Освобождение Будапешта Освобождение Будапешта - часть крупнейшей Будапештской стратегической наступательной операции, продолжавшейся 108 дней. В кровопролитном сражении за столицу Венгрии, оккупированную немцами, наши безвозвратные потери превысили 80 тысяч человек. На чтение: 3 минуты

ГЛЯДЯ ИЗ ГЕНШТАБА

I.

Для наступления в районе Будапешта предназначались войска 4-го и 2-го Украинских фронтов. Затем пришлось привлечь и 3-й Украинский. Сил, казалось бы, должно было хватить с избытком. Но обстановка показала, что сюда могут быть переброшены резервы противника из глубины Германии, войска из Италии, с Балкан и даже с запада. Мы ожидали, что размеры группировки немецко-фашистских войск будут возрастать и Венгрия может стать ареной ожесточенной борьбы.

Гитлеровское командование и салашисты создали в районе венгерской столицы мощные оборонительные рубежи, которые широкими полудугами прикрывали Будапешт с востока, упираясь флангами в Дунай. Большой город был подготовлен к длительной осаде. Гитлеровцы сосредоточили здесь основные силы группы армий «Юг» и части венгерских войск, значительные запасы вооружения, боеприпасов, продовольствия, медицинского и другого имущества. Все было сделано для того, чтобы надолго сковать здесь наши силы, не пустить советские войска на границы рейха и на запад.

В Генштабе глубоко изучали вероятный характер и способы действий советских войск в Будапештской операции. Суть наших соображений относительно маневра войск сводилась к тому, чтобы обойти город с севера и юга, нацеливая для фронтального удара минимальные силы. Операция требовала длительной серьезной подготовки, тем более что наступило осеннее ненастье, шли проливные дожди. Авиация почти не действовала. Артиллерию часто приходилось перетаскивать на руках. На размытых дорогах застревал любой транспорт. В этих условиях снабжать фронт всем необходимым было очень нелегко, а совершать перегруппировки и обходные маневры тем более.

Противник же всячески стремился помешать нашему маневру и продвижению вперед. Ему было важно вынудить нас наносить лобовой, наименее перспективный для нас удар, чреватый большими потерями, и вызвать наше наступление с ходу без необходимой подготовки. Такова уж логика войны, когда сталкиваются две силы с диаметрально противоположными целями…

II.

В районе Будапешта тогда столкнулись не только две мощные военные группировки противостоящих сторон. Противник превращал прекрасную столицу Венгрии в окоп для обороны, не считаясь с историческими ценностями города, богатейшими памятниками культуры и искусства, с жизнью людей. Советское командование стремилось избежать ненужного кровопролития, сохранить для венгерского народа все то, что было создано руками замечательных мастеров прошлого. 29 декабря противнику, окруженному в Будапеште, были направлены ультиматумы командования 2-го и 3-го Украинских фронтов, предусматривавшие гуманные условия капитуляции. Венгерским генералам, офицерам и солдатам гарантировалось, например, немедленное возвращение домой. Но парламентер 2-го Украинского фронта капитан М. Штейнмец был встречен огнем и убит, а парламентеру 3-го Украинского фронта капитану И. А. Остапенко [423] от-ветили отказом капитулировать и при возвращении выстрелили в спину. Так было совершено подлое убийство советских парламентеров, которые несли спасение многим тысячам людей, находившимся в осажденном городе, спасение памятникам культуры.

В ночь на 2 января 1945 г. гитлеровское командование начало активные действия против советских войск на внешнем фронте окружения Будапешта. Почти месяц — до 26 января — наши воины отражали яростные удары танковых полчищ, стремившихся освободить окруженную в Будапеште группировку. Борьба изобиловала драматическими моментами, но советский солдат устоял. Его сила, мужество и стойкость обусловили провал замысла гитлеровского командования. Высокое военное искусство проявили в эти дни наши командующие, командиры и штабы. Они не позволили врагу добиться победы, хотя войска 3-го Украинского фронта и попадали порой в чрезвычайную обстановку. Так было, например, 20 января, когда противник, вырвавшись танками на Дунай в районе Дунапентеле, на какой-то момент расчленил войска фронта. Переброшенные на этот участок самоходно-артиллерийские полки встречными ударами с севера и юга ликвидировали опасность…

Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1989

СПАСЕННОЕ ГЕТТО

Рассказ военного инженера В.Л.Барановского:

«Чтобы лучше понять в какой обстановке мы вели военные действия, представьте себе: Будапешт - это свыше 200 квадратных километров. Немцы решили превратить его в свой Сталинград.

Помню, уже в середине января стало известно, что на нашем пути находятся какие-то кварталы, сплошным забором изолированные от остальной части города. В политотделе армии мне сказали: это созданное фашистами гетто.

От пленных стало известно, что территория гетто заминирована, и противник намерен уничтожить всех его узников.

17 января мы получили приказ генерала Афонина осуществить внезапный для фашистов удар в сторону гетто. Удар непременно должен быть внезапным. Ведь уже было известно коварство врага. В городе Марошмарош за два часа до прихода Советской армии гитлеровцы расстреляли в гетто 70 тысяч человек!

А возле Тернополя гетто взлетело на воздух в тот момент, когда советские солдаты подошли к его воротам.

Медлить было нельзя. Гремели выдвинутые на передний край репродукторы. Наше командование предупреждало: если фашисты посмеют осуществить свое намерение уничтожить жителей гетто - никому из них пощады не будет.

А пока, на всякий случай, мои сапёры перерезали все кабели и провода, ведущие в сторону гетто. Ведь взрывать его можно было только снаружи...

Рано утром 18 января наши солдаты гранатами забросали пулеметные гнезда неприятеля и поднялись в атаку. Они взломали стену гетто.

Фашисты не смогли осуществить свой дикий замысел. Но сопротивление оказывали яростное.

Изможденные люди с желтыми знаками... Были то звезды, или ленточки... Поначалу они боялись выходить на улицу.

Но к тому времени солдаты уже знали, куда мы попали. Знали, что здесь происходит. Они входили в квартиры, показывали на красные звёзды своих ушанок. Как могли, объясняли людям, что они свободны.

Потом на улицах гетто появились полевые кухни. Запахло едой. И голодные, изнуренные люди впервые начали улыбаться».

Заметки по еврейской истории. № 5. 2006

Ко времени освобождения Будапешта в нем находилось около 94 тыс. евреев, население гетто ожидала отправка в Освенцим.

ИЗ БУДАПЕШТА НЕМЦЫ НЕ УШЛИ

11 февраля командующий немецкими войсками в Будапеште обергруппенфюрер СС К. Пфеффер-Вильденбрух отдал приказ прорываться на запад. В ту же ночь осажденные попытались с боем прорваться по Итальянскому бульвару (позже переименованному в бульвар Малиновского). Штабы двигались параллельно по подземному канализационному каналу. Многие были убиты еще при попытке вырваться с территории замка, немногим удалось выйти к окраинам города. Из группировки численностью 30 тыс. немецких и венгерских солдат примерно 10 600 раненых были оставлены в городе. К немецкой линии обороны сумели пробиться менее 785 человек. Оставшиеся в Буде разрозненные группы к 10 часам утра 13 февраля были уничтожены или пленены, в том числе и Пфеффер-Вильденбрух со штабом. Всего в боях в Будапеште было пленено 133 тыс. и уничтожено 55 тыс. немецких солдат и офицеров.

За 108 суток непрерывных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 дивизий и бригад врага, заплатив за победу 80 тысячами убитых и в три раза большим количеством раненых солдат и офицеров. Падение венгерской столицы, важнейшего узла сопротивления на пути к так называемой «Альпийской крепости», за горной грядой которой мечтали отсидеться гитлеровцы, явилось прелюдией к взятию Берлина. Заставив Гитлера перебросить в Венгрию с центрального участка Восточного фронта 37 дивизий, битва за Будапешт облегчила продвижение советских войск на главном направлении.

Сайт «Великая Отечественная война»

ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ

Для освобождения Будапешта и вывода Венгрии из войны войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и силы Дунайской военной флотилии проводили крупнейшую наступательную операцию. Продолжительность – 108 суток. Боевая численность войск к началу операции – 719500.

Людские потери в операции:

безвозвратные – 80 026 (11,1%)

санитарные – 240 056

всего – 320 082

среднесуточные – 2 964

Книга потерь

Обложка: Освобождение Будапешта - столицы Венгрии от многотысячной группировки фашистских войск.

Источник: https://glazovmuseum.ru