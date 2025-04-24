Методические материалы по освобождению Европы Красной Армией Советский Союз не отделял свою борьбу против на­цизма от борьбы других народов за свое национальное освобождение

СОДЕРЖАНИЕ

Введение .

Глава I. Стратегическая обстановка на фронтах Великой Отечественной войны перед началом освобождения Европы .

1.1. Военные успехи СССР к 1944 году .

1.2. Планы Германии по удержанию своего «Восточного фронта» .

Глава II. Освобождение народов Европы .

2.1. Освобождение Румынии .

2.2. Освобождение Польши .

2.3. Освобождение Болгарии .

2.4. Освобождение Чехословакии .

2.5. Освобождение Венгрии .

2.6. Освобождение Югославии .

2.7. Освобождение Северной Европы .

2.8. Освобождение Австрии .

2.9. Освобождение Дании .

2.10. Взятие Берлина. Конец нацистской Германии .

Глава III. Роль СССР в освобождении Европы и современная память о вкладе советского народа в Победу над нацизмом .

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Введение

Пика своих успехов главные страны агрессоры – Германия, Италия, Япония – а также их союзники достигли к осени 1942 г. В Европе они оккупировали 12 стран (Австрию, Чехословакию, Албанию, Польшу, Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Люксембург, Францию, Югославию, Грецию). Они также захватили часть территории СССР с довоенным населением 80 млн человек.

Нацистские дивизии достигли Сталинграда и предгорий Кавказа на востоке и атлантического побережья – на западе. В Азии японские войска оккупировали обширную территорию Китая, Французский Индокитай, Малайю с крепостью Сингапур, Бирму, Таиланд, Гонконг, нынешнюю Индонезию и Филиппины, вышли на подступы к Австралии и Индии. Итало-немецкие войска в Северной Африке оккупировали территорию от Туниса до границы Египта. Немецкие и японские документы свидетельствует, что агрессоры готовились к скорому уничтожению Советского Союза, завоеванию Среднего Востока, а затем Индии, где предполагалась встреча германских и японских войск. Вслед за «решением английской проблемы» они намеревались «устранить влияние англосаксов» на Американском континенте.

Летом 1941 г., после нападения нацистской Германии и её союзников на СССР, многие политические и военные деятели Запада не верили в способность Красной Армии выстоять и победить в борьбе с фашистской армией. 23 июня 1941 г. посол Великобритании в Москве С. Криппс заявил, что «русские не смогут противопоставить немцам организованное сопротивление более чем в течение нескольких недель». Сам британский премьер-министр У. Черчилль в последствии вспоминал, что «почти все ответственные военные специалисты полагали, что русские армии вскоре потерпят поражение и окажутся в основном уничтожены». Военный министр США Г. Стимсон, в свою очередь, отмечал, что «по оценке офицеров службы разведки военного министерства, кампания [против СССР] могла продлиться лишь от одного до трех месяцев». Когда Ф. Рузвельт в июле 1941 г. направил в Москву своего личного представителя Г. Гопкинса, он поручил ему выяснить, как долго продержится Россия.

Однако и руководство стран агрессоров, и лидеры Великобритании и США фатально ошиблись в своих прогнозах. Советский Союз не только остановил вражеские армии, но и повернул ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны вспять. Уже в марте 1944 г. Красная Армия вышла на довоенную государственную границу СССР с Румынией.

Жизнь сотен миллионов людей под властью агрессоров и их пособников из числа коллаборационистов в 1939-1945 гг. была подчинена жестокой военной силе. Террор, геноцид, подавление лю­бых форм национального сопротивления были основными условиями установленного в оккупированных стра­нах Европы нацистского «нового порядка». Миллионы мирных граждан погибли от рук японских милитаристов в Китае и других странах Восточной Азии. Но с первых же дней Великой Отечественной войны люди в Европе и Азии стали связывать свои надежды на освобождение мира от вражеской тирании прежде всего с Россией.

Выдающийся ирландский и британский драматург Бернард Шоу писал 17 июля 1941 г. в Москву руководителю Союза писателей СССР Алексан­дру Фадееву:

«...Гитлер бросил перчатку, как поборник своей идеи, и Россия поднимает эту перчатку, как побор­ник другой, несравненно более могучей идеи. Когда Рос­сия сокрушит Гитлера, она станет духовным центром мира... Помните, что наша цивилизация стоит сейчас пе­ред поворотным пунктом, которого ей еще никогда не удавалось преодолеть. И на этот раз Россия должна пове­сти нас вперед или погибнуть».

Советский Союз не отделял свою борьбу против на­цизма от борьбы других народов за свое национальное освобождение. Суть освободительной миссии Красной Армии была выражена И.В. Сталиным в самом первом публичном выступлении после начала войны — 3 июля 1941 г. Он, в частности, заявил, что целью войны советского народа против фашистских захватчиков «является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма».

В этом же духе было сделано заявление Москвы 24 сентября 1941 г., когда СССР присоединился к принятой прези­дентом США и премьером Великобритании Ат­лантической хартии. СССР выразил свое согласие с целя­ми ведущейся войны против агрессивного блока, равно как и с основными принципами послевоенного устройства мира. Советское руководство гарантировало полную поддержку права всех порабощенных народов на восста­новление своей государственной независимости и суве­ренное развитие. При этом Москва подчеркивала, что принципы Атлантической хартии должны будут «сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны».

Победы Красной Армии в 1941-1943 гг. под Москвой, Сталинградом и Курском ознаменовали коренной поворот в Великой Отечественной войне. Осенью 1943 г. советские войска форсировали Днепр и начали быстрое продвижение по территории Правобережной Украины. Руководству государств оси (Германии, Италии и Японии), их союзникам ста­ло понятно, что не далек тот день, когда Красная Армия выйдет к своим довоенным границам и начнет изгнание вражеских войск с территорий европейских стран. Это было понятно и лидерам союзных СССР держав.

В это время в правящих кругах Англии и США возникли опа­сения, что дальнейшее наступление советских армий в Румынии, Югославии, Польше и других государствах Центральной и Юго-Восточной Европы может привести к значительно­му укреплению позиций Москвы в этом регионе. По их мнению, русских не следовало допускать в центр Континента по соображениям геополитического порядка: после войны там должны были господствовать только англосаксы. При этом западные союзники уже в августе 1943 г. выдвигали идеи выбросить русских из Европы при помощи еще не разбитых германских войск (sic!).

Так, 20 августа 1943 г. на Квебекской конференции Ф. Рузвельта и У. Черчилля высшие военачальники США и Великобритании оживленно обсуждали военно-политическую ситуацию на европейском континенте, исходя из крупных успехов Красной Армии на Курской дуге. В Национальном архиве США сохранится запись, состоявшаяся тогда между начальником штаба армии США генералом Дж. Маршаллом со своими английскими коллегами. При этом Маршалл был заинтересован узнать мнение начальников штабов Великобритании о следующей возможности: если случиться, например, сокрушительное поражение Германии от Красной Армии, то «будет ли тогда Германия содействовать нашему вступлению в страну для того, чтобы отбросить русских?».

Начальник имперского генерального штаба Великобритании Алан Брук выразил свое опасение, что русские будут использовать войну для дальнейшего распространения «идей интернационального коммунизма». Такого же мнения придерживался и У. Черчилль. Более того, британский премьер до самого открытия союзниками второго фронта во Франции, 6 июня 1944 г., активно пропагандировал возможность вторжения в Европу с юга – со стороны Балкан. Он страстно желал, чтобы англо-американские силы, наступая на север от Югославии и Греции, перерезали бы путь Красной Армии в центр Европы. Но подобным планам британского премьера не суждено было сбыться. Здравые элементы в военных кругах Англии и США, а также сам американский президент Ф. Рузвельт, прекрасно понимали, что без Красной Армии ни о каком освобождении Европы серьезно говорить невозможно. При этом высадка западных союзников на Континенте может произойти только на севере Франции. Только так англо-американские силы могут освободить западную часть Континента и помочь Красной Армии быстрее довершить разгром врага.

Неизмеримо возросшая к 1944 г. военная мощь Советского Союза вынуждала русофобски настроенных лидеров Великобри­тании и США умерить свои имперские амбиции. Кроме того, они не могли игнорировать мнение своего об­щества (простых людей), которые с энтузиазмом восприни­мали каждый новый успех Красной Армии, происходив­ший на фоне затягивания открытия второго фронта во Франции.

Вступление Красной Армии в пределы государств, оказавшихся против своей воли под немецкой оккупа­цией — Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Дании (остров Борнхольм), — происходило, как прави­ло, на основе двусторонних соглашений либо с прави­тельствами этих стран, находившихся в эмиграции, либо с руководящими силами движения Сопротивления.

С самого начала Великой Отечественной войны СССР активно помогал развертыванию на территории оккупированных стран Европы наци­онально-освободительного движения. Так, в советском тылу были сформированы польские и чехословацкие со­единения, которые затем сражались на советско-германском фронте и принимали участие в освобождении своей родины от агрессоров. Советское оружие поставлялось партизанам Югославии. Освобождение каждой из оккупированных стран также имело свои особенности. В Югославии войска Красной Армии осуществляли тес­ное взаимодействие с уже закаленной в тяжелых боях На­родно-освободительной армией Югославии под коман­дованием И. Броз Тито. В стране с 1941 г. существовали обширные партизанские районы, очищенные от против­ника усилиями самих югославов.

В Польше ситуация складывалась по-иному. Воору­женные отряды Армии Крайовой, подчиненные эмиг­рантскому правительству в Лондоне, были заражены русофобией и совершали враждебные нападения на советских солдат. Однако, внутри самого польского движения Сопротивления ведущую роль заняли те силы, которые хотели сражаться за освобождение своей страны плечом к плечу с Красной Армией. Поэтому первое послевоенное правительство Польши было сформировано в Москве. Его основу со­ставили представители Союза польских патриотов — об­щественной организации поляков, находившихся в годы войны в СССР.

Положение каждой из сторон — сателлитов фашистско-милитаристского блока не было однозначным. Так, Болгария, хотя и являлась союзницей Германии, в войне против СССР не участвовала. Тем не менее, Болгария активно помогала немцам своими ресурсами, предоставляла им свою территорию для размещения германских войск. Болгарские части оккупировали своими частями соседние страны. Войну СССР, кроме Гер­мании, объявили также Италия, Румыния (22 июня 1941 г.), Финляндия (26 июня), Венгрия (27 июня). К ним присоединились созданные гитлеровцами марионеточ­ные правительства Словакии, Хорватии и Норвегии. Все­го гитлеровцы привлекли в помощь вермахту и соединениям СС – 1,8 млн чел. из зависимых и оккупированных стран. Первоначально они с энтузиазмом шли в поход против СССР вместе с германской армией. Их целью было получение в свое владение земель и ресурсов Советского Союза и использование советского населения в качестве своих рабов.

Однако освободительная миссия Красной Армии напрямую касалась и этих стран или марионеточных образований – союзников нацистской Германии. Советский солдат освобождал их от пронацистских режимов, рабского подчинения гитлеровскому режиму, порабощения той идеологией, которая внушила им чувство превосходства над славянскими народами. Несмотря на все преступления сателлитов Германии против мирных советских граждан и военнопленных, разграбление оккупированной территории СССР, участие в геноциде советского народа, Москва давала им возможность в корне изменить свой политический курс, создать новые правительства и продолжить существование нормальной жизнью в цивилизованном обществе.

Отдельную страницу освободительной миссии совет­ских Вооруженных Сил в ходе Второй мировой войны за­нимают действия Красной Армии против японских сил в августе 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии было обусловлено рядом предыдущих договоренностей, достигнутых ведущими державами антигитлеровской ко­алиции. Вместе с тем наряду с союзническим долгом уча­стие Советского Союза в войне против Японии было обусловлено возвращением своих исконных территорий в этом регионе и помощью китайскому и корейскому наро­дам в избавлении от вражеской оккупации.

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Разделить Великую Отечественную войну Советского Союза на две части, одна из которых велась на советской территории, а другая — за рубежом, невозможно. И до, и после перехода нашими армиями границ СССР политика страны и действия Красной Армии были подчинены единой цели — полному разгрому захватчиков, освобождению оккупированных ими стран и террито­рий. Примечательно, что освобождение советскими войсками европейских государств началось весной 1944 г., т. е. еще раньше, чем были очищены от противника многие районы, входившие до 22 июня 1941 г. в состав Советско­го Союза. Так, литовский порт Клайпеда был освобожден 28 января 1945 г., а немецкая группи­ровка в Курляндии (Латвийская ССР) сдалась в плен только 9 мая 1945 г. Такое положение дел объясняется чисто военными причинами. Советскому командованию необходимо было учитывать быстро менявшуюся обстановку на фронте, маневрировать силами, наносить противнику мощные удары прежде всего на тех участках, где это было обусловлено стратегической необходимостью.

Глава I. Стратегическая обстановка на фронтах Великой Отечественной войны перед началом освобождения Европы

1.1. Военные успехи СССР к 1944 году

Вторая мировая война 1939-1945 гг., как глобальный конфликт, имела главный театр военных действий – зону боев протяженностью многие тысячи километров, в которой были задействованы основные силы противостоящих друг другу коалиций. С 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. главным театром мировой войны безусловно и непрерывно был советско-германский фронт.

К концу 1943 г. Красная Армия добилась решающего перелома в Великой Отечественной войне. Советские войска безостановочно продвигались вперед по всей ширине фронта, освободив значительные территории, оккупированные нацистами в 1941-1942 гг.

После победы под Сталинградом, Красная Армия разгромила врага в Курской битве. Отразив наступление немцев на северном и южном фасе Курской дуги, советские войска начали собственное наступление и 5 августа освободили Орёл и Белгород. Вечером этого дня в Москве был дан первый артиллерийский салют в честь успеха Красной Армии — 12 залпов из 124 орудий. С этого момента салюты гремели после каждой крупной победы Советских Вооруженных Сил.

Практически сразу по завершению Курской битвы в конце августа 1943 г. началась битва за Днепр. Советские войска сходу форсировали эту широкую водную преграду и захватывали плацдармы на ее западном берегу. Уже 6 ноября 1943 г. был освобожден Киев, и Красная Армия начала освобождение Правобережной Украины. К концу марта передовые части 2-го Украинского фронта вышли на границу с Румынией.

Утром 14 января 1944 г. Красная Армия развернула наступление под Ленинградом. 20 января был освобожден Новгород. Всего несколько дней потребовалось советским войскам, чтобы сокрушить оборонительный «Северный вал» гитлеровцев. К исходу 27 января соединения Ленинградского и Волховского фронтов отодвинули фронт от города на Неве на десятки километров. Вечером в Ленинграде прозвучал салют в честь окончательного снятия вражеской блокады, которая продолжалась 872 дня и унесла жизни более 1 млн советских мирных граждан.

Стратегические наступательные операции Красной Армии в 1944 г. в отечественной историографии получили название «Десяти Сталинских ударов». Крупнейшим ударом стала стратегическая операция «Багратион» (июнь—август 1944 г.), в результате которой была освобождена Белоруссия и советские войска вошли на территорию Восточной Польши.

В конце августа 1944 г. Красная Армия провела блистательную Ясско-Кишиневскую операцию, освободив Советскую Молдавию. Советские войска начали освобождение Балканского полуострова.

К концу осени 1944 г. советские войска не только завершили изгнание врага с территории СССР, но и вступили на территорию Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Северной Норвегии, вышли на границы Финляндии и Восточной Пруссии. Советские наступательные операции на территории этих стран и составляют основу освободительной миссии Красной Армии в Европе.

1.2. Планы Германии по удержанию своего «Восточного фронта»

Катастрофические поражения вермахта в 1943 г. не позволили немецкому командованию организовать долговременную стратегическую оборону на советско-германском фронте. На всех участках военных действий нацистские войска были вынуждены отступать, неся огромные потери. Тем не менее, Гитлер еще надеялся на «чудо», - если не на победу, то на удачное завершение войны. Он отдавал распоряжения оставлять Красной Армии лишь «выжженную землю» и сдерживать советские войска во что бы то ни стало.

В 1943 г. начала разваливаться фашистская коалиция. После высадки англо-американских войск на о. Сицилия союзник Германии, Италия, 8 сентября 1943 г. заявила о своем выходе из войны на стороне Третьего рейха и 13 октября объявила ему войну. Одновременно Финляндия, Румыния, Болгария и Венгрия также начали искать пути своего спасения путем перехода на сторону антигитлеровской коалиции.

В самой Германии население уже не верило в непобедимость Третьего рейха. На фронте и в тылу отмечалось нарастающее уныние и страх расплаты за содеянные преступления немцев на советской земле. Усилилась пропаганда на солдат вермахта национального комитета «Свободная Германия», созданного в июле 1943 г. в СССР. Неудачная попытка покушения на Гитлера офицерами вермахта произошла 20 июля 1944 г. Однако нацистскому режиму при помощи идеологии расового превосходства немцев, жестокого террора, внушения страха перед «русскими варварами» удавалось держать население Третьего рейха в жесткой узде. Каких-либо серьезных акций протеста против власти Гитлера до самого конца войны в Германии так и не произошло.

К началу 1944 г. в вооруженных силах Германии насчитывалось более 10 млн человек, из них более 430 тыс. – в войсках СС. 6 июня 1944 года англо-американские войск высадились в Нормандии, открыв, наконец, второй фронт. Действия Красной Армии начали координироваться с действиями армий западных союзников. Одновременно англо-американские войска продолжали медленно продвигаться в Италии. Второй фронт был открыт в тот момент, когда силы Германии были окончательно подорваны на советско-германском фронте. Высадка союзных войск во Франции преследовала двойную цель - быстрейшее окончание войны с Германией и опережающее вступление англо-американских сил на территорию Западной Европы. Но все это время – вплоть до конца войны в Европе – основным театром военных действий по-прежнему оставался советско-германский фронт. В январе 1945 г. советским войскам противостояли 195 дивизий врага, а союзным силам в Западной Европе - 74.

Командование вооруженных сил Германии к началу 1944 г. признавало превосходство Красной Армии в людях, вооружении и подготовке войск. Единственную возможность предотвратить катастрофу на своем «Восточном фронте» гитлеровцы видели в создании крепкой и долговременной обороны, чтобы перевести военные действия в позиционную стадию. Ее целью было обескровить советские войска и заставить их отказаться от крупных наступательных операций. Выиграв таким образом время, нацистское руководство рассчитывало на будущий конфликт в рядах антигитлеровской коалиции, который позволит Германии выйти «сухой из воды» и даже оставить за собой часть оккупированной территории в Европе. Большинство генералов Гитлера по-прежнему были привержены нацистским идеям своего превосходства над русскими и ненавидели Россию.

В публичных выступлениях 1943-1945 гг. рейхсканцлер Гитлер, его министр пропаганды Геббельс, рейхсфюрер СС Гиммлер и другие нацистские руководители старались преуменьшить масштабы поражений Германии. Они говорили о временных трудностях, о скором разрыве союза между англосаксами и СССР, призывали немецкий народ к отчаянному сопротивлению и «тотальной войне». Как и прежде основным противником Третьего рейха считался Советский Союз. Гитлер отдавал распоряжения своим генералом удерживать Красную Армию как можно дальше от границ Германии.

Глава II. Освобождение народов Европы

2.1. Освобождение Румынии

Румыния была первая европейская страна, на территорию которой вступила Красная Армия весной 1944 г.

Официально она присоединилась к военному альянсу Германии, Италии и Японии (Тройственному пакту) ещё 23 ноября 1940 г. Гитлер обещал профашистским румынским властям новые земли на востоке за счет СССР. Взамен фюрер рассчитывал получить доступ к нефтяным источникам Румынии и ввести на ее территорию немецкие войска.

В результате, Румыния, присоединившись к агрессии Германии, 22 июня 1941 г. вторглась в СССР. До августа 1944 г. диктатор Румынии Й. Антонеску был верным соучастником планов Гитлера. Румынские армии воевали в Советской Украине, Крыму, под Сталинградом, на Северном Кавказе. На захваченных землях румынские оккупанты вели себя крайне жестоко по отношению к местному населению, участвовали в создании концентрационных лагерей и занимались массовыми убийствами мирного населения и советских военнопленных. Число убитых ими гражданских людей в Молдавии, Николаевской, Одесской областях, в Крыму и др. регионах СССР – более 400 тыс. чел.

В ходе Днепровско-Карпатской стратегической операции Красной Армии 26 марта 1944 г. советские войска на ряде участков вышли к реке Прут, по которой проходила государствен­ная граница между СССР и Румынией. Форсировав Прут, войска 2-го Украинского фронта (командующий — Маршал Советского Союза И.С. Конев) 27 марта 1944 г. заняли плацдарм на его западном, румынском, берегу. До середины мая войска фронта освободили 800 городов и сел северо-восточной Румынии и вышли к предгорьям Карпат. Затем до второй половины августа они вели бои за удержание освобожденных районов. Потери фронта за апрель — август 1944 г. составили только убитыми 16 тыс. чел.

Второго апреля 1944 г. было опубликовано заявление советского правительства, в котором говорилось, что Красная Армия будет и дальше преследовать германские и союзные им румынские соединения вплоть до полного их разгрома и капитуляции. В документе подчеркивалось, что Москва «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии...». В то же время СССР стремился использовать все возможности, чтобы вывести Румынию из войны политическими средствами. Сами румыны должны были способствовать изгнанию со своей территории немецких войск.

Подобным образом СССР рассчитывал добиваться вывода из войны и остальных стран, сражавшихся на стороне Германии. Свою позицию он согласовал с правительствами США и Великобритании. 13 мая 1944 г. было опубликовано совместное заявление правительств трех ведущих держав антигитлеровской коалиции, обращенное к Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии. В нем говорилось, что эти страны имеют возможность сократить сроки европейской войны путем разрыва с Германией и сопротивления всеми средствами нацистским силам, решить, «намерены ли они упорствовать в их нынешней безнадежной и гибельной политике препятствования неизбежной победе союзников, хотя для них еще есть время внести вклад в эту победу».

Тон этого заявления отражал сложившиеся к тому времени реалии военно-политической ситуации в Европе. Перечисленные в документе страны находились во вражеском лагере, поэтому основной задачей держав антигитлеровской коалиции был вывод их из войны на стороне Германии. Причем если это становилось недостижимо с помощью политических мер, то у Красной Армии не оставалось другого выхода как вступать на их территории как на территории вражеских государств. Расчет сводился к тому, что угроза полного военного разгрома, новые тяжелые потери подвигнут правительства стран — сателлитов Германии прекратить боевые действия против СССР и его союзников и повернуть оружие против нацистов.

Между тем активизировались попытки профашистского режима маршала Й. Антонеску договориться с США и Великобританией о введении войск западных союзников на румынскую территорию еще до начала нового наступления Красной Армии. Однако ни США, ни Великобритания не решились на эту сделку. В Вашингтоне и Лондоне понимали, что им не удастся решить судьбу Румынии за спиной СССР. 12 апреля 1944 г. румынскому эмиссару князю Б. Штибрею, прибывшему в Каир для переговоров с представителями антигитлеровской коалиции, были вручены выработанные советским правительством и одобренные руководством США и Великобритании условия перемирия. Они предусматривали разрыв Румынией отношений с Германией, ее вступление в войну на стороне антигитлеровской коалиции в качестве независимого и суверенного государства, восстановление советско-румынской границы 1940 г., возмещение Румынией ущерба, который она причинила СССР военными действиями и оккупацией части его территории (Молдавской ССР и ряда областей Украинской ССР), возвращение всех военнопленных и интернированных, обеспечение свободного перемещения войск союзников по румынской территории. Со своей стороны, советское правительство выражало согласие на аннулирование навязанного Румынии Германией в 1940 г. так называемого Венского арбитража, по которому она вынуждена была передать Венгрии Северную Трансильванию.

Для румынского диктатора Антонеску условия перемирия казались неприемлемыми. Он продолжал настаивать на вводе в страну англо-американских войск, надеясь, что таким образом ему удастся сохранить за собой власть и избежать возмездия за соучастие в агрессии против СССР. В этой ситуации наиболее трезвомыслящие национальные политики встали на путь сотрудничества с румынской компартией (РКП), которая неизменно выступала за свержение профашистского режима и немедленное прекращение войны с Советским Союзом. В мае 1944 г. представители компартии установили контакты с королем Михаем и его ближайшим окружением, которые дали согласие на арест Антонеску. В июне 1944 г. по инициативе оппозиционных партий, поддержанных представителями румынского военного командования, началась подготовка восстания с целью свержения диктаторского режима.

Одновременно в Берлине нарастала тревога по поводу вероятности разрыва отношений с Бухарестом. В начале августа 1944 г. германское командование стало готовиться к осуществлению плана полной оккупации Румынии (кодовое наименование — «Маргарита II»). 15 августа командующий группой армий «Южная Украина» генерал Г. Фриснер получил из ставки Гитлера полномочия взять на себя руководство всеми немецкими военными формированиями в Румынии и по мере необходимости привести план «Маргарита II» в исполнение.

Однако руководству вермахта так и не удалось осуществить свой замысел. 20 августа началась Ясско-Кишиневская операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов против немецких соединений группы армий «Южная Украина». Ее целью было завершить освобождение Советской Молдавии и вывести Румынию из войны на стороне нацистской Германии.

Блестящие действия советских армий в Ясско-Кишиневской операции (которую называют «Ясско-Кишиневские канны») сыграли решающую роль в изгнании не­мецких войск с румынской территории и переходе Ру­мынии на сторону союзников по антигитлеровской коа­лиции. В результате операции с 20 по 29 августа 1944 г. были уничтожены 22 немецкие дивизии, в том числе 18 дивизий, оказавшихся в окружении, а также разгром­лена почти вся румынская армия. Как раз в разгар наступления Красной Армии, 23 августа 1944 года, в Румынии произошло народное восстание, которое свергло диктатуру Антонеску. Восстание было поддержано румынскими коммунистами, молодым королем Михаем и антифашистскими офицерами. Последовал переход Румынии на сторону антигитлеровской коалиции и объявление ей войны Германии.

Немецкие войска были блокированы в Бухаресте и в других районах страны. Простые румынские крестьяне и жители городов помогали советским бойцам чем могли, радостно их встречали. Тем временем румынские части массово переходили на сторону РККА. 31 августа в Бухарест вступили соединения 2-го Украинского фронта. В первых колоннах двигались части 1-й румынской доб­ровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску, ко­торая в 1943 г. была сформирована из румынских воен­нопленных в СССР и включена в состав фронта. Населе­ние Бухареста восторженно приветствовало войска освободителей.

12 сентября в Москве состоялось подписание условий перемирия, предъявленных Румынии еще в апреле 1944 г. К этому времени против немецких войск наряду с соеди­нениями 2-го и 3-го Украинских фронтов вели борьбу уже две румынские армии — 1-я и 4-я. Совместными уси­лиями 25 октября 1944 г. они завершили освобож­дение страны.

Потери советских войск при освобождении Румынии составили 286 тыс. чел., из них почти 69 тыс. погибшими . Совокупные потери румынской армии в боях против немецко-фашистских войск в 1944-1945 гг. составили 129 тыс. чел., из них 37 тыс. чел. - безвозвратные потери. Вместе с тем не стоит забывать, воюя на стороне Гитлера, румынские вооруженные силы потеряли в боях против Красной Армии 630 тыс. человек, из них 480 тыс. безвозвратно. В советском плену оказалось более 187 тыс. румынских солдат и офицеров. Такова была расплата Румынии за участие в агрессии против Советского Союза.

Документы и материалы:

Из книги: Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии. Сборник статей / Сост. А. Р. Дюков. Фонд «Историческая память». (2010 г.) [1] .

Приводимые ниже документы хранятся в Центральном архиве ФСБ России.

Показания горожанина:

«ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Допрос начат 8 ч 30 мин. 1947 года ноября 5 дня

Свидетель КРИСТИ Николаи об ответственности за дачу ложных показаний по ст.89 УК УССР предупрежден, /подпись/

(…)

ВОПРОС: Расскажите подробно, когда и в связи с чем Вы были арестованы.

ОТВЕТ: В начале лета 1944 года я, КРИСТИ Николаи, проживая в пригороде города Кишинева - Валя Дическу, по улице 36 дом 30, в числе ряда других моих товарищей, совершенно неожиданно для меня и моих родителей, был арестован румынской «Сигуранца» [тайная полиция Румынии – ред .]… Всех нас… бросили в подвал, в том числе и мою мать.

(…) Во время допроса, продолжавшегося около трех часов, ко мне кроме побоев были применены пытки. Так, например, привязывали мои руки к ногам, переворачивали вниз лицом просовывали между ногами палку и били по голым пяткам резиновой дубинкой. После того, как я терял сознание, меня окатывали водой из рядом стоявшего ведра, а также опускали мои пятки в холодную воду. Дав некоторую передышку, требовали от меня каких-то признаний, но, получив отрицательней ответ, вновь принимались за свое дело. Этой же участи подвергались все другие арестованные со мной товарищи.

(…) Не получив от нас требуемых признаний, меня, мою мать и моих товарищей, 8 июля 1944 года, отправили в румынский город Браилов, где поместили в тюрьму. Затем я узнал, что по приговору румынского суда, я в числе других моих товарищей был осужден к пяти годам каторжных работ. Только приход Советских войск в город Браилов освободил меня и моих товарищей из тюрьмы…»

ЦА ФСБ России. Д. Н-19097. Т. 2. Л. 37-39

Показания румынского солдата:

«ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Допрос начат 21 мая 1945 года в 11-00. Окончен 21 мая в 16-00

(…) КОВОР Вуджен Георге, 1905 года рождения, уроженец г. Банэу – Румыния… служил в румынской армии с июля 1941 г. по август 1944 года.

(…)

ВОПРОС: В своем собственном заявлении Вы пишете о ряде факторов злодеяний, совершенных полковником МАРИНОЮ на временно оккупированной территории СССР. Расскажите об этом подробно.

ОТВЕТ: (…) Подполковник МАРИНОЮ подъехал к мирным гражданам и о чем-то говорил с ними. После этого отдал приказ расстрелять всех мирных граждан с. Купка, кто был еврейской национальности. Все было расстреляно 18-20 человек, из них 10-11 человек женщин и 4 чел. детей в возрасте от несколько месяцев до 4 лет, а остальные были мужчины… Сам лично МАРИНОЮ расстрелял 3 человека, из них двух женщин и одного мужчину.

(…) Также примерно 7-9 числа июля месяца 1941 г. по приказанию подполковника МАРИНОЮ - командира 13 горнострелкового батальона в местечке Аденкоти, Черновицкой области, было расстреляно около 40 человек еврейского населения и в местечке Кальменцы Черновицкой области было расстреляно большое количество (число не знаю) мирных советских граждан.

ВОПРОС: Кто производил расстрелы мирных советских граждан.

ОТВЕТ: Расстрел мирных советских граждан производился карательным взводом под командованием ст. лейтенанта ДУМИТРЕСКУ Эрнила…

(…) В гор. Бердянске МАРИНОЮ присутствовал при расстреле немецкими частями еврейского населения в количестве 815 человек, откуда в одну машину с вещами убитых, часть вещей МАРИНОЮ послал генералу МОНОЛИУ, часть передал в батальон для разных хозяйственных нужд, а большую часть присвоил и отправил к себе домой. В Румынию. Кроме того, со слов капитана ШЕРБУ находящегося в момент моего пленения в военной академии г. Бухарест, мне известно, что МАРИНОЮ, будучи в Крыму в р-не Алушты село Ангара выполнял задание по охране шоссейный дорог от партизан и проверял документы гражданского населения. Проходивших молодых женщин, а особенно девушек, МАРИНОЮ арестовывал, приводил к себе на квартиру и там их насиловал…»

ЦА ФСБ России. Д. Н-19097. Т. 6. Л. 318-312.

2.2. Освобождение Польши

Польша прекратила существование как государство под ударами немецких армий осенью 1939 г. Её западная часть была присоединена к Германии — на этих землях запрещалось говорить по-польски в учреждениях и на предприятиях. Свыше 200 тыс. поляков были мобилизованы в вермахт. Летом 1945 г. в советском плену оказалось более 60 тыс. поляков, воевавших против Красной Армии. Еще одна часть поляков пошла служить в полицию, где под присмотром немцев они осуществляли охранные и карательные функции на оккупированной территории. Некоторые поляки нанимались в охрану нацистских концлагерей, где уничтожали мирных граждан и военнопленных.

Оставшаяся часть Польши вместе с Варшавой получила статус «генерал-губернаторства». Его столицей нацисты сделали старинный Краков. Здесь немецкие власти проводили политику уничтожения не только еврейского населения, но и представителей польской интеллигенции, активистов политических партий и других общественно политических сил. Польское население широко использовалось на принудительных работах.

В связи с приближением в середине июля 1944 г. советских войск к границам Польши остро встал вопрос о ее политическом развитии после освобождения частями Красной Армии. Следует подчеркнуть, что польская проблема была одной из наиболее сложных во взаимоотношениях между СССР и западными союзниками. Попытки Москвы наладить сотрудничество с польским эмигрантским правительством в Лондоне с целью координации усилий в освобождении Польши были безуспешны. На пути установления взаимопонимания прежде всего было требование польского эмигрантского правительства о восстановлении между двумя государствами границы по состоянию на 1 сентября 1939 г. Советскому руководству предлагалось отказаться от воссоединения с СССР Западной Украины и Западной Белоруссии.

Серьезный удар двухсторонним отношениям нанесла и эвакуация в середине 1942 г. польской армии генерала В. Андерса, сформированной в 1941 г. в СССР из поляков, находившихся в то время на советской территории. Тем самым было нарушено соглашение об участии этой армии в боевых действиях на советско-германском фронте. Из оставшихся в Советском Союзе поляков советское командование сформировало новую 1-ю польскую армию во главе с полковником Э. Берлингом.

Отношение лондонского эмигрантского правительства Польши к СССР приняло фактически враждебный характер, после того как весной 1943 г. германское радио заявило, что на оккупированной вермахтом территории Советского Союза — в Катынском лесу под Смоленском — найдены тела «расстрелянных НКВД в 1940 г.» интернированных польских военнослужащих. В то время как в Москве опровергли немецкую версию, польское правительство в Лондоне опубликовало заявление об ответственности за преступление в Катыни советского руководства, что привело к временному разрыву отношений СССР с польским эмигрантским правительством.

1 января 1944 г. в Варшаве (в подполье) была образована и начала действовать Крайова Рада Народова (КРН) – политическое представительство национального фронта, созданного для борьбы против оккупантов. КРН поддерживала позицию СССР в вопросе о послевоенных границах Польши, выступала за тесное польско-советское сотрудничество, оспаривала право лондонского эмигрантского правительства выступать от имени всего польского народа.

КРН обратилась с приветствием к воинам 1-го Украинского фронта (командующий — Маршал Советского Союза И.С. Конев), форсировавшим Западный Буг и вступившим 17 июля 1944 г. на польскую территорию. 21 июля КРН при содействии советского руководства был создан Польский комитет национального освобождения (ПКНО) — временный орган исполнительной власти. 22 июля ПКНО издал манифест, в котором призвал всех поляков сотрудничать с Красной Армией в деле освобождения своей страны. 26 июля в Москве было подписано соглашение между правительством СССР и ПКНО, согласно которому последнему передавалась вся полнота власти на освобожденной Красной Армией польской территории, после того как она переставала быть зоной военных действий. Советское правительство обменялось с ПКНО, находившимся вначале в Хельме, а затем в Люблине, официальными представителями.

Между тем наступление советских войск в Восточной Польше продолжалось. В ходе завершающего этапа Белорусской операции, до конца августа 1944 г., Красная Армия освободила примерно одну четвертую часть польской территории. Более 5 млн поляков, проживавших восточнее Вислы, были вызволены из нацистского рабства. Большинство местного населения встречало советских солдат исключительно радушно. Согласно донесению политуправления 1-го Украинского фронта от 6 августа 1944 г. навстречу передовым отрядам Красной Армии выходили почти все жители освобожденных городов и поселков. «Поляки, — отмечалось в документе, — выносят нашим бойцам воду и молоко, угощают ягодами, преподносят цветы и горячо выражают благодарность за освобождение от фашистского ига, под которым они находились пять лет».

Однако часть польского населения была настроена против Советского Союза. Партизанские формирования, входившие в состав Армии Крайовой (АК), пытались силой захватить власть на освобождаемой территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Регулярным частям Красной Армии, подразделениям НКВД приходилось вступать с отрядами АК в прямое вооруженное столкновение. В конце июля 1944 г. командование Армии Крайовой приняло решение овладеть столицей Польши Варшавой еще до того, как туда войдут советские войска, и тем самым вынудить СССР признать лондонское правительство в эмиграции единственно законным правительством Польши.

Решение о восстании в Варшаве было отдано командующим АК генералом Т. Бур-Коморовским. Никакого согласования с командованием Красной Армии и 1-й армии Войска Польского до этого не было. Повстанцы были плохо вооружены и обучены. Расчёт был на возможность продержаться против немцев несколько часов, пока те не отступят под натиском Красной Армии. Затем аковцы должны были предъявить свои условия СССР, заявить о взятии власти в Польше и потребовать подчинения лондонскому эмигрантскому правительству. При этом ни в Кремле, ни в Генштабе РККА ничего не знали о подготовке восстания.

Между тем немцы не собирались просто так сдавать Варшаву. Они перебросили крупные силы на варшавское направление против советского 1-го Белорусского фронта. Завязались тяжелые и кровопролитные бои, во время которых советские войска и части 1-й армии Войска Польского, сражавшихся плечом к плечу в Красной Армией, понесли большие потери. Одновременно германские войска предприняли меры по блокированию начавшегося 1 августа восстания отрядов АК в польской столице. Положение повстанцев, к которым присоединились тысячи горожан, вскоре стало критическим. Их потери в ходе восстания оцениваются в 22-25 тыс. человек, более 11 тыс. сдались немцам в плен. Число жертв среди гражданского населения за этот период было еще большим — от 150 до 200 тыс. погибшими и пропавшими без вести. Такова была цена авантюры, предпринятой Армией Крайовой по команде польского эмигрантского правительства в Лондоне.

Окончательное освобождение территории Польши произошло только в следующем, 1945 г. Начавшаяся в январе 1945 г. Висло-Одерская операция до основания потрясла оборону немецкой группы армий «А». Освобождение Варшавы началось с 14 января 1945 г. В ходе операции массовый героизм проявили тысячи советских и польских бойцов. Подвиг совершили воины 1-го батальона 215-го полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии, которым сходу удалось преодолеть три линии вражеских траншей. Это был единственный случай за всю историю Великой Отечественной войны с присвоением всем красноармейцам батальона ордена Славы. Подразделение получило почетное наименование «батальон Славы».

Сломить сопротивление варшавского гарнизона немцев удалось всего за несколько дней. Советские войска имели чёткий план действий и прорывались вперед благодаря своему профессионализму и мужеству. Польским частям в составе 1-го Белорусского фронта было даровано право первыми войти на улицы своей столицы. Она была освобождена 17 января 1945 г. Медаль «За освобождение Варшавы» получили более 690 тыс. чел.

После пройдя на запад около 500 км, советские войска за январь 1945 г. освободили центральную и западную часть Польши в довоенных границах и на ряде участков вышли к Одеру. Территории Силезии, Восточной Померании, южных районов Восточной Пруссии, которые до войны входили в состав Германии и по соглашению с союзниками по антигитлеровской коалиции передавались Польше, были полностью освобождены Красной Армией в ходе последующих операций в апреле 1945 г. Совместно с советскими войсками сражались бойцы из 1-й и 2-й армий Войска Польского, представлявших вооруженную силу ПКНО.

В боях за освобождение Польши отдали свою жизнь более 600 тыс. советских воинов. Войско Польское, созданное при всесторонней помощи СССР, в боях за свою родину потеряло 26 тыс. убитыми и пропавшими без вести.

В конце и сразу после войны Советский Союз оказывал безвозмездную помощь продовольствием, восстановлением жилья и хозяйства практически всем восточноевропейским странам. Особенно весомой она была для Польши, куда СССР в 1945-1946 гг. поставил сотни тысяч тонн зерна. Советские воины восстанавливали тысячи километров шоссейных и железнодорожных путей, тысячи мостов. Стоимость восстановительных работ, проведенных СССР, оценивается в 500 тонн золота (по сегодняшнему курсу порядка 30 млрд долларов США). Была компенсирована половина затрат на возрождение исторического центра полностью разрушенной Варшавы. Восстановление шло с помощью советских военных, инженеров и строителей.

Экономика возрожденной Польши вставала на ноги во многом за счёт тех новых земель, которые поляки получили по итогам Второй мировой войны и благодаря настойчивости СССР. Эти территории включали в себя Данциг, бывшую территорию Германии к востоку от линии Одер-Нейсе и южную часть Восточной Пруссии. Польша также получила город Штеттин (ныне Щецин) на западном берегу реки Одер. Все эти земли были хорошо развиты в промышленном и сельскохозяйственном отношении и не так сильно пострадали в ходе войны, как другие польские районы.

В послевоенной Польше действовали значительные антикоммунистические силы, в том числе вооружённые группы сторонников Армии Крайовой. Уже в мирные годы от террористических акций этой организации погибли тысячи активистов новой власти. Борьба с боевиками Армии Крайовой, которую поддерживали западные спецслужбы, затянулась на несколько лет. В 1948 г. вся власть в Польше перешла к Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). В её ряды вошли коммунисты и те социалисты, кто был дружественно настроен к СССР.

Документы и материалы:

В годы оккупации Польши гитлеровцы и их пособники осуществляли многочисленные зверства против мирного населения и военнопленных. В памяти человечества навсегда останутся кошмарные призраки лагерей смерти Освенцима, Майданека, Собибора, Белжеца, Хелмно, Треблинки и других концлагерей нацистов, которые они создали на территории занятой Польши. Освобождение этих «фабрик смерти» осуществляли солдаты Красной Армии, и только им Польша обязана своим спасением от полного уничтожения.

В своих мемуарах маршал Г.К. Жуков вспоминал о первых часах освобожденной польской столицы в январе 1945 г.:

«…Слушая рассказы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск. Особенно тяжело переживали разрушение Варшавы польские солдаты и офицеры. Я видел, как плакали закаленные в боях воины и давали клятву покарать потерявшего человеческий облик врага. Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния…».

Из книги: Гитлеровские зверства в Польше / И. Голубев. М., 1941) [2]

«Как только германский парашютный отряд опустился в городе Быдгоще, он расстрелял двадцать мальчиков на рыночной площади города. Это послужило сигналом для массовых убийств мирного населения, для кровавого погрома, продолжавшегося целую неделю. Вот что рассказала очевидица этих зверств:

“Вступавшие в город германские отряды стреляли в окна домов. Вслед за расстрелом 20 несовершеннолетних мальчиков в первый же день было схвачено и расстреляно на площадях 34 человека. Среди них был больной, который от слабости не держался на ногах и упал. Тогда его стали избивать и за ноги потащили к месту казни. В один из садов в центре города была приведена группа поляков… Полякам приказали выстроиться в ряд, а затем стать на четвереньки и ползать по земле. Тогда по ним было дано несколько залпов. Никто не остался в живых. Массовые убийства, без суда, происходили изо дня в день на глазах у всех. Начали их германские солдаты и продолжали прибывшие вслед за ними гестаповцы и отряды СС, далеко превзошедшие первых своей жестокостью” (…)

С первого дня вторжения германских войск в Польшу началось неприкрытое разграбление несчастной страны. Вот сообщение из одного крупного города Западной Польши:

“Как только неприятель вступил в город, сразу же начался грабеж. Фашистские офицеры и приехавшие к ним жены входили в магазины, забирали все что им нравилось и увозили в автомобилях и повозках, которые для этой цели реквизировались у местных жителей. Если продавец осмеливался требовать уплаты, он получал ответ: «Это вам расплата за войну»” (…)

В письме, полученном из Варшавы, читаем:

“Положение с каждым месяцем становится все более тяжелым. Невозможно описать варварство, жестокость и циничное пренебрежение к каким бы то ни было правилам человеческого поведения и культуры со стороны тех людей, которые превратили нашу жизнь в кромешный ад... Мы часто наблюдаем чудовищные факты, которые заставляют нас думать, что мы находимся под властью безумцев, которые страдают острой формой сумасшествия—расовой одержимостью. Как иначе можно объяснить такие, например, случаи? Три еврея медленно пересекали улицу. С другой стороны, к ним приблизился германский фашист. Внезапно, без всякого видимого повода, он стал их оскорблять, бить, плевать на них и кричать с такой яростью, как будто он был буйно помешанный” (…)

Кровавый ужас обрушился на евреев. Гитлеровские палачи их не только уничтожают, но зверски мучают, подвергают невыносимым пыткам. Вот как описывает лодзинское гетто корреспондент стокгольмской газеты «Нюа даглигт аллеханда»:

“В Лодзи проживает, примерно, 190 тысяч евреев. Но на улицах их не видно. Все они согнаны в гетто. Когда я очутился лицом к лицу с действительностью гетто, я ощутил ужас. Огромный район окружен двухметровой изгородью из колючей проволоки и охраняется вооруженными часовыми. Воздух пропитан запахом немытых тел, испарениями пропотевшей одежды, остатков пищи и другими зловониями. Обитатели гетто не имеют работы, и сознание этого факта накладывает на этот человеческий муравейник еще более мрачный отпечаток. Гетто кишит детьми всех возрастов в пальто и без пальто, в ботинках, сандалиях или туфлях. Их кашель свидетельствует о туберкулезе. Но самое страшное впечатление оставляет отвратительное зрелище, когда все взрослые и даже дети, вплоть до грудных младенцев, носят на своей одежде еврейский знак. Это желтая шестиконечная звезда, прикрепленная с правой стороны груди и сзади—на правой лопатке...”».

2.3. Освобождение Болгарии

Болгария присоединилась 1 марта 1941 г. к агрессивному Тройственному пакту. Однако она не объявила войну СССР и продолжала поддерживать с ним дипломатические отношения. В то же время Москва надеялась на развертывание антифашистского Сопротивления в этой балканской стране, где традиционно сильны были русофильские настроения. Через находившееся в Москве Заграничное бюро Болгарской рабочей партии (БРП) и ее лидера Г. Димитрова, генерального секретаря Коминтерна, болгарские коммунисты получали поддержку из СССР. Уже летом 1941 г. БРП взяла курс на борьбу против пронацистского правительства и вооруженное восстание.

Еще до 22 июня 1941 г. болгарское руководство, как верный вассал Гитлера, полностью предоставило территорию и ресурсы своей страны в распоряжение германской армии. Дороги, казармы, аэродромы и порты Болгарии использовались для нужд вермахта, люфтваффе и немецких военно-морских сил. Болгарское продовольствие кормило немецких солдат, полезные ископаемые – германскую промышленность. Раненые солдаты вермахта лечились в болгарских госпиталях, немецкие суда выходили в Черное море для уничтожения советских кораблей из болгарских военно-морских баз.

Хотя в планах германского командования участие Болгарии в прямой агрессии против СССР в 1941 г. не предусматривалось, ей отводилась роль жандарма на Балканах. Болгарский царь Борис III, а после его смерти в 1943 г. т.н. «регентский совет», верно служили Гитлеру. Болгария предоставила свою территорию для агрессии вермахта против Греции и Югославии. Двенадцать бол­гарских дивизий и две кавалерийские бригады несли оккупационную службу в этих странах, что по­зволило Германии высвободить значительные силы и средства для пополнения частей вермахта на советско-германском фронте.

В качестве союзнической благодарности Германия в апреле 1941 г. передала Болгарии для оккупации югославскую Македонию и греческую Фракию. Проживавших там евреев болгарские власти по согласованию с немцами депортировали в 1943 г. в нацистские лагеря смерти Освенцим и Треблинку. Там погибло более 11 тысяч евреев из Македонии и Фракии. Вина за участие в Холокосте таким образом лежит и на болгарских правителях.

Правительству в Софии приходилось считаться с традиционно дружественными чувствами болгар к русскому народу. Поэтому оно не решилось послать на советско-германский фронт свои войска. Однако в Болгарии отсутствовали условия для массового движения Сопротивления фашизму. Значительная часть населения находилась под влиянием националистической и усилившейся антисоветской пропаганды. Поэтому в партизанской борьбе участвовали почти исключительно коммунисты и им сочувствующие. Несмотря на расширение вооруженного Сопротивления в Болгарии в 1943-1944 гг., оно не достигло того размаха, которое существовало в других оккупированных Германией балканских странах, - таких, как, например, Югославии и Греции.

Вскоре после Тегеранской конференции 1943 г. СССР активизировал свою политику в отношении Болгарии, считая ее зоной советских интересов. При этом преобладающая роль Советского Союза в Болгарии была признана и Великобританией. С января 1944 г. советское руководство начало дипломатическое наступление с целью заставить болгарское правительство прекратить военную помощь Германии. В ряде нот оно пыталось принудить Болгарию разорвать союз с Германией. Москва протестовала против превращения черноморских портов Варна и Бургас в германские военно-морские базы. СССР также заявлял о недопустимости использования болгарских аэродромов германскими самолетами для нанесения ударов по советской территории.

С началом Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 г. Москва усилила нажим на болгарское правительство, а также активизировала помощь болгарскому партизанскому движению, включающую заброску на территорию страны боевых групп и оружия. Пособничество болгарского руководства германской агрессии против СССР вызывало протест у населения, который усиливался по мере наступления Красной Ар­мии. Наиболее радикально настроенная часть оппози­ционных к правительству политических сил по инициа­тиве Болгарской рабочей партии в 1943 г. объединилась в Отечественный фронт. В том же году из разрозненных по всей стране партизанских отрядов и некоторой части правительствен­ных войск, была образована Народно-освободительная повстанческая армия.

С весны 1944 г. окрестности Софии стали районом базирования болгарских партизан. Находившиеся в Югославии болгарские сол­даты и офицеры открыто выражали свои симпатии к России. Все большее их число дезертировало из армии.

Болгарские правящие круги, опасаясь взрыва народ­ного возмущения и антиправительственного восстания, стремились не допустить вступления в страну Красной Армии. Их целью стала сдача страны войскам Велико­британии и США. Пришедшее к власти правительство М. Муравиева 4 сентября обнародовало декларацию, в которой заявлялось, что Болгария выходит из военного союза с Германией и впредь будет проводить политику «полного безусловного нейтралитета». Расчет строился на том, что провозглашенный нейтралитет послужит пре­пятствием для прохода советских войск на болгарскую территорию.

В ходе стремительного наступления по территории Румынии Красная Армия подошла к границам Болгарии. Возник вопрос, как действовать дальше? Очевидным фактом было то, что Болгария не была союзником СССР, а с конца декаб­ря 1941 г. даже находилось в состоянии войны с США и Великобритани­ей – союзниками СССР. На территории страны оставались многие немецкие части, которые угрожали советским войскам. Поэтому, 5 сентября 1944 г. Советский Союз объявил Болгарии войну с мотивировкой, что болгарское правительство фактически ведет войну в лагере Германии против СССР.

8 сентября передовые части 3-го Украинс­кого фронта (командующий — Маршал Советского Со­юза Ф.И. Толбухин) без единого выстрела пересекли румы­но-болгарскую границу. Практически все население выш­ло встречать бойцов Красной Армии. Болгарские солдаты отдавали честь советским воинам, женщины забрасывали их цветами. В 12 часов дня правительство Муравиева заявило, что находится в состо­янии войны с Германией. Вечером того же дня СССР принял к рассмотрению просьбу Болгарии о заключении перемирия.

«Маршал Ф.И. Толбухин приказал войскам двинуть вперёд передовые отряды. Не прошло и получаса, как командующий 57-й армией доложил, что одна из пехотных дивизий болгарской армии, построившись у дороги, встретила наши части с развёрнутыми красными знамёнами и торжественной музыкой. Через некоторое время такие же события произошли и на других направлениях. Командиры доложили, что идёт стихийное братание советских воинов с болгарским народом», - из мемуаров Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

К этому времени Болгария была охвачена народным восстанием. Его возглавил Отечественный фронт. В ночь на 9 сентября правительство Муравиева было низвергнуто. Новое правительство Отечественного фронта объяви­ло войну Германии и союзной ей Венгрии. 15 сентября советские части и солдаты Народно-освободительной ар­мии Болгарии вступили в Софию. Первыми в город вступили 5-я гвардейская мотострелковая бригада полковника Николая Завьялова и 53-й мотоциклетный полк. Жители Софии оказа­ли советским воинам восторженный прием.

На аэродромы Болгарии перебазировались две авиационные дивизии 17-й воздушной армии. Они вели разведку и наносили удары по коммуникациям врага в Югославии. Из этих соединений и частей была образована Софийская группа войск, которой предстояло предотвратить вторжение в Болгарию немецких войск из Греции и Югославии, а также поддержать действия болгарских частей и прикрыть столицу с воздуха.

«В целях наискорейшего разгрома немецких войск совместными действиями Советских войск и Болгарской Армии считаю необходимым Болгарские вооружённые силы в оперативном отношении подчинить себе как представителю Военного Командования Советских войск в Болгарии. При этом осуществление оперативных приказов по болгарской армии проводить только через Болгарский Генеральный штаб», - Из письма генерала армии Фёдора Толбухина болгарскому военному министру Дамяну Велчеву.

При освобождении Болгарии не обошлось без потерь. Они составили 12 750 чел., в том числе безвозврат­ные – 977 чел.

28 октября 1944 г. СССР, США и Великобритания подписали с Болгарией соглашение о перемирии. В нем документально подтверждался переход этой страны на сторону антигитлеровской коалиции.

Новая болгарская армия в оперативном отношении была подчинена командующему 3-м Украинским фрон­том. Около 200 тыс. болгарских солдат вместе с совет­скими войсками приняли участие в боях против вермах­та на территории Югославии и Венгрии.

2.4. Освобождение Чехословакии

К началу сентября 1944 г. в результате успешно прове­денных Красной Армией операций в Румынии и Запад­ной Украине появилась возможность выхода советских войск на территорию Чехословакии. Советским со­единениям в первую очередь предстояло войти в т.н. «Сло­вацкую республику» — марионеточное государство, образованное гитлеровцами в марте 1939 г. после немецкой оккупации Чехии. Несколько сло­вацких соединений находилось на советско-германском фрон­те, осуществляя, как правило, охранные функции в тылу немецких войск. Ставка ВГК ставила задачу вывода этой страны из войны и сферы германского господства.

Уже после Сталинградской битвы в Словакии активи­зировались силы, оппозиционно настроенные к дикта­торскому режиму. В народе и армии росло недовольство участием страны в войне против СССР. В двух словацких дивизиях, направленных на советско-германский фронт, переход солдат на сторону партизан принял такой широ­кий размах, что немецкое командование было вынужде­но в конце 1943 г. запретить этим соединениям участвовать в боевых действиях и направить их на строительные работы. Созданный в декабре 1943 г. в качестве руководя­щего органа движения Сопротивления Словацкий наци­ональный совет (СНС) взял курс на подготовку воору­женного восстания с целью свержения пронацистского руководства страны и восстановления демократической Чехословацкой Республики.

В связи с приближением Красной Армии к границам Чехословакии по предложению чехословацкого прави­тельства, находившегося в эмиграции в Лондоне, с согла­сия правительств Великобритании и США 8 мая 1944 г. было заключено советско-чехословацкое соглашение, в котором говорилось, что как только какая-либо часть ос­вобожденной чехословацкой территории перестанет быть зоной непосредственных военных операций, управление делами на этой территории перейдет к чехословацкому правительству.

В начале августа 1944 г. в Словакии начался рост парти­занского движения. Словацкое марионеточное правитель­ство не без основания было этим встревожено и обрати­лось за помощью в Берлин. 29 августа несколько немецких частей начали выдвигаться на территорию Словакии. В тот же день СНС выступил с призывом к вооруженному выступлению. В истории войны это событие стало известно, как Словацкое национальное восстание. 31 августа чехословацкое правительство в эмиграции обратилось к советскому руководству с просьбой оказать восставшим помощь в рамках оперативных возможностей Красной Армии.

С военной точки зрения начинать операцию по осво­бождению Словакии в то время было нецелесообразно, так как войска 1-го и 4-го Украинских фронтов после тя­желых боев нуждались в отдыхе и пополнении. К тому же наступление предстояло вести по труднопроходимой гор­ной местности Восточных Карпат. Первоначально Ставка ВГК планировала обойти Карпаты с севера и юга, не вступая в затяжные бои. Тем не менее советское руководство 2 сентября 1944 г. отдало приказ командованию ука­занных фронтов подготовить и провести операцию, что­бы выйти на словацкую границу и соединиться с восставшими.

8 сентября началась Восточно-Карпатская опера­ция Красной Армии. 20 сентября войска 4-го Украинского фронта (ко­мандующий — генерал армии И.Е. Петров), завершив ос­вобождение западных районов Украины, вступили на тер­риторию Словакии. Соединения Красной Армии встретили ожесточенное сопротивление. В передовых рядах вместе с соединениями РККА в бой шли бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, сформированного в СССР из граждан бывшей Чехословакии, проживавших на советской территории. 8 сентября началась Восточно-Карпатская операция. Наступление в горах развивалось медленно и с большими потерями. Нашим войскам под руководством И.С. Конева удалось взять ключевой Дуклинский перевал. При этом большую помощь в доставке продовольствия и вооружения для повстанцев оказывали лётчики ВВС РККА.

Советские вои­ны сделали все что могли, чтобы облегчить положение восставших, потеряв при этом только убитыми 21 тыс. и ранеными 89 тыс. чел. Но из-за недостаточной под­готовки и превосходства немецких сил Словацкое восста­ние было подавлено. 28 октября Восточно-Карпатская операция была прекращена. Словакия оказалась под полной оккупаци­ей вермахта и вскоре превратилась в арену новых крово­пролитных сражений. Однако тысячи словаков сумели уйти в горы, где продолжали борьбу против немцев. Другая часть сумела присоединиться к фронту советских армий.

В начале 1945 г. советские войска продолжили боевые действия по освобождению Чехословакии. С этой целью были проведены еще четыре наступательные операции. Известно, что соединениям Красной Армии долгое время не удавалось здесь нанести противнику окончатель­ного поражения. Сказывались тяжелые условия местнос­ти, жесткое сопротивление германских сил на хорошо ук­репленных оборонительных позициях, а также ошибки командования 4-го и 2-го Украинских фронтов при под­готовке и ведении наступления. Трудности в Западно-Карпатской операции (12 января — 18 февраля 1945 г.) и последующий невысокий темп продвижения советских войск послужили причиной снятия в марте 1945 г. генерала армии И.Е. Петрова с поста командующего 4-м Украинским фронтом и замены его генералом армии А.И. Еременко.

Немецкая оборона в Чехословакии, которая опиралась на горы, леса и реки, была очень прочной. Но дело было не только в этом. В марте-апреле 1945 г. в Кремле замечали стремление генералов вермахта как можно дольше удерживать советско-германский фронт на востоке, чтобы затем сдаться союзникам на западе.

В своем послании Ф. Рузвельту от 7 апреля 1945 г. И.В. Сталин отмечал:

«…Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с Восточного фронта 15—20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на Западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мёртвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным...»

Столица Словакии, Братислава, была освобождена от немецких захватчиков 4 апреля 1945 года. События в конце марта-начале апреля развивались следующим образом. Часть сил 2-го Украинского фронта наступала на Моравско-Островском направлении. В тоже время 7-я гвардейская армия, 53-я армия и конно-механизированная группа генерала Иссы Плиева получили задачу наступать на Братиславу. Особенностью советского наступления было то, что частям РККА приходилось форсировать серьезные водные преграды: реки Грон, Нитра и др. Военные инженеры буквально за несколько часов строили переправы через глубокие и быстрые реки. Задержки наступления не произошло, и уже к 1 апреля 1945 г. наши войска вышли к подступам Братиславы.

Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Р.Я. Малиновский не стремился брать город в лоб, считая, что в городских боях будут серьезные потери. Было решено обойти город с северо-запада. Когда наши войска устремились вперед, в рядах врага возникли элементы паники. Тем не менее, боев в городе избежать не удалось. В Братиславе немцы построили многочисленные баррикады, устроили засады, огневые точки на чердаках и в подвалах. Советским воинам приходилось с помощью штурмовых групп брать эти укрепления и продвигаться вперед. Начиная со 2 апреля шли ожесточенные уличные сражения, которые велись буквально за каждый квартал. 4 апреля Братислава была полностью освобождена.

По воспоминаниям советских солдат и офицеров, которые освобождали Братиславу, горожане выбегали на улицы, обнимали советских воинов, качали их на руках. Словаки перекрывали улицы, чтобы поздравить наших бойцов. Поэтому какое-то время продвижение воинских колонн РККА было затруднено. Повсюду, во всех кварталах, возникали небольшие праздники в честь красноармейцев.

За освобождение территории Словакии, которая сейчас является отдельным государством, погибло более 60 тыс. советских бойцов и командиров. Только в одной Братиславско-Брновской наступательной операции полегло более 16 тыс. солдат Красной Армии. В самой Братиславе захоронено 7 тыс. наших бойцов и командиров, которые пали, освобождая словацкую столицу. В 1993 г. Словакия подписала договор с Российской Федерацией о сохранении воинских мемориалов и памятников.

Завершилось освобождение Чехословакии в ходе Пражской операции (6—11 мая 1945 г.). Это была завершающая операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны, когда советские воины уже взяли штурмом нацистскую цитадель — Берлин. Красная Армия не только добила и взяла в плен крупные вражеские силы в центре Европы, но и оказала помощь пражанам, поднявшим восстание против оккупантов. После поступления радиообращения о помощи от руководителей пражского восстания Ставка ВГК срочно приказала бросить мощные силы 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева (прежде всего танковые) из-под Берлина на Прагу. Быстрыми темпами к Праге двигались и соединения советских 2-го и 4-го Украинских фронтов.

Утром 9 мая воины Красной Армии вошли в чехословацкую столицу. Первым в Прагу ворвался советский танк гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. У мостов через реку Влтаву на подступах к Пражскому граду советские танкисты натолкнулись на сильное сопротивление немцев. Танк Гончаренко уничтожил две вражеские самоходки, однако был подбит. Командир танка, несмотря на ранение, продолжал вести бой, пока не погиб. За проявленное мужество И.Г. Гончаренко был удостоен ордена Отечественной войны I степени посмертно.

9 мая 1945 года вся освобождённая Прага вышла на улицы, чтобы приветствовать воинов Красной Армии. Наших бойцов обнимали и качали на руках. В честь советских освободителей благодарные пражане установили памятник – танк на постаменте. Однако в 1991 году он был демонтирован.

Без помощи Красной Армии в эти майские дни 1945 г. тысячи пражан могли погибнуть от рук эсэсовских частей, расположенных в городе. Западная (в т.ч. чешская) пропаганда утверждает сегодня, что жителям Праги якобы помогли отряды одной из дивизий предателя Власова. Эта дивизия была набрана немцами из изменивших присяге граждан СССР, перешедших на сторону врага. «Освобождение Праги власовцами» - откровенная ложь: власовцы очутились в Праге волею обстоятельств, - когда сами бежали на запад, стремясь поскорее укрыться в англо-американском плену. Они желали тогда только одного – избежать наказания за свои преступления против граждан СССР и жителей оккупированных нацистами стран. Лишь мощное и быстрое наступление советских войск принесло пражанам долгожданное освобождение.

Западную часть современной Чехии освободили войска США.

Пражская операция Красной Армии официально закончилась 11 мая 1945 г. В целом, борьба за освобождение Чехословакии продолжалась 246 дней. Она стоила Красной Армии больших жертв. Общие потери советских войск составили 500 тыс. чело­век убитыми, ранеными и пропавшими без вести. На тер­ритории Чехословакии было похоронено 140 тыс. советских солдат и офицеров.

Документы и материалы:

Зверства нацистов в чешской деревне:

10 июня 1942 г. нацисты уничтожили чехословацкий шахтёрский посёлок Лидице. Это было объявлено «актом возмездия» за ликвидацию в Праге Рейнхарда Гейдриха — одного из наиболее зловещих деятелей Третьего рейха.

Для проведения карательной акции, была задействована седьмая добровольческая горная дивизия СС «Принц Ойген», отличавшаяся особой жестокостью. Она была сформирована из числа этнических немцев для борьбы с партизанами и сочувствующими на оккупированных территориях.

В ночь на 10 июня эсэсовцы окружили посёлок Лидице, жители которого, по данным карателей, укрывали партизан. Мужчины (173 человека) были согнаны на окраину посёлка и расстреляны, женщины (172 человека) и дети (105 человек) согнаны в здание гимназии. Спустя три дня женщины были отправлены в концентрационный лагерь в Равенсбрюке, а 82 ребёнка, признанных негодными к «онемечиванию», были удушены в газовых камерах лагеря смерти в Хелмно.

Все здания в Лидице были уничтожены огнём. Нацистские каратели снесли церковь и кладбище. На месте Лидице осталась безжизненная пустыня, на которой были выставлены таблички, запрещающие доступ. После этого нацисты демонстративно убрали посёлок с географических карт.

Трудовая мобилизация чехов в пользу Рейха:

После немецкой оккупации Чехии в 1939 г. Гитлер создал на ее территории т.н. «Протекторат Богемии и Моравии». Третьему рейху достались крупнейшие чешские военные и машиностроительные заводы. Среди них: ЧКД, «Зброевка», «Шкода» и др. Для германской армии там всю войну производились самоходные орудия, танки, боеприпасы, артиллерийские орудия, пулеметы. Помимо этого, выпускались автомобили и детали для ракет «Фау-2». Работа чешских заводов для вермахта и войск СС велась бесперебойно вплоть до мая 1945 г.

Летом-осенью 1941 г. среди танков вермахта, вторгшегося в СССР, было 360 машин чешского производства Pz.Kpfw.38(t). Именно против этих танков сражались Подольские курсанты в октябре 1941 г. под Москвой. В апреле 1944 г. чешские инженеры по собственной инициативе разработали и запустили в производство САУ «Хетцер» в качестве истребителя советских танков. До мая 1945 г. чехи выпустили более 2,8 тыс. таких самоходок.

В целом, за годы войны чешская промышленность выпустила около четверти автомобилей от общей численности автомобилей вермахта. Только за январь-март 1945 г. чехи изготовили 1136 САУ, что составило почти треть всей выпущенной за тот период бронетехники нацистской Германии. Кроме того, чешская промышленность дала германской армии: 1,4 млн. единиц стрелкового оружия; 62 тыс. пулеметов; 4 тыс. орудий и минометов.

«Сопротивление» в Протекторате:

Нацистским протектором Богемии и Моравии стал Р. Гейдрих. При нем усилились процессы онемечивания чехов. Одновременно, Гейдрих повысил зарплату рабочим, занятым на военных предприятиях, и увеличил им продуктовую норму. Большинство чехов смирились с немецкой оккупацией и не участвовали в Движении Сопротивления.

Чтобы заявить миру о том, что не все чехи покорились воле Гитлера, чехословацкое правительство в изгнании, обосновавшееся в Лондоне, решило ликвидировать Гейдриха с помощью английских спецслужб. Операция по его уничтожению была проведена 27 мая 1942 г. британцами и чехословацкими эмигрантами. После покушения и гибели Гейдриха немцы ввели в протекторате чрезвычайное положение и уничтожили жителей поселка Лидице.

В знак скорби по убитому Гейдриху и выражения «солидарности с борьбой Третьего Рейха» в центре Праги тогда собралось более 200 тыс. чел. Они принесли «присягу на верность Рейху» и, не стесняясь, демонстрировали нацистские приветствия. Чехи выражали готовность и дальше бороться вместе с другими народами Европы «против большевизма и плутократии».

Пражское антифашистское восстание вспыхнуло лишь 5 мая 1945 г., когда дни Третьего рейха были уже сочтены. Восстание возглавил Чешский национальный совет и подпольщики. Однако восставшие неминуемо потерпели бы поражение, если бы не быстрая помощь Красной Армии.

Из беседы главы правительства Чехословакии в изгнании президента Э. Бенеша с народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым, 16 декабря 1943 г. в Москве.

«Бенеш прибыл в 17 час. в сопровождении чехословацкого посла в СССР г-на Фирлингера и начальника кабинета президента г-на Смутного.

Бенеш передал т. Молотову записку по вопросу о вооруженных силах Чехословакии и сопроводил ее некоторыми комментариями. Он выразил пожелание, чтобы все чехословацкие солдаты, попадающие в плен на советско-германском фронте, освобождались для зачисления в чехословацкую часть, сформированную в СССР. Чехословацкое правительство стремится иметь побольше вооруженных сил к тому времени, когда Красная Армия подойдет к границам Чехословакии. Чехословацкое правительство намерено организовать в СССР вторую чехословацкую бригаду, дабы создать дивизию, а затем и легкий корпус. Оно хочет договориться с правительством СССР о создании чехословацких вооруженных сил на территории СССР. Чешские летные кадры с этой целью будут направлены из Англии.

Чехословацкое правительство хотело бы иметь одну свою воинскую часть в СССР на фронте, а другую - наготове для десантных высадок в тылу немцев на чехословацкой земле. Чехословацкое правительство хочет, чтобы чехословацкий народ сам воевал против немцев.

Тов. Молотов спросил, каковы установки чехословацкого правительства о борьбе внутри страны и идет ли там борьба против немцев, в частности, партизанская борьба.

Бенеш ответил, что правительство подготавливает народ к восстанию против немцев, когда фронт приблизится к границам Чехословакии. Сейчас в стране идет работа по диверсиям против немцев, организации саботажа. Партизанской борьбы в Чехословакии нет, но диверсионная работа ведется.

Говоря о перенесении войны на территорию Чехословакии г-н Бенеш отметил, что, несмотря на их договоренность с англичанами, те не смогли до сих пор бомбить очаги немецкой военной промышленности в Чехословакии. Бенеш выражает уверенность, что эту задачу выполнит авиация Красной Армии, когда фронт будет поближе к Чехословакии. Особенно желательна бомбардировка очагов военной промышленности в Словакии.

Бенеш выразил пожелание создать тесный контакт чехословацкой армии с Красной Армией и после войны. Он хотел бы иметь на вооружении своей армии советские образцы оружия, готов согласовать работу военной промышленности и вырабатывать одинаковые образцы вооружения, желает тесного контакта между офицерами обеих армий, контакта в области военно-воздушных сил. Чехословацкая армия должна принять военную доктрину Красной Армии. То, чего чехи хотели от Франции в годы после Первой мировой войны, то сейчас они хотят от СССР.

Тов. Молотов , принимая записку г-на Бенеша, обещал передать ее советским военным специалистам для ознакомления (…)»

Архив внешней политики РФ, ф. 06, оп. 5, п. 33, д. 401, л. 11-19.

2.5. Освобождение Венгрии

23 сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта (командующий — Маршал Советского Союза Р.Я. Мали­новский) с боями перешли румыно-венгерскую границу и к исходу дня продвинулись на венгерскую территорию на 10-15 км.

К этому времени правящие круги Венгрии находились в глубоком политическом кризисе. Еще зимой 1942/43 г. на Верхнем Дону была наголову разгромлена 2-я венгерская армия. Немцы уже не доверяли своему союзнику, подозревая их в измене. И к этому были основания. Будапешт через нейтральные страны пытался заключить с США и Великобританией сепаратный мир и выйти из войны. Имелось в виду, что в Венгрию войдут англо-американские войска еще до того, как на ее территорию вступит Красная Армия. В то же время венгерское руководство, стремясь дистанцироваться от Германии, высказывалось за снятие всех своих частей с советско-германского фронта. Все это подвигло Берлин к действиям. 19 марта 1944 г. был приведен в исполнение немецкий план оккупации Венгрии. Прежнее правительство было распущено. Но­вое правительство, лояльное Германии, назначил эмис­сар германского рейха в Будапеште, наделенный Гитлером чрезвычайными полномо­чиями. 23 марта венгерский диктатор М. Хорти вынужден был утвердить состав лояльного нацистам кабинета министров.

Эти меры были предприняты германским руковод­ством для укрепления обороны на южном участке Вос­точного фронта до того, как территория Венгрии дол­жна была превратиться в арену ожесточенных сражений. Немецкое командование уделяло этому направлению особое внимание, не без основания опасаясь прорыва со­ветских частей с юго-востока к жизненно важным цент­рам Германии.

В связи с выходом советских войск к границам Венгрии, Хорти запросил у советского правительства согласия на ведение переговоров о пере­мирии. Согласие было получено. 11 октября 1944 г. в Москве венгерская делегация приняла условия перемирия. Венг­рия отказывалась от всех ранее захваченных ею террито­рий, обязывалась порвать отношения с Германией и объявить ей войну. СССР взял на себя обязательство ока­зать Венгрии военную помощь.

Однако 15-16 октября 1944 г. немецкие части при поддерж­ке членов венгерской пронацистской партии «Скрещен­ные стрелы» захватили Будапешт и свергли правитель­ство. Главой нового марионеточного правительства был объявлен немецкий ставленник Ф. Салаши. Хорти арес­товали. Тем самым Берлину удалось удержать Венгрию и ее армию под своим контролем.

Боевые действия в Венгрии приняли затяжной ха­рактер. Поначалу наступление советских войск на вен­герской равнине развивалось довольно успешно. В ходе Дебреценской операции (6-28 октября 1944 г.) 2-й Украинский фронт освободил около 30 % венгерской территории. К концу декабря советские части вышли к Будапешту и окружили его. Однако сходу ликвидиро­вать 188-тысячную немецкую группировку в венгерской столице не удалось. Германские соединения осуществи­ли ряд сильных контрударов, которые были отбиты со­ветскими войсками лишь в ходе тяжелых и кровопро­литных боев. Штурм Будапешта завершился только 13 февраля 1945 г. Остатки вражеского гарнизона сда­лись в плен.

В начале марта 1945 г. германское командование предприняло новую попытку контрнаступления в Венг­рии. С Западного фронта в район озера Балатон была переброшена 6-я танковая армия СС. Ей ставилась за­дача отбросить советские войска 3-го Украинского фронта за Дунай. Наступление немцев (операция «Весеннее пробуждение») не стало неожиданным для советского командования. Германские дивизии потеряли до 500 танков и десятки тысяч солдат. К середине марта соединения 6-й танко­вой армии СС были обескровлены и отброшены на ис­ходные позиции.

Еще в декабре 1944 г. на уже освобожденных от про­тивника венгерских землях было образовано Временное правительство этой страны. Оно было сформировано Временным национальным собранием по инициативе коммунистов и социал-демократов. 24 декабря это правительство запросило у СССР перемирия, а 28 декабря объявило войну Германии. 20 января 1945 г. в Москве было подписано соглашение о перемирии между новым венгерским руководством, с одной стороны, и представителями СССР, США и Великобритании — с другой. Этот документ закрепил переход Венгрии на сто­рону антигитлеровской коалиции.

В ходе Венской наступательной операции (16 марта — 13 апреля 1945 г.) войска 3-го Украинского фронта к 4 апреля завер­шили освобождение остававшейся еще оккупированной части территории Венгрии. В тяжелых боях за освобож­дение этой страны погибло 140 тыс. советских воинов.

Документы и материалы:

Зверства немецко-венгерских солдат:

В Венгрии с 1935 г. действовала своя фашистская партия «Скрещённые стрелы» под руководством Ференца Салаши, и страна переняла у своего союзника Германии многие уродливые формы фашистской идеологии. На территории Венгрии начались гонения на евреев. С введением немецких войск в Венгрию в 1944 году, с мая по июль, из нее были депортированы более 437 тыс. евреев, абсолютное большинство из которых погибли в лагере смерти Освенцим.

Десятки тысяч венгерских солдат, воевавших на стороне Германии, совершали многочисленные преступлений в отношении советских мирных жителей, партизан и военнопленных. В советском плену в конце войны оказалось более 513 тыс. венгерских военнослужащих.

Акт о зверствах немецко-венгерских захватчиков над мирным населением Будапешта:

«1945 г. 4-го февраля мы, нижеподписавшиеся: Комендант первого района г. Будапешта подполковник Куба, зам. командира 208 Отдельного Отряда разминирования майор Номерецкий, сержант этого же отряда Мелешко, военврач Климентьева, пом. начальника 9-го района полиции г. Будапешта Коваг Шандор, полицейского Хайнол Альберт в присутствии секретаря государственной Венгерской клиники Бакош Эржебет, санитара этой же клиники Бенебек Шандоре и переводчика Желтоброва П.В. составили настоящий акт в том, что в г. Пеште по улице Светонои д.44 (Государственная Венгерская клиника) обнаружено в пяти комнатах, подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Значительная часть трупов анатомирована.

Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные. По показанию служащих клиники большинство трупов еврейской национальности и венгерских рабочих, которые по заявлению этих служащих были расстреляны Салашевцами на улице города и доставлены в городскую клинику для похорон как подобранные трупы.

Среди трупов имеются грудные дети и глубокие старики. Почти все трупы раздеты, вся одежда собрана, упакована и хранится здесь же в подвальном, помещении (в специальной комнате на стеллажах).

В этом же помещении клиники обнаружено 10 винтовок разных образцов и 10 ружей старинных образцов.

Все трупы по заявлению служащих клиники свозились полицейскими города в автомашинах.

По заявлению этих же служащих все поступившие в клинику трупы оформлены как "несчастные случаи" о чем и записали в настоящий акт. Подполковник - Куба, Майор 208-00Р - Номерецкий, сержант-Мелешко.

Копия верна; Капитан а/с – (ЗАТРАВИН)»

ЦАМО РФ. Ф. 240. Оп. 2772. Д. 82. Л.8

2.6. Освобождение Югославии

В Югославию советские войска вступили по просьбе Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) — высшего исполнительного и административного органа этой страны, осуществлявшего власть в рай­онах, контролировавшихся партизанами. По поручению НКОЮ его председатель и верховный главнокомандую­щий Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) маршал И. Броз Тито 21 сентября 1944 г. при­летел в Москву, где договорился со Сталиным о совмест­ных действиях НОАЮ и Красной Армии по освобожде­нию Восточной Сербии и югославской столицы Бел­града. В ходе переговоров была удовлетворена просьба Москвы, чтобы части советских войск, вышедших на румыно-югославскую границу, предпри­няли запланированное наступление в Венгрию через се­веро-восточные районы Югославии. Советское руко­водство при этом обязалось вывести свои войска из Югославии, как только они выполнят свои оператив­ные задачи.

В конце сентября 1944 г. соединения 3-го Украинско­го фронта, пройдя маршем по территории Болгарии, по­дошли к болгаро-югославской границе. В соответствии с договоренностью с НКОЮ для участия в освобождении Югославии командование Красной Армии выделило 57-ю армию 3-го Украинского фронта и 46-ю армию 2-го Украинского фронта, всего 190 тыс. человек, а также 17-ю воздушную армию и части Дунайской военной фло­тилии. 28 сентября эта группировка, вступив на югослав­скую землю, начала Белградскую наступательную опера­цию.

Югославия являлась единственной (за исключением СССР) европейской страной, где жители вели самую активную и непримиримую партизанскую борьбу с фашистами.

«Материальная помощь, оказываемая Советским Правительством патриотам Югославии, имела огромное значение для продолжения их борьбы с оккупантами. Однако, как ни важна эта помощь, её было недостаточно для разгрома гитлеровцев и их прислужников. Поэтому по просьбе верховного главнокомандующего НОАЮ маршала Иосипа Броз Тито, который прибыл в Москву… были рассмотрены вопросы переноса боевых действий Красной Армии на территорию Югославии». - Из воспоминаний генерал-лейтенанта И.С. Аношина об операции в Югославии в 1944 году.

Части Красной Армии и НОАЮ быстро наступали на Белград. Большую роль в успешном проведении операции сыграла 17-я воздушная армия, которая произвела более 4,6 тыс. вылетов. Столица Югославии была освобождена 20 октября после кровопролитных боёв. Мужество и героизм во время Белградской операции проявил лейтенант медслужбы Николай Кравцов. Во время боя по захвату телефонной и телеграфной станций Белграда он действовал в составе штурмовой группы. Наши бойцы метр за метром подбирались к вражескому ДОТу. Расстреляв все патроны и получив ранение, Н.Н. Кравцов бросился на амбразуру и пожертвовал жизнью ради победы своих товарищей. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле в Белграде.

В ходе Белградской операции советскими соединениями совместно с ча­стями НОАЮ была не только освобождена столица страны Бел­град, но и разгромлена немецкая армейская группа «Сербия». Глубина продвижения советских войск составила более 200 км. Югославская армия получила прочный тыл для дальнейшей борьбы за освобождение всей территории страны.

В Белградской операции Красная Армия потеряла более 35 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Только в боях за Белград погибло около 1 тыс. красноармейцев, а соединения НОАЮ потеряли тогда безвозвратно почти 3 тыс. чел. В целом, безвозвратные потери советских войск в ходе освобождения территории Югославии составили 7995 чел.

Враг лишился в ходе Белградской операции до 45 тыс. чел. убитыми и пленными, множества единиц бронетехники, орудий и самолётов.

Народы Югославии горячо приветствовали советских воинов, встречая их как освободителей. Победы Красной Армии явились важным условием возрождения нацио­нальной независимости югославского народа. И. Броз Тито подчеркивал, что без СССР «было бы невозможно освобождение Югославии».

Вскоре после Белградской операции началась пере­группировка советских войск на будапештско-венское направление. Но и покинув пределы Югославии, 3-й Ук­раинский фронт в ходе наступления в Венгрии и Австрии оказывал содействие югославской армии в полном осво­бождении своей страны. СССР поставил в Югославию более 150 тыс. винтовок, около 40 тыс. автоматов, 5,8 тыс. орудий и миномётов, 69 танков, 491 самолёт. Наступательные операции юго­славских войск в Хорватии и Словении поддерживались советской авиацией вплоть до 10 мая 1945 г.

Братство по оружию советских и югославских воинов, проявленное в те суровые годы, навеки осталось в сердцах сербского и российского народов.

Документы и материалы:

Зверства немцев в Югославии:

«ЛОНДОН, 20 августа 1941 г. (Сообщение ТАСС). Агентство АФИ сообщает о все расширяющемся партизанском движении в Югославии. Сопротивление сербского населения, указывает агентство, вызывает со стороны фашистских варваров кровавые репрессии. Как утверждают американцы, недавно приехавшие в Лондон, в Югославии немцы методически истребляют сербское население. В городе Нови-Сад немцами убито более 7 тысяч сербов, в городе Зомбор расстреляно более 600 человек, в Зборбран замучено 450 человек. Многие села к северу от Белграда были немцами сожжены, а население расстреляно и замучено за то, что укрывало несколько югославских патриотов. Германское командование недавно объявило, что каждый мужчина, могущий быть призванным в армию, должен явиться в комендатуру по месту жительства в течение ближайших восьми дней. Неявившиеся будут считаться дезертирами, с ними будет поступлено по «всей строгости». Немцы надеялись таким путем заставить патриотов, укрывающихся в горах, явиться на указанные властями пункты, однако, из этого ничего не получилось, а наоборот, тысячи мужчин, уходят в горы и пополняют отряды партизан. Немцы не осмеливаются проникнуть в горные районы, где развертывается партизанская война».

Газета «Звезда» №198 от 22.08.1941 г.

Из показаний военнопленного ефрейтора 392-й немецкой пехотной дивизии Карла Вейманна, который сообщил об издевательствах гитлеровцев над сербами в концлагере в сербском городе Рума:

«По приезде в Рума сразу на меня тяжелое впечатление произвели трупы сербов, повешенных на деревьях. Я должен был направиться в Шабац, в мою часть, расквартированную в казармах в непосредственной близости от большого концентра­ционного лагеря, в котором содержались интернированные серб­ские граждане.

На большой площади, под открытым небом, в грязи нахо­дилось более 40.000 человек. В центре площади стояла вышка с громкоговорителем, через который целый день оглашались фамилии. Это были списки сербов, которых должны были рас­стрелять на следующий день (от 800 до 1.000 человек ежед­невно).

Главнокомандующий немецкими войсками в Сербии официаль­но заявил, что за каждого убитого в бою "с большевистскими бандами" немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов, а за каждого раненого - 50.

Немцам удавалось очень редко захватывать в бою живыми сербских патриотов, так как они очень искусно скрывались в горах.

Немецкие солдаты не решались удаляться от дорог, так как боялись попасть в засаду. За это всё еще больше распла­чивалось кровью мирное население. В каждом селе, через ко­торое проходили немцы, женщины и дети расстреливались так же, как к мужчины. Селение поджигалось - скот и продукты реквизировались.

Другие сербы должны были целыми днями таскать грузы и станки пулеметов. Когда больше в них не нуждались, их приканчивали выстрелом в ухо.

Ежедневные массовые расстрелы проводились следующим образом:

Обреченные должны были забросать землей могилу с те­лами своих предшественников, затем вырыть ров для себя, их выстраивали на его краю, после чего огнем пулеметов смета­ли в яму.

Обычно небольшая группа сербов – человек 80 – оставалась для уборки трупов, не упавших в ров, после чего их постигала та же участь.

На следующий день повторялась та же процедура и сно­ва землей, выброшенной при рытье могилы, засыпались жертвы предыдущего дня…»

Документы опубликованные ЦАМО РФ и РВИО на сайте История.РФ.

2.7. Освобождение Северной Европы

Вывод из войны Финляндии

На севере советско-германского фронта Красная Ар­мия во второй половине 1944 г. добилась вывода из вой­ны Финляндии без переноса военных действий на ее тер­риторию. В ходе Выборгско-Петрозаводской стратегиче­ской операции (10 июня— 9 августа 1944 г.) войска Ленинградского (командующий — генерал армии Л.А. Го­воров) и Карельского (командующий — генерал армии К.А. Мерецков) фронтов на ряде участков вплотную подо­шли к государственной границе с Финляндией. Финлянд­ское правительство было поставлено перед выбором: или продолжать бессмысленное сопротивление, или прекратить войну.

Президентом страны был назначен главнокомандующий финской армии мар­шал К. Маннергейм, который принял решение признать свое полное поражение. 25 августа финская сторона обратилась к СССР с предложением о перемирии. 29 августа Москва ответила о своем согласии начать мирные переговоры при условии, если Финляндия порвет отношения с Гер­манией и обеспечит вывод немецких войск со своей тер­ритории в течение двух недель. 4 сентября 1944 г. Фин­ляндия заявила о разрыве отношений с Третьим рейхом и по­требовала, чтобы части вермахта покинули ее территорию к 15 сентября.

12 сентября 1944 г., еще до начала переговоров, войскам Карельского фронта было запрещено продвигаться с боями в глубь территории Финляндии. В телеграмме И.В. Сталина генералу К.А. Мерецкову указывалось, что его желание насту­пать против группировки немцев на финской территории неоправданно. «Соглас­но предварительным договоренностям, — говорилось в телеграмме, — выдворением немцев из Финляндии должны зани­маться сами финны, а наши войска будут оказывать им в этом только помощь».

14 сентября в Москве начались переговоры с финской делегацией, в которых, кроме советской стороны, при­няли участие и английские представители. Они заверши­лись 19 сентября 1944 г. подписанием соглашения о перемирии. Советским войскам предписывалось выйти на границу между СССР и Финляндией 1940 г. и дальнейшее движе­ние прекратить. Наступление планировалось продолжить лишь вдоль побережья Баренцева моря на петсамо-киркенесском направлении против группировки 20-й гор­ной армии вермахта для освобождения Северной Норве­гии.

Немцы, не желали выводить свои войска из Финляндии. В ночь на 15 сентября они предприняли по­пытку захватить находившийся под финским контролем остров Суурсаари, который имел важное значение для блокирования советского флота у входа в Финский за­лив. На остров было высажено до 2 тыс. немецких солдат. Однако при поддерж­ке авиации Краснознаменного Балтийского флота враг был разбит и отступил. День 15 сентября 1944 г. по­зднее был признан финляндским правительством днем начала войны с Германией.

С 1 октября финские части начали преследование не­мецких войск, которые отступали все дальше на север страны — в богатый никелем район Петсамо (Печенга). За собой немцы оставляли выжженую пустыню. Они уничтожали дома, мосты, дороги. Оборона Петсамо была возложена на 19-й горнострелковый корпус 20-й немецкой горной армии. По условиям советско-финляндского соглашения о перемирии область Петсамо возвращалась Советскому Союзу. Задача по ее освобождению и последующему выходу в район нор­вежского порта Киркенес была возложена на войска 14-й армии Карельского фронта.

Финны до сентября 1944 г. были верными союзниками нацистской Германии. Начав агрессию против СССР 26 июня 1941 г., Финляндия оккупировала Карельский перешеек, большую часть Советской Карелии вместе с Петрозаводском, участвовала вместе с немцами в блокаде Ленинграда. Финны также, как и немцы, повинны в геноциде мирных жителей города на Неве. В 2022 г. это признал суд Санкт-Петербурга. Попытки современных финских правителей и историков представить К. Маннергейма и финскую армию якобы непричастными к преступлениям против жителей Ленинграда основана на лжи и фальсификации.

Финские военнослужащие совершили в 1941-1944 гг. на территории Советского Союза многочисленные военные преступления и акты геноцида мирного населения . (См. изданеие РВИО: Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии. — Москва : Проспект, 2024.).

Во время войны в финский плен попали 64 тыс. военнослужащих Красной Армии, 19 тыс. из них умерли от истощения, болезней, холода, издевательств и расстрелов. Чудом выжившие советские военнопленные свидетельствовали, что в финских лагерях их считали за скотину, морили голодом и постоянно избивали. С финскими надзирателями в концлагерях для русских могли сравниться лишь германские нацисты. Попавший в советские руки финский солдат Ю. Витаниеми показал на допросе: «От голода там [в финских лагерях для советских пленных – ред .] ежедневно умирает несколько человек. Русские пленные едят кошек, ворон…».

Финская пропаганда внушала своим гражданам чувство расового превосходства над русскими. В этом финны с удовольствием копировали германских нацистов. Поэтому, финские оккупанты, не стесняясь, мучили и убивали русских жителей Советской Карелии. Финны оборудовали там 14 крупных концентрационных лагерей и десятки мелких, в которых погибли многие тысячи ни в чем не повинных жителей. Только в Петрозаводске финские фашисты содержали в концлагерях около 30 тыс. чел. Из них до 16 тыс. погибли. По всей Советской Карелии финны уморили голодом, расстреляли и замучили насмерть более 30 тыс. советских мирных людей.

Эти «деяния» финнов квалифицируются как геноцид советского народа со стороны Финляндии.

К сожалению, после войны многие финны, повинные в совершении преступлений против мирных советских граждан и военнопленных (включая Маннергейма) не понесли заслуженного наказания.

Документы и материалы:

Из воспоминаний воспоминания советских мирных граждан, содержавшихся в финских концлагерях на оккупированной части Советской Карелии:

Раиса Филиппова:

«…Когда мне исполнилось 11 лет, я с семьёй оказалась в 6-м петрозаводском лагере на Перевалке. Чтобы не умереть с голода, приходилось проникать в город… Однажды мы возвращались из города в лагерь. Выпустил нас через ворота охранник, который особых препятствий не чинил. А вот когда мы вернулись обратно, на вахте стоял уже другой охранник, и он сдал нас в комендатуру. Нас отвели в сарай, где стояли длинные скамейки, положили на них и резиновыми плётками нанесли кому по 15, кому по 25 ударов. После такой порки матери нас на руках относили в бараки. Не выдержав голода и жестокостей лагерной жизни, некоторые из моих братьев и сестёр умерли…».

Александр Востряков:

«…Территория нашего лагеря была огорожена колючей проволокой. Охранялась патрулями, а на вышках по периметру стояли дозорные. Жило нас в комнате 16 человек. Умирали многие, особенно в конце 1941 и в начале 1942 годов... Хлеба давали по 100 граммов в день и по 300 граммов картофеля. Сколько-то крупы. Одежда и обувь изнашивалась до такой степени, что люди ходили босыми и полураздетыми… Детей к работам привлекали с 12 лет и как могли, унижали…».

Освобождение Северной Норвегии

Еще 17 мая 1944 г. по инициативе находившегося в Лон­доне норвежского эмигрантского правительства Совет­ский Союз, США и Великобритания подписали с ним соглашение на случай участия союзных войск в боевых действиях на норвежской территории. Документ предус­матривал, что союзные командующие должны пользоваться в течение военной фазы осво­бождения Норвегии верховной властью, но, «как только позволит военная ситуация, норвежское правительство должно вновь принять на себя свою полную конституци­онную ответственность за гражданскую администра­цию» на освобожденной территории страны.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции (7-29 ок­тября 1944 г.) войска Карельского фронта 15 октября освободили Петсамо — мощный опорный пункт обороны немцев на Крайнем Севере. При дальнейшем преследо­вании противника они 18 октября перенесли боевые действия за советско-норвежскую границу. 22 октября советские войска овладели г. Тарнет, а 25 октября после упорного боя был освобожден Киркенес. Тем самым ча­сти Красной Армии выполнили свою задачу. Выйдя к 29 октября на рубеж Нейден — Наутси, они перешли к обороне.

«Красная Армия пришла быстро, их было много, они изгнали немцев из Финнмарка [северная административная единица Норвегии – ред.]. Они — наши освободители. Миллионы советских солдат сложили жизни в войне с нацистами. Если немцы сожгли всё, что было в Финнмарке, то русские, которые оставались здесь ещё год, построили походный госпиталь и спасли жизни многих норвежцев», - из воспоминаний мэра коммуны Киркенеса Сёр-Варангер Сесилии Хансен.

Потери советских войск в Петсамо-Киркенесской операции составили около 16 тыс. чел., в том числе непосредственно на норвежской земле более 2 тыс. уби­тыми и ранеными.

Советские войска были тепло встречены норвежцами. Со своей стороны, бойцы Красной Армии как могли стремились облегчить положение местного населения: снаб­жали норвежцев продовольствием, горючим, оказывали помощь в формировании воинских частей.

В телеграмме правительству СССР по случаю завер­шения войны в Европе король Норвегии Хокон VII от «собственного имени и от имени норвежского народа» выразил «восхищение и благодарность за блестящую борьбу советских Вооруженных Сил за общее дело свобо­ды». В сентябре 1945 г. советские войска покинули тер­риторию Северной Норвегии.

Документы и материалы:

Немецкий террор в Норвегии.

«ЛОНДОН, 3 июля 1941 г. (Сообщение ТАСС). Агентство Рейтер, ссылаясь на сообщения шведских газет, передает, что германские военные власти объявили во всей северной Норвегии чрезвычайное положение. В ряде районов введено военное положение. Немцы провели также многочисленные аресты лиц, заподозренных в симпатиях к Советскому Союзу. В отдаленных районах созданы два новых концентрационных лагеря, в которых уже заключено несколько сотен норвежцев, главным образом представителей рабочего движения».

Газета «Звезда» №157 от 05.07.1941

«НЬЮ-ЙОРК, 13 августа 1941 г. (Сообщение ТАСС). Стокгольмский корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» сообщает, что хозяйничание фашистских оккупантов в Норвегии привело к трагическому продовольственному положению в стране. На рынках нельзя найти картофеля, овощей, рыбы и т.д. Острая нехватка продовольствия вызвана тем, что немцы выкачивают все из страны…

Оккупанты усилили репрессии против сопротивляющегося норвежского народа. На днях в Бергене фашисты казнили трех норвежцев, которые обвинялись в том, что они тайно посетили Англию, установили радиосвязь с англичанами и снабжали последних военной информацией».

Газета «Звезда» №192 от 15.08.1941

«СТОКГОЛЬМ, 19 сентября 1941 г. (Сообщение ТАСС). Газета «Дагенс нюхетер» сообщает, что все норвежцы, приговоренные военным судом к долгосрочному тюремному заключению, скоро будут увезены в Германию. Туда же отправляют профсоюзных работников, находящихся в концентрационном лагере в Грини, в котором были заключены свыше тысячи человек, привезенных из Осло. С 13 по 15 сентября в Осло и его предместьях арестовано еще несколько сот профсоюзных деятелей.

Гестапо допрашивает арестованных жителей в Осло. Более 100 студентам запрещено продолжать занятия в университете. Многие получили предупреждения «за вызывающее поведение при введении нового порядка в университете»…

После оккупации страны жизненный уровень норвежских рабочих постоянно падал. Стоимость жизни в Осло увеличилась на 40—50 процентов. Нормы выдачи продовольствия все время уменьшались…»

Газета «Звезда» №224 от 21.09.1941

«СТОКГОЛЬМ, 11 июля. (Сообщение ТАСС). Шведская газета «Афтонтиднинген» сообщает, что гитлеровцы учинили зверскую расправу над населением небольшого островка у норвежского побережья. Все постройки на острове уничтожены, мужчины заключены в концентрационный лагерь, а женщины и дети увезены».

Газета «Звезда» №165 от 14.07.1942

Коллаборационизм в Норвегии в 1940-1945 гг.:

9 апреля 1940 г. началась операция немцев по захвату Дании и Норвегии («Везерюбунг»). Правительство Норвегии и командование армии бежали в глубь страны в первый же день германского нападения. В рядах государственных деятелей Норвегии, генералов и офицеров царили капитулянтские настроения, открыто выражались симпатии к фашистской Германии, преклонение перед вермахтом и нежелание сопротивляться ему. В июне 1940 г. из Норвегии были эвакуированы последние части союзников, и немцы заняли всю территорию Норвегии.

Норвежское Сопротивление было незначительным по сравнению уровнем норвежского коллаборационизма, символом которого был Видкун Квислинг. Он был назначен немцами министром-президентом Норвегии. Квислинг находился на высших государственных должностях Норвегии еще до того, как страна была оккупирована вермахтом, и не стеснялся высказывать симпатии к Гитлеру.

Немецкие нацисты рассматривали норвежцев своим родственным «нордическим арийским народом». Гитлер считал Норвегию естественным союзником в построении «Новой Европы». Уже осенью 1940 г. норвежские нацисты пожелали сформировать добровольческие части для вермахта. Квислинг заявил: «Германия не просила нас, но мы считаем себя обязанными». По его мнению, такой шаг должен был дать Норвегии привилегированное положение в «новой послевоенной Европе».

В августе 1943 г. коллаборационистское правительство Норвегии объявило войну Советскому Союзу. Более 70 тыс. норвежцев были мобилизованы, более 6 тыс. из них участвовали в войне против СССР. Следует отметить, что были и добровольцы, которые состояли в легионе СС «Норвегия». Норвежцы воевали против Красной Армии в составе дивизии СС «Викинг», дивизии СС «Нордланд», 6-й горной дивизии СС «Норд».

Норвежские добровольцы СС уничтожали мирное советское население на Украине, Дону, Северном Кавказе. Норвежцы участвовали в массовых расстрелах еврейского населения. В Бердичеве они убили 850 чел.; в Тернополе - 15 тыс. Норвежцы расстреливали советских военнопленных, участвовали в карательных операциях против партизан.

Сам Квислинг 9 мая 1945 г. был арестован в своей резиденции в Осло и через некоторое время казнен. В западных странах имя «Квислинг» стал синоним коллаборационизма.

2.8. Освобождение Австрии

В ходе Венской стратегической наступательной операции, начавшейся 16 марта 1945 г., войска 3-го Украинского и часть сил 2-го Украинского фронтов 30 марта 1945 г. всту­пили на территорию Австрии.

Советское правительство никогда не признавало включение Австрии в состав Гер­мании (т.н. «аншлюсс»). По инициативе Советского Союза на состоявшейся в Москве конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (19-30 октября 1943 г.) была принята «Декларация об Австрии». В ней три государства анти­гитлеровской коалиции объявили недействительной на­сильственную ликвидацию нацистской Германией само­стоятельной Австрийской Республики и заявили о жела­нии «видеть восстановленную, свободную и независимую Австрию».

После перехода советскими войсками венгеро-австрийской границы военные советы 2-го и 3-го Украин­ских фронтов издали специальные обращения к крас­ноармейцам и австрийскому народу. В них подчерки­валось, что «Красная Армия не смешивает австрийцев с немецкими оккупантами», что ее задача состоит в том, чтобы «дать возможность австрийскому народу восстановить свою независимость и демократические свободы».

Гитлер приказать удерживать Вену до последней возможности под угрозой расстрела всем, кто отступит. Как уроженец Австрии, фюрер считал, что Вена должна остаться немецкой. Кроме того, для Третьего рейха был важен экономический район на востоке страны, поскольку здесь находились последние нефтедобывающие производства, которые снабжали топливом германскую армию.

Советские силы 2-го и 3-го Украинских фронтов, нацеленные на Вену, насчитывали 640 тыс. чел., имели 17 тыс. орудий и минометов, 1,3 тыс. танков и 1 тыс. самолетов. Также в наступление участвовали болгарские войска, в которых находилось до 100 тыс. чел. Враг оборонялся силами группы армий «Юг», которая состояла из немецких и венгерских войск численностью около 410 тыс. чел., имевших 6 тыс. тыс. орудий, 700 танков и около 700 самолетов.

Соотношение сил показывало, что у Красной Армии не было подавляющего преимущества в живой силе. Но тогда, на завершающем этапе войны, советские генералы имели огромный опыт управления войсками, а солдаты — полное боевое и моральное превосходство над противником. Именно поэтому Венская операция стала одной из самых блестящих за все время Великой Отечественной войны.

Немцы готовились к серьезной обороне Вены, которой руководил генерал-полковник войск СС Й. Дитрих. Драконовскими методами проводилась мобилизация в части вермахта и СС. Все мужское население Вены от 16 до 60 лет сгонялось в отряды т.н. «фольксштурма» Третьего рейха. Каждому «новобранцу» выдавали винтовку и «фаустпатрон», чтобы сжигать советские танки.

Местность восточнее Вены способствовала созданию крепкой обороны: австрийские ландшафты — это горные кряжи, реки и многочисленные каналы, которые затрудняют продвижение войск. Немцы врывали танки и самоходные орудия в землю. На танкоопасных направлениях у подступов к городу были отрыты противотанковые рвы и установлены противотанковые и противопехотные препятствия. Были подготовлены опорные пункты и несколько линий обороны, которые состояли из траншей, ДОТов, ДЗОтов, защищенных колючей проволокой и минными полями. В самом городе улицы были перекрыты баррикадами, завалами и также заминированы. Во многих строениях были оборудованы огневые точки. Все мосты через Дунай были подготовлены к уничтожению. Немецкое командование стремилось превратить Вену в неприступную «крепость».

Все говорило о том, что бои будут тяжелыми и этот красивейший город будет разрушен, могут погибнуть десятки тысяч жителей Вены. Однако командующий 3-м Украинским фронтом маршал Ф.И. Толбухин, желая спасти исторические и архитектурные памятники и предотвратить напрасные жертвы, 6 апреля обратился к жителям Вены с призывом препятствовать фашистам разрушать город:

«Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, которое может спокойно заниматься своим мирным трудом... Граждане Вены! Помогайте Красной Армии в освобождении столицы Австрии Вены, вкладывайте свою долю в дело освобождения Австрии от немецко-фашистского ига». - Из обращения командующего 3-м Украинским фронтом маршала Ф.И. Толбухина к жителям Вены от 6 апреля 1945 г.

6 апреля 1945 г. советские соединения пробились на окраи­ны Вены. Немцы взорвали все мосты через Дунай, разделявший город на две части. Осталась только единственная переправа через реку – Имперский мост. Советское командование приняло решение не использовать в Вене тяжелые орудия. Действовали специальные штурмовые группы, которые состояли из саперов, бойцов инженерных подразделений, минометчиков, стрелков, снайперов, огнеметчиков, которые штурмовали отдельные кварталы. Использовался опыт сражений в Сталинграде и Будапеште. Схватки шли буквально за каждый дом, который приходилось брать с боем. Чтобы избежать гибели мирных жителей, использовалась ручная артиллерия, - то есть гранаты и трофейные «фаустпатроны».

За Имперский мост, который немцы использовали для маневра своих сил, разгорелось особенно яростное сражение. Оно продолжалось трое суток и стало ключевым в борьбе за столицу Австрии. Советское командование решило высадить прямо на мост десант на судах Дунайской флотилии.

«Мы шли на бронекатерах. Прошли Румынию, Венгрию, это был уже апрель, конец войны – Венская операция. Подходим к последнему мосту, все мосты через Вену взорваны. Плотный туман, авиация “не работает”. Мы уткнулись носом в бык, то есть встали посредине моста, по которому в это время отступала танковая дивизия СС “Мертвая голова”. Оба берега у немцев. Причалили, матросы забросили “кошки” и по канатам забрались туда. Мальчишки по девятнадцать-двадцать лет, самому старшему, по-моему, было лет двадцать пять. Пробрались туда, взяли гранаты-связки и под танки! Паника. Переполох. Радист успел на катере отстучать: “Матросы захватили мост”. И наши в этот плотный туман бросили десант и захватили мост полностью. Таким образом, была взята Вена… Пока длилась операция по захвату моста, немцы пришли в себя. Когда они сообразили, что нас там всего человек 15, всех перебили. Оставшиеся в живых были очень сильно искалечены. Выжило всего двое или трое, меня отправили в госпиталь...» - из воспоминаний народного артиста РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Георгия Юматова.

В районе Имперского моста немцы создали мощный узел обороны. Десант, высаженный с катеров Дунайской флотилии оказался отрезанным от главных сил.

«Все подступы к мосту находились под сильным артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём противника, а сам стратегический объект охранялся большой группой автоматчиков, тремя танками и несколькими бронетранспортёрами. Гвардии старший сержант Кульнев, презирая смерть, точно выполнил приказ командования. С группой в составе гвардии старшины Минина, гвардии красноармейцев Борисова и Маскальчука прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного объекта, а взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранён. Части Красной Армии стремительной атакой опрокинули врага и, преследуя его, продолжали наступление на левом берегу Дуная, пользуясь сохранённым мостом», - из политдонесения 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 г. о подвиге гвардии старшего сержанта Андрея Кульнева.

13 апреля 1945 г. Вена была полностью освобождена. Венцы встречали бойцов Красной Армии как освободителей. Быстрые и решительные дей­ствия Красной Армии уберегли от разрушения один из красивейших городов мира и спасли многие тысячи его жителей.

В честь взятия Вены 13 апреля в Москве был дан победный салют из 324 орудий. Также 50 боевым соединениям, отличившимся в боях за Вену, были присвоены почётные наименования «Венские». Советское правительство учредило медаль «За взятие Вены», которой были награждены все участники боёв за столицу Австрии.

В Венском котле вермахт понёс тяжелейшие потери: в плен попали более 130 тыс. вражеских военнослужащих, десятки тысяч немецких солдат были убиты. Но и Красная Армии потеряла 38 тыс. воинов (только при штурме Вены погибли около 19 тыс. советских бойцов).

В ходе последующих упорных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в мае 1945 г. освободили полностью провинции Нижняя Австрия и Бургенланд, большую часть Штирии, часть Верхней Австрии (всего 36 551 кв. км) с населением более 4,5 млн человек. Западную часть Австрии освободили войска США.

В Австрии завершились боевые действия Красной Ар­мии на южном крыле советско-германского фронта.

Документы и материалы:

Австрия в экономике и вооруженных силах нацистской Германии:

В 1938-1945 гг. Австрия (немецкая провинция «Остмарк») давала Германии сталь, алюминий, пищевую продукцию. На австрийских заводах было выпущено до 30 % всех истребителей Мессершмидт-109.

Бывшая австрийская армия полностью вошла в состав вермахта. В годы войны около 1,5 млн австрийцев служили в армии Третьего рейха. Из 35 дивизий, сформированных в Австрии, 17 дивизий воевали против Советского Союза.

Любимая Гитлером 45-я пехотная дивизия вермахта формировалась в Австрии. С началом агрессии против СССР дивизия принимала участие в осаде Брестской крепости, где понесла большие потери. В конце 1941 г. она воевала под Москвой, где советскими войсками был захвачен архив штаба дивизии. Именно из него в СССР узнали о подвиге Брестской крепости. В мае 1945 г. дивизия сдалась в плен Красной Армии.

Австрийцы воевали и совершали военные преступления в дивизии СС «Мертвая голова», служили в нацистских концлагерях, айнзатцгруппах и службах безопасности. Двое из повешенных в Нюрнберге нацистов были австрийцами: Э. Кальтенбруннер (начальник РСХА) и А. Зейсс-Инквар (генерал-губернатор оккупированной Польши и рейхскомиссар в Нидерландах). Численность австрийцев в частях СС достигла 14 %. В гитлеровской нацистской партии насчитывалось около 700 тыс. австрийцев.

На территории Австрии действовали – 49 концлагерей. На австрийской земле находилось 500 тыс. т.н. «остарбайтеров» (рабов из СССР).

В войне против Советского Союза погибло – свыше 280 тыс. австрийцев. Почти 157 тыс. граждан Австрии попало в плен Красной Армии.

Австрийский палач М. Фойербах

20 марта 1944 г. в ходе боев за освобождение Керчи в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах. В ходе следствия сотрудники «СМЕРШ» установили участие Фойербаха в зловещих преступлениях, совершенных им на территории Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза. Фойербах во времена войны лично повесил 120 человек, отрубил головы еще 80, десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих прибил к стене, загнав гвозди в руки и ноги.

«Всего за 1938 год я казнил человек 40, принимая участие в, приблизительно, 10 расправах над коммунистами и лицами, выражающими недовольство гитлеровским режимом…

Всего в 1939 году я участвовал в 4 случаях казни антифашистски настроенного населения г. Вены, казнив лично более 80 человек. Дома у меня есть карманный календарь, где я записывал количество казненных мной людей. Эти записи я имел обыкновение перечитывать каждый вечер, будь то в роте или дома. Благодаря этому мне удалось запомнить большинство цифр», – заявил Фойербах на допросе.

2.9. Освобождение Дании

В самые последние дни Великой Отечественной войны советские войска уча­ствовали в изгнании немецких захватчиков с территории Дании. Во время наступления Красной Армии на Берлин датский остров Борнхольм, расположенный в Балтийском море, был превращен немецким ко­мандованием в базу для своих кораблей и вывоза туда большого количества войск из Померании. Когда 7 мая 1945 г. небольшой советский десант высадился на остров, комен­дант немецкого гарнизона отказался его сдать. В ответ авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла по острову бомбовые удары.

9 мая немцы на Борнхольме были вынуждены капитулировать. На сле­дующий день на остров высадились части 132-го стрелко­вого корпуса и приступили к разоружению немецкого гарнизона. К 13 мая 1945 г. было разоружено и эвакуиро­вано с острова не менее 11 тыс. германских солдат и офи­церов. При освобождении Борнхольма погибли 30 воен­нослужащих Красной Армии. Несколько советских офи­церов, участвовавших в его освобождении, указом датского короля Кристиана Х были награждены орденом в честь его имени и медалью «Свобода».

«В конце войны остров стал наполняться немецко-фашистскими солдатами, бежавшими с материка от карающей руки советских и польских воинов. Гитлеровцы, не сложившие оружия, скоро буквально объели остров. Не осталось ни зерна хлеба, ни капли молока, пошло в солдатские желудки мясо молочного скота островитян. Жители умирали от голода. Призрак голодной смерти встал и перед гитлеровцами» , - из воспоминаний генерала армии С.М. Штеменко в книге «Генеральный штаб в годы войны».

Советское командование для поддержания порядка образовала на Борнхольме свою администрацию, но гражданская власть оставалась в руках датчан. Губернатор острова Поль Христиан Стеманн и все его помощники продолжали исправно исполнять свои обязанности. При этом советские военнослужащие активно помогали местному населению в восстановлении хозяйства.

Советские войска покинули Борнхольм 5 апреля 1946 г. Перед этими представителями командования Красной Армии было передано местной администрации трофей­ное имущество, линии связи, наземные коммуникации. В подписанном по этому поводу совместном акте отме­чалось, что пребывание советских частей «не было связа­но с каким-либо вмешательством во внутренние дела острова», что население острова «благодарит советские войска за свое освобождение от нацистских захватчиков, а также за хорошие и дружественные отношения совет­ских войск к датскому народу».

«Советские воины работали вместе с жителями на полях, помогли восстановить связь, возобновить рыбную ловлю. Постепенно население пришло в себя после мук фашистской оккупации. Возродились сельское хозяйство и промыслы. Количество советских войск на острове вскоре сократили до дивизии, а через год, в апреле 1946 года, Борнхольм был торжественно передан датским властям», - из воспоминаний генерала армии С.М. Штеменко.

Документы и материалы:

Коллаборационизм в Дании в 1940-1945 гг.:

Через час после германского вторжения в Данию, 9 апреля 1940 г., правительство и король Дании решили не сопротивляться и без боя капитулировали, а вечером ригсдаг одобрил их решение. Период сопротивления датских армейских частей составил всего 5 часов. В случайных столкновениях с войсками королевства немцы потеряли 2 человека убитыми и 10 ранеными. Уникальный случай в мировой истории: датчане позавтракали, будучи еще независимыми, а поужинали уже оккупированными!

Командующий вооруженными силами Дании 12 апреля объявил по радио благодарность датской армии за то, что она избежала потерь, - другими словами трусливо бездействовала во время оккупации. Датский король Кристиан X поздравил германского командующего с «блестяще выполненной работой». Все последующее время Второй мировой войны датский король исполнял роль послушного вассала Гитлера. Дания исправно выполняла заказы Германии по снабжению вермахта продовольствием, техникой и стратегическим сырьем. 25 июня 1941 г. правительство Дании разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом.

Поскольку пронацистские настроения были широко распространены в королевстве датчане массово вступали в подразделения СС. Эсэсовцы из Дании участвовали в казнях мирных советских граждан и военнопленных на оккупированной территории СССР. Добровольческий корпус СС «Данмарк» был создан при поддержке датского правительства уже в июле 1941 г. из членов датской нацистской партии. Военнослужащим Дании было официально разрешено брать отпуска и записываться в корпус с сохранением воинских званий. К концу 1941 г. в корпусе было уже 6 тыс. чел. На фронте датский корпус СС вошел в дивизию СС «Мертвая голова».

Весной 1942 г. датчан перебросили в район «Демянского котла». Немцы не жалели их, бросали в самое пекло. За месяц боев датские подразделения потеряли 4/5 своего личного состава. Остатки корпуса влили в состав дивизии СС «Нордланд», куда немцы собирали различный сброд из скандинавских «добровольцев».

Коллаборационизм в Дании во время войны был намного сильнее, чем движение Сопротивления. Лишь к началу 1945 г., когда крах гитлеровской Германии стал очевидным, в Дании стало возникать недовольство нацистскими порядками. За всю войну Дания потеряла от всех причин всего 4 тыс. чел. – военных и гражданских. В советском плену в конце войны оказалось 457 датчан.

2.10. Взятие Берлина. Конец нацистской Германии

Берлинская операция Красной Армии (16 апреля – 8 мая 1945 г.) окончательно поставила Германию на колени. Падение столицы Третьего рейха 2 мая 1945 г. напрямую привело к тому, что вечером 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Москве было уже 9 мая.

В начале 1945 г. вопрос о том, кто первым войдёт в Берлин, был одним из основных в отношениях между англо-американскими союзниками и СССР. Ещё в феврале войска 1-го Белорусского фронта маршала Г.К. Жукова вышли к реке Одер. До Берлина по прямой оставалось около 65 км. Но в начале марта советскому руководству стала поступать информация, что среди союзников активно обсуждается возможность первыми захватить Берлин. Стремление западных союзников взять столицу Германии перед носом у Красной Армии было обусловлено политическими причинами — желанием принизить решающую роль СССР в разгроме нацизма, получить приоритет в вопросах послевоенного устройства Европы.

«…Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также и Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, что они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу... Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять...» – из телеграммы У. Черчилля — Ф. Рузвельту от 1 апреля 1945 г.

1 апреля 1945 г. в Москву в Ставку ВГК были вызваны командующие 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами маршалы Г.К. Жуков и И.С. Конев.

«Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?» – задал им вопрос Сталин. Поводом для такой постановки вопроса были полученные в Москве сведения о том, что западные союзники создают для взятия Берлина группировку войск под командованием фельдмаршала Б. Монтгомери и развернули с этой целью подготовительные мероприятия. «Берлин будем брать мы, – ответил Конев, – и возьмем его раньше союзников». Жуков сказал, что это готовы сделать войска 1-го Белорусского фронта, который имел к тому времени достаточно сил и был нацелен на Берлин с кратчайшего расстояния.

К этому времени на фронте и в Генштабе РККА разработка плана Берлинской операции шла полным ходом. Наступление на Берлин назначалось на 16 апреля. 1-й Белорусский фронт должен был наносить главный удар с кюстринского плацдарма. Перед войсками Г.К. Жукова находилась сильно укрепленная полоса немецкой обороны на Зееловских высотах, преодолеть которую было очень непросто. 1-му Украинскому фронту предстояло прорываться несколько южнее Берлина и наступать в направлении р. Эльба на соединение с частями западных союзников. Командующему 1-м Украинским фронтом И.С. Коневу ставилась и еще одна задача: частью сил нанести удар по Берлину с юга. Спустя два дня в наступление севернее германской столицы должны были перейти войска 2-го Белорусского фронта К.К. Рокоссовского.

Готовя операцию, Жуков особое внимание уделял достижению ее внезапности. Чтобы ошеломить противника, родилась идея проведения главной атаки за два часа до рассвета с применением прожекторов для освещения пути своим войскам и ослепления противника. Маршал Жуков вспоминал о тех событиях на своей первой пресс-конференции, устроенной для советских и иностранных журналистов в поверженном Берлине 7 июня 1945 г.:

«К этому заключительному и решающему сражению мы провели серьезную подготовку. Мы подтянули достаточно технических средств и рассчитали все детали операции наверняка... сосредоточили крупные силы артиллерии, танков, авиации, чтобы можно было в кратчайший срок сломить сопротивление противника и быстро овладеть самим Берлином…

Конечно, немцы ждали нашего удара на Берлин. Мы знали это хорошо и очень долго думали над тем, как бы в этих условиях организовать внезапный удар для противника. Для достижения этой цели я, как командующий операцией, выбрал ночной способ атаки всем фронтом, чего немцы, по показаниям пленных, не ожидали. Немецкое верховное командование было уверено, что главная атака Красной Армии невозможна ночью...

Большую роль в успехе ночной атаки сыграло одно техническое новшество. Чтобы помочь танкам и пехоте лучше ориентироваться в ночной атаке, мы организовали по всему фронту прожекторный подсвет пути для наступающих колонн. Одновременно наши прожектора не только подсвечивали путь наступающим войскам, но и ослепляли противника, который вследствие этого был лишен возможности вести точный прицельный огонь. Примерно на каждые 200 метров действовал один мощный прожектор…».

Для штурма Берлина Ставка ВГК сосредотачивала большие силы: 2,5 млн солдат; 6,2 тыс. танков; 7,5 тыс. самолетов. Против них стояли германские войска: 1 млн солдат; 1,5 тыс. танков; 3,3 тыс. самолетов.

Сам Берлин и его окрестности был буквально напичкан эсэсовскими частями, имевшими в своём составе убийц самых разных национальностей. На баррикады, создаваемые в огромном городе (900 кв. км), ставились отряды «фольксштурма», в которые записывали и стариков, и подростков 13–16 лет. Гитлер, который последний раз вылез из своего подземного бункера рейхсканцелярии 20 апреля 1945 года, фактически собирался унести с собой в могилу будущее немецкого народа.

Советские войска, имевшие многократное преимущество в артиллерии, для штурма берлинских кварталов собирались использовать и орудия большой мощности, способные разрушать даже самые серьёзные укрепления.

Перед наступлением было сделано всё возможное, чтобы каждый командир точно знал свою задачу, все детали операции прорабатывались в штабах на картах и макетах. Солдаты и офицеры были уверены в своих силах и были готовы добить врага в его логове.

Утром 16 апреля передовые позиции врага были буквально сметены с лица земли советской артиллерией и авиацией, неудержимая атака советских ударных частей быстро прорвала первую полосу вражеской обороны. Но в дальнейшем войска 1-го Белорусского фронта Жукова встретили серьёзное сопротивление на хорошо укреплённых Зееловских высотах. На подступах к Берлину завязались тяжёлые бои.

Войскам 1-го Украинского фронта противостояли меньшие по численности вражеские части. Форсировав реку Нейсе, И.С. Конев ввёл в бой свои танковые армии и быстро продвигался к юго-восточным предместьям Берлина.

Советские воины проявляли в эти последние дни войны чудеса храбрости. Старшина-связист Георгий Харламов, родом с Кубани, штурмовал со своим подразделением высоту на западном берегу Одера. Даже будучи раненым, он не оставил поле боя и неоднократно устранял разрывы телефонной линии. Он погиб в бою. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сержант Иван Зайцев, из Белоруссии, совершил свой подвиг накануне Победы. Когда вражеский пулемётный огонь прижал к земле советское подразделение, Зайцев пополз к позиции врага со связкой гранат. Несмотря на ранение, он метнул гранаты во вражеский ДОТ, а затем закрыл его амбразуру своим телом. Ценой собственной жизни он обеспечил дальнейшее наступление. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

И Жуков, и Конев практически одновременно отдали своим войскам приказы как можно скорее ворваться в Берлин. К 22 апреля передовые советские части достигли германской столицы. А 25 апреля произошла встреча на реке Эльба: воины советской роты лейтенанта Григория Голобородько встретились с группой военнослужащих из 69-й пехотной дивизии США, которыми командовал лейтенант Котцебу.

Теперь Германия была разрезана на две части. Но агонизирующий нацистский режим отчаянно цеплялся за существование. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию вермахта с Западного фронта на восток и высвободить Берлин из окружения. Войскам 1-го Украинского фронта удалось достаточно быстро отразить контрудар врага. Южнее Берлина советская артиллерия и «катюши» добивали остатки 9-й армии вермахта.

Бои на окраинах Берлина выбили из строя основные силы германских войск. «Подходящие из Берлина и его окрестностей резервы, - вспоминал Г.К. Жуков, - были разгромлены нашей авиацией и танками. Противник нарушил непрерывную линию обороны».

Чем ближе советские ударные группы пробивались к центру города, тем ожесточённее становилось сопротивление. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. На улицах Берлина фашистам удалось подбить много наших танков из фаустпатронов. Но советские танкисты научились уничтожать вражеские огневые точки, двигаясь по обеим сторонам улиц, прикрывая друг друга «ёлочкой», - когда один танк двигался чуть впереди другого. Советские пехотинцы сами использовали трофейные «фаустпатроны» для создания проломов в стенах домов. Сталинградский опыт весьма помогал командующему 8-й гвардейской армией генералу В.И. Чуйкову при создании небольших штурмовых групп, куда входили наиболее отважные и умелые стрелки и пулемётчики.

Вскоре в зоне видимости передовых советских частей, продвигавшихся к центру Берлина, показалось массивное серое здание, считавшееся символом Третьего рейха, — Рейхстаг. Бои за него развернули 150-я и 171-я стрелковые дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 30 апреля 1945 г. советские бойцы пошли на решительный штурм. Им противостояли более тысячи эсэсовцев и солдат вермахта. Но порыв солдат и командиров РККА был неудержим. Ещё накануне в 3-й ударной армии были изготовлены девять красных знамён (штурмовых флагов) — по числу дивизий в армии — для водружения над Рейхстагом. Однако в передовых войсках трудно было найти бойца, который не мечтал бы водрузить красное полотнище в цитадели Германии. Десятки таких самодельных знамён вскоре появились на Рейхстаге — на колоннах здания, в его окнах, наконец, на крыше.

Бои в горящем Рейхстаге продолжались достаточно долго. Главным Знаменем Победы стал штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, который водрузили на крыше Рейхстага 30 апреля 1945 года около 22:00 советские воины — сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария вместе с лейтенантом Алексеем Берестом. Позднее Знамя Победы было перевезено в Москву и хранится ныне в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации.

Советские бойцы оставляли свои подписи (мелом, краской, штыком) на стенах поверженного Рейхстага. Там были имена представителей практически всех народов Советского Союза.

В ночь на 2 мая немцы сообщили по радио о том, что просят прекращения огня в Берлине. Командующий обороной города генерал Вейдлинг утром 2 мая сдался в плен и подписал приказ о капитуляции, который был вскоре доведён до германских частей. Началась массовая сдача в плен немецких солдат. Бои в Берлине закончились.

В книге «Воспоминания и размышления» Г.К. Жуков писал:

«В 4 часа [1 мая] генерал В.И. Чуйков доложил мне по телефону, что генерал Кребс [немецкий начальник Генштаба] сообщил ему о самоубийстве Гитлера. По словам Кребса, это произошло 30 апреля в 15 часов 50 минут... Тут же соединившись с Москвой, я позвонил И. В. Сталину. Он был на даче. К телефону подошёл начальник управления охраны генерал Власик, который сказал:

— Товарищ Сталин только что лёг спать. — Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может.

Я доложил о самоубийстве Гитлера, Сталин ответил:

— Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять его живым».

Потери советских войск в Берлинской операции были велики: погибли и пропали без вести 78 тыс. чел., более 350 тыс. были ранены. Однако вся миллионная вражеская группировка прекратила своё существование: примерно 150 тыс. вражеских солдат были убиты, остальные взяты в плен.

Советский солдат-регулировщик на перекрестке улиц Берлина. Из открытых источников

Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина», которой наградили около 1,1 миллиона человек.

Как только отгремели бои на берлинских улицах, тысячи жителей города стали выходить из своих убежищ и подвалов в поисках еды. Гитлер и его клика просто бросили их на произвол судьбы. Вскоре на улицах были развёрнуты советские полевые походные кухни. Картиной дня стал советский солдат, раздающий из большого половника в миски берлинцев — женщин, стариков, детей — горячий суп или кашу. Первый советский комендант поверженного города генерал-полковник Н.Э. Берзарин распорядился кормить берлинцев по специальным нормам, доставить в столицу всё возможное продовольствие из других районов, организовать расчистку улиц от битого камня и щебня. Вскоре в Берлине были даже организованы молочные кухни для голодных немецких детей.

В мае-июне 1945 г. жители Берлина получали в день по 600 г хлеба, 300 г картофеля, 80 г мяса, до 30 г сахара. Часть продовольствия приходилось доставлять из СССР.

«На главных улицах, особенно на более оживлённых и менее разрушенных улицах Восточного Берлина, повсюду виднелись плакаты: "Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся"». - А. Верт, британский журналист, из книги «Россия в войне. 1941–1945».

Красная Армия взяла Берлин и разгромила Германию. Но советский солдат принес на немецкую землю и освобождение от нацизма, дал возможность германскому народу построить новое демократическое государство, свободное от человеконенавистнической идеологии.

Поздним вечером 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте Маршал Советского Союза Георгий Жуков принял вместе с представителями американского, английского и французского командования безоговорочную капитуляцию Германии.

«Жуков встаёт и говорит:

— Германская делегация может покинуть зал.

Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое сделал, когда вошёл, поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются. И вдруг всё накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий облегчённый, расслабленный выдох. Капитуляция подписана. Война кончилась». – Из книги К.М. Симонова «Разные дни войны. Дневник писателя».

В СССР 9 мая был объявлен Днём всенародного торжества — Праздником Победы. Сотни тысяч москвичей высыпали тогда на улицы города посмотреть на величественный праздничный салют. Тогда же, 9 мая 1945 г., была учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

За свободу от нацистской тирании, под которой оказались на­роды Европы, советский народ заплатил дорогой ценой. На территории Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Норвегии, Дании, самой Германии Крас­ная Армия потеряла свыше 3 млн солдат и офицеров, из них только убитыми более 1 млн человек.

Сегодня День Победы самый главный в России праздник. Для каждого гражданина нашей страны память о Победе, достигнутой ценой жизни 26,6 млн советских людей, — священна.

Глава III. Роль СССР в освобождении Европы и современная память о вкладе советского народа в Победу над нацизмом

Война в Европе закончилась 9 мая 1945 г. На Крас­ной площади в Москве 24 июня состоялся исторический Парад Победы. Но в это время у дальневосточных границ СССР еще шла война, развязанная милитаристской Японией в Азии и на Тихом океане. Многие народы этого огромно­го региона ждали часа своего освобождения от японской оккупации. Вступление СССР в войну с Японией яви­лось для них ключевым событием.

За время августовских боев 1945 г. – Маньчжурской стратегической операции Красной Армии – советскими войсками была освобождена территория площадью более 1,3 млн кв. км, с населением свыше 40 млн чел. Это наступление способствовало подъему националь­но-освободительного движения в Китае, Корее и других странах этого региона.

Красная Армия разгромила японскую Квантунскую армию, насчитывавшую более 1 млн чел. Вступление СССР в войну против Японии и стремительное наступление советских войск стало решающим фактором капитуляции японского правительства перед союзниками по антигитлеровской коалиции. 2 сентября Вторая мировая война закончилась. 3 сентября 1945 г. было опубликовано обращение И.В. Сталина к народу об окончании войны и вышел Указ об учреждении Дня победы над Японией. Сегодня в России 3 сентября в Российской Федерации отмечается как «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Китайское и корейское население тепло встречало бойцов Красной Армии. Советская военная администра­ция помогала восстановлению продовольственного снаб­жения и разрушенных хозяйственных объектов.

В целом с марта 1944 до сентября 1945 гг. в боях за пределами своей страны участвовало около 7 млн советских воинов. Они полностью или частично освободили 12 го­сударств Европы и Азии с населением свыше 147 млн че­ловек. Своим подвигом Красная Армия заслужила в те годы признательность народов мира. «Саламины и Мара­фон, — писала греческая печать, — спасшие мировую ци­вилизацию, называются сегодня Москва, Вязьма, Ленин­град, Севастополь и Сталинград».

В знак уважения к павшим воинам Красной Армии в Европе было возведено более 4 тыс. памятников и мемориалов. Во многих городах за границей есть братские могилы наших солдат и офицеров. Самый знаменитый памятник советским воинам находится в Германии. Это бронзовый солдат в берлинском Трептов-парке. В одной руке он держит меч, а в другой — спасённую маленькую девочку. Скульптура отразила реальную историю: 30 апреля 1945 г. во время боёв в Берлине сержант Николай Иванович Масалов, рискуя жизнью, вынес трёхлетнего ребёнка из зоны обстрела.

Но прошли годы, и многое изменилось. Политики и историки «новой волны» в Европе записывают солдат-осво­бодителей – в оккупантов, а предателей, сотрудничавших с нацистами, — в национальных героев. В польском Кракове памятник Маршалу Советского Союза И.С. Коневу, который освобождал этот город, был варварски разрушен. На монумент набросили стальную петлю и свалили его с пьедестала. Памятники советским воинам сносят в Польше, Чехии, прибалтийских республиках, Болгарии и др. европейских странах.

Сегодня в Европе живёт поколение, которое не знало ужасов войны, забывшее, кому оно обязано своей жизнью. Более того, в учебниках истории для школ Германии, Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Швеции, Молдовы, Украины, стран Прибалтики и др. утверждается, что Советский Союз был таким же «агрессором», как и нацистская Германия. Учебники воспитывают детей на лживой информации о «русских оккупантах», которым противостояли «освободители» - служившие Гитлеру украинские бандеровцы и прибалтийские «лесные братья». Там почти ничего не говориться о кровопролитных боях на советско-германском фронте, где решался исход всей Второй мировой войны, но целые главы посвящены второстепенным сражениям западных союзников в Северной Африке и Италии.

В украинских школах при киевском неонацистском режиме внушается ненависть ко всему русскому, героизируются пособники нацистов из Украинской повстанческой армии (запрещенной в России), на совести которой сотни тысяч зверски замученных мирных людей – русских, украинцев, евреев, поляков.

Националисты и неонацисты в странах Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике, Молдове и некоторых других республиках бывшего СССР называют памятники воинам-освободителям «символами советской оккупации». Могилы обливают краской, разрушают. Современные вандалы думают, что таким образом выражают своё негативное отношение к современной России. На самом деле осквернение и разрушение памятников означает только то, что они предают своих собственных предков, которые со слезами на глазах встречали советских воинов в 1945 г. как своих спасителей от фашистского варварства.

В России никогда не забудут подвиг предков, защитивших свою страну от уничтожения и спасших Европу от нацизма. Но в России также ведут учет всех преступлений современных европейских русофобов, националистов и неонацистов, оскверняющих память о советских воинах.

В 2015 году Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством иностранных дел России был создан проект « Местопамяти.рф » . Со временем этот ресурс стал единым реестром памятных мест, связанных с военной истории России. Каждый желающий может внести на интерактивную карту памятники, братские захоронения, места памяти, а главное - рассказать об их состоянии. На сегодняшний день на народной карте «Место памяти» отмечено более 105 тыс. памятных мест в России и за рубежом.

[1] Дюков А. Румынская оккупация Молдавии глазами очевидцев: три частных истории. // Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии. М., 2010. С. 155.

[2] Гитлеровские зверства в Польше / И. Голубев. М.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1941. С.4-16.