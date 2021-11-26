БАЛАТОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта, проведенная в районе озера Балатон (Венгрия) с целью отражения контрнаступления немецких войск.

13 февраля 1945 г. 2-й Украинский фронт (командующий — маршал Р. Я. Малиновский) и 3-й Украинский фронт (командующий — маршал Ф. И. Толбухин) завершили Будапештскую операцию и приступили к подготовке наступления на Вену.

В середине февраля немецкое командование сосредоточило в районе озера Балатон крупные силы для перехода в контрнаступление. Гитлер опасался быстрого выхода советских войск к границам Германии с юго-востока. Из Арденн была переброшена 6-я танковая армия СС, оснащенная новейшими типами танков. Против 3-го Украинского фронта противник сосредоточил 31 дивизию (в т. ч. 11 танковых), несколько бригад и боевых групп, численностью более 430 тыс. человек. В составе 3-го Украинского фронта, включая болгарские части, было всего 407 тыс. человек, а по количеству танков и штурмовых орудий (877 единиц) немцы превосходили советские войска более, чем в 2 раза.

Мощным ударом германское командование надеялось разгромить войска 3-го Украинского фронта, восстановить оборону по реке Дунай и сохранить за собой нефтяные источники Венгрии. Начавшееся 6 марта наступление немецких войск оказалось неожиданным для советского командования. Начальник Генерального штаба генерал армии А. Антонов, разговаривая по телефону с Ф. Толбухиным, с недоверием даже спросил: «Кто Вам может поверить, что Гитлер снял 6-ю танковую армию СС с запада и направил против 3-го Украинского фронта, а не под Берлин, где готовится последняя операция по разгрому фашистских войск?».

Одной из причин неожиданности германского удара стала непроверенная информация, полученная Ставкой ВГК от своих союзников о переброске немецких танков с Западного фронта на берлинское направление. Чтобы расчленить советские войска и выйти к Дунаю, главный удар немцы нанесли по войскам 4-й гвардейской и 26-й армий, оборонявшихся между озерами Веленце и Балатон. На отдельных направлениях в боях у озера Балатон немцы имели 60 танков на 1 км фронта. Советские войска не дрогнули и встретили натиск противника огнем противотанковой артиллерии и авиации.

Только за 6 марта 17-я воздушная армия произвела более 350 самолетовылетов на бомбежку порядков 6-й танковой армии СС. В то же время маршал Толбухин приказал выдвинуть на оборонительные позиции подвижные резервы. Плечом к плечу с советскими войсками оборону держали части 1-й болгарской и 3-й югославской армий. Однако ценою больших потерь в первый день наступления врагу удалось вклиниться в нашу оборону на 3-4 км. 7 марта сражение развернулось с новой силой. В полосе 26-й армии наступало свыше 170 немецких танков. На усиление армии с других направлений были переброшены стрелковые, кавалерийские и артиллерийские соединения.

Мощный огонь советских орудий снижал темпы германского продвижения вперед. Но в последующие несколько дней немецкое командование, не считаясь с потерями, продолжало наращивать силы. 8-10 марта в бой были введены еще 3 танковые дивизии вермахта (9-я СС, 2-я и 3-я), а 14 марта последний резерв — 6-я танковая дивизия. 10 суток продолжались ожесточенные бои, в которых с обеих сторон участвовало свыше 800 тыс. человек и ок. 1300 танков. Вскоре танковый натиск противника начал выдыхаться. Подавляющее число советских бойцов проявило высочайшую стойкость, а многие и подлинный героизм.

Этот фактор, наряду с грамотными действиями советского командования в обороне, свели на «нет» все усилия врага нанести поражение войскам 3-го Украинского фронта. Противнику удалось добиться лишь тактических результатов — вклиниться в оборону советских войск южнее озера Веленце на 12 км, а западнее канала Шарвиз — до 30 км.

Потеряв свыше 40 тыс. человек, ок. 500 танков и штурмовых орудий, 300 орудий и минометов, немецкие войска были вынуждены 15 марта прекратить наступление и перейти к обороне. А уже 16 марта соединения 3-го и часть сил 2-го Украинских фронтов развернули новую мощную наступательную операцию в направлении Вены (см. Венская операция). Советские войска потеряли в Балатонской оборонительной операции ок. 33 тыс. человек, из них 8,5 тыс. безвозвратно. Балатонская операция была последней крупной оборонительной операцией Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны.

В результате ее были полностью сорваны попытки немецкого командования остановить наступление советских войск на южном крыле советско-германского фронта.

Исторические источники:

9 Мая 1945 года. М., 1970.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015