Парад Победы: уникальные особенности и легенды В период с 22 июня 1941 г. до 24 июня 1945 г. на Красной площади прошли три военных парада... На чтение: 2 минуты

В период с 22 июня 1941 г. до 24 июня 1945 г. на Красной площади прошли три военных парада: парад 7 ноября 1941 г., Первомайский парад 1945 г. и Парад Победы . Причем, каждый из них стал уникальным явлением. Остановимся на ряде особенностей и нововведений парада 24 июня 1945 г. , а также на некоторых легендах, которые окружают это событие вплоть до наших дней.

При подготовке парада были сформированы десять сводных полков, по числу фронтов, принимавших участие в боях на завершающем этапе войны. Прохождение сводных полков на параде строго соответствовало географическому положению фронтов во время войны - с севера на юг от Карельского фронта до 3-го Украинского фронта. Причем, сводный полк 4-го Украинского фронта занимал свое место между полками 1-го и 2-го Украинских фронтов. Первоначально 4-й Украинский фронт занимал самое южное положение – его войска освобождали Южную Украину и Крым . Затем, фронт был расформирован и позднее воссоздан на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов – его соединения вели боевые действия в Карпатах и Словакии. Этот момент и определил место полка на параде. Незадолго до парада в мастерской Большого театра для каждого из полков были изготовлены специальные штандарты.

Еще одной особенностью парада стало значительное изменение внешнего вида его участников. Впервые именно на Параде 24 июня 1945 г. у высшего командного состава появились мундиры цвета морской волны, заменившие мундиры стального цвета. Кроме того, у высшего командного состава следует отметить появление маршальской шашки. Это оружие в обтянутых кожей ножнах с латунным прибором официально на вооружение не принималось, но на параде оказалось не только у маршалов, но и части генералов. Так, подобная шашка была у генерал-полковника К. П. Трубникова, который возглавлял сводный полк 2-го Белорусского фронта. В срочном порядке для рядового и сержантского состава в срочном порядке были изготовлены более 15 тыс. комплектов, для прибывших с фронта участников парада, которые не имели парадной формы. На параде были задействованы 1850 единиц военной техники. Воздушная часть парада была отменена из-за начавшегося ливня.

Парад Победы 24 июня 1945 г. стал единственным победным парадом, где отсутствовало Знамя Победы. На всех парадах, проводившихся с 9 мая 1965 г. проносится Знамя Победы. Отличной от послевоенных парадов стала и дата его проведения – 24 июня, в то время как обычно парады проводятся 9 мая в День Победы. За весь период после 1945 г. единственный случай, когда парад был проведен не 9 мая, а 24 июня был отмечен в 2020 г., в связи с известными санитарными ограничениями.

С Парадом Победы связан и целый ряд легенд. Коснемся лишь части из них.

Одна из них - вынос на параде Знамени Победы. В основе этой легенды первоначальный план пронести (или провести на специальном автомобиле) Знамя на параде. 20 июня 1945 г. Знамя Победы на самолете было доставлено в Москву. Но генеральная репетиция провалилась – С. А. Неустроев, М.А. Егоров , М. В. Кантария никогда не участвовали в парадах и не обладали необходимой строевой подготовкой. В результате было принято решение Знамя Победы на параде не проносить. Частое упоминание о присутствии Знамени на Параде Победы связано с тем, что многие участники могли его видеть во время генеральной репетиции. Однако, еще за два дня до парада Знамя Победы было передано в Центральный музей Красной Армии (совр. ЦМВС РФ). 20 лет спустя К.Я. Самсонов, М.А. Егоров и М.В. Кантария пронесли Знамя Победы на параде 9 мая 1965 г.

Еще одна устойчивая легенда связана с трофейными знаменами и штандартами противника, которые якобы были брошены на специальный помост и позднее сожжены. Знакомство с кинохроникой и документами, парада указывают на то, что никакого помоста в принципе не было. Вероятно, за помост, кем-то был принят тротуар. Что касается вражеских штандартов и знамен, они были сохранены и сейчас экспонируются в музеях в качестве трофеев. Нередко упоминается о том, что перед парадом военнослужащие отказались брать в руки немецкие знамена и по этой причине им были выданы перчатки. Но на хронике и фотографиях заметно, что перчатки были у всех участников парада 24 июня 1945 г., а не только у тех, кто нес трофейные штандарты и знамена.

Сравнительно новая легенда связана историей служебного пса Джульбарса . Это был действительно известный пес со славной боевой историей. Однако, легендарным является участие раненого Джульбарса в Параде Победы. Согласно легенде , пес был пронесен на специальном лотке на шинели или кителе генералиссимуса И. В. Сталина. Но звание генералиссимуса было присвоено Сталину лишь через три дня после Парада Победы. Кроме того, ни в документах, фотографиях и хронике парада пес, которого несли бы на лотке, отсутствует.