Медаль «За освобождение Варшавы» 13-я тетрадь серии «Прадедушкины медали» посвящена освобождению Польши и Варшавы. В книге даётся краткий обзор сложных отношений России и Польши на протяжении нескольких веков, описывается начало Второй мировой войны и разгром Польши, польское сопротивление, становление Войска Польского и решающая роль, которую сыграла Красная Армия в освобождении Польши от нацистов. Книга рассчитана на средний и старший школьный возраст.

Отношения России и Польши были сложными на протяжении многих веков. После распада Российской империи Польша заняла по отношению к Советской России крайне враждебную позицию и проводила целенаправленную политику на её расчленение. В начале Второй мировой войны нацистская Германия молниеносно разгромила Польшу. На оккупированных территориях был установлен режим террора. Именно в Польше нацисты создали самые страшные концлагеря для массового убийства людей. После 22 июня 1941 года у Польши и Советского Союза появился общий враг, но отношения между странами оставались натянутыми. Невзирая на все обиды, в 1944–1945 годах Красная Армия и Народное Войско Польское, сформированное на территории СССР, освободили Польшу. Более 500 000 советских бойцов отдали свои жизни за освобождение польской земли. После распада СССР эта страна вновь заняла антироссийскую позицию. Более 400 памятников советским бойцам и боевому содружеству Красной Армии и Войска Польского в Польше уничтожены нынешними польскими правителями.

Медаль «За освобождение Варшавы» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Медаль «За освобождение Варшавы» вручалась военнослужащим частей, соединений и учреждений Красной Армии и НКВД, непосредственно участвовавших в освобождении Варшавы в период 14–17 января 1945 года, а также организаторам и руководителям боевой операции по освобождению Варшавы. Всего медалью «За освобождение Варшавы» награждено более 690 000 человек.

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