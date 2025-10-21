Памятник 150-й Идрицкой стрелковой дивизии В апреле 2022 года в посёлке Идрица Псковской области был открыт памятник 150-й стрелковой дивизии На чтение: 2 минуты

В апреле 2022 года в посёлке Идрица Псковской области был открыт памятник 150-й стрелковой дивизии.

Немецко-фашистские захватчики пришли в Идрицу вскоре после начала войны – в июле 1941 года. Оккупация продлилась вплоть до лета 1944 года. Бои за освобождение стратегически важного населённого пункта вела 150-я стрелковая дивизия. После того как захватчики были изгнаны, воинское соединение получило почётное наименование «Идрицкая». А спустя всего год бойцы 150-й стрелковой дивизии водрузили над Рейхстагом в Берлине штурмовой флаг, ставший Знаменем Победы.

Мемориальный комплекс, появившийся в Идрице, был создан по инициативе Российского военно-исторического общества в память о героических солдатах и офицерах 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии.

Освобождение Идрицы

150-я стрелковая дивизия была сформирована в сентябре 1943 года. В её состав вошли 3 бригады: 151-я отдельная стрелковая, 127-я курсантская и 144-я курсантская. Изначально воинское соединение было приписано к 34-й армии. А спустя некоторое время её включили в состав 6-й гвардейской армии. Когда же в 1944 году началось масштабное наступление, 150-ю стрелковую дивизию перевели в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Летом 1944 года шли упорные и тяжёлые бои за Идрицу — небольшой населённый пункт в Псковской области. Идрица играла большое стратегическое значение, поскольку там располагался крупный железнодорожный узел.

Перед войной в городке проживало более 10 тысяч человек. А в июле 1941 года после начала оккупации население начало резко сокращаться. Кто-то ушёл в партизаны, кто-то погиб вскоре после прихода немцев. Но большая часть жителей города оказалась в фильтрационном лагере. По разным подсчётам, через него прошло более 5 тысяч человек.

Наиболее крепких и здоровых узников отправляли на принудительные работы в Германию. Не щадили и детей. По воспоминаниям местных жителей, их из Идрицы переправляли в латвийский концентрационный лагерь Саласпилс. Живыми оттуда вернулись немногие. Всех остальных принуждали возводить на территории района оборонительные сооружения линии «Пантера», которая протянулась от Ленинградской области до белорусских земель.

Немцы основательно подготовились к обороне Идрицы, поскольку потеря железнодорожного узла означала бы для них настоящую катастрофу. Оккупанты лишились бы возможности перебрасывать живую силу и технику с севера на юг и обратно. Кроме этого, захваченный город закрывал для Красной армии дорогу в Прибалтику и его освобождение обрушило бы всю немецкую оборону на той территории.

И поэтому, когда в конце 1943 года в Идрицком районе начались кровопролитные бои, немцы стали стягивать сюда войска, прикрывавшие Ленинград.

Бои шли с декабря 1943-го по июль 1944-го. И главной ударной силой в том противостоянии стала 150-я стрелковая дивизия. Огромные потери были с обеих сторон. Медленно и упорно красноармейцы продвигались вперёд. Спустя 8 месяцев непрекращающихся боёв Идрица была освобождена. В оккупации город находился 3 года. За это время его население уменьшилось в несколько раз.

После освобождения городка грянул салют второй категории — прозвучало два десятка залпов из 224-мм орудий. А 150-я стрелковая дивизия получила почётное наименование «Идрицкая».

Знамя Победы

Однако на этом боевой путь воинского соединения РККА не закончился. После освобождения Идрицы дивизия двинулась в западном направлении и уже в начале 1945 года с боями добрались до берега Вислы. Южнее находилась Варшава, но перед солдатами стояла задача прорвать вражескую оборону на этом участке. Началась череда новых ожесточённых сражений. Вскоре красноармейцы сумели выполнить приказ.

Затем последовало наступление в районе польских, а затем уже и немецких городов. Боевой путь привёл 150-ю стрелковую Идрицкую дивизию к Берлину. Шёл апрель 1945 года. До победы оставалось совсем немного. Однако немецкие войска не сдавались: они отчаянно сопротивлялись, буквально вгрызаясь в каждый метр земли. Но Красную армию было уже не остановить.

В ночь с 13 на 14 апреля бойцы 150-й дивизии в ходе Берлинской операции сумели перейти реку Одер и продолжили наступление. Через несколько дней пал город Кунерсдорф. Затем настал черёд берлинского предместья Карафвланкенбург. А 26 числа 150-я дивизия получила награду — орден Кутузова II степени. Такое решение было принято президиумом Верховного Совета СССР.

Спустя всего 4 дня бойцы Идрицкой дивизии, которые вели бои за Рейхстаг, сумели захватить большую часть здания. Сперва штурмовой флаг появился над главным входом. Его установили Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Буланов. Затем знамёна начали появляться в разных частях здания. Они говорили об одном: до окончания войны осталось совсем немного.

1 мая 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг своего воинского соединения на куполе немецкого парламента. Этот флаг стал Знаменем Победы. В июне, уже после капитуляции Германии, 150-я стрелковая дивизия получила ещё одно почётное наименование — «Берлинская». 15 бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе Егоров и Кантария. 5 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

После окончания Великой Отечественной войны 150-я дивизия находилась в Германии. В декабре 1946 года она была расформирована.