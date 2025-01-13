К 80-ой годовщине Восточно-Прусской стратегической наступательной операции 13 января 1945 года началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция. Она стала одной из самых успешных за годы Великой Отечественной войны.

О ходе операции и её итогах рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

- Одновременно с подготовкой Висло-Одерской операции по освобождению Польши готовилась и Восточно-Прусская операция. Она продолжалась 103 дня и является самой продолжительной в 1945 году и, несомненно, одной из самых успешных стратегической операцией Красной Армии за все годы Великой Отечественной войны. Операция началась 13 января, а завершилась 25 апреля. Дело в том, что Восточная Пруссия издревле была цитаделью германского милитаризма. Именно так ее называли лидеры большой тройки: Черчилль, Рузвельт и Сталин. В частности, на Ялтинской конференции, - сказал Михаил Мягков.

В Восточной Пруссии к 1945 году немцам удалось создать мощную систему укреплений.

- Немцы создали несколько полос обороны, каждая из которых состояла из трех траншей. Были и минные поля, и колючая проволока, и доты с дзотами. Все это вписывалось в естественный рельеф местности. Ведь там - леса, ручьи, болота. Все это, конечно же, создавало тяжелые условия для проведения операции. Надо сказать, что еще в конце 1944 года части Красной Армии ворвались на территорию Восточной Пруссии, но тогда развить успех они не сумели, не хватало сил, - отметил научный директор РВИО.

В операции участвовали силы 3-го Белорусского фронта (командующий – генерал Армии Иван Черняховский) и 2-го Белорусских фронта (командующий – маршал СССР Константин Рокоссовский). 17 февраля 1945 года, генерал Армии Иван Черняховский был смертельно ранен. Осколок попал ему в область рядом с сердцем.

- Черняховский был талантливым военачальником, самым молодым командующим фронта, которому, по некоторым сведениям, вскоре должны были присвоить звание маршала Советского Союза, но он, к сожалению, не дожил до этого дня. Это была большая потеря. В итоге командующим 3-м Белорусским фронтом вместо Черняховского был назначен маршал Александр Василевский, бывший на тот момент начальником Генерального штаба, - подчеркнул Михаил Мягков.

Он сравнил то, как Германия, обороняясь в Восточной Пруссии, бросала тогда в окопы войска вермахта, эсэсовцев, отряды фольксштурма с тем, как сегодня, по сути, то же самое делает Украина, бросая на позиции всех, кого попало.

- Германия бросала фольксштурм с фаустпатронами людей, возраст которых был от 14 до 70 лет. Оборонялось в Восточной Пруссии до 800 тысяч человек. В то время, как у Красной Армии на двух фронтах, было превосходство. Их численность составляла более 1 миллиона 600 тысяч человек. При этом, у нас было также превосходство в танках, в артиллерии и в авиации, - сказал Михаил Мягков.

Научный директор РВИО рассказал о важной роли авиации в Восточно-Прусской операции.

- Военно-воздушные силы Красной Армии сыграли выдающуюся роль в Восточно-Прусской операции, в которой было задействовано свыше 3 тысяч самолетов. Соотношение с немецкими было четыре к одному. Несмотря на короткий световой день зимой, успевало вылетать на бомбежку немецких укреплений до 1500 самолетов, которые за день сбрасывали до 2 тысяч тонн (2 млн килограмм) в основном тяжелых бомб, - отметил Михаил Мягков.

Использовалась в операции, особенно при взятии Кенигсберга, и тяжелая артиллерия. Это - орудия калибра от 122-мм до 203-мм большой и особой мощности.

- Они как раз разрушали немецкие укрепления, которые были у них в городах. Так что мы прогрызали немецкую оборону и здесь надо сказать о том, что наши войска не просто научились воевать, но они были на голову выше немецких войск, которые оборонялись в Восточной Пруссии и в Кенигсберге. Действия штурмовых групп того времени можно сравнить с тем, как сегодня героически проявляют себя наши штурмовики в ходе СВО. На вооружении штурмовой группы были пулеметы, автоматы, минометы и огнеметы, - заметил научный директор РВИО.

Штурм Кенигсберга, который обороняли 130 тысяч немецких солдат, продолжался всего четыре дня - с 6 по 9 апреля. Этот крупный город защищали отборные мотивированные немецкие части, которые в начале не хотели сдаваться, но ничего не могли противопоставить Красной Армии. Советские части опирались на выработанный в ходе войны опыт.

- Мы потеряли тогда при штурме Кенигсберга на порядок меньше солдат, чем германские части при обороне города. Всего там полегло 40 тысяч немцев убитыми, и 90 тысяч сдались в плен, - подчеркнул Михаил Мягков.

Далее Красная Армия уничтожала противника на побережье Балтийского моря. В боях на Земландском полуострове при прорыве рубежей немецкой обороны в Восточной Пруссии участвовал и младший брат Зои Космодемьянской Александр.

- 6 апреля 1945 Александр в Кенигсберге на тяжелом танке КВ самостоятельно форсировал канал Ландграбен. Уничтожив батарею фашистов, удерживал плацдарм до создания переправы войск, - сказал Михаил Мягков.

После этого боя Александр Космодемьянский получил звание гвардии старшего лейтенанта и был назначен командиром батареи гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка. Затем в бою с противотанковой батареей уничтожил четыре орудия и около роты пехоты.

После того, как его самоходка была подбита, Космодемьянский выпрыгнул из нее и вступил в стрелковый бой с оставшейся пехотой нацистов и захватил ключевой опорный пункт на Земландском полуострове. В этом бою он получил смертельное ранение. В июне 1945 года Александру Космодемьянскому посмертно было присвоено звание Героя СССР.

В результате Восточно-Прусской операции был уничтожен очаг гитлеровского милитаризма. Кроме того, в ходе переговоров большой тройки в Ялте было принято решение о том, что треть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсберг после войны отходит Советскому Союзу, а ее две трети - Польскому государству.

- Знали бы мы тогда, что будет происходить с братской Польшей и Прибалтийскими странами сегодня, когда все они вступили в НАТО, то на месте И.В. Сталина, если гипотетически представить, границу между польскими территориями от Восточной Пруссии и СССР нужно было проводить совершенно по-другому. На мой взгляд, вся Восточная Пруссия должна была отойти в состав Советского Союза, а конкретно - в состав РСФСР. Тогда бы мы не имели сегодня проблем с доставкой грузов и транспортным сообщением по суше в Калининградскую область, и не было бы у нас проблем с Литвой и Польшей, которые сегодня только и желают чинить препятствия в этом вопросе, - подчеркнул Михаил Мягков.

В результате Восточно-Прусской стратегической наступательной операции фашисты убитыми потеряли 105 тысяч человек, 220 тысяч были взяты в плен. Восточно-Прусская операция продолжалась с 13 января по 25 апреля 1945 года.

Использованы материалы с официального сайта Российского военно-исторического общества

Предлагаем дополнительные материалы по теме: