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Лекция: Сталин, Рузвельт и Черчилль в решении вопросов войны и мира, 1941-1945 годы

Лектор: Печатнов Владимир Олегович российский историк, заведующий Кафедрой истории стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД России, профессор, доктор исторических наук

Лекция построена вокруг изданной переписки Сталина, Рузвельта и Черчилля, которая происходила во время Второй мировой войны. В настоящее время издана полная переписка глав государств и около 5000 сопровождающих документов. Мы поговорим о роли и действиях каждого из них в условиях войны и о тех проблемах, с которыми им предстояло столкнуться после капитуляции Германии.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.