Почему после Парада Победы не было демонстрации трудящихся? 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся величественный Парад Победы. Всё удалось в тот день, кроме погоды – в конце июня она бывает в столице неустойчивой, что заметно и летом 2017 года: когда Владимир Путин 22 июня в День памяти и скорби возлагал цветы в Александровском саду шёл сильный ливень. Такая же отвратительная погода была и в 1945-м, а технологии предотвращать осадки с помощью реагентов и самолётов тогда ещё не было. Погода для Парада Победы испортилась неожиданно: в 9 часов утра на небе ещё были прояснения, но за пятнадцать минут до начала шествия пошёл дождь, перешедший в ливень. Промокли... На чтение: 1 минута

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся величественный Парад Победы. Всё удалось в тот день, кроме погоды – в конце июня она бывает в столице неустойчивой, что заметно и летом 2017 года: когда Владимир Путин 22 июня в День памяти и скорби возлагал цветы в Александровском саду шёл сильный ливень.

Такая же отвратительная погода была и в 1945-м, а технологии предотвращать осадки с помощью реагентов и самолётов тогда ещё не было. Погода для Парада Победы испортилась неожиданно: в 9 часов утра на небе ещё были прояснения, но за пятнадцать минут до начала шествия пошёл дождь, перешедший в ливень. Промокли до нитки многие участники парада, в том числе и один из главных героев торжества – маршал Константин Рокоссовский.

Проливной дождь не смог омрачить прохождение колонн парада, но, как и 9 мая нынешнего года, пришлось отменить воздушную часть: 570 самолётов в 1945 году так и остались на своих аэродромах. Наутро в газетах ничего не написали о демонстрации трудящихся, хотя она обычно сопутствовала каждому параду на Красной площади. Демонстрация планировалась и на этот раз, трудящиеся двинулись колоннами в центр Москвы, но по пути их распустили, объявив об отмене мероприятия.

К вечеру дождь в Москве прекратился, и на улицах продолжился праздник. Состоялся грандиозный салют: в 23.00 из ста аэростатов в московское небо полетели 20 тысяч ракет.