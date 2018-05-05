Знаменосец Победы 5 мая 1923 года родился Михаил Алексеевич Егоров, Герой Советского Союза, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года вместе с младшим сержантом М. В. Кантарией водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага. Партизан Михаил Егоров, крестьянин по происхождению, получив начальное образование, с 14 лет работал в одном из колхозов в Смоленской области: нужно было помогать родителям, ведь семья была многодетной. На первую зарплату с разрешения мамы Егоров купил велосипед и гармошку. Несмотря на отсутствие музыкального образования, Егоров прекрасно подбирал мелодии на слух. Когда Смоленск оккупировали немцы, Егоров ушел в партизаны, впоследствии был членом самого результативного партизанского отряда –... На чтение: 1 минута

5 мая 1923 года родился Михаил Алексеевич Егоров, Герой Советского Союза, в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года вместе с младшим сержантом М. В. Кантарией водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.

Партизан

Михаил Егоров, крестьянин по происхождению, получив начальное образование, с 14 лет работал в одном из колхозов в Смоленской области: нужно было помогать родителям, ведь семья была многодетной. На первую зарплату с разрешения мамы Егоров купил велосипед и гармошку. Несмотря на отсутствие музыкального образования, Егоров прекрасно подбирал мелодии на слух. Когда Смоленск оккупировали немцы, Егоров ушел в партизаны, впоследствии был членом самого результативного партизанского отряда – «Бати», а затем командовал взводом разведки партизанского полка Садчикова.

Над Рейхстагом

С декабря 1944 года Михаил Алексеевич воевал в составе действующей армии. Был разведчиком 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Сержант Егоров принимал участие в Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Во время штурма Берлина Михаилу Егорову с его другом Мелитоном Кантарией выпала честь и удача в числе первых водрузить одно из девяти утвержденных Военным советом Знамен для размещения над Рейхстагом. Боевой задачей по установке Знамени руководил замполит батальона лейтенант Алексей Берест. Первоначально Знамя развевалось над главным входом в Рейхстаг. На купол его перенесли специально для известного фото 2 мая 1945 года.

Участники штурма рейхстага (слева направо): К.Я.Самсонов, М.В.Кантария, М.А.Егоров, И.Я.Сьянов, С.А.Неустроев у Знамени Победы

После войны

Вернувшись из Берлина на Родину, Егоров женился. Через год его представили к званию Героя Советского Союза, а еще через год у него родилась первая дочь. Тогда же, в 1947 году, Михаил Алексеевич оставил военную службу, два года после окончания Великой Отечественной войны он ездил с выступлениями по военным частям. Но, например, военные фильмы Михаил Егоров не любил, они вызывали тяжелые воспоминания. В мирной жизни Егоров несколько лет был председателем колхоза, сначала «Красного Маяка», затем колхоза имени Молотова. С 1954 года, по окончании партийной школы, работал простым рабочим на заводе. 20 июня 1975 года легендарный знаменосец погиб в автомобильной аварии. На дороге в его «Волгу», купленную за год до катастрофы, врезалась фура. Михаил Егоров похоронен в Смоленске, в Сквере Памяти Героев, рядом с Вечным огнем, который он когда-то сам зажег.