ЕГОРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕГОРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ - разведчик 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом, Герой Советского Союза.
В Великую Отечественную войну в партизанском отряде (с мая 1942 года) в Смоленской области, командир отделения разведчиков (лично захватил 14 вражеских «языков»). В июне 1944 года во время боя при прорыве на соединение с частями РККА был ранен, признан негодным к военной службе. Вернулся в родную деревню, где был избран председателем колхоза. В декабре 1944 года добился призыва в РККА. В ходе Берлинской операции 1945 года Егоров, совместно с лейтенантом А.П. Берестом и младшим сержантом М.В. Кантария, в ночь на 1 мая 1945 года водрузил знамя Военного совета 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта на куполе рейхстага, ставшее символом победы над Германией в Великой Отечественной войне. В марте 1947 года демобилизован. Работал председателем колхоза, в заготовительных организациях, на молочно-консервном заводе в городе Рудня. Погиб в автомобильной катастрофе, похоронен в Смоленске.
Награждён орденами Ленина (1946), Красного Знамени (1945) и др. Почетный гражданин городов Берлин, Смоленск (1975, посмертно) и Сухуми.