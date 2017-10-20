Что такое «атака века»? Долго существовала легенда, что Гитлер объявил командира советской подлодки С-13 Александра Маринеско своим личным врагом, приказав уничтожить его во что бы то ни стало. Но это легенда, а на самом деле немцы пытались скрыть правду о катастрофе парохода «Вильгельм Густлофф», чтобы не вызывать излишнюю панику, особенно при организации эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии. На Западе боевую операцию 30 января 1945 года по торпедированию «Вильгельма Густлоффа» назвали «атакой века». Пароход являлся «плавучим символом» немцев, при спуске на воду его лично благословил Гитлер. Водоизмещение парохода составляло 25 484 тонны, а на борту находилось 10 582 человека. Судно перевозило эвакуированных из... На чтение: 1 минута

Долго существовала легенда, что Гитлер объявил командира советской подлодки С-13 Александра Маринеско своим личным врагом, приказав уничтожить его во что бы то ни стало. Но это легенда, а на самом деле немцы пытались скрыть правду о катастрофе парохода «Вильгельм Густлофф», чтобы не вызывать излишнюю панику, особенно при организации эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии.

На Западе боевую операцию 30 января 1945 года по торпедированию «Вильгельма Густлоффа» назвали «атакой века». Пароход являлся «плавучим символом» немцев, при спуске на воду его лично благословил Гитлер. Водоизмещение парохода составляло 25 484 тонны, а на борту находилось 10 582 человека. Судно перевозило эвакуированных из Данцига (ныне польский Гданьск) солдат и офицеров, высокопоставленных представителей нацистской элиты, гражданских лиц. До выхода в море корабль являлся плавучей базой для школы подводного плавания, и на его борту эвакуировалось еще и 1300 подводников, или 70–80 экипажей для будущих подводных лодок. Все это не спасло «Вильгельма Густлоффа» от трех торпед С-13, которой командовал капитан 3-го ранга Маринеско. Боевые корабли немецкого флота так и не смогли оказать особенной спасательной помощи тонущему транспорту. Опасаясь атак русских подлодок, они ушли на запад. Большинство из находившихся на борту погибло.

Именно после этой атаки капитана подлодки С-13 стали называть подводником № 1. А вот звание Героя Советского Союза (посмертно) Маринеско было присвоено лишь 45 лет спустя, в мае 1990 года.

Через несколько дней после «атаки века» экипаж подлодки потопил еще один немецкий пароход «Генерал Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн, эвакуировавший 3600 немецких солдат и офицеров из Кёнигсберга. 20 апреля 1945 года С-13 была награждена орденом Красного Знамени.

А.И. Маринеско

Сам же Александр Маринеско был человеком независимого характера, его не любили флотские политработники, которые и после смерти героя в 1963 году десятилетиями замалчивали его подвиг. Только в наши дни героическая история С-13 и ее командира заслуженно стала одной из ярких страниц Великой Отечественной войны. Маринеско установлены памятники в Санкт-Петербурге, Калининграде, Кронштадте и Одессе.