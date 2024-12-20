Медаль «За освобождение Белграда» Королевство Югославия было разгромлено нацистами за 12 дней весной 1941 года. Территория страны была поделена захватчиками и превращена в несколько зон оккупации. Народы Югославии поднялись на борьбу, но единства в сопротивлении не было. Оккупанты провели не менее семи крупных наступлений против красных партизан, но каждый раз терпели неудачу. К 1944 году красные партизаны маршала Иосипа Броз Тито стали главной силой сопротивления. Партизанское движение Югославии уступало по силе только партизанскому движению на временно оккупированных территориях СССР. Осенью 1944 года части Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии совместно освободили Югославию, оказав важнейшую помощь братским славянским народам.

Медаль «За освобождение Белграда» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года.

Медалью «За освобождение Белграда» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно­Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и освобождения Белграда, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении этого города в период с 29 сентября по 22 октября 1944 года.

Всего медалью «За освобождение Белграда» награждено около 70 000 человек.

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