Медаль «За Победу над Германией» 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на СССР. Задолго до начала вторжения руководите‑ ли нацистской Германии спланировали эту войну как войну на уничтожение СССР. Война была тяжелейшей и небы‑ валой по масштабам потерь. Со стороны СССР погибло 27 миллионов человек, из них около 9 миллионов военных. Остальные потери←— около 18 миллионов — пришлись на советское мирное население. Медалью «За победу над Германией» награждались все наши фронтовики. Они не только отстояли свободу и независимость нашей Родины, освободили Европу от немецкой оккупации, но и уничто‑ жили нацизм — величайшее зло XX века.

Великая Отечественная война завершилась победой СССР и его союзников 75 лет назад. Почти не осталось в живых ветеранов той войны. Казалось бы, о ней можно уже и забыть. Сколько раз за свою историю Россия воевала? Ведь были десятки войн. Почему мы до сих пор вспоминаем именно Великую Отечественную? Почему День Победы — один из самых важных праздников в нашей стране? Почему нельзя было договориться с немцами в 1941 году, почему нельзя было пойти на уступки? Ответы на все эти вопросы даются в десятой тетради «Медаль за победу над Германией». В этой тетради нет картинок, в ней мало фотографий. Это самая серьёзная тетрадь из всех вышедших ранее в данной серии.

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