Медаль «За взятие Кёнигсберга» В девятой тетради серии «Прадедушкины медали» — рассказ о Восточно-Прусской наступательной операции и штурме города-крепости Кёнигсберг. В ходе сражения, длившегося пять месяцев, Красная Армия разгромила и пленила немецкие войска и полностью заняла территорию Восточной Пруссии. Штурм города-крепости был молниеносным — войска 3-го Белорусского фронта взяли город за 4 суток в период с 6 по 9 апреля 1945 года.

В центре Калининграда стоит памятник — стела с вечным огнём, справа и слева — скульптуры наших бойцов. Это один из первых памятников нашим погибшим воинам. Приказ о его строительстве уже 8 мая 1945 года отдал генерал Галицкий — командующий 11‑й гвардейской армией. При штурме города-крепости Кёнигсберг его армия потеряла около 1700 человек убитыми, и 1068 из них похоронено здесь. Кёнигсберг, который немцы считали неприступным, наши войска взяли стремительным штурмом всего за 4 дня. При этом немецкий гарнизон Кёнигсберга был больше, чем штурмующие город части Красной Армии. Об этой блестящей победе — наш рассказ.

…За долгие месяцы, проведённые на фронте, много видел Звягинцев смертей, людского горя, страданий; видел разрушенные и дотла сожжённые деревни, взорванные заводы, бесформенные груды кирпича и щебня на месте, где недавно красовались города, видел растоптанные танками и насмерть покалеченные артиллерийским огнем фруктовые сады, но горящий спелый хлеб на огромном степном просторе за всё время войны довелось ему в этот день видеть впервые, и душа его затосковала.

Долго шёл он, глотая невольные вздохи, сухими глазами внимательно глядя в сумеречном свете ночи по сторонам на угольно-чёрные, сожжённые врагом поля, иногда срывая чудом уцелевший где-либо возле обочины дороги колос пшеницы или ячменя, думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра и какую ко всему живому безжалостную войну ведёт немец.

Только иногда глаза его отдыхали на не тронутых огнем зелёных разливах проса да на зарослях кукурузы и подсолнуха, а потом снова расстилалась по обеим сторонам дороги выжженная земля, такая тёмная и страшная в своей молчаливой печали, что временами Звягинцев не мог на неё смотреть.

Тело его смертельно устало и молило об отдыхе, но отягощённый виденным ум продолжал бодрствовать, и Звягинцев, размышляя о войне и чтобы отогнать от себя сон, чуть слышно заговорил:

— Ах, немец ты, немец, паразит ты несчастный! Привык ты, вредный гад, всю жизнь на чужой земле топтаться и нахальничать, а вот как на твою землю перейдём с войной, тогда что? Тут у нас развязно ты себя держишь, очень даже развязно, и мирных баб с мирными детишками сничтожаешь, и вот, изволь видеть, какую махину хлеба спалил, и деревни наши рушишь с лёгким сердцем… Ну, а что же с тобой будет, когда война на твою фрицовскую землю перехлестнётся? Тогда запоёшь ты, немец, окостенелая твоя душа, на другой лад! Сейчас ты, в окопах сидя, на губных гармошках играешь, а тогда и про гармошку забудешь, подымешь ты тогда морду кверху, будешь глядеть вот на этот ясный месяц и выть дурным собачьим голосом, потому что погибель твоя будет к этому времени у тебя на воротнике висеть, и ты это дело нюхом почуешь! Столько ты нам, немец, беды наделал, столько посиротил детишек и повдовил наших жён, что нам к тебе непременно надо идти расквитываться. И ни один наш боец или командир не скажет тебе тогда милосердного слова, ни одна душа не подымется на твоё прощение, уж это точно! И я непременно доживу до того дня, немец, когда по твоей поганой земле с дымом пройдёмся, и погляжу я тогда, гад ты ползучий и склизкий, каким рукавом ты будешь слезу у себя вытирать. Должен я этого достигнуть потому, что невыносимо злой я на тебя и охота мне тебя доконать и упокоить на веки вечные в твоём змеином гнезде, а не тут, в какой-нибудь нашей губернии…

Михаил Шолохов «Они сражались за Родину»

Так описал ярость и ненависть к противнику в своём блестящем романе «Они сражались за Родину» классик советской литературы Михаил Александрович Шолохов. Действие романа происходит в июле 1942 года, в горькие недели отступления к Дону и Сталинграду. Мы рассказывали об этом в тетради «Медаль за оборону Сталинграда». Летом 1944 года наши бойцы наконец вступили на землю Германии.

СРЕДНИЕ ВЕКА — период истории Европы и Ближнего Востока (условно — тысячелетие с 500 по 1500 годы), следующий после Античности и предшествующий Новому времени. ФОРПОСТ — передовой пункт, начало и оплот в развитии.

Они вошли в Восточную Пруссию — землю, где со средних веков гнездился древний враг.

ДРЕВНИЙ ВРАГ

Для России Восточная Пруссия всегда была форпостом и крепостью древнего врага. Но немцы жили здесь далеко не всегда. Изначально эти земли были заселены прибалтийскими племенами пруссов. Именно с покорения пруссов начали свой крестовый поход на восток европейские рыцари-завоеватели. Под предлогом обращения язычников-пруссов в католичество они завоевали эти земли. Под жестоким гнётом немецких правителей пруссы постепенно утратили свой язык, культуру, обычаи, и через 300–400 лет стали немцами. Эти племена навсегда ушли в историю, оставив от себя только упоминания в хрониках и названия на картах.

Нацисты использовали покорение пруссов как одно из исторических оправданий для нападения на Польшу и Советский Союз. Именно немецкие рыцари-агрессоры из средних веков стали их героями в походе на восток. Однако нацисты собирались не превратить народы Польши и СССР в немцев, а по большей части уничтожить. Оставшимся в живых была уготована участь рабов — без образования, здравоохранения и надежды на жизнь в своей независимой стране.

Именно отсюда, из Восточной Пруссии, немцы отправлялись в свои завоевательные походы в средние века. Здесь в 1255 году тевтонские рыцари основали замок, который потом стал столицей Восточной Пруссии Кёнигсбергом. На земле Восточной Пруссии, под городком Прейсиш-Эйлау, русская армия в 1807 году впервые в истории не проиграла армии Наполеона.

Именно Восточная Пруссия стала одной из сильнейших и самых воинственных немецких стран до объединения Германии. После того как Отто фон Бисмарк сумел объединить все немецкие земли, от Восточной Пруссии Германия взяла свой агрессивный, воинственный дух. Здесь, на землях Восточной Пруссии, в начале Первой мировой войны разыгралось сражение между немецкой и русской армиями, которое закончилось катастрофой и трагедией для армии генерала Самсонова.

И отсюда, из Восточной Пруссии, 22 июня 1941 года немцы двинулись на Ленинград. Отсюда в первые минуты вторжения взлетели немецкие бомбардировщики, чтобы нанести удары по Кронштадту. Здесь базировались не мецкие подводные лодки и надводные военные корабли.

Сюда, в Восточную Пруссию, гнали наших пленных бойцов и командиров. Здесь их морили голодом, убивали, доводили до смерти непосильной работой на военных заводах. Позже, когда нацистам стало ясно, что для войны с СССР им не хватает людей — ни солдат на фронте, ни рабочих на заводах — начался насильственный угон мирного населения из оккупированных территорий Советского Союза.

Из России, Белоруссии и с Украины здоровых молодых парней и девушек насильно увозили в Германию, чтобы использовать в качестве рабов. Кёнигсберг и другие города Восточной Пруссии стали настоящими рынками рабов — в центре Европы в двадцатом веке! Здесь немецкие помещики, фермеры, владельцы заводов отбирали себе в рабство нашу молодёжь. На заводах и в лагерях военнопленных томились не только советские, но и французские, польские, британские военнопленные.

Из этого краткого экскурса ты видишь, что для России Восточная Пруссия почти всегда была логовом древнего врага и плацдармом для нападения на нашу страну.

АВИАНАЛЁТЫ НА ГОРОД

Уже в самом начале Великой Отечественной войны советские ВВС нанесли удары по Кёнигсбергу и Берлину. Наши лётчики под командованием полковника Преображенского на тяжёлых бомбардировщиках Пе-8 бомбили его уже 23–24 июня и 1 сентября 1941 года, затем в 1942 и 1943 годах. Ущерб городу и его военным заводам был небольшой. Но эти налёты были важны для боевого духа советского народа — нужно было показать, что мы тоже наносим удары по городам врага в отместку за налёты немцев на Ленинград и Москву. Такой же демонстрационный удар нанесли в 1942 году ВВС США по Токио — столице Японской Империи.

Самые мощные и разрушительные удары по Кёнигсбергу нанесли Королевские ВВС Великобритании в 1944 году. В ночь с 26 на 27 августа 1944 года 174 тяжёлых бомбардировщика «Ланкастер» нанесли удар по Кёнигсбергу. Бóльшая часть бомб упала на востоке города. Следующий удар был сокрушительным. В ночь с 29 на 30 августа 1944 года 189 тяжёлых бомбардировщиков «Ланкастер» сбросили на центр города 480 тонн фугасных и зажигательных бомб. В результате этого налёта историческая часть Кёнигсберга превратилась в груду развалин. Полностью был уничтожен район Кнайпхоф с Кафедральным собором, тяжёлые повреждения получил Королевский замок. Британское командование посчитало, что этот налёт уничтожил до 40% всех зданий в Кёнигсберге. Но это было только началом того возмездия, которое ждало немцев за их преступления.

ПЛАЦДАРМ — территория своего или другого государства, используемая при подго‑ товке вторжения на территорию противника. ВВС — Военно-воздушные силы.

ПРЕЛЮДИЯ

В конце 1943 года на Тегеранской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции — Сталин (руководитель Советского Союза), Рузвельт (Президент США) и Черчилль (Премьер-министр Великобритании) — составили планы на военную кампанию лета 1944 года. После советской победы в Сталинградской битве всем стало ясно, что нацисты проиграют войну, и их поражение — только вопрос времени. Поэтому задачей союзников было закончить войну как можно быстрее и с минимальными потерями. Для этого Сталин, Рузвельт и Черчилль решили нанести удары одновременно и на востоке, и на западе.

6 июня 1944 года наши западные союзники высадились в Нормандии и сразу добились успеха. Через три дня Ленинградский фронт нанёс удар по финским войскам на Карельском перешейке и начал успешное наступление на Выборг. Но главный удар Советский Союз нанёс через две недели.

22 июня 1944 года, ровно через три года после вероломного нападения нацистской Германии на нашу страну, началась советская операция «Багратион». Результатом этой блестящей операции стал полный разгром уже не одной армии немцев, как в Сталинграде, а целой группы армий «Центр». За два месяца наступательных боёв наши войска полностью освободили Белоруссию и вышли к границам Литвы и Восточной Пруссии. Общее продвижение наших войск составило до 700 километров. Были захвачены обширные трофеи и десятки тысяч пленных. Уже 3 июля 1944 года был освобождён Минск. Сейчас в Белоруссии этот день отмечается как главный национальный праздник. 13 июля был освобождён Вильнюс. 57000 пленных немцев из Белоруссии провели маршем позора по Садовому кольцу в Москве 17 июля 1944 года. Это было символом советского триумфа.

31 июля войска генерала армии Баграмяна вышли к берегу Балтийского моря в районе города Тукумс. Этим они отсекли группу армий «Север» от группы армий «Центр». В августе 1944 года немцам удалось на короткое время отбросить наши части от Балтийского моря и восстановить положение. Южнее, в Белоруссии, наши части вышли к государственной границе СССР и начали освобождение восточных районов Польши. 17 августа 1944 года наши войска пересекли границу с Восточной Пруссией.

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ, или со‑ юзники Второй мировой войны — объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне 1939–1945 годов против стран нацистского блока, также называемых Страны Оси: Германии, Италии, Японии и их союзни‑ ков. Ведущими странами в антигитлеровской коалиции были СССР, США и Великобритания. САДОВОЕ КОЛЬЦО — круговая магистраль‑ ная улица в центре Москвы. Длина 15,6 км.

Немцы отчаянно контратаковали, пытаясь восстановить положение, и к концу августа 1944 года наши части перешли к обороне. Они начали подготовку к новому наступлению.

КРАСНАЯ АРМИЯ ВХОДИТ В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ

16 октября 1944 года войска 39-й армии начали крупномасштабное наступление на Восточную Пруссию. Наконец случилось то, чего ждала вся наша страна — части Красной Армии дошли до границы СССР и перенесли боевые действия на территорию противника. Однако первое наступление не закончилось полным успехом — не было достаточного количества сил и средств, чтобы полностью взломать оборону противника.

13 января 1945 года началось крупномасштабное наступление 3-го Белорусского фронта на Восточную Пруссию. Эта немецкая земля была очень сильно укреплена. Были здесь и средневековые замки, и форты ХIХ века, и бетонные огневые точки с бронекуполами, построенные до войны, и густая сеть окопов, ходов сообщений, противотанковых «зубов дракона» и колючей проволоки. Немцы постоянно использовали наших военнопленных и насильно угнанных в Германию советских граждан на строительстве укреплений. Восточная Пруссия превратилась в одну огромную крепость. Немцы теперь дрались на своей земле и были готовы сражаться отчаянно и жестоко.

Журналист «Правды» капитан Владимир Величко, увидев серое прусское небо, низко нависшее над землёй, и седую мглу густого тумана, которая медленно ползла по линиям дотов и траншей, увидев прусскую землю, одетую в железо, бетон и камень, сказал коротко, выразительно, словами солдата:

— Замурована вся. Наглухо…

Эту замурованную крепость предстояло взломать. 14 января 1945 года войска 2-го Белорусского фронта маршала Рокоссовского нанесли удар из освобождённых районов Польши и уже к 26 января 1945 года вышли на берег Балтийского моря в городе Эльбинге. Восточная Пруссия превратилась в огромный район окружения. Сообщение с остальной Германией осталось только по морю.

Перед вступлением наших войск на территорию Восточной Пруссии политработники провели собрания в ротах, батальонах и полках нашей армии. На этих собраниях политработники попросили бойцов и командиров рассказать, какой ущерб понесли их семьи от немцев. Один за другим поднимались бойцы и рассказывали о своём личном счёте. У одного немцы разрушили дом, у второго — убили жену и детей. У третьего родные погибли в осаждённом Ленинграде, у четвёртого — убиты в ходе карательных операций в Белоруссии и на Украине. У пятого от руки оккупантов погибли и родители, и братья с сёстрами. Шестой ничего не знал о судьбе своей семьи. Советские бойцы-евреи знали, что все их родственники на Украине и в Белоруссии убиты. Почти у всех была своя личная причина ненавидеть немцев и отомстить им. Понимая это, наше командование издало приказы, в которых запрещалось убивать и грабить мирное население, а также уничтожать дома немцев.

ФОРТ — большое замкнутое укрепление, приспособленное для круговой обороны. Описание немецкого форта смотри в тексте на стр. 14. БРОНЕКУПОЛ — бронированная башня, встроенная в крышу огневой точки. Предназначена для наблюдения и ведения огня. «ЗУБЫ ДРАКОНА» — так немцы называли противотанковое препятствие, состоящее из бетонных кубов или усечённых пирамид. ПОЛИТРАБОТНИК — офицер в Красной Армии, занимающийся политической работой среди личного состава — рассказывающий новости, разъясняющий положение дел в мире, объясняющий значение приказов командования.

Далеко не все бойцы и командиры сразу одобрили эти приказы. Они три года ждали этого момента, что бы отомстить, и не всегда могли себя сдержать. Многие бойцы считали, что имеют право делать, что хотят. Печальные случаи мести против гражданского населения Восточной Пруссии были. Однако насилие в отношении мирных жителей не поощрялось, а наказывалось нашим командованием. Политработники и командиры всё время говорили бойцам: «Если хотите отомстить, то отомстите немецким солдатам в бою, а не немецким женщинам, старикам и детям». И ещё: «Боец Красной Армии не имеет права повторять те преступления, что нацисты совершили на нашей земле, мы — советские люди, мы — не нацисты».

При этом население Восточной Пруссии было отравлено нацистской пропагандой. Им внушали, что русские убьют всех, когда придут. «Даже если Красная Армия вела бы себя, как воинство ангелов, всё равно немцы бы боялись и плохо относились к ним, так как были очень запуганы нацистской пропагандой», — так писали сами немцы после войны. Гражданское население было поражено, когда массовых убийств не происходило, а подавляющее большинство бойцов и командиров Красной Армии вело себя дружелюбно и старалось помогать семьям с детьми.

ПРОПАГАНДА — открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения.

В приказах вести себя прилично и не обижать местное население был и военный смысл. Армия, которой разрешено грабить и убивать всех подряд, быстро превращается в банду преступников и теряет боеспособность. Это известно из военной истории с древних времён.

В ходе продвижения по Восточной Пруссии наши бойцы встречали не только немцев. Они освобождали военнопленных — французов, поляков, британцев. Но чаще всего им попадались наши сограждане, которых немцы угнали насильно и использовали в качестве рабов. Их рассказы заставляли наших бойцов сражаться ещё яростнее, чтобы попытаться спасти как можно больше советских людей, по-прежнему находящихся в немецкой неволе.

На востоке войска генерала армии Баграмяна и генерала армии Черняховского взломали оборону отчаянно дерущихся немцев. 19 января пал город Тильзит, 21 января — город Гумбиннен. 22 января наши войска заняли город Инстербург и устремились на запад, к столице Восточной Пруссии. Уже 29 января 1945 года наши части вышли к Балтийскому морю на юге Восточной Пруссии. Но немцы продолжали снабжать свою окружённую группировку по морю через порт Пиллау.

Корабли и подводные лодки Краснознамённого Балтийского флота начали охоту на немецкие транспорты. Значительного успеха добился командир подводной лодки С-13 Александр Маринеско — 30 января 1945 года его лодка уничтожила крупный немецкий транспорт «Вильгельм Густлофф». Однако полностью перерезать морскую коммуникацию нашему флоту не удавалось.

3 февраля части 91-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Кожанова прорвались на Земландский полуостров. Но силы у немцев ещё были, и они прекрасно понимали важность продолжения снабжения Кёнигсберга через Пиллау. Почти сразу они нанесли удар по прорвавшейся на косу гвардейской дивизии Кожанова и окружили её. Гвардейцы бились храбро и сумели пробиться из окружения.

В феврале 1945 года немцы нанесли контрудар по нашим войскам и в других местах. 18 февраля на фронте осколком снаряда был смертельно ранен командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Черняховский. Все, кто воевал с ним плечом к плечу, до конца своей жизни с теплотой вспоминали своего генерала — самого молодого командующего фронтом во всей Красной Армии. Погибшего Черняховского заменил маршал Советского Союза Василевский.

УНИЧТОЖЕНИЕ ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬСКОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЦЕВ

Наши войска всё ближе подходили к Кёнигсбергу. Маршал Василевский решил рассечь немецкую группировку на несколько частей, предложить немцам сдаться, а в случае отказа — уничтожить их. Первый удар был нанесён в феврале по немецким позициям южнее города. Немцы бились отчаянно, но были прижаты к заливу в районе городка Хайлигенбайль. В почти полное окружение попала 4-я армия Вермахта. Между Кёнигсбергом и 4-й армией в Хайлигенбайле оставалась лишь узкая полоска земли, позволявшая снабжать окружённых.

13 марта 1945 года началось решительное наступление на немецкий котёл. Несмотря на раскисшие от весенних дождей дороги, бойцы маршала Василевского ринулись в атаку на немецкие позиции. 15 марта наши части вышли на берег залива у городка Бранденбург и полностью отрезали 4-ю армию от остальных немецких сил. Обе стороны дрались отчаянно, но сила была на нашей стороне. В первые дни наступления стояла нелётная погода, и авиация не могла поддержать действия наших войск. 18 марта облака и туман рассеялись. В воздухе появились армады наших бомбардировщиков и штурмовиков. За один день они сделали 2520 самолётовылетов. Под мощнейшими ударами с воздуха немцы дрогнули. К 20 марта стало ясно, что уничтожение 4-й армии — вопрос нескольких дней.

У немцев была возможность уйти через залив Фришес-Хафф в Пиллау и на косу Фриш-Нерунг, но наша авиация наносила один удар за другим по порту Розенберг — единственному месту, где можно было грузить на корабли тяжёлую технику. За неделю с 18 по 25 марта наши бомбардировщики сбросили на этот порт 530 тонн бомб. Розенберг был забит техникой, приготовленной к эвакуации, и каждая бомба попадала в цель.

ВЕРМАХТ — вооружённые силы нацистской Германии.

26 марта наши наземные войска вступили в руины порта, который представлял из себя нагромождение битого кирпича и сотен сгоревших пушек, грузовиков, танков и другой военной техники. Немцы пытались уплыть через залив на всём, что могло плавать. Последние немецкие катера, баржи, плоты и лодки ушли из Хайлигенбайля в ночь на 26 марта. Густой туман и ночная мгла не позволили нашим лётчикам уничтожить их.

Сражение на уничтожение 4-й армии длилось больше месяца — с 10 февраля по 26 марта 1945 года. Маршал Василевский вспоминал о нём как о самом ожесточённом сражении на его памяти. Под Хайлигенбайлем войска 3-го Белорусского фронта уничтожили 220 тысяч и взяли в плен около 60 тысяч солдат и офицеров противника, захватили 650 танков и штурмовых орудий, до 5600 орудий и миномётов, свыше 8 тысяч пулемётов, более 37 тысяч автомашин, 128 самолётов. Из-за масштабов разгрома сражение за Хайлигенбайль иногда называют «Сталинградом в Восточной Пруссии».

Огромная заслуга в победе принадлежит нашей авиации. С 13 по 27 марта 1-я и 3-я воздушные армии произвели более 20 тысяч самолётовылетов.

После уничтожения 4-й армии взоры советского командования обратились на сам Кёнигсберг. Решение маршала Василевского было — уничтожить немецкую группировку в городе, а затем — на Земландском полуострове.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ НЕМЦЕВ

Вокруг Кёнигсберга было создано три рубежа обороны. Первый рубеж опирался на кольцо из 15 фортов, построенных во второй половине XIX века. Между ними был выкопан широкий противотанковый ров, и между ними же шла первая траншея. Вторая траншея была ближе к городу. Третий рубеж обороны опирался на старые крепостные стены, форты и оборонительные казармы непосредственно в центре города. Все подходы к немецкой обороне были густо минированы противопехотными и противотанковыми минами, опутаны колючей проволокой, прикрыты надолбами. Улицы в самом городе были перегорожены широкими баррикадами.

Городские форты, конечно, безнадёжно устарели к 1945 году, но представляли собой сложный объект для штурма. Типичный немецкий форт конца XIX века представлял собой сооружение в форме многоугольника, окружённое рвом (иногда с водой, иногда — без). Внешняя, отвесная стена рва была облицована камнем и имела высоту до 5 метров. Ширина рва доходила до 20 метров. Ров простреливался из напольного капонира, полукапониров и иногда из горжевого капонира, расположенного у входа в форт.

БАРРИКАДА — искусственное фортификаци‑ онное заграждение из подручных материалов и расположенное поперёк дороги или улицы. НАПОЛЬНЫЙ КАПОНИР — самая ближняя к противнику часть форта для ведения фланго‑ вого огня в двух противоположных направле‑ ниях. ПОЛУКАПОНИР — часть форта, веду‑ щая фланговый огонь в одном направлении. ГОРЖЕВОЙ КАПОНИР — двухэтажная часть форта у ворот, прикрывает подходы к казарме. ГАРНИЗОН — одно или несколько подразде‑ лений, выполняющих оборону опорного пункта, оборонительного сооружения или форта.

Толщина крыши форта доходила до 4 метров кирпичной кладки. Часть фортов получила дополнительную «подушку» на крышу из бетона. В XIX веке основное вооружение форта — тяжёлые орудия — располагалось на валу форта на поверхности. Подземные сооружения служили надёжным убежищем для гарнизона, там же хранились боеприпасы и провиант. Внутри подземелий были бронированные двери, позволявшие изолировать часть форта, если противник ворвётся внутрь. Ворота форта и мост через ров располагались в тыльной части сооружения. За рвом располагался ДОТ на один или два пулемёта, прикрывающий мост и ворота форта от атаки с тыла.

К 1945 году на крышах фортов успели вырасти деревья, дополнительно маскировавшие сооружения. Среди деревьев уже не стояли крепостные пушки XIX века. Там немцы вырыли окопы и установили в них пулемёты. Во внутренних двориках фортов стояли миномётные батареи. Со стороны наших войск форты Кёнигсберга выглядели как острова, поросшие лесом.

Немцы считали, что сумеют выдержать штурм наших войск. Во всём городе на стенах были нарисованы лозунги, призывавшие стоять насмерть. «Мы удержим Кёнигсберг» — гласила одна из надписей. «Победа или Сибирь!» —кричала другая. В качестве примера стойкости немцы были вынуждены использовать подвиги Ленинграда и Севастополя.

ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ

Маршал Василевский очень тщательно подошёл к подготовке штурма этого города-крепости. Он стянул к городу-крепости четыре армии 3-го Белорусского фронта: 11-ю гвардейскую, 39-ю, 43-ю и 50-ю. С воздуха наши войска поддерживали 1-я и 3-я Воздушные Армии и частично 18-я, 4-я и 15-я Воздушные Армии (2400 самолётов). Артиллерийская группировка насчитывала около 5200 орудий и миномётов. Штурмующие части поддерживали 538 танков и самоходных артиллерийских установок. Перевес в технике был на нашей стороне — благодаря самоотверженному труду советских людей в тылу. Все оборонительные сооружения Кёнигсберга наши лётчики сфотографировали с воздуха. Перед штурмом штабные работники построили огромный макет города и его оборонительных рубежей. Этот макет был важен для командиров — они воочию видели перед собой всю крепость, которую им предстояло штурмовать.

В каждой дивизии были созданы штурмовые отряды и штурмовые группы. В них входили представители разных родов войск. Стрелки были вооружены автоматами, гранатами, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Сапёры несли с собой противотанковые гранаты, дымовые шашки, большое количество взрывчатки, кошки для растаскивания проволочных заграждений, щупы для поиска мин. Огнемётчики имели на вооружении как ранцевые, так и тяжёлые фугасные огнемёты. Каждому штурмовому отряду придавалось несколько танков или самоходок. Штурмовой отряд сопровождали артиллеристы с пушками калибра 76 мм, 122 и 152 мм, а также миномётчики. Огневая мощь наших штурмовых отрядов была крайне высокой — на каждых двух стрелков и сапёров приходилось по одной пушке или миномёту!

В штурмовые отряды и группы специально отбирали бойцов, которые имели опыт уличных боёв в Сталинграде и Севастополе. Всем бойцам были розданы инструкции, как вести себя в городском бою. Штурмовые группы специально тренировались на немецких домах в тылу. В ходе учений полностью разрушили целую деревню с каменными домами. Сапёры построили макет немецкого форта и на нём долго отрабатывали действия при штурме. Бойцы учились быстро залезать на вторые этажи домов по водосточным трубам, верёвкам, штурмовым лестницам.

Форты Кёнигсберга, которые не сдадутся сразу, было решено не брать штурмом, а окружить, блокировать и штурмовать позже.

В период подготовки штурма наши войска вели активную пропаганду, призывая немцев прекратить бесполезное сопротивление и сдаваться. Причём к этому гарнизон призывали не только наши советские агитаторы, но и те немцы, которые видели неизбежность поражения нацистской Германии. Они были готовы помочь нашим как можно быстрее закончить войну. Среди обращавшихся к солдатам Кёнигсберга были и немецкие многодетные матери, и священники, и антифашисты из комитета «Свободная Германия».

28 марта 1945 года немецкие антифашисты проникли на немецкие позиции и передали предложение маршала Василевского сдаться без боя и предотвратить бессмысленное кровопролитие среди немецких солдат и жителей города. Ответа не последовало.

ДЫМОВАЯ ШАШКА — пиротехническое средство для пуска дыма, предназначенное для подачи сигналов, указания места посадки, маскировки объектов при выполнении манёвров. КОШКА — многолапый небольшой якорь (на длинной верёвке). ФУГАСНЫЙ ОГНЕМЁТ — разновидность струйного огнемёта, принцип действия которой основан на метании зажи‑ гательной смеси не за счёт давления сжатого воздуха, подаваемого из баллона, а за счёт давления пороховых газов, образующихся при подрыве специального метательного заряда. «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» — политический и организационный центр немецких антифаши‑ стов, созданный 12 июля 1943 года на терри‑ тории СССР по инициативе Коммунистической партии Германии, в который вошли ведущие германские коммунисты, а также ряд немецких солдат и офицеров из числа захваченных в плен под Сталинградом и в других местах.

3 апреля 1945 года советская тяжёлая артиллерия открыла огонь по фортам Кёнигсберга и первой траншее. Авиация действовала не столь активно — стояла очень плохая погода. По-прежнему землю окутывал тяжёлый, сплошной туман. Сверхтяжёлые мортиры били по фортам, но мощные перекрытия выдерживали попадания. В форт №5 было около 70 прямых попаданий, но разрушения совершили только 13 снарядов. При этом артиллерийская подготовка 3–5 апреля разрушила более слабые немецкие укрепления и сильно подорвала боевой дух немцев. Однако это было только предварительное разрушение обороны противника. На артиллерийскую подготовку штурма было отведено ещё больше снарядов ствольной и реактивной артиллерии.

МОРТИРА — артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной стрельбы. Мортира предназначена главным образом для поражения целей, укрытых за стенами или в окопах. Снаряд, выпущенный из мортиры, падает на цель сверху. НА ФОТО: Наши артиллеристы подают 280 мм снаряды к мортирам Бр-5.

6 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА. НАЧАЛО ШТУРМА

В 09.00 утра началась мощнейшая артиллерийская подготовка. Советские орудия, миномёты и «Катюши» били по немецким позициям в течение трёх часов. Авиация по-прежнему не могла работать в связи с низкой облачностью и туманом.

Ураганный огонь нашей артиллерии почти полностью уничтожил первую немецкую траншею. Когда в 12 часов дня наши части перешли в наступление, сначала они почти не встретили сопротивления. Уцелели только форты и укрепления в глубине обороны противника. Наши штурмовые отряды и группы быстро прошли остатки первой траншеи, блокировали форты и двинулись ко второй траншее.

Советские огнемётчики стремительным броском ворвались на крышу форта №4 и начали заливать горящую огнесмесь внутрь форта через дымовые трубы. Ошеломлённый немецкий гарнизон сразу сдался. Пал форт №11, остальные форты были блокированы. 7 апреля наши сапёры забросали ров окружённого форта №8 дымовыми шашками. Под прикрытием дыма огнемётчики установили 40 тяжёлых огнемётов ФОГ-2 на краю рва и подорвали их. Огненный шквал ворвался в окна казармы форта, внутри вспыхнул пожар, начали рваться боеприпасы. Воспользовавшись замешательством немцев, форт атаковала штурмовая группа старшего лейтенанта Павла Александровича Бысова. Первым в форт ворвался ефрейтор-огнемётчик Сычёв и лично пленил 15 немцев. Залп огнемётов и решительная атака советских бойцов сломили волю гарнизона, и форт №8 поднял белый флаг.

Основной бой разгорелся в пригородах Кёнигсберга на второй оборонительной линии. Здесь немцы оказали ожесточённое сопротивление. В целом за первый день боёв наши войска сумели продвинуться везде. Однако на севере генерал Белобородов был не очень доволен своими войсками, так как второй рубеж обороны сразу взять не удалось. На юге 11-я гвардейская армия сильно продвинулась вперёд, прошла пригороды и вошла в пылающий и разрушенный город. Советский удар был настолько сильным, что часть защитников города-крепости начала сдаваться в плен.

Сам Кёнигсберг превратился в преисподнюю. Всё было затянуто дымом пожаров. Улицы были завалены грудами кирпича и камней от рухнувших зданий. Телефонные линии были полностью уничтожены. Офицеры связи, которых Ляш послал на передовую из своего бункера, с трудом пробирались через груды развалин. В некоторых местах они вообще не могли понять, где находятся. Они больше не узнавали город, который был стёрт с лица земли. Это сильно затрудняло управление войсками и делало переброску резервов на угрожаемые участки почти невозможным.

Единая система обороны немцев уже в первый день начала рушиться. После штурма пленные немецкие офицеры рассказывали, что видели, как отдельные дома или перекрёстки бывших улиц обороняли изолированные группы солдат. Даже храбро сражаясь, они не могли противостоять организованной атаке советских штурмовых групп.

7 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

С утра штурм продолжился. Слаженная работа советских штурмовых групп не оставляла немцам никаких шансов. Каменные дома, превращён ные в опорные пункты, расстреливали из тяжёлых орудий прямой наводкой. Артиллеристы 43-й армии потом рассказывали, что для уничтожения каменного дома хватало нескольких попаданий 152 мм снарядов. Штурмовая группа подходила к груде из камня и кирпича и шла дальше, зачищая квартал за кварталом.

Если орудие было невозможно подтянуть из-за завалов и баррикад, то сапёры забрасывали подходы к дому дымовыми шашками и закладывали мощные заряды под его стены. Дом подрывали вместе с немцами внутри.

В составе штурмовых групп шли и расчёты «Андрюш». Так в войсках прозвали систему залпового огня БМ-13-2 со снарядами М-31. Они были больше и мощнее «Катюши». Реактивный снаряд М-31 «Андрюша» был 310 мм в диаметре, весил 92,4 кг и содержал 28,9 кг взрывчатки. Конечно, «Андрюши» не заезжали в город вместе со штурмовыми группами.

СТРЕЛЬБА ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ — стрель‑ ба по целям, наблюдаемым с огневой позиции, при которой наводка орудия в цель осуществляется путём совмещения оптического прицела непо‑ средственно с целью.

Одиночные реактивные снаряды были установлены в специальные деревянные рамы с колёсами, что позволяло не нести, а катить реактивный снаряд по улицам города. Эти снаряды применяли в таких местах, где танки и ствольная артиллерия были бессильны. Их даже устанавливали в окне дома напротив строения, в котором оборонялись немцы. При необходимости снаряд затаскивали на верхние этажи зданий. Выстрел производился с каких-то 25–30 метров! Если дом выдерживал, то по нему снова выпускали реактивный снаряд. Несколько попаданий разрушали даже самые прочные постройки.

Зачастую бойцы подбирались к домам через сады и дворы, забирались на чердаки по трубам и пожарным лестницам, атаковали огнемётами и гранатами с тыла и с флангов. Несмотря на отчаянное сопротивление немцев, наши штурмовые группы шли вперёд, сметая всё на своём пути. Не было такой силы, которая могла бы их остановить.

Штурм Кёнигсберга хорошо иллюстрирует утверждение «лучшая оборона — это наступление». Немцы построили мощные укрепления, считая, что возможно выдержать натиск Красной Армии, просто сидя в обороне. Но они ошибались. Первый же удар Красной Армии был таким, что отбросить наступающих они не смогли и были разбиты.

В бою зачастую важно наносить удары первым, а не сидеть и отражать удары. Часто побеждает тот, кто перехватывает инициативу.

РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯД — снаряд реактивной артиллерии, доставляемый к цели за счёт тяги собственного реактивного двигателя. НА ФОТО: Реактивный снаряд М-31 на тележке. Использовался штурмовыми группами гвардейских миномётчиков.

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Третий день сражения стал решающим. Штурмовые отряды 43-й армии генерала Белобородова захватили Северный вокзал и вышли к реке Прегель. С юга к реке уже подошли и начали переправу на подручных средствах гвардейцы 11-й Армии. Бойцы Белобородова на северном берегу реки салютовали гвардейцам Галицкого.

Это значило, что вражеская группировка в центре города полностью окружена. И всё равно немцы не хотели сдаваться и продолжали оказывать сопротивление. Они решили прорваться из города на запад, в сторону Балтийского моря. Чтобы застать наших бойцов врасплох, они совершили попытку прорыва ночью. Одновременно с запада в сторону города ударили остатки немецкой 5-й танковой дивизии. Но все эти попытки закончились провалом. Увидев, что из города больше не вырваться, немцы совсем пали духом.

В это же время Форт №5 «Фридрих Вильгельм III» по-прежнему оборонялся немецким гарнизоном. Попытки взять форт 6 апреля успеха не имели.

Этот форт расположен рядом с важной дорогой, идущей в Кёнигсберг, и по ней шло оживлённое движение наших тыловых частей. Немецкие огневые точки на валу форта обстреливали их, наносили потери и мешали движению. Поэтому вечером 7 апреля наши части начали решительный штурм форта. Сапёры подорвали стены рва с водой — чтобы можно было спустить на воду плотики для штурмовых групп.

Сапёры поставили дымовую завесу, чтобы не дать гарнизону форта вести прицельный огонь по атакующим. В тот момент, когда сапёры спускали на воду плотики, по форту открыли максимально интенсивный огонь наши артиллеристы, пулемётчики и все приданные огневые средства. Первыми переправлялись сапёры с зарядами взрывчатки и огнемётчики, вооружённые ранцевыми огнемётами. Сапёры подорвали амбразуры напольного капонира. В это же время бойцы, вооружённые ранцевыми огнемётами, атаковали немецкие пулемётные гнёзда на валу.

Однако первый взрыв был недостаточно сильным. Красноармеец Владимир Полупанов вернулся за дополнительными зарядами и произвёл повторный подрыв. Через подорванные амбразуры советская штурмовая группа ворвалась внутрь форта. В казематах закипел рукопашный бой. Но немцы заперли часть бронированных дверей внутри форта и продолжили удерживать бо`льшую часть укрепления.

Тогда утром 8 апреля наши артиллеристы выдвинули сверхтяжёлую мортиру Бр-5 на открытую позицию для стрельбы по ДОТу и воротам форта прямой наводкой. С рассветом артиллеристы под командованием старшего лейтенанта Бориса Алексеевича Растихина открыли огонь. После нескольких прямых попаданий ДОТ у моста был разбит. Ещё один снаряд мортиры попал в ворота форта, которые частично обрушились. 11 попаданий снарядов калибра 280 мм произвели на немцев такое впечатление, что они решили сдаться. Битва за форт №5 завершилась. 15 советских бойцов и командиров получили звание Героев Советского Союза за взятие этого укрепления, среди них — и В.К.Полупанов. Б.А.Растихин был награждён орденом Отечественной войны II степени.

9 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА. КАПИТУЛЯЦИЯ

Днём 9 апреля сражение продолжилось. Бой шёл в самом центре того, что когда-то было Кёнигсбергом. Комендант Отто Ляш наконец понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно и весь гарнизон города будет перебит. Этот немецкий генерал воевал против нашей страны с 1941 года, принимал участие в блокаде Ленинграда, воевал на других фронтах.

Но настало время признать поражение или погибнуть, погубив десятки тысяч людей — как военных, так и мирных немецких жителей, которые не успели эвакуироваться из города. Ляш выслал парламентёров к нашим войскам, чтобы спросить об условиях капитуляции. Советский ответ был — капитуляция гарнизона должна быть безоговорочной, условия будет диктовать победитель! Вечером 9 апреля 1945 года генерал Ляш отдал свой последний приказ как комендант крепости — сдаваться.

Штурм Кёнигсберга закончился. Началась массовая сдача немцев в плен. Всего непосредственно в Кёнигсберге было пленено 70546 немецких солдат и офицеров. В качестве трофеев наши войска захватили 2023 орудия, 1652 миномёта и 128 самолётов. Из Кёнигсберга на восток потянулись длинные колонны немецких пленных. Один немецкий офицер, попавший в плен, рассказал свои впечатления о Красной Армии:

«После пленения нас провели, скорее всего намеренно, через русские позиции. Моему удивлению не было предела. Такого сосредоточения артиллерии мне ещё не приходилось видеть. Одно орудие рядом с другим, батарея за батареей всевозможных калибров. Масса боеприпасов. Танки стоят бок о бок, один «сталинский оргáн» («Катюша») рядом с другим. Большая часть этого оружия даже не была в деле. По шоссе и проселочным дорогам в направлении Кёнигсберга непрерывно тянулись маршевые колонны всех родов войск. На каждом дорожном перекрестке, на каждой развилке стояли регулировщицы, отлично управлявшие движением техники и наших колонн. Куда бы мы ни приходили — везде русские солдаты».

«КАТЮША» — советский многоствольный реактивный миномёт на шасси грузовика. Стреляет реактивными снарядами (ракетами).

Это подавляющее превосходство в технике создали своими руками советские женщины, подростки и пенсионеры в тылу — об их подвиге мы рассказывали в тетради «Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.»

Соотношение потерь при штурме говорило о сокрушающем превосходстве Красной Армии, блестящей подготовке и высоком боевом мастерстве наших бойцов. За четверо суток сражения погибло около 30000 немецких солдат и всего 3506 бойцов Красной Армии. 215 наших бойцов пропало без вести. 13177 бойцов было ранено. Потери советской стороны при взятии сильно укреплённого города оказались почти в девять раз ниже, чем у оборонявшихся!

Бойцы и командиры, взявшие Кёнигсберг, были измотаны — с 6 апреля бои шли почти непрерывно, во время штурма спать почти не удавалось. Несмотря на усталость, все бойцы — и молодые, и пожилые, и ветераны, и новички — были горды тем, что сумели столь быстро взять город, который немцы считали неприступным.

Вечером 9 апреля 1945 года Совинформбюро сообщило миру о падении Кёнигсберга. В Москве страна приветствовала победу Красной Армии салютом первой категории — 324 орудия сделали 24 залпа.

И тем не менее отдельные укрепления врага не сдавались. Генерал Ляш оправдывался — связи со всеми остатками гарнизона крепости у него просто не было, поэтому хаотическая стрельба в городе продолжалась.

Рано утром 10 апреля остатки гарнизона капитулировали.

10 апреля 1945 года в Кёнигсберг прибыл командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Василевский. Над башней «Дона» было поднято Красное знамя. Церемония поднятия Красного знамени над последней цитаделью Кёнигсберга стала торжественным завершением штурма и символом нашей победы — именно этот момент и изображён на обложке тетради, которую ты сейчас читаешь.

До конца войны оставалось меньше месяца, и на одном из наших танков, прошедших по улицам павшей немецкой крепости, крупными белыми буквами было написано «НА БЕРЛИН!».

16 апреля 1945 года наши войска начали штурм Зееловских высот на Берлинском направлении, чтобы взять столицу нацистской Германии и закончить войну в Европе. О Берлинской операции будет рассказ в тетради «Медаль за взятие Берлина».

Вернёмся в руины Кёнигсберга. Здесь необходимо было налаживать мирную жизнь. В городе по-прежнему было много немецких женщин, детей, стариков, раненых солдат. Нужно было их кормить, оказывать медицинскую помощь. Летом 1945 года в Кёнигсберг прибыли представители Академии наук СССР для изучения того, какие культурные ценности ещё можно спасти. Искали Янтарную комнату, которую немцы увезли из Пушкина под Ленинградом. В руинах Королевского замка и других зданий нашли много предметов искусства, но Янтарная комната не найдена и по сей день.

Известный на всю Европу Кёнигсбергский зоопарк потерял почти всех животных — они погибли во время штурма. Одним из уцелевших животных был бегемот. Его нашли в ручье, протекающем через зоопарк, далеко от вольера. Он был семь раз ранен. Некоторые из наших бойцов ни разу в жизни не видели такое животное и приняли его за огромную свинью. Кто-то пошутил, что бегемот похож на Геринга и его нужно судить и казнить. К счастью, этого не случилось.

Как выяснили позже, бегемота звали Гансом. Он ничего не ел, хотя его пытались покормить. Ведь хлеб, тушёнка, сахар – не те продукты, что нужны бегемоту. К счастью, в рядах 110-й стрелковой дивизии служил пулемётчик Владимир Петрович Полонский, до войны работавший зоотехником. Его назначили ответственным за лечение бегемота. А когда тот поправился, даже начал его дрессировать и кататься на Гансе верхом. Бегемот прожил ещё около десяти лет после войны. Ганс стал первым бегемотом возрождённого зоопарка. В какой-то момент это крупное и интересное животное стало эмблемой Калининградского зоопарка.

СРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ КЁНИГСБЕРГА. УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЕМЛАНДСКОЙ ГРУППИРОВКИ

Наше командование и бойцы были очень горды столь блестящей победой. Все думали, что после падения Кёнигсберга дальнейшее сопротивление для немцев в Восточной Пруссии потеряло всякий смысл.

Советское командование предложило генералу Ляшу написать воззвание к немецким генералам, офицерам и солдатам на Земландском полуострове с предложением сдаться. Но немцы сдаваться не хотели. Ответа на воззвание не последовало. Немцы всё ещё надеялись на эвакуацию в Германию или Польшу через порт Пиллау.

Кто-то из них до сих пор верил в «чудо-оружие», которое изменит ход войны. Так нацисты называли реактивные истребители и ракеты Фау-2. Нацистская пропаганда работала на полную мощность, несмотря на очевидность неизбежности поражения.

К тому же в рядах немецкой армии были и власовцы. Эти предатели понимали, что пощады им не будет.

11 апреля 1945 года маршал Василевский обратился к немцам с ещё одним предложением избежать лишнего кровопролития:

Вам хорошо известно, что вся немецкая армия потерпела полный разгром. Русские под Берлином и в Вене. Союзные войска в 300 километрах восточнее Рейна. Союзники уже в Бремене, Ганновере, Брауншвейге, подошли к Лейпцигу и Мюнхену. Половина Германии в руках русских и союзных войск. Одна из сильнейших крепостей Германии — Кёнигсберг — пала в три дня, комендант крепости генерал пехоты Отто Ляш принял предложенные мною условия капитуляции и сдался с большей частью гарнизона. Всего сдались в плен 92000 немецких солдат, 1819 офицеров и 4 генерала.

Немецкие офицеры и солдаты, оставшиеся на Земланде!

ВЛАСОВЦЫ — бойцы и командиры Красной Армии, попавшие в плен и совершившие пре‑ дательство. Они перешли на сторону нацистов и воевали против Красной Армии. Название про‑ исходит от фамилии генерал-лейтенанта Андрея Власова, который командовал этой армией пре‑ дателей. Мы вкратце упомянули о нём в тетради «Медаль за оборону Ленинграда».

Сейчас, после падения Кёнигсберга, последнего оплота немецких войск в Восточной Пруссии, ваше положение совершенно безнадёжно. Помощи вам никто не пришлёт. 450 километров отделяют вас от линии фронта, проходящей у Штеттина. Морские пути на запад перерезаны русскими подводными лодками. Вы в глубоком тылу русских войск. Положение ваше безвыходное. Против вас многократно превосходящие силы Красной Армии.

Сила на нашей стороне, и ваше сопротивление не имеет никакого смысла. Оно приведёт только к вашей гибели и к многочисленным жертвам среди скопившегося в районе Пиллау гражданского населения.

Чтобы избежать ненужного кровопролития, я требую от вас: в течение 24 часов сложить оружие, прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Всем генералам, офицерам и солдатам, которые прекратят сопротивление, гарантируются: жизнь, достаточное питание и возвращение на родину после войны.

Всем раненым и больным будет немедленно оказана медицинская помощь.

Я обещаю всем сдавшимся достойное солдат обращение.

Мирным жителям будет разрешено вернуться в свои города и сёла, к мирному труду.

Эти условия одинаково действительны для соединений, полков, подразделений, групп и одиночек.

Если мое требование сдаться не будет выполнено в срок 24 часа, вы рискуете быть уничтоженными.

Немецкие солдаты и офицеры! Если ваше командование не примет мой ультиматум, действуйте самостоятельно. Спасайте свою жизнь. Сдавайтесь в плен.

24 часа по московскому времени. 11 апреля 1945 года.

Но и на это предложение Василевского немцы ничего не ответили. Наши войска продолжили наступление от Кёнигсберга на запад, в сторону Балтийского моря. Немцы продолжали драться с отчаянием обречённых. С каждого рубежа их приходилось выбивать с боем, неся потери.

13 апреля 1945 года западнее Кёнигсберга разгорелся тяжёлый бой на шоссе Кёнигсберг — Пиллау в районе местечка Фирбрюдеркруг. Самоходчики 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка шли впереди наших войск как таран. Командиром батареи самоходок в этом полку был молодой офицер Александр Космодемьянский — младший брат Зои Космодемьянской, погибшей в битве за Москву (мы рассказывали о её подвиге в тетради «Медаль за оборону Москвы»). В 1943 году Александру исполнилось 18 лет, и он сразу пошёл в армию, чтобы отомстить нацистам за гибель своей сестры. Он выучился на офицера-танкиста и на башне своего танка КВ написал «За Зою». В бою он не боялся ничего, рвался вперёд, мстя за свою сестру. За мужество и отвагу в боях он был награждён орденами Отечественной войны II и I степени.

С боями Александр дошёл до Восточной Пруссии, отличился при взятии форта №6 «Королева Луиза». 13 апреля 1945 года его самоходка в бою уничтожила батарею немецких противотанковых орудий, сама получила три попадания и загорелась. Александр выскочил из самоходки и возглавил атаку нашей пехоты.

В этом бою он был смертельно ранен и скончался.

Сполна отомстивший за свою сестру двадцатилетний лейтенант Александр Космодемьянский был с почестями похоронен в Москве рядом с могилой сестры и посмертно награждён званием Героя Советского Союза.

Трагедия десятков тысяч советских семей нашла своё отражение в истории семьи Космодемьянских. Мать Александра и Зои потеряла обоих своих детей на войне. И хотя Зоя и Александр посмертно получили звание Героя Советского Союза, это никак не могло утешить их мать. Посёлок Метгетен западнее Кёнигсберга был после войны переименован в посёлок имени Александра Космодемьянского.

17 апреля 1945 года после мощного удара авиации и тяжёлых уличных боёв войска 39-й армии взяли городок Фишхаузен (ныне — Приморск) на берегу залива. На этом война в Европе для бойцов этой армии за кончилась. «Что же дальше? Куда нас пошлют?» — спрашивали бойцы и командиры у своего командующего, Ивана Ильича Людникова. Да, командовал 39-й армией именно генерал Людников, о котором мы рассказывали в тетради «Медаль за оборону Сталинграда». Командуя 138-й стрелковой дивизией, которую немцы прижали к Волге, Иван Ильич держал на севере Сталинграда «Остров Людникова». Два года спустя он закончил свою войну в Европе под Кёнигсбергом.

С боями наши войска теснили немцев в сторону Пиллау. Бой шёл на очень узкой полоске суши, где немцы дрались отчаянно. Но наши, ломая со противление противника, всё ближе и ближе подходили к Пиллау — последнему порту и крепости, что оставались у немцев на косе. 25 апреля разгорелся последний бой за цитадель Пиллау. Несмотря на отчаянное положение, немцы никак не хотели сдаваться, надеясь на эвакуацию. Для того чтобы лишить немцев возможности эвакуироваться, на косу ФришНерунг южнее Пиллау было высажено два десанта.

Лишь к вечеру сопротивление немцев было сломлено и остатки гарнизона Пиллау капитулировали. Потери 11-й гвардейской армии генерала Галицкого в последней битве на Земландском полуострове оказались выше, чем потери при штурме Кёнигсберга — так яростно сопротивлялись немцы и власовцы на косе. После взятия Пиллау Родина снова салютовала нашим гвардейцам. Поздно вечером 25 апреля 1945 года в Москве снова прогремел салют в честь победы в Восточной Пруссии.

Но часть немцев на косе южнее Пиллау всё ещё не сдавалась, и капитулировала только 8 мая 1945 года — после подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Длинные колонны пленных немецких солдат, офицеров и генералов потянулись на восток. Война закончилась.

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ

В результате этой блестящей победы была уничтожена крупная группировка войск противника. Были взяты огромные трофеи. Резко ухудшилось положение Курляндской группировки, окружённой нашими войсками в Латвии.

Родина по достоинству оценила победу наших войск в Восточной Пруссии. Только за взятие Кёнигсберга 235 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 97 частей и соединений получили почётные наименования «Кёнигсбергский». За штурм города-крепости маршал Василевский получил второй Орден Победы — высший полководческий орден СССР.

В начале июня началась подготовка к Параду Победы в Москве. Из Восточной Пруссии на парад отбирались герои из героев — награждённые Золотой Звездой Героя, Орденами Славы всех трёх степеней, командиры наиболее отличившихся частей и соединений. 24 июня 1945 года герои штурма Кёнигсберга прошли по брусчатке Красной площади в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта. Впереди сводного полка своего фронта шёл маршал Василевский. Это была высшая честь, которую наша страна оказала победителям.

Но Вторая мировая война ещё на закончилась. Сталин пообещал нашим западным союзникам, что после победы в Европе СССР начнёт войну против Японии, чтобы закончить Вторую мировую войну на востоке. И СССР выполнил это обещание. После окончания боёв в Восточной Пруссии многие наши части погрузились в эшелоны и поехали на другой конец континента — на Дальний Восток. Впереди у них ещё были сражения в Монголии и Китае. О разгроме японцев в Манчжурии будет отдельный рассказ в тетради «Медаль за победу над Японией».

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ УХОДИТ В ИСТОРИЮ

Уже в конце 1943 года на Тегеранской конференции Великобритания и США согласились на предложение Сталина о том, что Кёнигсберг и прилегающие территории будут переданы СССР после войны. Летом 1945 года на Потсдамской конференции президент США Трумэн и премьер-министр Великобритании Черчилль подтвердили передачу этих земель нашей стране. Восточная Пруссия была поделена пополам между СССР и Польшей. Наша часть на севере стала называться Калининградской областью, а сам Кёнигсберг был переименован в Калининград. Калининградская область стала частью РСФСР — так называлась Россия в составе Советского Союза.

Были изменены названия всех населённых пунктов в нашей части бывшей Восточной Пруссии. В основном они были переименованы в память о героях русской и советской истории, сражавшихся и павших в этих местах. Инстербург назвали Черняховском в память о погибшем генерале Черняховском. Прейсиш-Эйлау переименовали в Багратионовск в память о сражении 1807 года, в котором участвовал генерал Багратион — один из учеников Суворова и герой войны 1812 года. В этой битве русская армия сумела устоять перед армией Наполеона, считавшейся непобедимой. Город Пиллау был переименован в Балтийск. Сейчас он является основной базой дважды Краснознамённого Балтийского флота. Всё немецкое население Восточной Пруссии советские и польские власти выселили в Германию. Такова была цена, которую Германия заплатила за свои преступления в ходе войны. Шестьсот лет немецкой истории Восточной Пруссии закончились.

После распада СССР Калининградская область стала полуэксклавом — отделённым от России регионом Российской Федерации с выходом к морю. На юге она граничит с Польшей, на севере — с Литвой.

В башне Врангель расположился Музей янтаря. Рядом с ним на площади маршала Василевского находится мемориал павшим в Великой Отечественной войне, а на памятных плитах на площади — имена всех 235 Героев Советского Союза, получивших это высшее звание за штурм Кёнигсберга. Здесь же находится памятник маршалу Василевскому — архитектору советской победы в Восточной Пруссии. Рядом стоит памятник русскому князю Александру Невскому, сражавшемуся с немецкими завоевателями 800 лет назад. Рядом с восстановленным Кафедральным собором Кёнигсберга, на месте уничтоженного британской бомбардировкой района Кнайпхоф, разбит парк.

Макет Кёнигсберга, созданный нашими штабными офицерами, сохранился и экспонируется в Калининградском областном историко-художественном музее.

Бункер генерала Ляша, в который 9 апреля 1945 года вошли советские парламентёры, тоже сохранился. Он превращён в музей. На решётках на входе в бункер можно увидеть древние нордические руны — «Волчий крюк».

Нацисты считали, что эти магические руны защитят их. Но их вера в магию оказалась бесполезной перед Красной Армией в апреле 1945 года.

Форт №5 превращён в филиал Калининградского областного художественно-краеведческого музея. Работает музей в форте №11 «Дёнхофф» — этот форт сдался сразу и не пострадал при штурме. В Балтийске расположился музей истории Краснознамённого Балтийского флота.

В наше время Калининградская область — самый западный регион России. Она досталась нашей стране как драгоценный трофей, взятый в качестве компенсации за всё зло, что совершила нацистская Германия на территории СССР. В 1945 году США и Великобритания — наши тогдашние союзники — согласились, что эти земли по праву принадлежат СССР. Красная Армия штурмовала эту цитадель древнего врага с осени 1944 года по конец апреля 1945 года, заплатив за победу многими жизнями наших бойцов и командиров.

РУНЫ — письменность древних германцев. Нацисты считали, что эти знаки имеют магическую силу.

Штурм Кёнигсберга вошёл в исто‑ рию мирового военного искусства как блестяще спланированная, подготовленная и проведённая операция по штурму сильно укре‑ плённого города-крепости.

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