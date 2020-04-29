Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Освобождение Варшавы и Польши Решающую роль в освобождении Европы от нацизма сыграла Красная Армия. На чтение: 1 минута

Решающую роль в освобождении Европы от нацизма сыграла Красная Армия. Вступление Красной Армии в пределы государств, оказавшихся против своей воли под немецкой оккупацией, – Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Дании (остров Борнхольм) происходило, как правило, на основе двухсторонних соглашений либо с правительствами этих стран, находившимися в эмиграции, либо с руководящими силами движения Сопротивления.

Отношения СССР с эмигрантским правительством Польши в Лондоне развивались крайне противоречиво на протяжении всей войны. С участием польских военнослужащих была сформирована дивизия, а затем 1-я и 2-я армии Войска Польского, которые совместно с Красной Армией освобождали свою страну от немецких захватчиков.

17 июля 1944 г. войска 1-го Украинского фронта (командующий – И.С. Конев ) форсировали р. Западный Буг и вступили на польскую территорию. Созданный в подполье политический совет национального фронта для борьбы против оккупантов – Крайова Рада Народова (КРН) – приветствовала советские войска. 21 июля был создан Польский комитет национального освобождения, который на следующий день издал манифест, в котором призывал всех поляков сотрудничать с Красной Армией по освобождению своей страны.

Окончательное освобождение территории Польши произошло только в 1945 г. В ходе начавшейся в январе 1945 г. Висло-Одерской операции советские войска освободили Варшаву, западную часть Польши и на ряде участков вышли к Одеру. Территории Силезии, Восточной Померании, южных районов Восточной Пруссии, которые до войны входили в состав Германии, и по соглашению с союзниками, передавались Польше, были полностью освобождены Красной Армией в феврале–апреле 1945 г. В боях за освобождение Польши отдали свою жизнь более 600 тысяч советских воинов.

9 июня 1945 года была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», которой награждено более 700 тысяч человек.

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