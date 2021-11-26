АРМИЯ ЛЮДОВА (АЛ) (польск. Armia Ludowa)

Польская подпольная вооруженная организация.

Создана коммунистами весной 1942 под названием Гвардия Людова (ГЛ); переименована по декрету Крайовой Рады Народовой 1 января 1944. Партизанские отряды ГЛ-АЛ действовали главным образом на польских землях и в некоторых западных районах СССР , оккупированных гитлеровцами. В кон­це 1943 численность ГЛ составляла около 10 тыс. чел., из них свыше 1000 находились в партизанских отрядах. Главная задача ГЛ-АЛ состояла в дезорганизации и разрушении транспортных артерий и терроре против оккупантов . В 1942—1943 было совершено около 280 нападений на посты и патрули вермахта и полиции, состоялось 120 боев с гитлеровцами; наиболее крупные бои произошли зимой 1942—1943 при защите крестьян Замостья (Люблинское воеводство) от депортаций , проводившихся нацистами, и летом 1943 в Парчевских лесах. В ходе боевых действий устанавливалось сотрудничество партизан ГЛ с отрядами Армии Крайовой и крестьянских Батальонов Хлопских (БХ). Пик боевой активности пришелся на первую половину 1944, когда в АЛ влились некоторые отряды БХ, Милиции Людовой левых социалистов; численность бойцов АЛ возросла до 60 тыс. В начале 1944 был установлен контакт с советскими партизанами, действовавшими на польской территории, и затем с Польским партизанским штабом, которым руководили польские коммунисты, находившиеся в СССР (смотрите Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной войны ). Была организована советская помощь польским партизанам вооружением и кадрами. Летом — осенью 1944 было совершено около 1000 вооруженных акций, в том числе произошли крупные сражения с гитлеровцами в Яновских и Парчевских лесах, в Сольской пуще. Около 500 бойцов АЛ приняли участие в Варшавском восстании в августе — сентябре 1944. С июля 1944 АЛ вошла в состав первой Польской армии, созданной в СССР в 1943 под командованием генерала З. Берлинга, после чего последняя стала называться Войском Польским. Часть кадров АЛ составила костяк органов безопасности и милиции послевоенной Польши.

Автор статьи: Носкова А.Ф.

© Российская Историческая Энциклопедия