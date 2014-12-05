Освобождение Варшавы На пятый день Висло-Одерской операции, 17 января 1945 года, советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву. Честь первыми войти в столицу Польши была предоставлена нашим братьям по оружию. Москва салютовала освободившим Варшаву доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й Польской армии, 24 артиллерийскими залпами. На чтение: 4 минуты

РАЗГРОМИТЬ ВАРШАВСКО-РАДОМСКУЮ ГРУППИРОВКУ

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220275 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ

1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ ВАРШАВСКО-РАДОМСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА

28 ноября 1944 г.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Подготовить и провести наступательную операцию с ближайшей задачей разгромить варшавско-радомскую группировку противника и не позднее 11-12-го дня наступления овладеть рубежом Петрувек, Жихлин, Лодзь. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Познань.

2. Главный удар силами четырех общевойсковых армий, двух танковых армий, одного кавкорпуса нанести с плацдарма на р. Пилица в общем направлении на Бялобжеги, Скерневице, Кутно. Частью сил, не менее одной общевойсковой армии и одного или двух тк, наступать в северо-западном направлении с целью свернуть оборону противника перед правым крылом фронта и при содействии 2-го Белорусского фронта разбить варшавскую группировку противника и овладеть Варшавой…

Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВКГ: Документы и материалы 1944-1945. М., 1999

ВАРШАВСКО-ПОЗНАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Важной частью Висло-Одерской операции стала проводившаяся силами 1-го Белорусского фронта (маршал Жуков) Варшавско-Познанская операция, в ходе которой планировалось расчленить и уничтожить по частям группировку противника. Одной из задач операции являлось овладение столицей Польши Варшавой.

Варшавско-Познанская операция развернулась 14 января, а в ночь на 17 января начался разгром варшавской группировки. 1-я армия Войска Польского форсировала Вислу севернее и южнее столицы Польши и утром ворвалась в город. С советской стороны наступление осуществляли 47-я армия генерала Перхоровича с севера и армия генерала Белова с юго-запада. В комбинированном ударе важную роль сыграла также 2-я гвардейская танковая армия генерала Богданова. К 12 ч. дня советско-польские силы полностью освободили разрушенную, разграбленную и опустевшую Варшаву.

Участники этих событий вспоминали, что на улицах польской столицы они увидели «только пепел и руины, покрытые снегом. Жители города были истощены и одеты почти в лохмотья. Из миллиона трёхсот десяти тысяч человек довоенного населения теперь в Варшаве осталось только сто шестьдесят две тысячи. После неимоверно жестокого подавления Варшавского восстания в октябре 1944 г. немцы систематически уничтожали все исторические здания города...».

Для награждения непосредственных участников освобождения Варшавы по ходатайству Народного комиссариата обороны СССР была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», которую получили более 690 тыс. человек.

Президентская библиотека

ПРИКАЗ ПИСАТЬ БЫЛО НЕКОГДА

К утру 16 января сопротивление немцев на обоих флангах было сломлено советскими войсками. Советские танки резали коммуникации в глубоком тылу 9-й немецкой армии. Фронт противника дрогнул и заколебался. По сути дела Варшавская операция была уже выиграна частями Советской Армии. Понимая невозможность удержать Варшаву, гитлеровцы стали постепенно выводить свои гарнизоны из Лазенок, Жолибожа, Влох и центра города.

В 13 часов меня вызвал к аппарату генерал Стражевский, коротко проинформировал о начале переправы наших войск в районе Яблонной и предложил провести разведку боем перед фронтом бригады.

Бой надо было начать через тридцать минут. В таких условиях приказ писать некогда. Надо переходить к личному управлению и организовать взаимодействие полков одновременно с началом боя…

Стоял яркий солнечный день. Лед на реке переливался, как хрусталь, в лучах уже теплевшего солнца. Ясно видимые с командного пункта польские солдаты, рассыпавшись цепью, бежали вперед, не залегая. Противник открыл по ним хаотический огонь. Снаряды рвались на реке, взламывая лед. Но к этому времени передовые наши подразделения уже вышли на левый берег и начали штурм дамбы.

Я бросил на поддержку им эскадроны с нашего правого берега. Лед потемнел от множества людей. Над рекой зазвучал передаваемый с командного пункта по радио польский национальный гимн.

Еще минута - и красные полотнища эскадронных знамен затрепетали на вершине дамбы…

К рассвету 17 января мы ворвались в Езерную и оседлали скрещение прибрежных шоссейных дорог на Варшаву.

Генерал Стражевский, ознакомившись с обстановкой, сказал шутливо:

- Теперь иди прямо в столицу. Твои уланы должны быть там первыми!..

Впервые за восемнадцать часов непрерывного боя я оторвался от телефона, чтобы сесть на автомашину. Меня пошатывало от усталости.

Вскоре 1-я отдельная кавалерийская бригада, отбрасывая мелкие заслоны противника, вошла в Варшаву и в районе «Кроликарни» соединилась с частями 6-й польской пехотной дивизии. А в 14 часов 17 января командарм 1-й Польской армии генерал Поплавский смог послать Временному польскому правительству в Люблин историческую телеграмму: «Варшава взята!»

Радзиванович В. А. Под польским орлом. М., 1959

В.Радзиванович - командир 1-й кавалерийской бригады возрожденного Войска Польского. До войны служил в Красной армии, занимал должности от командира эскадрона до начальника штаба полка и бригады, с 1925 г. до 1937 г. служил в пограничных войсках. К моменту формирования Войска Польского в 1943 г. командовал гвардейской механизированной бригадой на Южном фронте.

ЗНАМЯ ПОЛЬШИ НАД ЦИТАДЕЛЬЮ

В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й дивизии Яна Роткевича первым ворвался на улицы Варшавы. Уже через два часа он продвинулся до самой большой и популярной варшавской улицы Маршалковской. Тяжелее пришлось 6-му пехотному полку, наступавшему на левом фланге дивизии: на площади Инвалидов он встретил яростное сопротивление гитлеровцев, засевших в старой цитадели, служившей при царизме тюрьмой. Противник, видать, рассчитывал долго продержаться за ее толстыми стенами: состоявший из отборных эсэсовцев, его гарнизон был обеспечен боеприпасами, продовольствием и водой на несколько месяцев. И кто знает, может, гитлеровцам и удалось бы задержать здесь дальнейшее наступление полка, если бы не героизм солдат и офицеров.

К поручнику Анатолю Шавары, командиру 2-й роты 4-го пехотного полка, солдаты привели какого-то мужчину, желавшего сообщить нечто очень важное. Худое, давно не бритое лицо и грязные лохмотья, в которые он был одет, лучше всяких слов говорили о тяжелых испытаниях, выпавших на долю незнакомца. К сожалению, фамилия этого поляка так и осталась неизвестной.

- Кто вы? - спросил его поручник.

- Солдат Армии Людовой. Партизанил, принимал участие в Варшавском восстании.

- Что вы хотите сообщить?

- Я вам покажу проход в крепостной стене. Дайте мне несколько жолнежей, и я проведу их туда.

- Хорошо, я сам пойду с вами! - ответил поручник. Где ползком, где перебежками они подобрались ближе к цитадели и обогнули запорошенную снегом крепостную стену.

- Вон видите, чуть левее, - указал проводник пальцем на черневший в стене провал. - Они сделали проход, чтобы ходить к Висле за водой.

- И конечно, прикрыли его пулеметом?

- Да, он в том доте, справа. Если его захватить, можно ворваться в крепость.

Считанные минуты ушли на составление смелого плана, затем рота приступила к его выполнению.

Ликвидацию огневой точки возложили на взвод хорунжего Забинки, усиленный 45-миллиметровым орудием. Стремительный рывок взвода был так внезапен, что дот удалось захватить прежде, чем его обитатели успели поднять тревогу.

Тем временем горстка храбрецов во главе с проводником-партизаном, нагруженная ящиками с динамитом, пробралась к главным воротам крепости. Через несколько минут раздался сильный взрыв, и тяжелые чугунные створки ворот взлетели на воздух. Без промедления на штурм цитадели бросились два батальона 6-го пехотного полка. После жаркой перестрелки и молниеносной рукопашной схватки гитлеровцы прекратили сопротивление. Здесь было захвачено в плен более двухсот вражеских солдат. Над цитаделью взвилось национальное знамя Польши.

Поплавский С. Г. Товарищи в борьбе. М., 1974

С.Поплавский, поляк по национальности, вступивший в ряды Красной Армии еще в 1920 году, - участник многих сражений Великой Отечественной войны, командир стрелкового корпуса. 1-я польская армия, которой он командовал, вместе с советскими войсками в составе 1-го Белорусского фронта участвовала в освобождении родной польской земли.

В ДВА ЭТАПА

История освобождения Варшавы состоит из двух этапов.

1 этап - 1944 год.

В ходе Белорусской наступательной операции 31 июля 1944 года войска правого крыла 1-го Белорусского фронта (генерал армии К.К. Рокоссовский) подошли к предместьям Варшавы. 1 августа в городе под руководством Армии Крайовой (генерал Т. Бур-Коморовский), подконтрольной польскому эмигрантскому правительству, вспыхнуло восстание, направленное на захват политической власти в стране и недопущение к руководству государством народного правительства, Польской рабочей партии и Армии Людовой. Патриотический порыв охватил горожан не зависимо от политической принадлежности. В городе между повстанцами и немецкими войсками разгорелись жестокие бои (в ходе восстания погибло около 200 тыс. человек). Чтобы оказать помощь восставшим находящиеся в составе 1-го Белорусского фронта подразделения Войска Польского при поддержке советских войск 15 сентября форсировали Вислу в пределах города и захватили несколько плацдармов на ее левом берегу. Однако удержать их не удалось - генерал Бур-Коморовский отказался сотрудничать со своими соотечественниками, а 2 октября повстанцы капитулировали. Восстание было жестоко подавлено.

2-й этап - 1945 год.

В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции, проведенной войсками 1-го Белорусского фронта (Маршал Г.К. Жуков), 1-я армия Войска Польского получила задачу начать наступление на 4-й день операции и во взаимодействии с войсками 47, 61 и 2-й гвардейской танковой армиями фронта овладеть Варшавой. Советская 47-я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила немецко-фашистские войска за Вислу, с ходу форсировала её севернее Варшавы. В этот же день в полосе 5-й ударной армии была введена в сражение 2-я гвардейская танковая армия. Она, совершив за день стремительный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода варшавской группировке противника. 17 января войска 47-й и 61-й армий совместно с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву.

За образцовое выполнение боевых задач в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции многие соединения и части фронта награждены орденами и получили почётные наименования: «Варшавские», «Бранденбургские», «Лодзинские», «Померанские» и другие.

Справочник «Спросите у тех, кто остался в живых»

«ГОРОД МЕРТВ»

17 января 1-й Белорусский фронт оказался на одной линии с 1-м Украинским фронтом. В тот день в Варшаву вступили войска 1-й армии Войска Польского. Вслед за ними вошли фланговые части 47-й и 61-й армий советских войск.

В ознаменование этого события Советским правительством была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», а несколько позже такая медаль была учреждена и польским правительством.

Как и после разгрома немецких войск под Москвой, Гитлер произвел очередные экзекуции над своим генералитетом за поражение в районе Варшавы. Командующий группой армий «А» генерал-полковник И. Гарпе был заменен генерал-полковником Ф. Шернером, а командующий 9-й армией генерал С. Лютвиц — генералом пехоты Т. Буссе.

Осмотрев истерзанный город, Военный совет 1-го Белорусского фронта доложил Верховному:

«Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву. С ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв».

Слушая рассказы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск.

Особенно тяжело переживали разрушение Варшавы польские солдаты и офицеры. Я видел, как плакали закаленные в боях воины и давали клятву покарать потерявшего человеческий облик врага. Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния.

Войска смело и быстро ломали всякое сопротивление противника и стремительно продвигались вперед.

Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002

24 ЗАЛПА ИЗ 324 ОРУДИЙ

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

17 января 1945 года. № 223

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза Жукову

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику Малинину

Сегодня, 17 января, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии, овладевшим столицей Польши городом Варшава, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, в том числе войскам 1-й польской армии, участвовавшим в боях за освобождение Варшавы.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и союзной нам Польши!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Русский архив: Великая Отечественная. СССР и Польша. М., 1994

http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/03.html

Обложка: Медаль “За освобождение Варшавы”. За непосредственное участие в штурме и освобождении Варшавы в период 14-17 января 1945 года, подвеска на пятиугольной колодке, планки не предусмотрены, степеней не имеет.

Источник: https://nagrada.moscow