Подвиг, ставший символом нашей Победы 30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай Масалов совершил подвиг, который вошел в историю как образец мужественности и добродетели, которыми всегда славился наш народ Во время штурма Берлина в одном из боевых эпизодов советский воин, рискуя своей жизнью, под плотным немецким огнем на руках вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Скромный сержант не считал свой поступок подвигом, тем более, что таких случаев в ходе штурма Берлина было немало, но его подвиг стал широко известен благодаря многочисленным очевидцам. Этот поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в Трептов парке, в Берлине. Красноармеец с ребенком на руках в освобожденной Праге... На чтение: 3 минуты

30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай Масалов совершил подвиг, который вошел в историю как образец мужественности и добродетели, которыми всегда славился наш народ

Во время штурма Берлина в одном из боевых эпизодов советский воин, рискуя своей жизнью, под плотным немецким огнем на руках вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Скромный сержант не считал свой поступок подвигом, тем более, что таких случаев в ходе штурма Берлина было немало, но его подвиг стал широко известен благодаря многочисленным очевидцам. Этот поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в Трептов парке, в Берлине.

Красноармеец с ребенком на руках в освобожденной Праге

Образцовый гвардеец

Николай Иванович Масалов, как и многие миллионы наших соотечественников, встал на защиту Родины от врага. Молодого человека 1922 года рождения призвали в армию 10 декабря 1941 года в Тисульском районе Кемеровской области. У Масаловых была большая семья – четверо сыновей и две дочери. Все они отправились защищать Родину, двое из них не вернулись домой. Сибиряк Николай Масалов был воспитан в добротном крестьянском духе, отличался большим ростом, физической силой, имел веселый характер, хорошо ладил с сослуживцами был отличным боевым товарищем.

На войне ему пришлось вместе со всей нашей страной пройти тяжелый путь. Николай воевал с апреля 1942 года в составе 284 стрелковой дивизии. Ему пришлось пройти сквозь огненное горнило Сталинградского сражения. Масалов участвовал в жестоких рукопашных схватках у завода «Баррикады», защищал Мамаев курган . В ходе этих боев Николай был дважды ранен. Отмечен боевыми наградами. После победы под Сталинградом его дивизия была переформирована в 79-ю гвардейскую дивизию. Гвардеец Николай Масалов прошел с ней все бои, вплоть до самого конца войны: были бои на Северском Донце, форсирование Днепра, марш от Вислы до Одера, который он проделал, будучи раненым, с забинтованной головой. И, наконец, штурм вражеской столицы – Берлина. За это время Николай был ещё дважды ранен, совершил немало подвигов, о чем говорят его наградные листы, стал кавалером очень ценимого фронтовиками ордена «Слава». К концу войны старший сержант Масалов был опытным и авторитетным бойцом, не раз брал на себя командование отделением, взводом, а во время штурма Берлина ему доверили почетную должность знаменщика, он первым водружал красные флаги на захваченных опорных пунктах и важных зданиях противника.

Николай Масалов

Бой 30 апреля

Утром 30 апреля 1945 года гвардейцы 220 стрелкового полка 79-й дивизии готовились занять важный узел обороны противника – аэродром Темпельхоф. Путь к нему преграждал Ландвер-канал, на противоположном берегу которого нацисты создали серию мощных опорных пунктов. Нашим бойцам предстояла сложная задача – преодолеть канал под огнем немецких пулеметов и минометов, которые заранее пристрелялись и сидели на выгодных и хорошо укрепленных позициях.

Советские штурмовые группы изготовились к атаке и ждали начала артиллерийской подготовки, чтобы совершить рывок к немецким позициям, как они уже делали не раз. До Победы оставались считанные дни. И тут находившийся со знаменем в руках в одной из групп Николай Масалов услышал детский плач. Гвардеец прислушался, действительно, на той, вражеской, стороне канала плакал ребенок. Николай оставил знамя своим сослуживцам и поспешил к командиру. «Разрешите спасти ребёнка, я знаю, где он», – попросил у командира Масалов. Командир отвечал: «Не пройдешь же сержант, ухлопают немцы!» – «Пройду, я знаю как». Гвардеец оказался настойчивым, и командир нехотя отпустил его, хоть и не хотелось в самом конце войны рисковать одним из лучших своих подчиненных. Однако таков уж наш воинский дух: русский воин по природе своей защитник, не разрушитель. Масалов побежал к мосту, незамеченным для врага он совершил рывок, прополз по мосту, и исчез из вида наших передовых дозоров. Немцы, видимо, заметив сержанта, начали стрельбу. Затем установилась напряженная тишина, до начала артиллерийской подготовки оставались считанные минуты. Николай не знал, что за его отважными действиями наблюдал один из легендарных героев Сталинграда маршал Чуйков.

Офицеры Красной Армии с ребенком в освобожденном Берлине

Вот как маршал вспоминал эти минуты: «…Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребёнка. Тогда гвардеец поднялся во весь рост — высокий, могучий. Блеснули на груди боевые ордена. Такого не остановят ни пули, ни осколки… Прошло ещё несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. Ждали пять, десять минут… Неужели напрасно рисковал Масалов?»

Товарищи Николая, не сговариваясь, приготовились к броску, не могли они бросить в беде своего сослуживца. И тут с другой стороны канала раздался голос Николая: «Внимание! Я с ребёнком. Прикройте меня огнём. Пулемёт справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!». Гвардейцы открыли яростный огонь, прикрывая своего товарища, в этот же момент ударили наши орудия. Сквозь вихрь пуль и осколков, прижимая к груди маленькую девочку, бежал к нашим позициям гвардеец Николай Масалов. Вот он достиг наших позиций, перемахнул через ограду и, бережно укутав ребенка в свой плащ-палатку, передал девочку подоспевшим санитаркам. Николай вновь взял в руки боевое знамя, полный решимости как можно скорее закончить эту войну. В этот день аэродром Темпельхоф был взят.

Николай Масалов у монумента «Воин-освободитель»

Монумент герою-освободителю

Война закончилась Великой Победой нашего народа. Николай Масалов, как и тысячи других героев минувших боев, отправился домой. Он не мог знать, что известный советский скульптор Е. В. Вучетич, как-то в Берлине зарисовавший образ Николая для плаката, станет автором памятника, посвященного этому отважному поступку, концу войны и образу солдата Красной Армии, солдата-защитника, солдата-освободителя.

В 1946 году у маршала К.Е. Ворошилова возникла идея об установке в Берлине такого монумента. Он обсудил свою задумку со своим другом – скульптором Евгением Вучетичем. А позже историю этого подвига им рассказал очевидец события – маршал Чуйков. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин одобрил идею, только попросил заменить автомат в руках бойца на меч, рассекающий ненавистную свастику. Так, 8 мая 1949 года в Берлинском Трептов-парке, на месте захоронения нескольких тысяч советских солдат, был открыт известный каждому нашему соотечественнику монумент. В неизменной гимнастерке и плащ-палатке советский солдат бережно прижимает к груди немецкую девочку. 12-метровый монумент получил название «Воин-освободитель» и установлен как символ окончания войны, символ добра и освободительной миссии Красной Армии.

В наши дни последовательную работу по установке воинских мемориалов и монументов в России и за рубежом ведет Российское военно-историческое общество. Так, к 75-летию Великой Победы (в 2020 году) подо Ржевом, где проводились крупные наступательные операции Красной Армии, будет открыт мемориал Советскому Солдату. Ржевский мемориал станет крупнейшим в мире памятником советскому солдату. Высота мемориала составит 35 метров.

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке

Николай Масалов прожил долгую жизнь и никогда не считал свой поступок каким-то особенным, во всех интервью утверждал: «Так должен был поступить каждый советский солдат». После войны стало известно не только об этом случае, но и о десятках других подобных подвигов, некоторые из которых стоили нашим бойцам жизни.

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