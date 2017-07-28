Андрей Светенко: Тысячи наших дедов погибли, освобождая Польшу, а их оскорбляют! 28 июля польский Институт народной памяти прокомментировал документы Минобороны России, о которых ранее писал портал «История.рф». Уникальные архивные документы об освобождении Польши – телеграммы, докладные записки – свидетельствуют о благожелательном отношении поляков к советским воинам в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение… – История российско-польских отношений пестрит конфликтами, которые уходят вглубь веков, – рассказал порталу «История.рф» известный историк и журналист Андрей Светенко. – Польская государственность была окончательно ликвидирована в 1795 году в результате третьего раздела Польши между Пруссией, Австро-Венгрией и Российской империей. Естественно, в исторической памяти их народа этот... На чтение: 1 минута

28 июля польский Институт народной памяти прокомментировал документы Минобороны России, о которых ранее писал портал «История.рф» . Уникальные архивные документы об освобождении Польши – телеграммы, докладные записки – свидетельствуют о благожелательном отношении поляков к советским воинам в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение…

– История российско-польских отношений пестрит конфликтами, которые уходят вглубь веков, – рассказал порталу «История.рф» известный историк и журналист Андрей Светенко. – Польская государственность была окончательно ликвидирована в 1795 году в результате третьего раздела Польши между Пруссией, Австро-Венгрией и Российской империей. Естественно, в исторической памяти их народа этот факт, мягко говоря, незабываем, и объясняет давнее негативное отношение. Которое выливается и будет продолжать выливаться в подобные материалы.

– Как изменила взаимоотношения наших народов Великая отечественная война ?

– Ключевой момент в этой сложной и запутанной истории – это Варшавское восстание 1944 года, которое поляки подняли в надежде на то, что Красная армия быстро придет на помощь, и сражаться c фашистами собственными силами придется еще лишь несколько дней. Но этого по ряду причин не удалось: в частности, Советскому союзу требовалась переподготовка сил. Поляки не учли такого развития событий. Отсюда рождаются претензии к нам – дескать, «могли помочь, но не помогли». Хотя помощь оказывалась…

При том, что после нападения Германии на СССР среди плененных поляков началась кампания по формированию польских дивизий. Да, там были и те поляки, которые готовы были воевать против немцев, но не в составе Красной армии, но были и другие дивизии, которые сражались против немцев на стороне СССР…

– Что должно произойти, чтобы наши народы наконец примирились?

– Да, прошло уже столько лет, но у наших современников до сих пор негативное отношение к России… Становится непонятно, как такое возможно: тысячи наших отцов и дедов погибли, освобождая Польшу, а их фактически оскорбляют! Как можно превращать историческую память в то, во что превращают сейчас?!

Да, история – сложная штука, но не надо бояться объективно говорить о прошлом! Память о погибших священна, а исторические обиды надо не воспроизводить, а преодолевать, дабы историческая память способствовала сотрудничеству. Ведь как говорится в русской пословице «на обиженных воду возят»…