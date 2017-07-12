Его несли на сталинской шинели. Легендарный участник Парада Победы Заключительным аккордом Великой Отечественной войны стал состоявшийся 24 июня 1945 года в Москве легендарный Парад Победы. Среди многих участников этого знаменательного события была и Центральная школа военного собаководства. На чтение: 1 минута

Заключительным аккордом Великой Отечественной войны стал состоявшийся 24 июня 1945 года в Москве легендарный Парад Победы . Среди многих участников этого знаменательного события была и Центральная школа военного собаководства. Вместе с воинами Красной Армии по брусчатке Красной площади прошли и их питомцы – боевые собаки, активно принимавшие участие в боевых действиях. Есть и легенда, что одного пса, овчарку по кличке Джульбарс, воины несли на руках, на шинели.

Все собаки были специально отобраны для участия в Параде, все имели богатый послужной список. А вот Джульбарс буквально накануне Парада, выполняя боевое задание, получил ранение. От ран он не успел оправиться и самостоятельно участвовать в Параде не мог. Легенда гласит, что об этом Верховному Главнокомандующему доложил командовавший Парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский , а вождь распорядился, чтобы собаку по Красной площади пронесли на руках, на его шинели. Что и было сделано. Героическую собаку с забинтованными лапами и гордо вскинутой мордой на шинели генералиссимуса… нёс командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер.

Из всех собак, принимавших участие в Великой Отечественной войне, только Джульбарс был награждён медалью «За боевые заслуги». Он обнаружил 7468 мин и более 150 снарядов. Сохранение могилы Тараса Шевченко и Владимирского собора в Киеве – его заслуга. Кроме этого, Джульбарс участвовал в разминировании дворцов Праги и Вены.