Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Освобождение Чехословакии Решающую роль в освобождении Европы от нацизма сыграла Красная Армия. На чтение: 1 минута

Решающую роль в освобождении Европы от нацизма сыграла Красная Армия.

Вступление Красной Армии в пределы государств, оказавшихся против своей воли под немецкой оккупацией, – Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Дании (остров Борнхольм) происходило, как правило, на основе двухсторонних соглашений либо с правительствами этих стран, находившимися в эмиграции, либо с руководящими силами движения Сопротивления.

В начале августа 1944 года в Словакии начался рост партизанского движения под руководством Словацкого национального совета. 31 августа чехословацкое правительство в эмиграции обратилось к Москве с просьбой оказать восставшим возможную помощь. Ставка ВГК приказала продолжить наступление и соединиться с восставшими, однако, Восточно-Карпатская операция войск 4-го Украинского фронта развивалась медленно из-за тяжелых горных условий и ожесточенного сопротивления немцев. В октябре 1944 года операция была прекращена, а словацкое восстание подавлено. Словакия оказалась под оккупацией вермахта.

В начале 1945 года советские войска продолжили боевые действия – были проведены еще четыре наступательные операции. Завершилось освобождение Чехословакии в ходе Пражской операции (6–11 мая 1945) – последней наступательной операции Красной Армии, которая оказала помощь вооруженному восстанию чешского народа и освободила от немецких захватчиков Прагу.

9 мая пражане встречали воинов Красной Армии с цветами. Борьба за освобождение Чехословакии продолжалась 246 дней. Среди тех, кто сражался плечом к плечу с советскими воинами и вошел в Прагу 9 мая, был и 1-й чехословацкий армейский корпус Людвига Свободы (в 1942 г.– батальон, в 1943 г. – бригада), сформированный в апреле 1944 года на территории СССР. Безвозвратные потери советских войск в борьбе за освобождение Чехословакии составили 140 тысяч человек.

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