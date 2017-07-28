Как Польша лжет о действиях Красной Армии Научный директор РВИО (Российского военно-исторического общества), доктор исторических наук Михаил Мягков ответил на заявление Института национальной памяти (IPN), где обвинили Министерство обороны России в фальсификации документов об освобождении Красной Армией территории Польши. – Заявление польского Института национальной памяти – откровенная ложь, – сказал Михаил Мягков. – Люди, которые работают с документами об освободительной миссии Красной Армии в Польше, подчеркивают, что все случаи мародерства, грабежей и насилия над мирными жителями жестко пресекались, вплоть до суда военного трибунала и расстрела. Пока Польша находится на передних рубежах русофобской политики Запада и является одной из главных сил НАТО по созданию вокруг России санитарного кордона, любые действия,... На чтение: 1 минута

Научный директор РВИО (Российского военно-исторического общества), доктор исторических наук Михаил Мягков ответил на заявление Института национальной памяти (IPN), где обвинили Министерство обороны России в фальсификации документов об освобождении Красной Армией территории Польши.

– Заявление польского Института национальной памяти – откровенная ложь, – сказал Михаил Мягков. – Люди, которые работают с документами об освободительной миссии Красной Армии в Польше , подчеркивают, что все случаи мародерства, грабежей и насилия над мирными жителями жестко пресекались, вплоть до суда военного трибунала и расстрела. Пока Польша находится на передних рубежах русофобской политики Запада и является одной из главных сил НАТО по созданию вокруг России санитарного кордона, любые действия, направленные против России и против исторических фактов, сегодня активно идут в ход.

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