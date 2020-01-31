Брифинг Помощника Президента РФ Владимира Мединского Российская государственная библиотека – это то место, где еще до появления цифровых архивов сохранялась наша память и наша история. И были времена, когда не было разных трактовок тех или иных исторических событий, в том числе и иных трактовок истории Великой Отечественной войны. Правду знали и все люди, поскольку это были живые свидетели войны. На чтение: 10 минут

Российская государственная библиотека – это то место, где еще до появления цифровых архивов сохранялась наша память и наша история. И были времена, когда не было разных трактовок тех или иных исторических событий, в том числе и иных трактовок истории Великой Отечественной войны. Правду знали и все люди, поскольку это были живые свидетели войны. Я знаю, что руководство библиотеки и генеральный директор В. Дуда показали вам некоторые интересные архивные газеты и материалы. На экране вы можете увидеть некоторые заголовки: New York Herald Tribune «Варшава встречает русских и польских воинов», The New York Times, 8 мая 1945, «Война в Европе окончена! Безоговорочная капитуляция», 10 мая 1945 года – «Россия ратифицирует безоговорочную капитуляцию Германии в Берлине», 11 мая 1945 – «Великая общая победа над Германие празднуется в Москве».

The New York Times 9 мая 1945 года напечатала и поздравительную телеграмму президента Трумэна маршалу Сталину: «Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их превосходное руководство». Почувствуйте, как отличалась стилистика общения, сравните с тем, что сейчас говорят некоторые руководители государств.

Правду говорить легко и приятно на любом языке – русском, английском, польском... Но в последнее время на высоком государственном и межгосударственном уровне прозвучало несколько забавных заявлений, которые могли себе некогда позволить разве что таблоиды. Например, в ходе своего визита в Польшу президент Украины В. Зеленский сделал беспрецедентное для лидера крупного европейского государства заявление о причастности Советского Союза к разворачиванию Второй мировой войны, о том, что политика Советского Союза спровоцировала холокост, а говоря об освобождении Освенцима, Зеленский уверенно заявил, что освободителями были только украинцы и забыл упомянуть, что они были воинами Красной Армии. Примерно в те же дни руководители Европейского Союза – председатель Еврокомиссии и председатель Европарламента, выступая в Израиле, сделали совместное заявление, что 75 лет назад Освенцим был освобожден союзными войсками. Президент Польши А. Дуда предложил президенту Украины увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков в 1919-1921 годах, упомянув и С. Петлюру. Эта информационная волна не погасла, дальше первый президент Украины Кравчук поведал телеканалу «Россия-1» о встрече Сталина и Гитлера во Львове.

Все эти заявления подрывают все те договоренности, которые были достигнуты лидерами антигитлеровской коалиции 75 лет назад в Ялте, подрывают базис современного мироустройства и смысл Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками. Интересно, что бы сказали, услышав подобные заявления, Рузвельт, Черчилль или Трумэн?

Все эти передергивания исторических фактов, все эти откровенные фантазии и выдумки все активнее, в том числе и на высшем государственном уровне, преподносятся как некие новые исторические откровения. Видимо, все эти люди следуют принципу Геббельса, прозорливо сказавшего, что «правда – это многократно повторенная ложь». Я не буду давать моральных оценок. Попытка представить Советский Союз не жертвой нападения, а преступником в борьбе за жизнь и свободу своего народа и народов Европы – это уже вершина цинизма, и такие трактовки истории не могут не беспокоить.

Я хотел бы привести факты и очертить красным ошибки, которые намеренно допустили и Зеленский, и Дуда, и представители Евросоюза, и другие ораторы, вторящие им. Надеюсь, вам будет это интересно.

Скажу несколько слов о названиях фронтов воинских частей Красной Армии. Историко-географические новации господина Зеленского про Украинский фронт, Львовскую и Житомирскую дивизию, которые освобождали Освенцим, они не новы. Лет пять назад другой крупный политический деятель Украины тоже говорил о вторжении Красной Армии в Европу. Жаль, что Зеленский не знает, как присваивались те или иные наименования воинским частям и фронтам Красной Армии во время Второй мировой войны. 1-й Украинский фронт, равно как 2-й и 3-й, называются так вовсе не потому, что солдатами были только украинцы. Наименование было дано потому, что дислоцировались они географически и действовали на украинском театре военных действий. До этого наименование было другим. Был Донской фронт, был Брянский, был Сталинградский фронт. Но это не означало, что в составе войск были только выходцы из этих мест. Был Степной фронт, в котором, как вы понимаете, степняков (скифов и сарматов) не было. Когда Красная Армия определяла направление удара, присваивалось новое название армии, оперативной группе войск в целях координации различных воинских частей. Эти гигантские группировки назывались фронтами. Командовал 1-м Украинским фронтом Иван Конев, уроженец Вологодской губернии. То же самое с полками и дивизиями. 322-я Житомирская дивизия, упомянутая главой Украины, формировалась на Волге, в Горьковской области, а Житомирской дивизия названа в честь освобождения города Житомира. 100-я Львовская дивизия сформирована в Вологде из архангелогородцев и жителей Северо-Запада, командовал ей уроженец Ярославской губернии генерал Федор Красавин. После освобождения города Львова дивизия стала носить имя Львовской.

107-я Кременецкая дивизия 1-го Украинского фронта названа в честь освобождения украинского города Кременец, а сформирована была в Тамбове. Воинские подразделения получали почетные названия за освобождение городов, потому и числились в составе фронта Полтавская, Черниговская дивизии и многие другие. Но все эти именные дивизии были в составе Красной Армии.

Что касается сотой Львовской дивизии, которую особенно выделили в своих речах главы государств, могу рассказать небольшую историю этой дивизии. Сотая Львовская, как и многие другие дивизии, прошла несколько этапов формирования. Погибших и отправленных в госпитали раненых солдат замещали другие, состав дополнялся и переформировывался. 100-я Львовская была создана в 1923 году на Украине на базе 45-й Волынской. Эта дивизия била петлюровцев. В 1939 году под этим же номером Львовская дивизия вступила в Западную Украину и Белоруссию, освобождала и брала под защиту жителей этих регионов. Так что при Дуде говорить об этой дивизии украинскому президенту не стоило бы. А в том составе, в котором она участвовала в освобождении Освенцима, она была сформирована на Волге.

Есть еще один очень интересный факт: вместе с 100-й Львовской и еще несколько прославленных дивизий освобождали Освенцим – 107-я стрелковая, 322-я Житомирская и другие.

Эти же дивизии вели очень активные боевые действия на Западной Украине во время войны, и именно эти дивизии приняли бой с прославляемой нынче на Украине дивизией СС «Галичина». Финал столкновения кадровых дивизий, в том числе 100-й Львовской, с эсэсовцами известен. Украинские эсэсовцы больших успехов достигли на ниве истребления мирного населения, в борьбе с евреями, партизанами. Как только они были брошены немцами на фронт, в течение трех дней они были стерты в пыль: от дивизии численностью почти 11 тысяч человек осталось 500.

По опыту работы я могу сказать, что детали военной истории действительно мало кто знает даже среди известных и популярных деятелей культуры. Но обвинять людей в этом незнании невозможно, поскольку простым людям нет надобности разбираться в тонкостях. Но Зеленский – президент государства, у него есть соответствующий аппарат, советники, помощники, которые готовят речь, проверяют факты. И, честно говоря, обидно, что они таким образом, собственной абсолютной некомпетентностью подставляют своего президента. Если в Киеве не осталось людей, разбирающихся в военной истории, то мы можем предложить свою помощь, у нас есть научный отдел Военно-исторического общества, где предоставят справочный материал для выступлений руководства Украины, квалифицировано ответят на вопросы по истории.

Не могу не сказать о настоящих героях Украины, о которых не было сказано в Освенциме ни слова во время юбилейной церемонии. Их не счесть.

На фронте погибло 1 млн 300 тыс. украинцев, 2 с половиной млн украинцев были вывезены принудительно на работы в Германию, 2069 украинцев удостоены в годы войны звания Герой Советского Союза (это почти каждый пятый из удостоенных высшей военной награды).

Самый легендарный – украинец, уроженец Черниговской губернии Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза.

Тот самый, знаменитый 756-й стрелковый полк, который взял штурмом рейхстаг, причем с минимальными потерями, воевал под командованием украинца полковника Федора Зинченко.

Мы знаем, что знамя над рейхстагом водружали русский Егоров и грузин Кантария, но во всех справочниках вписана и третья фамилия – их командира. Командовал ими лейтенант Берест, уроженец Сумской области, украинец. Кстати, лейтенант Берест единственный из пяти братьев выжил в боях и дошел до победы, другие его четверо братьев погибли на разных фронтах.

Герои Украины – это и Сидор Ковпак, и Олег Кошевой, и генерал Иван Черняховский – освободитель Прибалтики, Калининградской области и части Польши, Маршалы Советского Союза Тимошенко, Малиновский, Еременко. Я принес книгу из своей библиотеки, написанную в конце 1950-х годов Андреем Ивановичем Еременко, прошедшим дорогами войны, участником Сталинградской битвы, а называется она «Против фальсификации истории второй мировой войны». Маршал прочитал тогда воспоминания Манштейна и Гудериана и не выдержал, решил им ответить, как все было на самом деле.

Мы не отделяем героев-украинцев от героев-русских, героев-белорусов, героев-татар, киргизов, грузин, армян, евреев. Это наши общие герои, мы чтим всех одинаково, мы воздаем им почести по максимуму. Я упомянул уже о Военно-историческом обществе, и хочу сказать, что за последние годы на 3 тысячах школ, где учились Герои Советского Союза, ВРИО установило памятные доски. Всего Героев Советского Союза 11 тысяч, но не везде сохранились сами здания школ. Мемориальные доски установлены либо на сохранившихся зданиях, либо на зданиях, куда школа с тем же номером переехала. Акция эта проводится вне зависимости от национальности героя. К тому же, надо отметить, в те годы люди не делили друг друга по национальностям, они были гражданами одной страны и представителями одной культуры и одной судьбы.

Народ Украины, как и народ Польши, – победитель во Второй мировой войне. И, мне кажется, большой ошибкой безосновательное приписывание собственной стране и собственному народу развязывание мировой войны. Ведь, приписывая это СССР, глава Украины приписывает это себе, своей стране, своему народу.

Особенно оскорбительно чествование предателей, коллаборационистов, пособников, бандеровцев. Мне кажется, это оскорбительно в первую очередь для деда Владимира Зеленского, фронтовика. Сносить памятники нашим воинам в Польше – это оскорблять не только 600 тысяч солдат, павших в боях за освобождение Польши, это оскорбление и многих тысяч солдат Войска Польского, наших братьев по оружию, которые сражались с нацистами, вместе с Красной Армией брали Берлин, вместе с солдатами Красной Армии участвовали в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Опасность выдумывания исторических фактов, фальсификации истории состоит не только в том, что это убивает национальную идентичность, оскорбляет людей, даже не в том, что это переворачивает историческую науку с ног на голову. Опасность в том, что фальсификация прошлого искажает адекватное понимание настоящего. Ведь из придуманного, из фальшивого прошлого нельзя извлечь опыта, нельзя извлечь уроков. Следовательно, есть риск повторить роковые авантюры и ошибки, не осознавая их последствий.

Что касается нашей истории, она нас устраивает: мы знаем все хорошее, что было, осознаем все плохое, понимаем, над чем надо задуматься и каких ошибок нужно избегать. Это обосновывает нашу сегодняшнюю политику и обосновывает наши действия на будущее. Кстати сказать, в заявлении лидеров Евросоюза, которое я упомянул, об этом вскользь говорится, что незнание истории ведет к тому, что сейчас в Европе происходит беспрецедентный рост антисемитизма и расизма, по сути, взращивается поколение неонацистов. И возникает логичный вопрос: если вы это понимаете и так правильно формулируете, почему делаете все наоборот?

Вопросы и ответы

– Владимир Ростиславович, в начале своего выступления вы напомнили слова президента Польши Анджея Дуды, сказанные не где-либо, а именно в Освенциме. Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому почтить память солдат, которые боролись с Советской Россией 100 лет назад. Подразумевается, что речь идет и о петлюровцах, которые, отступая, учиняли массовые еврейские погромы. Как вы считаете, не выглядит ли это предельно оскорбительно с точки зрения памяти и жертв Освенцима, и жертв тех погромов 100-летней давности? И не взращивает ли это ростки нового национализма и новой волны антисемитизма в Европе и на Украине, в частности?

В.Р. Мединский:

Это правильный вопрос. Я упомянул про Петлюру. Само предложение было очень странным, особенно странно, что прозвучало оно из уст пана Дуды. Наверное, он не до конца знает, кто такой Симон Петлюра и чем прославились петлюровцы. Я немного расскажу. Во время Гражданской войны армия Петлюры прославилась двумя вещами. Первая – тотальный геноцид еврейского населения, строя свою украинскую державу для украинцев. Освенцим – не то место, где стоит вспоминать Петлюру. Хотя статистику в годы Гражданской войны, понятно, никто не вел, и абсолютных цифр мы не знаем, а руководствуемся самыми скромными подсчетами, так вот по самым скромным подсчетам историков, кстати, украинских историков, в 1918-1920-х годах жертвами еврейских погромов на Украине стали 50 тысяч человек, 300 тысяч детей лишились родителей. Интересна одна история. Петлюра бежал, эмигрировал во Францию, и жизнь его оборвалась в 1926 году, он был застрелен в Париже Самуилом Шварцбурдом. Убийца не скрывался, передал себя в руки правосудия, выступал в суде и защищал себя сам. Он сказал, что расправился с Петлюрой – убийцей еврейского народа. В семье самого Самуила от рук петлюровцев погибло 15 человек – все близкие и дальние родственники. Во Франции был суд присяжных, и было принято невероятное решение – присяжные оправдали убийцу Петлюры и отпустили на свободу, преступником был признан сам Петлюра.

Вторая вещь – участие петлюровцев вместе с Польшей в войне против Советской России. В 1919 году Польша атаковала Советскую Россию, вторглась на территорию современной Украины и Белоруссии и под лозунгом: «Польша от моря и до моря» заняла Киев. Таким образом пыталась восстановить великую Речь Посполитую. Красная Армия предприняла контрнаступление, дошла до Варшавы, потерпела поражение. Командовал операцией Красной Армии М. Тухачевский, будущий маршал. Была установлена граница между Советской Россией и уже независимой Польшей. Союзником поляков выступила армия Петлюры, и вот на каких условиях (консультантам президента Зеленского эта информация должна быть интересна). 21 апреля 1920 года от лица Украинской Народной республики Симон Петлюра заключил договор с Польшей о совместных боевых действиях против Красной Армии. В соответствии с этим договором Украина передавала Польше Галицию и Волынь, соглашалась на установление границы по реке Збруч. Петлюра расплатился за помощь частью территории, и вообще-то это называется национальным предательством. И только в 1939 году эти земли были возвращены в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Советско-польская война – это отдельная и достойная внимания тема, но не стоит забывать и связанные с ней эпизоды. Кстати, в Польше о них не очень любят вспоминать. Под стенами Варшавы Красная Армия потерпела поражение, и большая группировка войск попала в окружение, в плен было взято много красноармейцев. Содержались они в чудовищных условиях, которые сами поляки, военные в переписке между собой официально называли концентрационными лагерями. Это были, конечно, не лагеря смерти, которые появились в годы Второй мировой, это были огороженные колючей проволокой большие территории, на которых если и были строения, то они были без отопления, иногда без крыш. Там никого не убивали, там умирали красноармейцы от холода, от болезней, от голода. Минимальная цифра погибших, приводящаяся в польских источниках, – 25 тысяч человек, максимальная – 82 500. Мы в течение многих лет обращаемся к властям Польши, в том числе и к нынешним, с предложением почтить память этих жертв тоталитарного режима. К сожалению, безрезультатно, понимания наше предложение не находит. При всей сложности ситуации мы делаем все возможное, под Катынью действует федеральный музей, где есть экспозиция в память о погибших польских офицерах. Мы покаялись, но зеркальных шагов со стороны Польши нет и не предвидится.

Что касается еще одной фразы Анджея Дуды – «вместе почтить память борцов с большевизмом». Это тоже странная формулировка. Вот на Украине, как известно, активным борцом с большевизмом является Степан Бандера, а теперь он национальный герой. А ведь Бандера – военный преступник, международный террорист, приговоренный в Польше к смертной казни. Остается вопрос: правильно ли я понимаю пана Дуду, что он предлагает почтить память тех борцов с большевизмом, которые служили в войсках ОУН-УПА, которые охраняли концлагеря на территории Польши, включая Собибор, где немцев-эсэсовцев было меньшинство, участников волынской резни?

– Вы отметили речь господина Кравчука, который в эфире одной из программ нашего телеканала сказал о мистической встрече Гитлера со Сталиным во Львове, сославшись на архивные документы. Вам или вашим коллегам-историкам вообще что-либо известно о существовании таких документов или это очередная попытка очернить и принизить роль Красной Армии в победе над нацизмом и та самая лженаука и фальсификация, о которой вы сегодня говорили?

В.Р.Мединский:

Заявление о встрече Сталина с Гитлером – это из разряда заявлений об инопланетянах среди нас. Я не хотел бы злобно иронизировать, Кравчук немолодой человек и мог что-то перепутать. В интернете уже были шутки, что он перепутал Львов с «Вискулями», где проходила всем известная встреча лидеров государств и делили не Европу, а свою собственную страну.

Его заявление – это абсолютная фантазия. Это лженаучная фантастика. Более того, я когда услышал его выступление на вашем канале, не поленился посмотреть историю этого мифа, ведь откуда-то это взялось, и бесконечно идет репост в интернете. До первоисточника докопаться трудно, но он есть. Впервые историю о встрече Гитлера и Сталина во Львове в 90-е годы напечатали в журнале «Чудеса и приключения». И это не шутка.

Если говорить о фактах, то Сталин, пожалуй, единственный руководитель государства из антигитлеровской коалиции в Европе, который с Гитлером не встречался. Чемберлен встречался с Гитлером несколько раз и очень высоко отзывался о Гитлере, говорил, что относится к этому человеку с величайшим уважением, что ему надо доверять. Даладье встречался с Гитлером, были и встречи с польскими политиками. Чем они закончились, мы с вами тоже знаем – разделом суверенной Чехословакии. Напомню про «Мюнхенский сговор», в результате которого Судеты, населенные немцами, отдали Германии. Внесу несколько исторических уточнений. Реальность такова: на территории, которую отдали Германии, немцев было меньшинство; население, которое было передано Германии, – это 5 млн человек; Судетская область была самой развитой промышленной территорией с массой военных заводов. Советский Союз предлагал Чехословакии помощь, упрашивал Польшу дать коридор для прохода союзных войск и готов был защищать чехов и словаков даже без помощи Франции, которая, подписав договор, отказалась от обязательств.

Помимо этого, в результате «Мюнхенского сговора» к Польше отошла территория почти тысяча квадратных километров, на которой проживало 230 000 человек, и к Венгрии отошла территория 12 тыс. квадратных километров и миллион человек. Суверенное государство поделили на троих.

– Японское информационное агентство. Мой вопрос не очень касается сегодняшнего вашего выступления. У меня вопрос по поводу доступа к документам, которые сохраняются в вашей стране. Сейчас у нас в Японии даже правительство бросает официальные документы, у вас удивительно старые документы исторические хорошо сохраняются. Это очень удивительно. Но часть документов не доступна для иностранцев, в том числе документы, которые писали во время Второй мировой войны. Есть ли готовность смягчить условия доступа или отменить ограничения для доступа к секретным документам для того, чтобы узнавать историческую правду? Я лично очень интересуюсь историей.

В.Р.Мединский:

Не совсем ко мне вопрос, но я постараюсь ответить. Во-первых, мы постоянно публикуем новые документы, которые рассекречиваются. На днях Министерство обороны анонсировало публикацию большого блока документов, посвященных Ялтинскому соглашению, в том числе и военные документы: как обеспечивалась безопасность лидеров, какие работали силы разведки и контрразведки. Все это очень интересно и можно будет посмотреть.

Процесс придания документов публичности, оцифровки и размещения их в интернете – это проблема исключительно организационная и финансовая. Документов очень много, а людей и ресурсов не так много, чтобы сделать это одномоментно.

С другой стороны, тотального доступа ко всем документам нет ни в одной стране мира. Как мы с вами знаем, многие документы, относящиеся ко Второй мировой войне, например, в Великобритании до сих пор засекречен. Хотя по прошествии 50 лет документы, как правило, рассекречивают. Здесь же засекретили еще на 50, и решается это на переговорах на разных уровнях между Великобританией и Германией. Возможно, там есть фамилии, которые рано еще публиковать, поскольку это может повлиять на родственников. Эти вопросы всегда очень щепетильны.

Но поскольку мы открыты, мы не выдумываем, а говорим все как есть, то в данном случае, если у вас будут какие-то конкретные запросы, мы их рассмотрим и поможем с доступом к документам, касающимся российско-советско-японских отношений.

– Про Ялту. Политическое мироустройство, закрепленное Ялтинским соглашением, продержалось полвека и сейчас рассыпалось. Хорошо это или плохо, нужна ли России новая Ялта? Путин предложил постоянным членам Совбеза встретиться в этом году, никто не знает, что за этим стоит, многие говорят, что это новая Ялта.

В.Р.Мединский:

Действительно, в Ялте была заложена система, которая позволила миру прожить без больших войн 75 лет. Мы не найдем в истории Европы периода, когда бы великие державы так долго, в течение 75 лет, ни разу не конфликтовали. Это говорит о том, что система была построена правильно, что система такая нужна, и надо договариваться, искать точки соприкосновения. Это я могу сказать как историк. Дальше вопрос большой политики, который, конечно, не ко мне.

– Газета «Никкей», Япония. Считаете ли вы целесообразным скорректировать или пересмотреть на законодательном уровне оценки пакта Молотова – Риббентропа и протоколов с известным постановлением съезда народных депутатов 89-го года? Считаете ли вы актуальными оценки пакта, которые Владимир Путин в бытность свою премьером сделал в 2009 году во время визита в Польшу?

В.Р.Мединский:

Вопрос к законодателям. Я думаю, то заявление было сделано на эмоциональном перестроечном уровне, в нем много эмоций и оценок, но мало истории. Я неоднократно тоже по поводу пакта Молотова – Риббентропа и обстоятельств его заключения высказывался и могу отослать вас к моей статье полугодовой давности в «Российской газете». Нынешняя позиция, сформулированная президентом, наиболее взвешенная, понятная и соответствующая реалиям.

– Как бы вы оценили уровень исторического образования в российских школах и уровень учебников, по которым дети учат историю? И второй вопрос. Для того, чтобы искоренить фривольное толкование исторических фактов, особенно касающихся Второй мировой войны, может ли Россия, российское правительство организовать встречу историков тех стран, которые режут факты так, как им хочется, чтобы обсудить все наболевшие вопросы, может, сделать какой-то совместный труд или учебник, чем положили бы конец этим распрям?

В.Р.Мединский:

Давайте от простого к сложному. Историки встречаются. Спорят, показывают документы, аргументируют свои позиции. Я говорю о профессиональных ученых, а не о политиках. И, как правило, всегда договариваются. Потому что есть факты, документы. Трактовки могут разниться, оценки, но в основе всегда лежат факты. У нас был неплохой опыт работы российско-германской исторической комиссии под эгидой всеобщей истории, в результате вышел первый том общих исторических подходов к сложным периодам отношений России и Германии. Труд, конечно, не для школьника, но для студента истфака, для человека, интересующегося темой, это интересно, полезно. Есть моменты, по которым нет полного взаимопонимания, но в целом у нас единая оценка. Ведь серьезные историки никогда не будут обсуждать встречу Сталина с Гитлером во Львове.

Что касается уровня исторического образования, знаете, я в последнее время сам читаю и участвую в редакционной группе некоторых вариантов исторических учебников. Могу сказать, учебники высокого уровня. Все линейки, выпущенные в последние годы нашими учеными и акцептованные Министерством образования, Министерством просвещения, это хорошие учебники по истории. К сожалению, школьники руководствуются не только учебником, смотрят кино, интернет, телевизор. И оттуда на них вываливается такое количество всего, что учебник бессилен. Многое зависит еще и от учителя. И процесс воспитания подрастающего поколения – это большая работа, причем я говорю не только наших российских школах, так во всем мире. Воспитание – это не только образование, это еще и культура, и история как базис, память отцов. Заниматься надо в комплексе.

В учебниках детскую болезнь соросовских книжечек мы преодолели, 90-е со своеобразными трактовками исторических событий перешагнули. Я считаю, что сегодня удалось достичь существенных успехов в составлении учебников истории.

– Телеканал «Франс-24». Владимир Путин говорил о создании фонда Государственного архива по Второй мировой войне. Можете вы подробнее объяснить, что это за фонд, когда и как он будет создаваться, с какой целью?

В.Р.Мединский:

– Я не готов пока комментировать детали этого проекта. Мы планируем в ближайшее время пообщаться с руководством Росархива и других ведущих архивов, включая военный. Думаю, администрация сформулирует соответствующее предложение. В предложении президента главное, что мы не должны руководствоваться ни эмоциями, ни оценками, ни статьями из журналов «Чудеса и приключения». Мы оперируем документами, в основе нашего исторического суждения всегда лежит документ, архивное письмо, донесение, справка, приказ, решение, реальная статистика. Я когда работал несколько лет назад над книгой о фальсификации истории войны, был поражен тому, что все цифры, данные и факты на поверхности, надо только чуть-чуть заглянуть в архив и в труды серьезных историков. Но общественное мнение оперирует, к сожалению, мифами. А когда эти мифы звучат из уст лидеров больших государств, – это печально. Мне не хотелось бы думать, что это делается сознательно, потому что это свидетельствует о безграмотности людей. Я склонен думать, что безграмотны люди, которые готовят руководителям документы для выступлений.

– BBC. Владимир Ростиславович, сейчас идет по предложению президента Путина обсуждение поправок в конституцию. Первое чтение прошло, и рабочая группа обсуждает поправки ко второму чтению. Одно из предложений – внести в преамбулу конституции основные исторические победы России, русского народа, в частности, предложили внести победу во Второй мировой войне и статус державы-победительницы. Это первый момент, по которому хотелось бы узнать ваше отношение. Второй – предложение замглавы всемирного конгресса русского народа Константина Малофеева о внесении пункта о вере в Бога, многодетности и понятия семьи как союза мужчины и женщины.

В.Р.Мединский:

Я не могу высказывать мнение по этим пунктам, потому что не видел и не читал их, не знаю, и кто такой Константин Малофеев. Но скажу, что ведь для того и существует конституционная комиссия, чтобы внимательно анализировать и давать оценки предложениям. Не моя работа – комментировать предложения инициативных групп.

– Как получилось, что президент все больше и больше внимания уделяет вопросам истории, что стало триггером к тому, что он все больше возвращается к российской истории и истории других государств?

В.Р.Мединский:

Во-первых, если говорить об актуальности темы, я об этом сказал в самом начале встречи. К сожалению, эта тема вышла за границы научных учреждений, специализированных журналов и книг и даже средств массовой информации. Когда это выходит на уровень лидеров государств, Евросоюза, то становится фактором мировой политики. Опасны неверные представления о базисных моментах современного мироустройства, в том числе как сформировалась Ялтинская система и какие она накладывает на нас обязательства, какие основы жизни закладывает на будущее. А если неверные представления формируются у лидеров государств, у мирового сообщества – это опасно вдвойне, это означает, что могут быть допущены повторные ошибки. Именно в этой связи, я думаю, внимание президента сейчас, в канун 75-летия нашей Победы, вполне обоснованно. Что же касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным. Честно скажу, я неоднократно был озадачен и поражен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Он внимательно читает архивные документы, интересуется фактами, специализированные документы. Просто, может, раньше не столь публично делился информацией. Но зато поэтому и не допускает таких странных исторических ошибок, как лидеры других государств.

Обложка: rutube-канал История.РФ