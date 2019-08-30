Освобождение Бухареста: стремительный нокаут 31 августа 1944 года войсками 2-го Украинского фронта был освобожден Бухарест, столица Румынии Планы сторон Пожалуй, никогда еще за всю войну советским войскам не приходилось действовать в настолько своеобразной военной и политической обстановке. Предпосылки для выхода Красной Армии к румынской столице создались в результате успешного проведения Ясско-Кишиневской операции. Стремительное наступление 2-го и 3-го Украинских фронтов привело не только к поражению германских и румынских войск на поле боя, но и создало предпосылки для переворота в Румынии. Карта Ясско-Кишиневской операции Источник: razboiulpentrutrecut.com Вечером 23 августа румынский диктатор Ион Антонеску был арестован по приказу короля Михая I в королевском дворце в Бухаресте. Тем... На чтение: 3 минуты

31 августа 1944 года войсками 2-го Украинского фронта был освобожден Бухарест, столица Румынии

Планы сторон

Пожалуй, никогда еще за всю войну советским войскам не приходилось действовать в настолько своеобразной военной и политической обстановке. Предпосылки для выхода Красной Армии к румынской столице создались в результате успешного проведения Ясско-Кишиневской операции . Стремительное наступление 2-го и 3-го Украинских фронтов привело не только к поражению германских и румынских войск на поле боя, но и создало предпосылки для переворота в Румынии.

Карта Ясско-Кишиневской операции

Источник: razboiulpentrutrecut.com

Вечером 23 августа румынский диктатор Ион Антонеску был арестован по приказу короля Михая I в королевском дворце в Бухаресте. Тем не менее успех молодого короля мог оказаться временным. Уже 24 августа последовало указание Гитлера командующему группой армий «Южная Украина» Й.Фриснеру «арестовать короля и его камарилью». Даже не считая остатков разгромленной 6-й армии, немцы располагали в Румынии 45-тысячным контингентом, состоящим в основном из частей ПВО, из них около 25 тысяч человек – в районе Плоешти, то есть в непосредственной близости к Бухаресту. В Плоешти вместе с отрядом парашютистов прибывает генерал Штагель, только что отличившийся решительностью в удержании в Варшаве ключевых пунктов и подавлении восстания Армии Крайовой.

Советские солдаты в Бухаресте

Источник: waralbum.ru

Имея части ПВО у нефтепромыслов Плоешти, германское командование планировало усилить свою группировку в Румынии 4-й полицейской дивизией СС, спешно перебрасываемой с Балкан. Уже вечером 23 августа в Бухарест из Плоешти отправился отряд из 2 тысяч человек с шестнадцатью 88-мм и сорока двумя 20-мм зенитками. Утром 24 августа происходит первая перестрелка между немцами и перешедшими на сторону короля румынами неподалеку от Бухареста. 25 августа следует уже достаточно серьезный бой, в ходе которого немцы доходят до триумфальной арки в северной части Бухареста. Однако немцы все же переоценивали боеспособность персонала Люфтваффе даже против румын.

Атаками отрядов из Плоешти дело не ограничилось. На румынскую столицу падают бомбы — 4-й воздушный флот Люфтваффе получает приказ бомбить бывшего союзника. Также германским командованием предпринимается попытка задействовать в Румынии диверсантов Отто Скорцени. Впрочем, она была неудачной. Тем не менее в истории войны имелись прецеденты эффективного противодействия немцев переворотам в Италии и Венгрии. Американские бомбардировщики могли противодействовать немцам ограниченно, и попытки их использовать для ударов по немцам сразу дали негативный результат — под бомбы попали лояльные королю румыны.

Советские войска входят в Бухарест

Источник: topwar.ru

Для советского командования в изменившейся обстановке главным вопросом являлось правильное и своевременное противодействие попыткам немцев повернуть события в Румынии вспять. Наступление продолжалось, но главной целью оставались нефтепромыслы Плоешти и немецкие части на их защите.

Победный рассвет в Бухаресте

27 августа, несмотря на полную готовность 6-й танковой армии А.Г. Кравченко к броску на румынскую столицу, из штаба фронта следует указание предпринять «наступление армии на Бухарест по особому приказу». 29 августа советские мотострелки врываются в окутанный черным дымом от горящих нефтехранилищ Плоешти. «Зеленый свет» 6-я танковая армия получает 29 августа, следует приказ «совместно с войсками 53 А занять Бухарест». Первым комендантом Бухареста заранее назначается заместитель начальника штаба фронта генерал-майор И.Н. Буренин, старый друг Р.Я. Малиновского , которому он безусловно доверял.

Советские войска входят в Бухарест

Источник: waralbum.ru

Однако возлагать все на одну 6-ю танковую армию было сочтено неразумным, особенно в непростой политической обстановке. Дублирующим и дополняющим армию А.Г.Кравченко соединением становится моторизованная группа 53-й армии И.М.Манагарова. В нее решением штаба Р.Я. Малиновского от 29 августа 1944 года включаются 375-я и 233-я стрелковые дивизии, 12-я отдельная противотанковая бригада и 1-я пехотная дивизия румын. Противотанковая бригада располагала 71 орудием (47 из них – 57-миллиметровые ЗИС-2, а 24 – 76-миллиметровые ЗИС-3) и могла отразить даже весьма сильный контрудар, в том числе тяжелыми танками.

Моторизация пехоты осуществлялась за счет автобатальонов фронта. Выделялось сразу 450 автомашин марки «Студебекер». Гужевые повозки дивизий, вспомогательные подразделения и тылы должны были следовать за моторизованной группой отдельной пешей колонной. Имела место, безусловно, импровизация, но хорошо продуманная импровизация.

30 августа 5-й механизированный корпус генерала М.В.Волкова из 6-й танковой армии и моторизованная группа 53-й армии стояли уже в паре десятков километров от Бухареста. Вступление войск в город приобрело политический характер. Речь шла о правильной политической интерпретации ввода частей Красной армии, в том числе со стороны союзников. В рядах румынских политиков в столице были распространены идеи о мифическом десанте англо-американских войск, и требовалось время для понимания беспочвенности этих надежд. При этом расстояние до Бухареста было небольшим, и советские танки могли быстро отреагировать на любые неожиданные ходы со стороны немцев, любые враждебные по отношению к королю распоряжения германского командования.

Советские войска входят в Бухарест

Источник: waralbum.ru

Решающая Директива Ставки ВГК № 220201 за подписью И.В. Сталина командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов последовала в 20.15 30 августа. Предписывалось ввести войска в Бухарест в 10.00 31 августа 1944 года и занять оборону на его подступах. Однако реально моторизованные части Красной Армии вышли на улицы Бухареста даже раньше, чем приказывала Москва. Уже в 5.30 31 августа 5-й мехкорпус 6-й танковой армии вошел в Бухарест и проследовал через город. Его задачей стало прикрытие подступов к городу. Румыны передавали советским войскам арестованных и взятых в плен немцев. Так бойцы 9-й мехбригады 5-го мк берут под стражу самого бывшего «кондукатора» Румынии маршала Иона Антонеску.

Через несколько часов, в полдень 31 августа в Бухарест вошла моторизованная группа 53-й армии. Она также проследовала через город и вышла на подступы к румынской столице. В итоге моторизованная группа 53-й армии совершила 240-километровый марш автоколонной в 520 машин за 17 часов, что является очень хорошим показателем. При этом в первой половине дня 30 августа продвижение шло с боем, противник встречался мелкими, разрозненными группами. Последними, уже вечером, в Бухарест вошли плавающие автомобили 252-го батальона особого назначения и мотоциклисты 3-го гвардейского мцп из 46-й армии 3-го Украинского фронта. Хотя этот эпизод не попал в справочники, но документально подтверждается: солдаты и офицеры 3-го Украинского фронта Ф.И.Толбухина тоже участвовали в прохождении войск по улицам румынской столицы.

Советские войска входят в Бухарест

Источник: waralbum.ru

Появление в районе Бухареста крупных сил советской пехоты, танков и противотанковой артиллерии радикально изменили обстановку. Попытки немцев свергнуть короля теперь были обречены на неудачу. Войскам, участвовавшим в боях с противником на подступах к Бухаресту, приказом ВГК от 31 августа 1944 года объявлена благодарность. Вечером 31 августа в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Обложка: ruspekh.ru

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