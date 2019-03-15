Балатонская оборонительная операция 15 марта завершилась Балатонская операция - последняя крупная оборонительная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Весна 1945 года. С каждым днем, с каждым часом союзники все ближе к победе. Завершилась грандиозная Висло-Одерская операция, советские войска вышли к Берлину. Южнее армии 2-го и 3-го Украинских фронтов уничтожили группировку противника в районе Будапешта и укреплялись на занимаемых рубежах. На Западном фронте англо-американские войска отбили наступление немецких войск в Арденнах и готовились к форсированию Рейна. Казалось, что дни Третьего Рейха сочтены. Но это обманчивое впечатление, противник был еще очень силен и не потерял волю к сопротивлению. Сразу же после завершения зимней... На чтение: 2 минуты

15 марта завершилась Балатонская операция - последняя крупная оборонительная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны .

Весна 1945 года. С каждым днем, с каждым часом союзники все ближе к победе. Завершилась грандиозная Висло-Одерская операция , советские войска вышли к Берлину. Южнее армии 2-го и 3-го Украинских фронтов уничтожили группировку противника в районе Будапешта и укреплялись на занимаемых рубежах. На Западном фронте англо-американские войска отбили наступление немецких войск в Арденнах и готовились к форсированию Рейна. Казалось, что дни Третьего Рейха сочтены. Но это обманчивое впечатление, противник был еще очень силен и не потерял волю к сопротивлению.

Сразу же после завершения зимней кампании немецкое военно-политическое руководство стало готовиться к продолжению борьбы весной 1945 года. На Восточном фронте приоритетным направлением стало венгерское. Возникает справедливый вопрос, а почему не берлинское? Ведь армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов угрожали непосредственно Берлину – столице «Тысячелетнего рейха». Но немецкое командование стало сосредотачивать войска в Венгрии. Столь нелогичное на первый взгляд решение легко объяснялось с точки зрения военной экономики.

После потери румынских месторождений единственными источниками сырой нефти для Германии оставались месторождения в Цистердорфе (Австрия) и в районе озера Балатон (Венгрия). Там же находились и последние нефтеперегонные заводы. Их значение многократно выросло после того, как немецкие фабрики синтетического топлива фактически были разрушены налетами авиации антигитлеровской коалиции. Поэтому контролю над венгерскими нефтяными месторождениями руководство Третьего рейха отводило решающее значение для продолжения борьбы.

Источник: http://mil.ru

Для проведения операции, которая получила кодовое наименование «Весеннее пробуждение» (Frühlingserwachen), в Венгрию были стянуты лучшие танковые силы вермахта, в том числе 6-я танковая армия СС с западного фронта. Общая численность вражеской группировки составляла более 430 000 человек, 6 000 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, значительное число которых (около 400 машин) составляли танки Pz. V «Пантера», Pz. VI «Тигр» и Pz. VIB «Королевский тигр».

Противник планировал нанести удары по сходящимся направлениям. Главный – между озерами Веленце и Балатон в юго-восточном направлении с целью выйти к Дунаю и рассечь группировку советских войск надвое. Также планом были предусмотрены два вспомогательных удара: один – из района Надьканижи на восток с целью разгрома 57-й армии; второй – с южного берега Дуная против 1-й болгарской армии.

Информация о вражеском наступлении попала в советские штабы во второй половине февраля 1945 года. Ответные меры не заставили себя долго ждать.

Ставка приказала 3-му Украинскому фронту перейти к обороне на заранее подготовленных рубежах, разгромить атакующую группировку противника, после чего перейти в решительное наступление на Вену.

Колонна 13-й гвардейской механизированной бригады на марше, перед наступлением в районе озера Балатон. Источник: http://waralbum.ru

Армии 3-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин ) в своем составе насчитывали свыше 465 000 человек, около 7 000 орудий и минометов, 400 танков и самоходно-артиллерийских установок, до тысячи самолетов.

Тихое раннее утро 6 марта 1945 года было потревожено гулом танковых двигателей. Танковый кулак противника всей своей мощью ударил по советским и болгарским войскам.

Первыми приняли удар подразделения, занимавшие позиции южнее озера Балатон: 1-я болгарская и 57-я советская армии. Хоть этот удар и являлся вспомогательным, но мог привести к далеко идущим последствиям. Разгромив противостоящие болгарские войска, враг мог выйти в тыл 57-й армии и к переправам советских войск на Дунае. В ходе ожесточенных боев неприятелю удалось лишь потеснить союзников на некоторых участках, но полностью прорвать оборону и выйти на оперативный простор ему так и не удалось.

Главный удар противник нанес между озерами Веленце и Балатон, где ему, воспользовавшись слабостью обороны между 4-й гвардейской и 26-й армиями, удалось вклиниться в советскую оборону на 1,5-2 км.

Перекур советских танкистов в минуты отдыха на берегу озера Балатон. Источник: http://waralbum.ru

Натиск противника усиливался, командование вермахта вводило в бой новые резервы. Так, 8 марта в атаку были брошены резервные элитные дивизии войск СС – 2-я танковая дивизия СС «Дас Рейх» и 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен». Вот только все атаки немецких танков и мотопехоты нарывались на оборону советских войск, насыщенную противотанковыми орудиями, самоходными артиллерийскими установками и даже трофейной немецкой техникой, которая отлично била прежних хозяев.

Ф. И. Толбухин, внимательно следивший за своими войсками, не забывал вовремя вводить в бой резервы, стремясь остановить вражеское наступление. Сначала против немецкого «танкового клина» были направлены 18-й танковый и 1-й гвардейский механизированный корпуса, а затем 27-я армия и 5-й гвардейский кавалерийский корпус.

Противник не оставлял надежды прорваться к Дунаю и разбить войска 3-го Украинского фронта. 10 марта, перегруппировав силы и подтянув последние резервы, вражеские войска попытались прорваться на правом фланге советских войск. Однако перед вражеской атакой участок был усилен резервными истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками и полками новейших самоходных артиллерийских установок СУ-100. Мощное 100-миллиметровое орудие позволяло экипажам этих САУ уверенно поражать все типы немецких танков, в том числе и тяжелые Pz. VIB «Королевский тигр». Так, только в одном бою батарея СУ-100 под командованием капитана Васильева из 1952-го самоходного артиллерийского полка уничтожила три «Королевских тигра».

Отступление германских войск из Венгрии. Источник: https://www.pinterest.com

Несмотря на то, что советские войска на некоторых участках были вынуждены отойти на несколько километров, они полностью сохранили за собой инициативу. Противнику так и не удалось решить ни одну из стоявших перед ним задач, это вынудило его сменить тактику.

В последующие дни враг наносил удары по советским позициям в ночное время. Но и этот тактический прием не принес ему успеха, все атаки были отражены плотным огнем артиллерии и САУ, надежно прикрытых своей пехотой.

Не добившись успеха, 15 марта 1945 года немецкое командование приняло решение прекратить наступление. Блестящий маневр резервами и доблесть советских бойцов и командиров сорвали контрнаступление вермахта.

Потеряв свыше 40 000 человек, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше 300 орудий и минометов, более 250 самолетов, немецкие войска перешли к обороне. Попытка военно-политического руководства нацистской Германии нанести поражение советским войскам на южном участке Восточного фронта и сохранить за собой западную часть Венгрии завершилась провалом.

Венгерские солдаты, плененные частями РККА в районе озера Балатон. Источник: http://waralbum.ru

Обложка: https://ria.ru