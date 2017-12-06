В Швейцарии умер последний кавалер ордена «Победа», экс-король Румынии Михай I Информация о смерти бывшего монарха появилась на официальном сайте королевской семьи Румынии. Сообщается, что на момент смерти экс-монарху было 96 лет. Он скончался 5 декабря в своей резиденции в Швейцарии, причиной смерти стала онкология. После того, как год назад у Михая I обнаружили рак, он отошел от дел и перестал заниматься общественной деятельностью, а роль главы румынского королевского дома взяла на себя его дочь, кронпринцесса Маргарита. Михай I принадлежал к правящей династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, и дважды всходил на престол. Он руководил Румынией с 1927 по 1930 год и с 1940 по 1947 год. Когда Михай впервые оказался на королевском троне, ему... На чтение: 2 минуты

Информация о смерти бывшего монарха появилась на официальном сайте королевской семьи Румынии. Сообщается, что на момент смерти экс-монарху было 96 лет. Он скончался 5 декабря в своей резиденции в Швейцарии, причиной смерти стала онкология.

После того, как год назад у Михая I обнаружили рак, он отошел от дел и перестал заниматься общественной деятельностью, а роль главы румынского королевского дома взяла на себя его дочь, кронпринцесса Маргарита.

Михай I принадлежал к правящей династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, и дважды всходил на престол. Он руководил Румынией с 1927 по 1930 год и с 1940 по 1947 год.

Когда Михай впервые оказался на королевском троне, ему было всего шесть лет. Мальчика провозгласили королем после смерти его деда, короля Фердинанда. Однако, безусловно, доверить страну шестилетнему малышу было невозможно, поэтому фактически Румынией в тот период управляли регенты.

У Михая был отец, однако в 1925 году он отрекся от престолонаследия и сбежал за границу с любовницей. Впрочем, через пять лет он вернулся на родину и сверг собственного сына. Так у власти в Румынии оказался Кароль II.

Возможно, он не ожидал такого развития событий, но так или иначе десять лет спустя Кароля постигла та же участь: его сверг маршал Йон Антонеску. Но монархия не была упразднена, и в качестве своеобразной марионетки на трон вновь был посажен 20-летний Михай.

Во время его второго правления страна, фактически управляемая Антонеску, вступила во Вторую мировую войну. Румыния поддержала Гитлера и выступила на стороне фашистской Германии. Михай был категорически против такого развития событий, однако к его мнению по понятным причинам никто не прислушивался.

Тогда молодой король решил действовать самостоятельно. Он тайно вступил в переговоры с антифашистскими подпольными организациями и стал готовить переворот. К тому моменту ситуация на фронте для румынских войск складывалась далеко не лучшим образом. Все решилось 23 августа 1944 года. Михай I встретился с Антонеску и потребовал немедленно заключить мир с Советским Союзом. Однако маршал в ответ заявил, что необходимо сдерживать наступление советских войск и предупредить немцев о выходе из войны за 15 дней. Услышав это, монарх вышел из комнаты и приказал своим сторонникам арестовать Антонеску «именем короля».

После этого политика Румынии изменилась кардинальным образом. Михай I немедленно разорвал союз с гитлеровской Германией и приказал атаковать нацистов, объединившись с советской Красной Армией. Вместе наши войска нанесли ряд сокрушительных ударов по соединениям фашистов.

Иосиф Сталин высоко оценил поступок Михая и наградил его орденом «Победа» с формулировкой «за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии».

Следует отметить, что помимо Михая этой почетной награды были удостоены американский генерал (а впоследствии президент США) Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, маршал Польши Михал Роля-Жимерский и глава Народно-освободительной армии Югославии Иосип Броз Тито. Всего в истории было 17 кавалеров ордена «Победа».

Король Михай I был последним из живущих, кто являлся кавалером высшего советского военного ордена. В 2010 году он прибыл в Москву по случаю 60-летней годовщины Великой Победы. Президент России Владимир Путин вручил ему медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Примечателен и тот факт, что после окончания Второй мировой войны Румыния попала в сферу влияния СССР, но формально монархия там сохранялась до 1947 года. В те дни Михая прозвали «королем-комсомольцем», и это прозвище закрепилось за ним на всю оставшуюся жизнь.

В 1947 году монархия все-таки была упразднена, а Михай отрекся от престола и эмигрировал за границу. Сначала он жил в Англии, затем перебрался в Швейцарию, где взял себе имя принца Михаила фон Гогенцоллерн-Зигмарингена. Там бывший монарх работал пилотом на коммерческих авиарейсах.

В родную страну Михай смог венуться лишь через несколько лет, когда был свергнут режим Николае Чаушеску. В 1997 году Михай вернул себе гражданство Румынии, а в 2011 году впервые после отречения от трона произнес речь в румынском парламенте. Тогда он сказал, что королевская корона – «это не символ прошлого, а уникальное воплощение нашей независимости, суверенитета и единства».

Согласно официальным сообщениям, тело бывшего короля будет погребено на его исторической родине – из Швейцарии его перевезут в бывшую столицу княжества Валахия Куртя де Арджеш. В Румынии в связи с кончиной экс-монарха объявлен национальный траур.