист. : Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 гг.: Сборник документов. Т. 4. М., 1984.

Лит .: Исраэлян В. Л. Дипломатия в годы вой­ны. М., 1985; Печатнов В. О. От союза — к холодной вой­не: советско-­американские отношения 1945–1947. М., 2006; Neiberg M. Potsdam: The End of World War II and the Remarking of Europe. New York, 2015. Л. А. Садова.