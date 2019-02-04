Ялтинская конференция «Большой тройки» 4 февраля 1945 года начала работу Ялтинская конференция – вторая по счету встреча лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритании), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. На чтение: 1 минута

4 февраля 1945 года в Крыму началась вторая по счёту встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Операция «Остров»

Вторая мировая война шла к завершению, и назрела очередная встреча первых лиц государств антигитлеровской коалиции. Много споров вызывало место будущей конференции. Одним из вариантов была Великобритания, которая была государством, равноудалённым как от США, так и от Советского Союза. Были предложения собраться в Каире, уже освобождённых от гитлеровцев Афинах или Риме. Но И.В. Сталин настоял, чтобы встреча прошла на территории СССР, чтобы руководители союзных государств лично увидели, какой ущерб нанесла Германия нашей стране.

В секретной переписке между главами СССР, США и Великобритании встреча в Крыму получила кодовое название «Аргонавт».

Сама по себе территория Крыма в начале 1945 г. была рискованной для такой встречи. Полуостров был освобождён от гитлеровцев только в мае 1944 года, на его территории могла оставаться вражеская агентура, да и фронт был не так далеко, что позволяло нанести по Ялте массированный удар авиации. С германской угрозой удалось справиться, а саму конференцию подготовили в предельно короткие сроки – меньше чем за месяц. Безопасность и комфорт участников советская сторона обеспечила образцово.

Конференция в Крыму оказалась привлекательной и для союзников. Франклин Рузвельт стал первым американским президентом, посетившим Советский Союз, а Уинстон Черчилль задумал посетить места боёв британской армии в Крымскую войну 1853-1856 гг. , чтобы поднять свой рейтинг в преддверии парламентских выборов.

Споры и дебаты

4 февраля 1945 года главы трёх союзных держав собрались в Ливадийском дворце – бывшей летней резиденции императора Николая II. Внимание участников конференции было занято проблемами завершения Второй мировой войны, речь шла об условиях капитуляции Германии, зонах её оккупации, репатриации, репарациях. Большие и ожесточённые споры возникли вокруг будущего Польши. С трудом удалось договориться о составе её будущего правительства и западных границах. Решающим оказалось мнение Сталина, ведь совсем недавно, в январе 1945 г., Красная Армия освободила Варшаву. Принципиально важным стало решение о создании международной организации, преемницы ушедшей в историю Лиги наций. Участники конференции договорились провести в апреле 1945 года в Сан-Франциско конференцию для учреждения Организации Объединённых наций (ООН). Очень довольным выглядел Рузвельт: в Ялте было подписано чрезвычайно важное для США секретное соглашение, по которому СССР обязался вступить в войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца после победы над Германией.

Обсуждения длились неделю, после чего участники с соблюдением всех мер безопасности разъехались по домам. 11 февраля Сталин и советская делегация отправились из Симферополя в Москву. Рузвельт посетил Севастополь, после чего вылетел из Крыма. Дольше всех задержался Черчилль, который при посещении Севастополя и Сапун-горы почтил память британских солдат, сражавшихся в этих местах в Крымскую войну.

За время работы Крымской конференции не было зарегистрировано ни одного серьёзного инцидента по ведомству охраны.

Наследие Ялты

Ялтинская конференция имела и имеет важнейшее историческое значение. Принятие на ней согласованных решений показало всему миру возможность сотрудничества государств с различным общественным строем. Больше 40 лет продержалась Ялтинская система международных отношений, и только с распадом Советского Союза начали разрушаться её основные положения. Но отдельные механизмы, выработанные тогда в Крыму, действуют и спустя 74 года. Продолжает свою деятельность и Организация Объединенных Наций, на площадке которой Россия как постоянный член Совета безопасности ООН последовательно выступает за предотвращение новых вооруженных конфликтов в мире.

Российское военно-историческое общество неоднократно обращалось на страницах своего портала «История. РФ» к Ялтинской конференции и её итогам, и сегодня вы можете ознакомиться с информацией в статье.