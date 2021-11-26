БУДАПЕШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ На чтение: 1 минута

Наступательная операция войск 2-го и части сил 3-го Украинских фронтов, проведенная с целью освобождения столицы Венгрии Будапешта в рамках Второй мировой войны.

К концу октября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта (командующий — маршал Р. Я. Малиновский ) после захвата Дебрецена находились в 100-150 км восточнее и юго-восточнее Будапешта. Им противостояли войска немецкой группы армий «Юг» (командующий — генерал-полковник Г. Фриснер). 3-й Украинский фронт (командующий — маршал Ф. И. Толбухин ), освободив совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Белград, вышел в южные районы Венгрии, чтобы подготовиться к форсированию Дуная. Противник на подступах к Будапешту создал сильно укрепленную оборону, т. н. «линию Маргарита», но к началу советской операции по захвату города крупными силами здесь не располагал. Учитывая эти обстоятельства, Ставка приказала 2-му Украинскому фронту перейти в наступление, овладеть столицей Венгрии и вывести эту страну из войны. Войскам 3-го Украинского фронта было приказано захватить плацдармы на правом берегу Дуная на территории Венгрии. 4-й Украинский фронт (командующий — генерал армии И. Е. Петров ) наступал в глубь Чехословакии, способствуя успешному развитию Будапештской операции. 29 октября войска 2-го Украинского фронта перешли в наступление. Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 км от Будапешта. Однако вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение советских войск. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные бои. 4 ноября Ставка потребовала от маршала Малиновского расширить полосу наступления и разгромить будапештскую группировку противника ударами с севера и севера-востока. 11 ноября войска 2-го Украинского фронта продолжили наступление, продолжавшееся 16 дней, однако рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Этому помешали упорное сопротивление противника, осенняя распутица, несвоевременный подвоз боеприпасов из-за сильно растянутых коммуникаций. Ставка разрешила временно приостановить наступление. В течение последующих 5 дней войска Малиновского безуспешно пытались окружить группировку противника путем ее обхода с севера и юго-запада. 46-я армия форсировала Дунай, захватила на его западном берегу небольшой плацдарм, но из-за недостатка сил выйти к Будапешту с юго-запада не смогла. Таким образом, и третья попытка овладеть Будапештом силами одного фронта успеха не имела. Между тем войска 3-го Украинского фронта форсировали Дунай и захватили плацдармы на его западном берегу и к 9 декабря вышли в район к югу от озера Балатон. Со 2-й пол. ноября на правом берегу Дуная начала боевые действия прибывшая в состав фронта 4-я гвардейская армия, войска которой соединились с 46-й армией 2-го Украинского фронта. Создалась реальная возможность удара советских войск в тыл будапештской группировки противника. Согласно директиве Ставки от 12 декабря, ее окружение и разгром теперь планировалось осуществить одновременно силами 2-го и 3-го Украинских фронтов. Действовавшая на западном берегу Дуная 46-я армия была передана из 2-го в 3-й Украинский фронт. К началу декабрьского наступления 2-й Украинский фронт имел 39 стрелковых дивизий, 2 танковых, 2 механизированных и 2 кавалерийских корпуса, которых поддерживали 14 румынских дивизий. Войска 3-го Украинского фронта располагали 31 стрелковой дивизией, 1 бригадой морской пехоты, 1 танковым, 2 механизированными и 1 кавалерийским корпусами. В составе фронта действовала 1-я болгарская армия. Южнее 3-го Украинского фронта действовала 3-я югославская армия. Силам двух советских фронтов противостояли немецкие войска группы армий «Юг» и часть сил группы армий «Ф» — всего 51 немецкая и венгерская дивизия и 2 бригады, в т. ч. 9 танковых и 4 моторизованные дивизии. 2-й Украинский фронт получил задачу выйти к Дунаю и не допустить отхода будапештской группировки противника на северо-запад. Одновременно фронт должен был частью сил наступать на Будапешт с востока. 3-му Украинскому фронту ставилась задача нанести удар из района озера Веленце, выйти к берегу Дуная в районе Эстергома и соединиться с войсками 2-го Украинского фронта, отрезав тем самым пути отхода будапештской группировке на запад. Часть сил фронта должна была наступать непосредственно на Будапешт и овладеть им во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта. Начавшееся 20 декабря наступление советских войск развивалось успешно. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага. Однако ликвидация ее затянулась из-за событий на внешнем фронте, где германское командование в январе 1945 г. предприняло три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта, деблокировать окруженные силы и восстановить оборону по Дунаю. В ожесточенных боях, несмотря на превосходство противника в танках, войска 3-го Украинского фронта не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции. Значительную роль в срыве контрударов противника сыграло наступление части войск 2-го Украинского фронта на Комарно, предпринятое в первой половине января. С 27 декабря 1944 г. специально созданная будапештская группа советских войск вела бои за освобождение восточной части города (Пешта) и с 22 января 1945 г.— западной части (Буды). Уличные сражения приняли чрезвычайно ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией 188-тысячной группировки противника и освобождением столицы Венгрии. Советские войска потеряли в Будапештской стратегической операции 240 тыс. человек, из них 80 тыс.— безвозвратно. Со взятием Будапешта были высвобождены значительные силы Красной Армии и созданы условия для дальнейшего наступления на венском направлении. Разгром окруженной в городе группировки создал угрозу коммуникациям войск противника, находившимся в Югославии. Немецкое командование вынуждено было ускорить их отвод. В честь освобождения города 9 июня 1945 г. была учреждена медаль «За взятие Будапешта». 79 частей и соединений получили почетные наименования Будапештских.

Исторические источники:

Плиев И. А. Дорогами войны. М., 1985.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015