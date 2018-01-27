Краткий курс истории. Освобождение лагеря смерти 27 января 1945 года советские войска вошли в концентрационный лагерь Освенцим и освободили заключенных... На чтение: 1 минута

27 января 1945 года советские войска вошли в концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц) и освободили заключенных. В 2005 году ООН издала резолюцию, согласно которой 27 января объявлялось Международным днем памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти

Под Аушвицем, или Освенцимом, понимают не один нацистский концентрационный лагерь, а целый комплекс лагерей смерти, ставший одним из основных символов Холокоста. Немцы использовали название «Аушвиц», оно же вошло в мировую общеупотребительную практику. В советский лексикон вошло польское название «Освенцим», соответствующее названию города, возле которого располагался этот лагерь смерти. Лагерь Аушвиц I был основан в 1940 году на территории Польши, взятой немецкими войсками в 1939-м, впоследствии были основаны Аушвиц II и Аушвиц III.

Нечеловеческие условия

В Аушвице заключенные были вынуждены выживать в нечеловеческих условиях, при изматывающем графике работ, скудной пище, антисанитарии и издевательствах. Осенью 1941 года здесь впервые были проведены испытания отравления людей «Циклоном Б» – ядовитым газом на основе синильной кислоты. При поступлении новых узников в лагерь их бегло осматривали врачи, три четверти заключенных сразу отправлялись в газовые камеры – обычно это были старики, дети, слабые или больные люди.

Тела умерщвленных сжигались в специальных печах. Также в лагере активно проводились опыты над живыми людьми, в том числе под руководством печально известного доктора Йозефа Менгеле по прозвищу Ангел Смерти. Для сравнения: лагерных служебных собак держали на специально отведенной большой территории с газоном, для них выстроили ветеринарную больницу и отдельную кухню.

После освобождения

Точное число жертв Аушвица установить сложно; по разным оценкам, оно варьируется от 1,1 до 4 млн человек. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер перед лицом наступавшей Красной Армии отдал приказ эвакуировать работоспособных заключенных на территорию Германии и уничтожить печи с газовыми камерами, а также многие другие улики, в том числе документы и склады с вещами убитых. Однако полностью выполнить приказ лагерная охрана не успела.

После того как советские войска вошли в Аушвиц, они освободили около 7 тысяч узников, притом что в августе 1944 года в лагере находилось около 130 тысяч узников и он являлся самым крупным концлагерем Третьего рейха. После освобождения часть строений Аушвица была оборудована под госпитали для бывших заключенных, а затем использовалась в качестве тюрьмы НКВД СССР и Министерства общественной безопасности Польши. Впоследствии польские власти создали на территории лагеря музей, хранящий память об ужасах нацизма.

Обложка: Освобождение советскими солдатами уцелевших узников концлагеря Освенцим (Аушвиц).

Источник: ru.wikipedia.org