ИНОСТРАННЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Объединения, соединения и части Красной Армии, сформированные в годы Великой Отечественной войны на территории СССР из граждан зарубежных государств.

На основе советско-польского соглашения от 30 июля 1941 г. с мая 1943 г. в Селецких лагерях под Рязанью началось формирование из добровольцев-поляков, проживающих в СССР, 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко (полковник З. Берлинг). В августе 1943-марте 1944 гг. был сформирован 1-й польский корпус (генералмайор З. Берлинг), который в апреле 1944 г. преобразован в 1-ю польскую армию (генерал-лейтенант З. Берлинг, с октября 1944 г.— генерал-лейтенант В. Корчиц, с декабря 1944 г.— генерал-лейтенант С. Поплавский). В 1944 г. сформирована 2-я польская армия (К. Сверчевский). Обе они составили Войско Польское (генерал брони М. Жимерский). К маю 1945 г. Войско Польское насчитывало ок. 400 тыс. человек, в его составе имелось 14 пехотных, 4 артиллерийские и зенитно-артиллерийские дивизии, 21 бригада различного назначения и 4 авиадивизии. Польские соединения и объединения начали боевые действия 12 октября 1943 г. в составе Западного фронта (дивизия им. Т. Костюшко). В 1944-1945 гг. 1-я польская армия воевала в составе 1-го Белорусского фронта. В Берлинской операции кроме 1-й польской армии участвовала и 2-я польская армия в составе 1-го Украинского фронта. Она же принимала участие в Пражской операции. В октябре 1943-марте 1944 гг. в Селецких лагерях из пленных румын-добровольцев была сформирована 1-я румынская дивизия имени Т. Владимиреску. С мая 1944 г. дивизия в составе 2-го Украинского фронта участвовала в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Весной 1945 г. в районе Балты была сформирована 2-я добровольческая румынская дивизия. В боевых действиях она не участвовала. С февраля 1942 г. на основе советско-чехословацких соглашений от 18 июля и 17 сентября 1941 г. началось формирование 1-го отдельного чехословацкого батальона (подполковник Л. Свобода). Батальон комплектовался добровольцами — чехами и словаками, находившимися в СССР. Первый бой батальон (980 человек) принял 8 марта 1943 г. в районе села Соколово (Харьковская область), находясь в составе Воронежского фронта. В мае 1943 г. в городе Новохоперск начала формироваться 1-я отдельная чехословацкая пехотная бригада (генерал бригады Л. Свобода). В ноябре 1943 г. бригада в составе 1-го Украинского фронта участвовала в освобождении Киева. В январе 1944 г. в городе Ефремов (Тульская область) была сформирована 2-я отдельная чехословацкая воздушно-десантная бригада. Весной 1944 г. обе эти бригады образовали 1-й чехословацкий армейский корпус (генерал П. Кратохвил, с сентября 1944 г.— генерал Л. Свобода). Весной и летом 1944 г. были сформированы также 3-я отдельная пехотная и 1-я отдельная танковая бригады, 1-й отдельный истребительный авиаполк и ряд других частей и подразделений. Все они вошли в 1-й чехословацкий армейский корпус, с сентября 1944 г. находившийся в оперативном подчинении 1-го Украинского фронта. Корпус насчитывал 16 тыс. человек. Он участвовал в Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. Осенью 1943 г. в СССР началось формирование югославских воинских частей из добровольцев — югославских граждан, проживавших в Советском Союзе, и военнопленных югославского происхождения. Сначала был создан отдельный пехотный батальон (подполковник М. Месич). В 1944-1945 гг. были созданы, полностью снаряжены и обучены пехотная и 2 танковые бригады, танковая рота, рота связи и 2 авиаполка, которые активно участвовали в боях за освобождение Югославии. Ок. 300 граждан Югославии сражались в партизанских отрядах Украины и Белоруссии. Большую роль в боевом сотрудничестве с Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) сыграла советская военная миссия генерал-лейтенанта Н. В. Корнеева, прибывшая в феврале 1944 г. в город Дрвар (Босния), где размещалось руководство НОАЮ. Миссия оказывала всестороннюю помощь национально-освободительному движению Югославии, координировала действия НОАЮ и Красной Армии. В рядах югославских партизан против вермахта сражались свыше 6 тыс. советских граждан. С февраля 1944 г. советская авиация осуществляла снабжение НОАЮ вооружением и снаряжением. Военные грузы доставлялись первоначально из Киева, затем из Винницы и в дальнейшем из Бари (Италия).

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Автор статьи: Орлов А. С.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015