Полковник, замполит и ксендз: история 1-й польской дивизии имени Костюшко 6 мая 1943 года в Советском Союзе принято решение о формировании польских воинских частей, ставших основой нового Войска Польского В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии сражалось множество иностранных граждан, разными путями оказавшихся среди советских воинов. Большинство из них воевали в составе иностранных военных формирований, создававшихся на территории Советского Союза и структурно входивших в РККА. Среди таких частей были, например, 1-я Чехословацкая бригада под командованием Людвика Свободы, французская истребительная эскадрилья «Нормандия», позднее выросшая в авиаполк «Нормандия-Неман», югославские, румынские и венгерские подразделения и соединения. Командир 1-й польской пехотной дивизии генерал Зыгмунт Берлинг беседует с унтер-офицером в Селецких военных лагерях,... На чтение: 4 минуты

6 мая 1943 года в Советском Союзе принято решение о формировании польских воинских частей, ставших основой нового Войска Польского

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии сражалось множество иностранных граждан, разными путями оказавшихся среди советских воинов. Большинство из них воевали в составе иностранных военных формирований, создававшихся на территории Советского Союза и структурно входивших в РККА. Среди таких частей были, например, 1-я Чехословацкая бригада под командованием Людвика Свободы, французская истребительная эскадрилья «Нормандия», позднее выросшая в авиаполк «Нормандия-Неман» , югославские, румынские и венгерские подразделения и соединения.

Командир 1-й польской пехотной дивизии генерал Зыгмунт Берлинг беседует с унтер-офицером в Селецких военных лагерях, май 1943 года. Источник: http://www.aif.ru

Но самыми многочисленными были воевавшие на советско-германском фронте польские воинские части: к концу войны их численность достигла 400 тысяч человек, а в составе двух польских армий были собственные стрелковые, артиллерийские, танковые, авиационные, саперные и другие части. Начиналась же история этих соединений с одной-единственной пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, решение о формировании которой Государственный комитет обороны СССР принял 6 мая 1943 года.

Ушедшая армия

История дивизии имени Костюшко неотделима от истории другого польского армейского соединения, создававшегося в Советском Союзе, — так называемой «армии Андерса». После Западного освободительного похода 1939 года Красной Армии и присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии на советской территории были интернированы многочисленные польские военнослужащие и граждане Польши — свыше 380 тысяч человек. С началом Великой Отечественной войны многие из них выразили желание участвовать в борьбе с немцами, и это желание поддержало польское правительство в изгнании, обосновавшееся в Лондоне. Советское правительство пошло навстречу польским патриотам и приняло решение о формировании польских частей: соглашение об этом, равно как и об установлении дипломатических отношений, было подписано представителями СССР и правительства Польши в изгнании 30 июля 1941 года, а посредником выступила Великобритания.

Первый командир дивизии имени Костюшко генерал Зыгмунт Берлинг на церемонии посвящения офицеров 2-й польской пехотной дивизии, зима 1943-44 годов. Источник: https://www.polskieradio.pl

Уже 6 августа был назначен командующий польскими частями в СССР: им стал бывший командир Новогрудовской кавалерийской бригады польской армии дивизионный генерал Владислав Андрес.

Кадровый военный, сторонник независимой Польши, генерал Андерс с энтузиазмом взялся за формирование польских частей. Но лишь много позже стало понятно, что его вдохновляла сама возможность воевать с немцами, однако он совершенно не собирался делать это на стороне Советского Союза. Развернув активную агитационную и организационную работу, Владислав Андрес к ноябрю 1941 года привлек новые подразделения, формировавшиеся в Тоцких и Татищевских военных лагерях – почти 2000 офицеров, около 12 000 унтер-офицеров и свыше 27 000 солдат. Кроме того, рядом с военнослужащими находились и члены их семей: такое условие было выдвинуто польской стороной. Так что в конечном итоге к весне 1942 года, когда польские части были передислоцированы в Среднюю Азию, там собралось около 115 000 военнослужащих и свыше 37 000 членов их семей.

Девушки из 1-го отдельного женского пехотного батальона имени Эмилии Плятер на причастии у дивизионного капеллана. Источник: http://victory.rusarchives.ru

Но все эти люди в конечном итоге оказались не на советско-германском фронте, а в составе войск антигитлеровской коалиции, воевавших на Ближнем Востоке и в Южной Европе. Собирая людей, генерал Андрес раз за разом утверждал, что формирование частей еще не закончено, что он не может завершить его, поскольку люди не имеют необходимого снаряжения и даже обмундирования. Хотя Советский Союз, напрягавший все силы для обеспечения отпора врагу, делал все возможное, чтобы снабжать еще и поляков, которые все откровеннее саботировали идею участия в боевых действиях на советско-германском фронте. И в конце концов добились своего: 18 марта 1942 года было достигнуто соглашение между СССР и польской стороной, поддержанной Великобританией, о выводе «армии Андреса» через Иран на Ближний Восток. Там она воевала уже в составе вооруженных сил Соединенного королевства.

«За нашу свободу и вашу!»

Но далеко не все офицеры «армии Андерса» поддерживали своего командующего, откровенно игравшего на противоречиях между Советским Союзом и польским правительством в изгнании. За три дня до того, как было принято решение отпустить андерсовцев восвояси, часть польских военных сформировала «Союз польских патриотов», члены которого выступали за участие в боевых действиях на стороне СССР. Лидером этого союза стала польская писательница Ванда Василевская, а самым старшим офицером оказался полковник Зыгмунт Берлинг — бывший начальник военного лагеря «армии Андерса». Этот поступок кадрового офицера едва не кончился для него суровым наказанием, но вскоре его бывшие сослуживцы ушли на юг, а ему предложили возглавить новое польское воинское формирование.

Бойцы дивизии имени Костюшко на параде в честь принятия присяги, 15 июля 1943 года. Источник: http://www.aif.ru

Формальной точкой отсчета истории 1-й польской дивизии можно считать принятое 6 мая 1943 года Государственным комитетом обороны СССР постановление №3294сс «О формировании 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». Согласно этому постановлению, новое польское соединение комплектовалось оставшимися в Советском Союзе бывшими польскими военнослужащими и гражданскими лицами, а формирование шло по штату советской гвардейской стрелковой дивизии. Это означало, что польскую часть должны были снабжать лучше, чем обычные советские стрелковые части, а ее офицеры, унтер-офицеры и солдаты получали повышенное денежное довольствие.

Местом формирования дивизии определили Селецкие военные лагеря под Рязанью. Место было выбрано не случайно: оно не было связано с неприятной для советского правительства и самих поляков историей с «армией Андерса». Кроме того, здесь проходили формирование многие советские воинские части, и инфраструктура была налажена лучше, чем в Красноводске, где остались не ушедшие с Андресом поляки.

14 мая 1943 года в Селецкие лагеря прибыли первые польские военнослужащие: 1818 офицеров, унтеров и солдат. А всего через три дня их стало в пять раз больше — 5716 человек! Как оказалось, в СССР оставалось еще достаточно много польских граждан, которые хотели внести свою лепту в борьбу с фашизмом. Еще через несколько дней в расположение польской дивизии прибыли 325 советских офицеров с польскими корнями, откомандированные туда командованием Красной Армии для того, чтобы оказать помощь полякам в обучении и освоении советской техники и боевых уставов. Среди этих офицеров были, например, первый начальник штаба 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко полковник Антон Сивицкий, а также первый командующий артиллерией дивизии подполковник Войцех Бевзюк.

Бойцы 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко на молитве в походной церкви в Селецких военных лагерях, лето 1943 года. Источник: http://victory.rusarchives.ru

Местные жители, время от времени становившиеся свидетелями того, что происходило в Селецких лагерях, наверняка недоумевали, видя говорящих по-русски военных, но в неизвестной военной форме. Дело в том, что обмундирование для польской дивизии решено было оставить польское, образца 1930-х годов, а вот знаки различия (прежде всего кокарду на головные уборы) решили поменять. Символом новой польской армии стала «орлица Пястов» — герб королевской династии Пястов и Великой Польши, известный с Х века.

Чтобы помочь снабжению дивизии за счет иностранной помощи польские патриоты сумели дотянуться через океан и создать в США «Лигу костюшковцев» (она же «Костюшковская лига»). Это было объединение бизнесменов польского происхождения, живших и работавших в основном на Среднем Западе, в Детройте и Чикаго, где обосновалась одна из самых больших польских колоний в Америке. За их счет польские военные в Селецких лагерях получали дополнительные продукты и вещевое довольствие. А вот вооружение полностью обеспечивала советская сторона — от винтовок до артиллерийских орудий, а позднее танков и самолетов.

Офицеры и солдаты 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко готовятся к наступлению, ноябрь 1943 года. Источник: http://proznanie.ru

15 июля 1943 года бойцы 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко приняли воинскую присягу. День был выбран особенный — годовщина битвы при Грюнвальде, с давних пор служившей символом единства польских и русских воинов. К этому дню у дивизии появилось и собственное знамя: белое полотнище с красным крестом, в центре которого в лавровом венке был вышит портрет Тадеуша Костюшко, а выше него шла надпись по-польски: «За нашу свободу и вашу!».

Не как у всех: капеллан и женский батальон

Дивизия не только говорила на двух языках, поскольку служили в ней как поляки, оказавшиеся в СССР после 1939 года, так и советские граждане польского происхождения, и не одни офицеры. Она в принципе воплотила в себе традиции двух армий — польской и советской, начиная от формы и структуры и заканчивая строевыми и боевыми командами. Порой это выливалось в казусы, которые могли поставить в тупик советского человека того времени.

Польские танкисты во время парада по случаю принятия присяги бойцами 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко, 15 июля 1943 года. Источник: http://waralbum.ru

Например, в дивизии и ее подразделениях были замполиты, но при этом была и должность дивизионного капеллана. Ее занял священник Вильхельм Кубш, успевший летом 1941-го повоевать в рядах партизанского диверсионного отряда полковника Васильева, а потом выйти на Большую землю и присоединиться к вновь формируемым польским частям. Распоряжением первого командира костюшковцев Зыгмунта Берлинга дивизионный капеллан получил звание майора, а в итоге дослужился до полковника и должности главного декана Войска Польского. К нему на исповедь и причастие приходили солдаты и офицеры, он присутствовал при даче присяги бойцами 1-й польской пехотной дивизии. И его не смущало, что бок о бок с ним воюют атеисты и коммунисты из числа советских сержантов и офицеров.

Еще одной необычностью польской части стало существование в ней отдельного женского батальона имени Эмилии Пляттер. В Красной Армии такого рода подразделений не существовало: могли быть части, укомплектованные в основном женщинами, известны женские авиаполки, но женских пехотных батальонов — не было. Однако среди полячек, оказавшихся в СССР, нашлось достаточное число таких, кто захотел воевать за свободу своей родины в рядах нового Войска Польского. И им пошли навстречу.

Танки Т-34-85 Войска Польского с солдатами на броне на улице Берлина, май 1945 года. Источник: http://waralbum.ru

Впрочем, все эти необычные подразделения и должности никак не сказались на боевых возможностях дивизии. В свой первый бой 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко вступила 12 октября 1943 года под деревней Ленино Могилевской области, а в январе 1945-го она освобождала Варшаву, за что удостоилась почетного наименования «Варшавская» и ордена Красного знамени (награждена 19 января 1945 года). Закончила войну она в Берлине, получив 4 мая за участие в Берлинской операции орден Кутузова II степени. Но самое главное, именно эта дивизия послужила основой для новой польской армии — народного Войска Польского, позднее переименованного в Вооруженные силы Польской Народной Республики.

Обложка: Бойцы «армии Андерса» на построении перед отправкой в Иран, март 1942 года. Источник: http://waralbum.ru