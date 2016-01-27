«Не забывайте вашего снайпера!» «Не забывайте вашего снайпера!» На чтение: 2 минуты

Памяти Розы Шаниной

3 апреля 1924 г. в далекой архангельской деревне Едьма родилась Роза Шанина. Белокурая девушка с большими голубыми глазами – она станет одним из лучших одиночных снайперов среди женщин периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Судьба Розы удивительная: она родилась в многодетной семье (из пяти детей лишь один вернется живым с фронта), в 15 лет вопреки желанию родителей отправилась учиться в педагогическое училище в Архангельск, затем стала работать воспитательницей в детском саду. Роза очень любила детей – даже в своем фронтовом дневнике, рассуждая о послевоенном времени, она написала, что будет поступать в институт или всецело посвятит себя воспитанию детей-сирот.

Когда в декабре 1941 г. принесли похоронку на ее 19-летнего брата Михаила, Роза пошла в военкомат и попросила, чтобы ее немедленно отправили на фронт, но, в силу возраста, ей было в этом отказано. После настойчивых требований в июне 1943 г. она была направлена в Центральную женскую школу снайперской подготовки. После успешно пройденного курса обучения в начале апреля 1944 г. Роза Шанина вместе с другими выпускницами второго набора прибыла в расположение 338-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта, в составе которой был сформирован отдельный женский снайперский взвод.

Первый свой выстрел Роза Шанина сделала уже 5 апреля 1944 г. Еще во время обучения в снайперской школе она прославилась своим двойным выстрелом (дуплетом), уничтожая сразу две намеченные цели – ее мастерство было оценено командирами, которые отзывались о ней как о лучшем снайпере дивизии. В период с 6 по 11 апреля 1944 г., то есть за первый месяц «охоты» (так на языке снайперов называлась их боевая работа), на счету Шаниной было 13 уничтоженных солдат противника.

17 апреля 1944 г. «за мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевой задачи» ефрейтору Шаниной была присвоена ее первая награда – орден Славы III степени. 16 сентября 1944 г. «за исключительную стойкость и мужество, проявленные во время ликвидации окруженной группировки противника в районе г. Витебска» старшему сержанту Шаниной присваивают орден Славы II степени .

12 декабря 1944 г. Розу ранило в плечо, о чем она подробно написала в своем дневнике, который вела с 6 октября 1944 г.: « Удивительно, видела сон, приснилось, что меня ранят. Потом сижу на позиции за оптикой, вспомнила про сон, и мне показалось, как будто я ранена в правое плечо. Не прошло и 5 минут, как пуля фрицевского снайпера попала мне точно в то место, где видела рану. При этом я и не ощущала особой боли, обдало все плечо. Перевязали, и я, не требуя ухаживаний, ушла домой одна, в медсанбат не хотела, заставили. На операции больно было, хотела ехать домой, в часть не пустили, все поразрезали. Кажется, ранение пустяковое – две дырочки, а разрезали – не заживет и за месяц ».

Несмотря на ранение и тот факт, что снайпер мог воевать только на переднем крае обороны, Роза всегда рвалась в атаку: «Вы бы знали, на протяжении всей фронтовой жизни не было минуты, когда бы я не жаждала боя, хочу горячего боя, хочу идти вместе с солдатами. Я жалею, почему я не мальчик теперь, никто бы не обращал внимания на меня, никто бы не жалел меня, я бы воевала от всей души. Сейчас поднялся вопрос: я сказала, хочу в наступление идти, поверили Каля и Ева, которые знают мою натуру…». Доходило даже до самовольных отлучек на передовую, в одной из которых в августе 1944 г. она взяла в плен трех солдат противника.

В январе 1945-го старший сержант Шанина участвует в ожесточенных боях на территории Восточной Пруссии и видит, в каком количестве гибнут наши солдаты: « Из нашего 2-го батальона осталось 6 из 78 ». А 27 января 1945 г. в одном из боев в ходе Инстербургско-Кёнигсбергской операции Роза, прикрывая командира артподразделения, была тяжело ранена осколком снаряда. Еще живой она была доставлена в госпиталь 205-го отдельного медико-санитарного батальона, где на следующий день скончалась от полученных ран.

Как вспоминала медсестра Екатерина Радькина, которая находилась с Розой в ее последние часы, « Роза была ранена очень тяжело в живот. Она была в крайне тяжелом состоянии. Но ни стонов, ни слез. Ей очень хотелось пить. Но пить ей было запрещено. Она просила меня:

- Катя! Дай мне родной холодной водички. Я только рот прополощу!

Роза понимала тяжесть своего положения. Она знала, что не выживет. Сожалела, что мало успела сделать. Родных вспоминала и звала маму. Я до последней минуты была с ней. Я буду помнить Розу живой, стойкой, мужественной. Она настоящий герой ».

Розу похоронили под раскидистым грушевым деревом на берегу реки Алле (Лава) возле имения Рихау, в трёх километрах северо-восточнее деревни Ильмсдорф (Калининградская область). Впоследствии останки других бойцов, похороненных в этом месте, были перенесены в братскую могилу в п. Знаменск, но где именно сейчас покоится Роза – точно неизвестно.

В годы Великой Отечественной войны лишь четыре женщины стали полными Кавалерами ордена Славы. Роза Шанина могла стать пятой – командир 215-й Неманской стрелковой дивизии генерал-майор А.А. Казарян представил её к ордену Славы I степени. Но Роза погибла, а наградной лист затерялся. Последняя ее награда – медаль «За отвагу» , полученная 27 декабря 1944 г.

«Невидимый ужас Восточной Пруссии» – писали о ней в странах-союзниках. И это было действительно так – личный боевой счет старшего сержанта Шаниной, по различным данным, составляет от 59 до 75 солдат и офицеров противника (из них 12 – снайперы).

Фронтовой дневник Розы Шаниной – очень честный, искренний, прямой. Как и она сама. Как и ее недолгий жизненный путь, за который она успела сделать так много для своего народа и своей Родины.

Осознавала ли это Роза тогда? Не знаю. Нам остались лишь пронзительные и решительные мысли в одной из последних записей дневника от 16 января 1945 г.: «…а на деле, что я сделала? Не больше, что обязана, как советский человек, стала на защиту Родины. Сегодня я согласна идти в атаку, даже в рукопашную, страха нет, я рада умереть во имя Родины ».

Чтобы в ответ на просьбу Розы Шаниной «Не забывайте вашего снайпера!» помнили о ней. Всегда.

В статье использованы отрывки из дневника Розы Шаниной.