Из Соловков – в герои штурма Рейхстага 100 лет назад, 9 сентября 1917 года, в селе Кузнецы современного Гордеевского района Брянской области родился герой штурма Рейхстага Иван Никифорович Лысенко. Испытаний, которые выпали на долю этого человека, хватило бы на десятерых. Выходец из обычной крестьянской семьи, Лысенко рано – всего шести лет от роду – остался без отца. Окончив только начальную школу, он вступил в колхоз. В 1933 году по печально известному «закону о трёх колосках» Лысенко был осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и отправился отбывать наказание в Соловецкие лагеря. В 1936 году, после пересмотра многих дел, он был освобождён и вернулся на родину, где продолжил работать... На чтение: 2 минуты

100 лет назад, 9 сентября 1917 года, в селе Кузнецы современного Гордеевского района Брянской области родился герой штурма Рейхстага Иван Никифорович Лысенко.

Испытаний, которые выпали на долю этого человека, хватило бы на десятерых. Выходец из обычной крестьянской семьи, Лысенко рано – всего шести лет от роду – остался без отца. Окончив только начальную школу, он вступил в колхоз. В 1933 году по печально известному «закону о трёх колосках» Лысенко был осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и отправился отбывать наказание в Соловецкие лагеря. В 1936 году, после пересмотра многих дел, он был освобождён и вернулся на родину, где продолжил работать в колхозе.

И.Н. Лысенко

Начало Великой Отечественной войны Лысенко как военнообязанный встретил в статусе негодного к строевой службе – судимых в строевые части не брали. Правда, вскоре после начала войны это отменили, поскольку людей не хватало. Но к тому времени стремительно наступающие немецкие войска захватили родные места Лысенко, и ему пришлось пережить все ужасы немецко-фашистской оккупации…

14 ноября 1943 года из освобожденной Брянщины Лысенко был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, но направлен в штрафное подразделение – из-за судимости и нахождения в оккупации. Через некоторое время в боях он был ранен, что стало для него путевкой в обычную строевую часть. Он стал разведчиком взвода 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, которой будет суждено сыграть особую роль в истории Великой Отечественной войны: именно ей доведется штурмовать Рейхстаг. В это же время в разведывательных частях другого полка этой же дивизии, 756-м стрелковом, служили Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест – те, кто через полтора года водрузят Красное Знамя Великой Победы.

За последующие месяцы войны Лысенко стал сначала командиром отделения, а затем помощником командира разведывательного взвода. Не раз он отличался в боях. Так, 15 февраля 1945 года в районе польского города Ястрове во время разведки Лысенко столкнулся с группой противника и завязал бой. В разгар того сражения он подбежал к 45-миллиметровому орудию, расчет которого выбыл из строя, и подбил 2 бронетранспортера, уничтожив шестерых вражеских солдат. За это Лысенков получил свою первую награду – медаль «За отвагу».

16 апреля 1945 года Лысенко участвовал в прорыве немецкой обороны с плацдарма на западном берегу Одера. В ходе этой операции он в числе первых ворвался во вражескую траншею и глубоко вклинился в немецкую оборону. Во главе штурмовой группы он форсировал канал Фридландерштром и, ворвавшись в расположение противника, посеял панику, дав тем самым возможность и время переправиться основным силам. В ожесточенном бою у Лысенко отказал автомат, и он врукопашную схватился с вооруженным немецким офицером-зенитчиком, который дважды стрелял в упор, но чудом промахнулся. Отважный разведчик вышел из этой схватки победителем. Мужество Лысенко на сей раз было отмечено орденом Отечественной войны II степени.

Но главный свой подвиг Лысенко совершил во время штурма Рейхстага. Именно его дивизии выпала честь участвовать в этом решающем бою. 30 апреля 1945 года в 14:00 он, ведя бой гранатами и стрелковым оружием, уничтожил в помещениях немецкого парламента более 20 солдат и офицеров, после чего достиг второго этажа и водрузил на нем Красное Знамя. Ранним утром следующего дня разведчики этой же дивизии Егоров, Кантария и их командир Берест поднимут Знамя Победы уже на крыше Рейхстага. Как и они, Лысенко был представлен к званию Героя Советского Союза. И в указе о присвоении этого высокого звания от 15 мая 1946 года его имя шло по соседству с теми, кто в одночасье стал известен на весь мир и вписал свое имя в историю.

Демобилизовавшись, Лысенко вернулся на родину и вплоть до выхода на пенсию работал бригадиром в колхозе, председателем сельского совета. Выйдя на пенсию, он переехал в поселок Красная Гора, на улицу, которая еще при его жизни получила его имя. Заслуженный фронтовик, Герой Советского Союза Иван Никифорович Лысенко ушел из жизни 30 декабря 2015 года, не дожив менее двух лет до своего столетия. На следующий день он с воинскими почестями был похоронен в своей родной деревне.