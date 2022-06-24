Парад Победы: уникальные особенности и легенды
В период с 22 июня 1941 г. до 24 июня 1945 г. на Красной площади прошли три военных парада...
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В период с 22 июня 1941 г. до 24 июня 1945 г. на Красной площади прошли три военных парада: парад 7 ноября 1941 г., Первомайский парад 1945 г. и Парад Победы. Причем, каждый из них стал уникальным явлением. Остановимся на ряде особенностей и нововведений парада 24 июня 1945 г., а также на некоторых легендах, которые окружают это событие вплоть до наших дней.
При подготовке парада были сформированы десять сводных полков, по числу фронтов, принимавших участие в боях на завершающем этапе войны. Прохождение сводных полков на параде строго соответствовало географическому положению фронтов во время войны - с севера на юг от Карельского фронта до 3-го Украинского фронта. Причем, сводный полк 4-го Украинского фронта занимал свое место между полками 1-го и 2-го Украинских фронтов. Первоначально 4-й Украинский фронт занимал самое южное положение – его войска освобождали Южную Украину и Крым. Затем, фронт был расформирован и позднее воссоздан на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов – его соединения вели боевые действия в Карпатах и Словакии. Этот момент и определил место полка на параде. Незадолго до парада в мастерской Большого театра для каждого из полков были изготовлены специальные штандарты.
Еще одной особенностью парада стало значительное изменение внешнего вида его участников. Впервые именно на Параде 24 июня 1945 г. у высшего командного состава появились мундиры цвета морской волны, заменившие мундиры стального цвета. Кроме того, у высшего командного состава следует отметить появление маршальской шашки. Это оружие в обтянутых кожей ножнах с латунным прибором официально на вооружение не принималось, но на параде оказалось не только у маршалов, но и части генералов. Так, подобная шашка была у генерал-полковника К. П. Трубникова, который возглавлял сводный полк 2-го Белорусского фронта. В срочном порядке для рядового и сержантского состава в срочном порядке были изготовлены более 15 тыс. комплектов, для прибывших с фронта участников парада, которые не имели парадной формы. На параде были задействованы 1850 единиц военной техники. Воздушная часть парада была отменена из-за начавшегося ливня.
Парад Победы 24 июня 1945 г. стал единственным победным парадом, где отсутствовало Знамя Победы. На всех парадах, проводившихся с 9 мая 1965 г. проносится Знамя Победы. Отличной от послевоенных парадов стала и дата его проведения – 24 июня, в то время как обычно парады проводятся 9 мая в День Победы. За весь период после 1945 г. единственный случай, когда парад был проведен не 9 мая, а 24 июня был отмечен в 2020 г., в связи с известными санитарными ограничениями.
С Парадом Победы связан и целый ряд легенд. Коснемся лишь части из них.
Одна из них - вынос на параде Знамени Победы. В основе этой легенды первоначальный план пронести (или провести на специальном автомобиле) Знамя на параде. 20 июня 1945 г. Знамя Победы на самолете было доставлено в Москву. Но генеральная репетиция провалилась – С. А. Неустроев, М.А. Егоров, М. В. Кантария никогда не участвовали в парадах и не обладали необходимой строевой подготовкой. В результате было принято решение Знамя Победы на параде не проносить. Частое упоминание о присутствии Знамени на Параде Победы связано с тем, что многие участники могли его видеть во время генеральной репетиции. Однако, еще за два дня до парада Знамя Победы было передано в Центральный музей Красной Армии (совр. ЦМВС РФ). 20 лет спустя К.Я. Самсонов, М.А. Егоров и М.В. Кантария пронесли Знамя Победы на параде 9 мая 1965 г.
Еще одна устойчивая легенда связана с трофейными знаменами и штандартами противника, которые якобы были брошены на специальный помост и позднее сожжены. Знакомство с кинохроникой и документами, парада указывают на то, что никакого помоста в принципе не было. Вероятно, за помост, кем-то был принят тротуар. Что касается вражеских штандартов и знамен, они были сохранены и сейчас экспонируются в музеях в качестве трофеев. Нередко упоминается о том, что перед парадом военнослужащие отказались брать в руки немецкие знамена и по этой причине им были выданы перчатки. Но на хронике и фотографиях заметно, что перчатки были у всех участников парада 24 июня 1945 г., а не только у тех, кто нес трофейные штандарты и знамена.
Сравнительно новая легенда связана историей служебного пса Джульбарса. Это был действительно известный пес со славной боевой историей. Однако, легендарным является участие раненого Джульбарса в Параде Победы. Согласно легенде, пес был пронесен на специальном лотке на шинели или кителе генералиссимуса И. В. Сталина. Но звание генералиссимуса было присвоено Сталину лишь через три дня после Парада Победы. Кроме того, ни в документах, фотографиях и хронике парада пес, которого несли бы на лотке, отсутствует.