Битва за Берлин Штурм столицы третьего рейха (16 апреля - 2 мая). Над рейхстагом водружено красное знамя. На чтение: 5 минут

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин, или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.

16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Не встречая сильного сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако чем дальше продвигались наши войска, тем сильнее нарастало сопротивление противника.

Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки противника.

Ликвидация Берлинской группировки противника непосредственно в городе продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей — прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. Первыми — в 22 часа 30 минут по московскому времени 30 апреля 1945 г. водрузили штурмовое красное знамя на крыше рейхстага на скульптурной фигуре «Богиня победы» артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко, А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал капитан В.Н. Маков, Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана С.А. Неустроева. Через два—три часа также на крыше рейхстага на скульптуре конного рыцаря — кайзера Вильгельма — по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Ф.М. Зинченко было установлено Красное знамя № 5, которое затем прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 водрузили разведчики сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Съянова.

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.

9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представители немецких ВМС, имевшие соответствующие полномочия от Деница, в присутствии Маршала Г.К. Жукова с советской стороны подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция вкупе с мужеством советских солдат и офицеров, которые бились за прекращение четырехлетнего кошмара войны, привели к закономерному итогу: Победе.

Взятие Берлина

Взятие Берлина. 1945 год. Документальный фильм

ХОД СРАЖЕНИЯ

16 апреля

Началась Берлинская операция советских войск. Цель: завершить разгром Германии, овладеть Берлином, соединиться с союзниками

Пехота и танки 1-го Белорусского фронта начали атаку перед рассветом при освещении зенитных прожекторов и продвинулись на 1,5-2 км

С наступлением рассвета на Зееловских высотах немцы пришли в себя и дерутся с ожесточением. Жуков вводит в бой танковые армии

16 апр. 45г. Войска 1-го Украинского фронта Конева встречают на пути своего наступления меньшее сопротивление и сходу форсируют Нейсе

17 апреля

Командующий 1 Украинским фронтом Конев приказывает командующим своих танковых армий Рыбалко и Лелюшенко наступать на Берлин

Конев требует от Рыбалко и Лелюшенко не ввязываться в затяжные и лобовые бои, смелее продвигаться вперед к Берлину

В боях за Берлин погиб дважды Герой Советского Союза, командир танкового батальона гв. м-р С.Хохряков

18 апреля

К Берлинской операции, прикрывая правый фланг, присоединился 2-й Белорусский фронт Рокоссовского

К исходу дня фронт Конева завершил прорыв нейсенского рубежа обороны, форсировал р. Шпрее и обеспечили условия для окружения Берлина с юга

Войска 1 Белорусского фронта Жукова весь день ломают 3-ю полосу вражеской обороны на Одере- на Зееловских высотах

19 апреля

К исходу дня войска Жукова завершили прорыв 3-й полосы одерского рубежа на Зееловских высотах

На левом крыле фронта Жукова создались условия для отсечения франкфуртско-губенской группы врага от районана Берлина

20 апреля

Директива Ставки ВГК командующим 1-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов: «Обращаться с немцами лучше». Сталин , Антонов

Еще одна директива Ставки: об опознавательных знаках и сигналах при встрече советских армий и войск союзников

В 13.50 дальнобойная артиллерия 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии первой открыла огонь по Берлину - начало штурма самого города

20 апр. 45г. Конев и Жуков направляют войскам своих фронтов практически одинаковые приказы: «Первыми ворваться в Берлин!»

21 апреля

К вечеру соединения 2 гвардейской танковой, 3 и 5 ударных армий 1-го Белорусского фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина

8-я гвардейская и 1-я гвардейская танковые армии вклинились в городской оборонительный обвод Берлина в райнах Петерсхагена и Эркнера

Гитлер приказал повернуть 12-ю армию, ранее нацеленную против американцев, против 1-го Украинского фронта. Она теперь имеет цель соединиться с остатками 9-й и 4-й танковых армий, пробивающимися южнее Берлина на запад.

22 апреля

3 гвардейская танковая армия Рыбалко ворвалась в южную часть Берлина и к 17.30 ведет бой за Тельтов - телеграмма Конева Сталину

Гитлер в последний раз отказался покинуть Берлин, пока была такая возможность.Геббельс вместе с семьей переехал в бункер под рейхсканцелярией («бункер фюрера»)

Штурмовые флаги вручены Военсоветом 3-й ударной армии дивизиям, штурмующим Берлин. В их числе флаг, ставший знаменем победы - штурмовой флаг 150 стрелковой дивизии

23 апреля

В райне г. Шпремберг советские войска ликвидировали окруженную группировку немцев. Среди уничтоженных частей танковая дивизия «Охрана фюрера»

Войска 1-го Украниского фронта ведут бои на юге Берлина. Одновременно они вышли на р.Эльба северо-западнее Дрездена

Геринг, покинувший Берлин, обратился к Гитлеру по радио, прося утвердить его во главе правительства. Получил приказ Гитлера, отстраняющий его от правительства. Борман распорядился арестовать Геринга за государственную измену

24 апреля

Гиммлер безуспешно пытается через шведского дипломата Бернадотта предложить союзникам капитуляцию на Западном фронте

Ударные соединения 1 Белорусского и 1 Украинского фронтов в р-не Бранденбурга замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине

Силы немецких 9-й и 4-й танк. армий окружены в лесах юго-восточнее Берлина. Части 1 Украинского фронта отражают контрудар 12-й немецкой армии

25 апреля

Донесение: «В пригороде Берлина Рансдорф работают рестораны, где «охотно производят продажу» пива нашим бойцам за оккупационные марки». Начальник политотдела 28 гвардии стрелкового полка Бородин приказал владельцам ресторанов Рансдорфа закрыть их на время, пока не закончится бой

В районе г.Торгау на Эльбе советские войска 1 Украинского фр. встретились с войсками 12-й американской группы армий генерала Брэдли

Форсировав Шпрее, войска 1 Украинского фронта Конева и войска 1-го Белорусского фронта Жукова рвутся к центру Берлина. Порыв советских солдат в Берлине уже ничем не остановить

26 апреля

Войска 1-го Белорусского фронта в Берлине заняли Гартенштадт и Герлицкий вокзал, войска 1-го Украинского фронта – р-н Далема

28 апреля

Конев обратился к Жукову с предложением изменить разгранлинию между их фронтами в Берлине - центр города передать его фронту

Жуков просит Сталина отдать честь взятия центра Берлина войскам его фронта, сменив на юге города войска Конева

Генштаб приказывает войскам Конева, которые уже достигли Тиргартена, передать свою полосу наступления войскам Жукова

Приказ №1 военного коменданта Берлина Героя Советского Союза генерал-полковника Берзарина о переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской военной комендатуры. Населению города объявлялось, что Национал-социалистическая партия Германии и ее организации распускаются и деятельность их запрещается. Приказ устанавливал порядок поведения населения и определял основные положения, необходимые для нормализации жизни в городе.

29 апреля

Начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта

При прорыве заграждений на берлинской Кайзераллее танк Н.Шендрикова получил 2 пробоины, загорелся, экипаж вышел из строя. Смертельно раненный командир, собрав последние силы, сел за рычаги управления и бросил пылающий танк на вражескую пушку

Бракосочетание Гитлера с Евой Браун в бункере под рейхсканцелярией. Свидетель – Геббельс. В своем политоческом завещании Гитлер исключил Геринга из НСДАП и официально назвал своим преемником гросс-адмирала Дёница

Советские подразделения ведут бои за берлинское метро

30 апреля

Советское командование отклонило попытки немецкого командования начать переговоры о врем. прекращении огня. Требование одно - капитуляция!

Начался штурм самого здания Рейхстага, который обороняло более 1000 немцев и эсэсовцев из разных стран

В разных местах Рейхстага были закреплены несколько красных знамен - от полковых и дивизионных до самодельных

Разведчикам 150-й дивизии Егорову и Кантария около полуночи приказано водрузить Красное знамя над Рейхстагом

Лейтенант Берест из батальона Неустроева возглавил боевую задачу по установке Знамени над Рейхстагом. Установлено около 3.00, 1 мая

Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере рейхсканцелярии, приняв яд и выстрелив в висок из пистолета. Труп Гитлера сжигают во дворе рейхсканцелярии

На посту рейхсканцлера Гитлер оставляет Геббельса, который покончит с собой на следующий день. Перед смертью Гитлер назначил Бормана рейхсминистром по делам партии (ранее такого поста не существовало)

1 мая

Войска 1-го Белорусского фронта овладели Банденбургом, в Берлине очистили районы Шарлоттенбург, Шенеберг и 100 кварталов

В Берлине покончили с собой Геббельс и его жена Магда, предварительно умертвив своих 6 детей

В штаб армии Чуйкова в Берлине прибыл нач. нем. генштаба Кребс, сообщил о самоубийстве Гитлера, предложил заключить перемирие. Сталин подтвердил категорическое требование безоговорочной капитуляции в Берлине. В 18 часов немцы его отклонили

В 18.30 в связи с отклонением капитуляции по берлинскому гарнизону нанесен огневой удар. Началась массовая сдача немцев в плен

2 мая

В 01.00 рации 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем парламентёров на Потсдамский мост»

Немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина Вейдлинга сообщил о готовности берлинскогого гарнизона прекратить сопротивление

В 6.00 генерал Вейдлинг сдался в плен и через час подписал приказ о капитуляции берлинского гарнизона

Сопротивление врага в Берлине полностью прекратилось. Остатки гарнизона массово сдаются в плен

В Берлине взят в плен зам Геббельса по пропаганде и печати - доктор Фриче. Фриче на допросе показал, что Гитлер, Геббельс и начальник Генштаба генерал Кребс покончили жизнь самоубийством

Приказ Сталина о вкладе фронтов Жукова и Конева в разгром берлинской группировки. К 21.00 в плен сдалось уже 70 тыс. немцев

Безвозвратные потери Красной Армии в Берлинской операции - 78 тыс. человек. Потери врага - 1 млн, в т.ч. 150 тыс. убито

Повсюду в Берлине развернуты советские полевые кухни, у которых «дикие варвары» кормят голодных берлинцев

Великая Отечественная: в этот день… Проект Russia Today при поддержке Министерства культуры

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ

После мощного и точного огневого удара Сьянов снова предложил обороняющим чердак гитлеровцам сдаться. Через несколько минут десятка два фольксштурмистов вылезли из укрытий с поднятыми руками. Чердак был полностью очищен от врага, путь знамени открыт.

Быстро отыскали лестницу, по которой Егоров и Кантария в сопровождении разведчиков выбрались на крышу. Время уже перевалило за 22 часа, солнце зашло за горизонт, но было еще довольно светло.

Как только разведчики с развернутым знаменем появились на крыше, их сразу же заметили гитлеровцы из района Бранденбургских ворот и из зданий восточнее рейхстага. Они открыли такой сильный огонь, что нельзя было ни шагу ступить. Драгоценные минуты бежали, а выхода, казалось, не было.

Быстро темнело. О том, чтобы поставить лестницу и взобраться по ней на купол под градом пуль и осколков, нечего было и думать. Однако знамя должно быть установлено, и притом на видном месте!

И тут, осматривая фронтон, Кантария обратил внимание на скульптурную группу.

— Давай, Миша, установим туда, — предложил он Егорову.

Место действительно было подходящее, видное отовсюду, и пробраться к нему хотя и непросто, но можно. Так и сделали.

Вражеские пули посвистывали вокруг, одна из них вонзилась в древко знамени, расщепив его. У Егорова были прострелены брюки, у Кантария — пилотка. Но и в этот момент они не дрогнули, не отступили, мужественно прошли эти последние метры и исполнили свой долг.

В ночном берлинском небе, густо настоянный на пороховом дыме, весенний ветер медленно развернул и заколыхал красное полотнище Знамени Победы.

Зинченко Ф. М. Герои штурма рейхстага

Рано утром 1 мая на фронтоне рейхстага, у скульптурной группы, уже развевалось Красное знамя, врученное командиру 150-й стрелковой дивизии Военным советом 3-й ударной армии. Его водрузили разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария во главе с заместителем командира батальона по политической части лейтенантом А. П. Берестом при поддержке автоматчиков роты И. Я. Сьянова. Это Знамя символически воплотило в себе все знамена и флаги, которые в ходе самых ожесточенных боев были водружены группами капитана В. Н. Макова, лейтенанта Р. Кошкарбаева, майора М. М. Бондаря и многими другими воинами. От главного входа рейхстага и до крыши их героический путь был отмечен красными знаменами, флагами и флажками, как бы слившимися теперь в единое Знамя Победы. Это был триумф одержанной победы, триумф мужества и героизма советских воинов, величия подвига Советских Вооруженных Сил и всего советского народа.

История Второй мировой войны 1939-1945

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Третье мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут, идут танки, самоходки, «катюши», тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые, легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех его концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня у самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия. А навстречу ей, загромождая все дороги, ползут и ползут колонны пленных...

Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя

МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

Описание медали.

Медаль «За взятие Берлина» изготовляется из латуни и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали: в центре надпись «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА», вверху над надписью пятиконечная звездочка, внизу по окружности полувенок из дубовых листьев. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком.

На оборотной стороне медали дата взятия Берлина «2 мая 1945», под датой пятиконечная звездочка.

Все надписи и изображения на медали выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой красной шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты пять полосок: три черные и две оранжевые. Крайние черные полоски окаймлены узенькими оранжевыми полосками.

Из истории медали.

Начальник тыла Красной Армии генерал армии Хрулев 19 апреля 1945 года дал задание Техническому комитету главного интендантского управления разработать проекты медалей за взятие и освобождение городов за пределами СССР. К работе над проектами медалей была привлечена большая группа художников. Просмотр первых эскизов состоялся уже 24 апреля, а шесть дней спустя была представлена еще одна серия проектов. В общей сложности рассматривалось 116 рисунков. Уже к 3 мая 1945 года по отобранным проектам гравер Б. Андрианов сделал несколько образцов в металле.

Автор утвержденного проекта медали — художник Кузнецов А.И., также являющийся автором проектов нескольких других наград.

Большая часть награждений медалью «За взятие Берлина» произошла непосредственно после окончания Великой Отечественной войны. Так, в период за 1945-1948 гг. медалью было награждено около 1.082.000 человек. Однако, некоторая часть солдат и офицеров, участвовавших в штурме Берлина, по различным причинам не смогла получить медаль в этот период. Всем этим лицам медали были вручены позднее.

Вероятно, одно из последних в истории награждений этой почетной медалью состоялось летом 2003 года. В российском посольстве в Армении медаль вручили жителю Еревана Анатолию Зеленцову. Во время штурма Берлина гвардии старшина Зеленцов был ранен, попал в госпиталь и по каким-то причинам не получил заслуженную награду. Медаль нашла его лишь спустя 58 лет.

Всего медалью «За взятие Берлина» было произведено свыше 1.100.000 награждений.

Обложка: Сержанты Мелитон Кантария и Михаил Егоров; первыми подняли флаг советской Победы на крыше здания Рейхстага в Берлине. Источник: https://commons.wikimedia.org