Освобождение Братиславы 4 апреля 1945 года наши войска после ожесточенных боев и глубокого обходного маневра освободили столицу Словакии - Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. На чтение: 2 минуты

ВСЕГО ДВА ДНЯ

Во второй половине марта наши войска начали осуществлять Братиславско-Брновскую наступательную операцию…

25 марта на рассвете на командный пункт командира 27-го гвардейского стрелкового корпуса прибыл Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский. Находившимся на направлении главного удара частям этого корпуса совместно с левофланговыми соединениями 53-й армии командующий фронтом отдал приказ о наступлении. Наш командный пункт к этому времени переместился на одну из высот у реки Грон...

С высоты, где находился наш КП, была видна развернувшаяся величественная картина боя. Дружным хором в 6 часов утра заговорили артиллерийские орудия. Под их прикрытием пошли в атаку батальоны. Наши войска начали захватывать плацдарм на другом берегу. Войска первого эшелона успешно прорывали главную полосу обороны. Малиновский отдал приказ о наводке дополнительных мостов через реку, чтобы переправить 1-ю гвардейскую конно-механизированную группу. Введенная 26 марта в прорыв, она быстро вышла на оперативный простор. 28 марта брешь в боевых порядках врага составляла до 135 км по фронту и 40 км в глубину. Наши войска за это время освободили в Чехословакии около 200 населенных пунктов.

В этом рейде снова блестяще показали себя казаки генерала Н.А. Плиева. Своими быстрыми и ошеломляющими действиями они наводили ужас на врага. Конно-танковый маневр был всегда неожидан и приносил успех войскам фронта… К исходу дня 31 марта 7-я гвардейская армия, взаимодействуя с 1-й гвардейском конно-механизированной группой, заняла город Галанта - важнейший узел дорог перед Братиславой.

Непосредственно бои за освобождение столицы Словакии передовые части 7-й гвардейской армии завязали 2 апреля. Прорвав сильную линию укреплений ее внешнего обвода, они вышли к восточным и северо-восточным окраинам Братиславы. Начались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом.

Одновременно другая часть сил гвардейской армии подошла к городу с севера и северо-запада… Не удержавшись на реках Грон, Нитра и Ваг, противник предполагал отсидеться в Братиславском укрепленном районе на выгодных рубежах в Западных Карпатах. Но это ему не удалось. Всего два дня потребовалось нашим войскам, чтобы выбить гитлеровцев из Братиславы.

Маршал М.В. Захаров. От Будапешта до Праги

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО

Командующему войсками

2-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза Малиновскому

Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику Захарову

Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 4 апреля, штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава – крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае…

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Братислава, представить к присвоению наименования «Братиславских» и к награждению орденами.

Сегодня, 4 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Братиславы.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

4 апреля 1945 года

АПРЕЛЬ 45-ГО НАЧАЛСЯ С БРАТИСЛАВЫ

4 апреля — Войска 2-го Украинского фронта освободили столицу Словакии — Братиславу.

— Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов завершили освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков.

5 апреля — Денонсация Советским правительством советско-японского договора о нейтралитете от 13 апреля 1941 г.

— В Кошице провозглашена программа Национального фронта Чехословакии.

9 апреля — Взятие Кенигсберга

— Заявление Советского правительства в связи с вступлением Красной Армии на территорию Австрии.

11 апреля — Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией.

13 апреля — Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов овладели столицей Австрии — Веной.

16 апреля — 8 мая — Берлинская операция 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов.

21 апреля — Подписание в Москве договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской республикой.

22 апреля — Войска 1-го Украинского фронта заняли пригороды Берлина.

24 апреля — 1 мая — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили и разгромили франкфуртско-губенскую группировку немецко-фашистских войск.

25 апреля — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили окружение Берлина.

— Войска 1-го Украинского фронта вышли на реку Эльба в районе города Торгау, где встретились с 1-й американской армией.

26 апреля — Войска 2-го Белорусского фронта заняли город Штеттин (Щецин).

31 апреля — Советские воины водрузили над рейхстагом Знамя Победы.

Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. М., 1984

СЛОВАКИ ПОМНЯТ

На территории Словакии находится около 160 захоронений советских воинов, павших при освобождении территории нынешней Словацкой Республики от фашизма. На военных кладбищах, в отдельных братских и одиночных могилах захоронено свыше 60 тысяч советских солдат. Наиболее крупные из них находятся в г. Михаловце – 9 тыс., г. Зволен – 17 тыс., г. Свидник – 9 тыс., г. Братислава – 7 тыс. В память о наших соотечественниках здесь установлено около 100 памятников, мемориальных досок и других памятных знаков. Со времени образования в январе 1993 года Словацкой Республики страна приняла на себя выполнение норм международного гуманитарного права по сохранению памяти жертв войны, определенных Женевским соглашением от 12 августа 1949 года, которое в 1954 году было ратифицировано правительством бывшей ЧССР. Деятельность словацких государственных и муниципальных органов по учету, уходу за воинскими захоронениями и военными памятниками определяет принятый в марте 2005 года закон №130/2005. Согласно ему, главным исполнительным органом, отвечающим за эту работу, является министерство внутренних дел. Оно уполномочено официально представлять государство в вопросах подготовки и исполнения международных договоров по вопросам сохранения памяти жертв войны, уходу за воинскими памятниками и захоронениями. При этом сами кладбища, братские и индивидуальные могилы, памятники и памятные знаки находятся на балансе администраций населенных пунктов, на территории которых располагаются данные объекты. Исключение составляет только мемориал советским воинам в городе Свидник, состоящий на балансе Военно-исторического института министерства обороны Словакии.

Павлюткина И. Пока наша память жива. Красная звезда, 19 мая 2007

Обложка: 4 апреля 1945 года наши войска после ожесточенных боев и глубокого обходного маневра освободили столицу Словакии - Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.

Источник: https://glazovmuseum.ru