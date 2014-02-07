Гибель генерала Черняховского Гибель генерала Черняховского На чтение: 1 минута

Утром 18 февраля 1945 года командующий войсками 3-го Белорусского фронта, дважды Герой Советского Союза, генерал армии Иван Данилович Черняховский выехал в боевые порядки соединений 3-й армии генерала Горбатова. Последние километры пути вдоль восточной окраины прусского города Мельзак машины командующего и его сопровождения следовали под методичным артогнем противника. Один из снарядов разорвался позади автомобиля Черняховского. Осколок прошил задний борт кузова его «виллиса», ранил командующего под левую лопатку, и, повредив руку водителя, застрял в приборном щитке. Рана оказалась большой. Черняховского перебинтовали на месте, оперативно доставили в ближайший медсанбат. Там врачи почистили и обработали рану, по-новой ее перевязали, сделали необходимые уколы, переливание крови. Но рана оказалась смертельной.

На пути в госпиталь генерал армии И.Д. Черняховский скончался. И санитарная машина пошла уже не в госпиталь, а на КП фронта, где ее встретил воинский эскорт и куда для прощания начали прибывать представители частей и подразделений фронта. Так в 38 лет оборвался жизненный путь самого молодого генерала армии и одного из самых талантливых командующих в истории Советских Вооруженных Сил.

Прощание с Иваном Даниловичем Черняховским состоялось в зале заседаний Военного совета фронта, под сению боевых знамен. Почетный караул сменялся каждые пять минут. И только один солдат стоял у гроба бессменно – Иван Плюснин, ординарец командующего. А мимо шли торжественным маршем бойцы гвардейских соединений – в бой. За своего любимого командира. За Родину. За Победу.

Специальным поездом гроб с телом Черняховского был доставлен в Вильнюс. По запруженным народом улицам к площади Ожешкенес несли множество венков, на шелковых подушечках - две Золотые Звезды Героя Советского Союза, орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова I степени, орден Кутузова I степени, орден Богдана Хмельницкого I степени, многочисленные медали.

Огромная площадь – более ста тысяч человек – погрузилась в траурную тишину. Низко склонились боевые знамена. Гулко прогремели залпы артиллерийского салюта.

Отгремели залпы салютов Великой Победы. Город Мельзак отошел Польше и, переименованный в Пененжно, вошел в Варминско-Мазурское воеводство

А сегодня, спустя 69 лет со дня гибели командующего войсками 3-го Белорусского фронта, власти города Пененжно приняли решение демонтировать монумент, установленный на месте гибели И.Д. Черняховского.

Российское военно-историческое общество во главе с Председателем, Министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем Мединским считает решение о сносе памятника генералу армии И.Д. Черняховскому, отдавшему жизнь за свободу Польши, прямым оскорблением павших на полях сражений Великой Отечественной войны, всех советских воинов-освободителей. Решение местных польских властей принято накануне годовщины гибели Черняховского. Особый цинизм акция по сносу памятника приобретает ввиду приближающегося 70-летия Великой Победы.

Нашим соседям следовало бы помнить, что Красная Армия, в том числе и войска Черняховского, освободили Польшу от немецких захватчиков, заплатив за свободу поляков очень дорогой ценой - жизнями 600 тысяч солдат и офицеров. Пененжно - бывший восточно-прусский город, который вместе с двумя третями Восточной Пруссии был отдан молодому польскому государству благодаря Советскому Союзу. 3-й Белорусский фронт Черняховского спасал на оккупированных территориях поляков, литовцев, евреев - в том числе и в кровавых Вильнюсском и Каунасском гетто. Таковы исторические факты.

И желание антироссийских кругов в Польше вычеркнуть все советское из нашей общей истории оскверняет человеческое в отношении памяти тех, кто сражался против общего врага - нацизма. А памятник Черняховскому, павшему в борьбе с фашизмом, собираются снести в момент, когда фашисты снова поднимают голову - в том числе на Украине.

И мы не имеем права этого забывать!