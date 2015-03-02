Освобождение Вены 13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии - город Вена. На чтение: 3 минуты

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ ШТУРМА

В начале апреля Вену обороняли остатки восьми танковых, одной пехотной дивизий, личный состав венской военной школы и до 15 отдельных батальонов. Основу вражеского гарнизона составляли недобитые части 6-й танковой армии СС. Не случайно начальником обороны Вены был назначен командующий этой армией генерал-полковник войск СС Зепп Дитрих, который при этом самонадеянно заявил: «Вена будет сохранена для Германии». Ему не удалось сохранить не только Вену, но и свою жизнь. 6 апреля он был убит.

Немецко-фашистское командование на подступах к городу и в самой Вене заблаговременно подготовило многочисленные оборонительные позиции. На танкоопасных направлениях по внешнему обводу были отрыты противотанковые рвы и устроены различные препятствия и заграждения. Улицы города противник перекрыл многочисленными баррикадами и завалами. Почти во всех каменных и кирпичных зданиях были оборудованы огневые точки. Враг стремился превратить Вену в неприступную крепость.

Ставка Верховного Главнокомандования еще 1 апреля поставила 3-му Украинскому фронту задачу овладеть столицей Австрии и не позднее 12-15 апреля выйти на рубеж Тульн, Санкт-Пельтен, Ной-Ленгбах...

Бои в городе шли непрерывно: днем сражались главные силы, а ночью - специально назначаемые для этой цели части и подразделения. В сложном лабиринте улиц и переулков столичного города особо важное значение приобретали действия мелких стрелковых подразделений, отдельных танковых экипажей и орудийных расчетов, нередко дравшихся изолированно друг от друга.

К 10 апреля вражеский гарнизон был зажат с трех сторон. В этой обстановке немецко-фашистское командование предпринимало все меры, чтобы удержать единственный сохранившийся в его руках мост через Дунай и вывести на северный берег реки остатки своих разбитых частей…

Обобщив опыт боевых действий в предшествующие дни, Военный совет фронта пришел к выводу, что для ускорения разгрома вражеской группировки необходимо провести решительный штурм, организовав четкое взаимодействие всех сил и средств, участвующих в нем.

В соответствии с этим выводом была разработана и 12 апреля отдана войскам 4-й, 9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий оперативная директива, в которой особое внимание обращалось на одновременность штурма. Чтобы быстро завершить его, войскам приказывалось после сигнала — залпа «катюш» стремительно ринуться в атаку. Танковые подразделения, невзирая на огонь отдельных очагов сопротивления, должны были как можно скорее прорваться к Дунаю. Военный совет фронта требовал от командармов: «Мобилизовать войска для решительного удара всеми имеющимися у вас средствами и разъяснить, что только стремительные действия обеспечат быстрое выполнение задачи». Хорошо организованный и подготовленный штурм укрепленного города был осуществлен в короткий срок. К середине дня 13 апреля вражеский гарнизон был почти полностью уничтожен… Вечером 13 апреля за освобождение Вены столица нашей Родины Москва салютовала войскам 3-го и 2-го Украинских фронтов двадцатью четырьмя залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Перед салютом диктор московского радио зачитал сообщение Совинформбюро, в котором говорилось: «Гитлеровцы намеревались превратить Вену в груду развалин. Они хотели подвергнуть жителей города длительной осаде и затяжным уличным боям. Умелыми и решительными действиями наши войска сорвали преступные планы немецкого командования. В течение нескольких дней столица Австрии - Вена освобождена от немецко-фашистских захватчиков».

Военные мемуары. Иванов С.П. За освобождение Венгрии и Австрии. 9 Мая 1945 года. М., 1970

ВАС НАКОРМЯТ, И ВЫ ПОЙДЕТЕ ДОМОЙ

Это было, кажется, на второй день штурма Вены. Я находился на командном пункте 20-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Н. И. Бирюкова, когда разведчики привели щуплого белобрысого паренька в перепачканной глиной форме.

- Ему бы мяч во дворе гонять, а ему автомат вручили, - вздохнул комкор. Вдруг ожесточился: - Стрелял ведь наверняка?

- Никак нет, товарищ генерал, - доложил разведчик. - Не успел или действительно не хотел, но оружием не воспользовался, мы проверили его автомат.

Когда пришел переводчик и начался допрос, пленный рассказал, что всех ребят из старших классов гимназии гитлеровцы сначала послали на сооружение оборонительных объектов, а потом выдали автоматы, фаустпатроны и бросили против русских... Юнец говорил, что он австриец и ненавидит немцев. Они насильники и грабители. И все время спрашивал, что с ним теперь будет. Говорил, что их командир предупреждал, будто русские всех расстреливают.

- Переведите пленному, - сказал я переводчику, - что Красная Армия с детьми не воюет. Мы убеждены, что он больше никогда не возьмет в руки оружие, чтобы воевать против Красной Армии. Но уж если возьмет - пусть пеняет на себя...

Мальчишка несказанно обрадовался. Он упал на колени, стал божиться, что никогда не забудет, как добры к нему были советский генерал и офицеры. Велев ему подняться, я сказал:

- Наверно, ваша мама беспокоится из-за вас? Сейчас вас накормят, и вы пойдете домой. Возьмите только с собой обращение командования Красной Армии к австрийцам. Почитайте сами, раздайте своим друзьям и знакомым. Пусть и они знают правду о Красной Армии.

Юнец обещал все сделать, как приказывает советский генерал…

Вот это обращение:

«Жители города Вены!

Красная Армия, громя немецко-фашистские войска, подошла к Вене.

Красная Армия вступила в пределы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости.

Час освобождения столицы Австрии - Вены от немецкого господства настал, но отступающие немецко-фашистские войска хотят превратить Вену в поле боя, как это они сделали в Будапеште. Это грозит Вене и ее жителям такими же разрушениями и ужасами войны, которые были причинены немцами Будапешту и его населению.

Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических памятников культуры и искусства предлагаю:

1. Всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех, кто эвакуируется, немцы погонят на гибель.

2. Не давать немцам минировать Вену, взрывать ее мосты и превращать дома в укрепления.

3. Организовать борьбу против немцев и защиту от разрушения ее гитлеровцами.

4. Всем активно мешать вывозу немцами из Вены промышленного оборудования, товаров, продовольствия и не позволять грабить население Вены.

Граждане Вены!

Помогайте Красной Армии в освобождении столицы Австрии - Вены, вкладывайте свою долю в дело освобождения Австрии от немецко-фашистского ига!»

Военные мемуары. Аношин И. С. На правый бой. М., 1988

НОВЫЕ ПРИЕМЫ ШТУРМОВЫХ ГРУПП

В лабиринте улиц, дворов и переулков незнакомого города наши штурмовые группы по ходу боя осваивали новые тактические приемы. В частности, поскольку то и дело приходилось проламывать стены и заборы, каждый воин, кроме штатного оружия, носил с собой ломик, кирку или топор.

Штурмовая группа во главе с комсоргом роты красноармейцем Вовком подступила к большому пятиэтажному дому. Пока красноармеец Ананьев вел огонь по окнам из пулемета, Вовк и другие бойцы ворвались в подъезды. Начался ближний бой в комнатах и коридорах. Через три часа здание было очищено от противника. В захваченном складе боеприпасов Вовк нашел фаустпатроны. Через несколько часов он сумел сжечь ими два танка типа «тигр». Тут же, на улицах Вены, Вовку был вручен орден Красного Знамени.

В одном из домов, на втором этаже, засел вражеский пулеметчик. Расчет противотанкового ружья никак не мог достать его. Тогда бойцы Тарасюк и Абдулов, пройдя дворами, забрались на крышу этого дома. Абдулов закрепил за дымовую трубу длинную веревку, Тарасов спустился по ней к окну, из которого бил пулемет, швырнул внутрь противотанковую гранату, и все было кончено.

Подразделение офицера Котликова продвигалось вдоль улицы, от дома к дому. Враг закрепился по обеим ее сторонам, трехслойный пулеметный и минометный огонь не позволял нашим гвардейцам перетаскивать через улицу станковый пулемет. Тогда Котликов привязал к пулемету проволоку, разбил своих воинов на две группы. Теперь они наступали одновременно по обеим сторонам улицы, перетаскивая по мере надобности пулемет за проволоку от одной группы к другой.

Инициатива и самостоятельность в действиях мелких подразделений — одно из решающих условий успеха в боях за крупный город. Именно поэтому мы так быстро продвигались в глубь Вены.

Военные мемуары. Бирюков Н. И. Трудная наука побеждать. М., 1968

Обложка: План операции по освобождению войсками маршала Толбухина столицы Австрии (город Вена) от немецко-фашистских захватчиков. 13 апреля 1945 года.

Источник: https://glazovmuseum.ru