Берлинская наступательная операция. Штурм Берлина 16 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского (командующий – Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий – И.С. Конев) фронтов перешли в наступление. 18 апреля начал наступление 2-й Белорусский фронт (командующий – К.К. Рокоссовский), действия которого имели большое значение, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил. На чтение: 1 минута

16 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского (командующий – Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий – И.С. Конев) фронтов перешли в наступление. 18 апреля начал наступление 2-й Белорусский фронт (командующий – К.К. Рокоссовский), действия которого имели большое значение, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил. 24 апреля соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине. 25 апреля в районе г. Торгау на Эльбе произошла встреча советских и американских войск.

29 апреля начались тяжелые бои за рейхстаг. В ночь на 1 мая разведчики 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Сьянова, водрузили над рейхстагом Красное Знамя №5, ставшее Знаменем Победы. 2 мая Берлинский гарнизон капитулировал.

Поздним вечером 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте Г.К. Жуков поставил свою подпись под Актом о безоговорочной капитуляции Германии. Безвозвратные потери советских войск в Берлинской операции составили 78 тысяч человек.

Весной 1949 года в берлинском Трептов-парке был установлен монумент «Воин-освободитель» работы скульптора Е.В. Вучетича. В основе сюжета памятника – реальная история, произошедшая 30 апреля 1945 года во время боев за Берлин, когда сержант Николай Масалов спас немецкую девочку. Памятник, посвященный бессмертному подвигу и освободительной миссии Советского Солдата – это заключительная часть триптиха «Тыл – фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Обложка: Евгений Халдей «Знамя Победы над Рейхстагом». 1945 год.

Источник: РИА Новости