Краткий курс истории. Маршал Малиновский 22 ноября (по другим данным, 23 ноября) – годовщина рождения маршала Р. Я. Малиновского. Солдат «Легиона чести» 22 или 23 ноября 1898 года – день рождения будущего маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Точных данных о том, кто был, его отец не осталось, но сам офицер в своей автобиографической книге «Солдаты России» пишет, что отец по образованию был учителем. Зато известно с точностью, что малой родиной Малиновского была Одесса, чем он очень гордился. В 1911 году, после окончания начальной школы, начались «университеты» Родиона. Сначала батраком у помещика, а потом мальчиком на побегушках в лавке. Начало войны Родион встретил патриотично, и... На чтение: 1 минута

22 ноября (по другим данным, 23 ноября) – годовщина рождения маршала Р. Я. Малиновского.

Солдат «Легиона чести»

22 или 23 ноября 1898 года – день рождения будущего маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Точных данных о том, кто был, его отец не осталось, но сам офицер в своей автобиографической книге «Солдаты России» пишет, что отец по образованию был учителем. Зато известно с точностью, что малой родиной Малиновского была Одесса, чем он очень гордился. В 1911 году, после окончания начальной школы, начались «университеты» Родиона. Сначала батраком у помещика, а потом мальчиком на побегушках в лавке. Начало войны Родион встретил патриотично, и в 16 лет сбежал на фронт. Домой его не отправили, а оставили в составе пехотного полка. Маршальская карьера началась в пулемётной команде, где он подносил патроны. Тяжёлое ранение надолго вывело его из строя.

После излечения, в феврале 1916 года он отправляется во Францию, где воюет в составе русского экспедиционного корпуса. Героизм его был высоко отмечен русскими и французским командованием. Весь боевой путь русского корпуса во Франции отмечен геройством и доблестью. Особенно мужественно корпус защищал регион Шампань-Арденны, а под Реймсом русские солдаты не дали прорваться немецким дивизиям в направлении Парижа. В ноябре 2018 года в Париже отмечалось 100–летие окончания Первой мировой войны. Присутствующий на торжествах Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику русских солдат в Париже, тем самым отметив их героическую роль. Февральская революция завершила деятельность корпуса, но часть солдат осталась служить во Франции. Среди них был и Родион Малиновский. Примечательно, что эта русская часть заслужила своей отвагой звание «Легиона чести».

В 1919 году состоялось ещё одно длительное путешествие: будущий полководец возвращается в Россию и сразу присоединяется к частям Красной Армии. Его армейский опыт пригодился в боях с колчаковцами. Родион Малиновский оканчивает командирские курсы и продолжает службу. В 1930 году он – выпускник Академии им. М. В. Фрунзе. В 1937 году он едет в Испанию, где сражается в рядах воинов-интернационалистов. Вернувшись на Родину, преподаёт в Академии имени Фрунзе.

Освободитель юго-восточной Европы

В марте 1941 года генерал-майор Р. Я. Малиновский направляется в Одесский военный округ. Здесь он и встречает начало Великой Отечественной войны. С августа 1941 года Родион Малиновский на различных высоких командных постах. В ноябре 1942 года Р. Я. Малиновский – во главе 2-й гвардейской армии, которая вместе с частями 5-й и 51-й останавливает и разбивает немецкие войска, шедшие на помощь окружённым под Сталинградом войскам Ф. Паулюса .

В 1943 году он во главе Южного фронта, а с марта 1943 года Третьим Украинским фронтом. Его войска освобождают Донбасс и Правобережную Украину. Победа в Битве за Днепр – тоже заслуга Малиновского. При его участии были освобождены Одесса и Николаев.

В мае 1944 года он успешно проводит Ясско-Кишинёвскую операцию. Освобождается Молдавия, созданы предпосылки для выхода Румынии из войны. После разгрома немецкой группа армий «Юг» были освобождены Будапешт, Западная Венгрия, часть Чехословакии, Вена.

Министр обороны

Окончание войны в Европе не означало, что война закончилась для Родиона Малиновского. С июля 1945 года он – во главе войск Забайкальского округа, которые наносили главный удар по Квантунской армии. После войны Родион Яковлевич остаётся на Дальнем Востоке, а с 1947 он – Главнокомандующий войсками Дальнего Востока. С марта 1956 г. Р. Я. Малиновский первый заместитель министра обороны и главнокомандующий сухопутных войск. С октября 1957 г. и до конца своей жизни – Министр обороны. Это очень плодотворные годы. Именно при нём началось оснащение армии ядерным оружием и были созданы РВСН (1959 г.). Умер Родион Яковлевич 31 марта 1967 года. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади. Подробно о Р. Я. Малиновском и других полководцах России и Советского Союза вы можете ознакомиться на портале «История.РФ» в разделе «Биографии».